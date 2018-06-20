  Uruguay - Suudi Arabistan Canlı Maç Anlatımı

35' Suudi Arabistan etkili geldi. Ceza sahası içindeki paslaşmalarla önce Otayf sonra Dawsari şut açısı buldu ama tehlikeli bölgede Uruguay savunması şut izni vermedi.

33' Uruguay bu dakikalarda tamamen geriye çekildi. Tabarez'in öğrencileri rakibin hücumda yaptığı hatalarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

31' Otayf'ın müdahalesiyle sakatlanan Cavani yerden kalkamadı. Ancak yıldız golcünün ciddi bir problemi yok, oyuna devam edebilecek.

29' KAÇTI! Suudi Arabistan beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanatta Dawsari'nin içeri gönderdiği orta altıpasın içine düşerken orada Babhir topa dokundu ama yakın mesafeden gelen bu dokunuş üstten dışarı gitti.

28' Suudi Arabistan geriye düşse de Uruguay kalesini zorlamaya devam ediyor. Her iki takım da zaman zaman rakiip kalede tehlikeli pozisyon üretiyor.

27' MUSLERA ÇELDİ! Suudi Arabistan beraberliğe yaklaştı. Sağ çaprazdan içeri yönelen Bahbri sol ayağıyla sert bir şut çekti ama kaleci Muslera parmaklarıyla topu kornere çeldi.

25' Uruguay ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Cavani, sağ çaprazdan şutunu gönderdi ama dar açıdan yaptığı vuruş savunmaya çarpıp kalecide kaldı.

24' Mücadele denk ve ortada geçerken Suudi Arabistan kalecisinin büyük hatasıyla Uruguay skor üstünlüğünü buldu.

23' GOL! Uruguay sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Carlos Sanchez'in arka direğe gönderdiği ortada kaleci Alowais boşa çıktı, devamında Suarez boş kaleye topu gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

21' ÜSTTEN AUT! Bu kez Suudi Arabistan hızlı bir hücum geliştirdi. Al Dawsari'nin ceza sahası dışından gönderdiği ara pasında Fahad Al Muwallad topla buluştu, sağ çaprazdan kaleye şutunu yolladı ama top çerçeveyi bulmadı.

20' Suudi Arabistan paslaşırken topu kaybetti. Hızlı gelişen Uruguay atağında Suarez soldan ortayı içeri gönderdi ama Al Shahrani'ye çarpan top dışarı gitti.

19' Suudi Arabistan yaklaşık iki dakikadır orta alanda paslaşıyor.

17' Mücadelede oyun temposu düşük seviyede ilerliyor. İki takım da rakip savunmanın kilidini açmakta zorlanıyor.

15' Ceza sahası içinde sağ çizgiye gönderilen pasta Suarez, topu içeri çevirmek isterken rakibe çarpan top dışarı çıktı. Uruguaylı oyuncular köşe vuruşu beklerken hakem aut kararı verdi.

13' AUT! Uruguay çok tehlikeli geldi. Sol bekte forma giyen Caceres çizgiye inip pasını ceza sahasına gönderdi, orada bulunan Cavani topun gelişine sol ayakla vurdu ama şutu üstten dışarı gitti.

12' Sağdan gelişen Suudi atağında Alburayk'ın içeri gönderdiği pasa Al Muwallad hareketlendi fakat topu kazanamadı.

12' Suudi Arabistan paslaşırken Al Dawsari orta sahada topu kaybetti, Uruguay Suarez ile atağa çıkmak üzereyken Dawsari'den faul geldi.

11' Suudi Arabistan bu dakikalarda ön alanda oynuyor. Uruguay savunmaya çekilmiş durumda.

10' Kadro kalitesi açısından rakibinden üstün olan Uruguay, şu ana kadar oyunda baskıyı kuramadı.

9' Suudi Arabistan sol kanattan paslaşarak köşe vuruşu kullandı. Pozisyonun devamında Taissir Al Jassim ortayı yaptı ama kaleci Muslera topu aldı.

8' Alburayk'ın frikikte doğrudan kaleye gönderdiği şut baraja çarpıp kornere gitti.

7' Suudi Arabistan atağında Al Muwallad faule maruz kaldı ve takımına kaleyi cepheden gören tehlikeli bir noktadan frikik kazandırdı.

6' Uruguay ilk dakikalarda orta alanda yaptığı paslarla rakip alanda boşluk arıyor.

5' Suudi Arabistan atağında Al Muwallad'in sağdan içeri yaptığı ortayı kaleci Muslera çıkıp kontrol etti.

3' İlk atak Uruguay'dan geldi. Luis Suarez sol çaprazdan kaleye sert bir şut gönderdi ama kaleye yönelen topa savunma ayak koydu ve tehlikeyi önledi.

2' 31 santigrat derecede oynanan mücadele, 2018 Dünya Kupası'nda şu ana dek en sıcak havada oynanan maç olarak dikkat çekiyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

URUGUAY: Muslera, Varela, Godin, Gimenez, Caceres, Sanchez, Bentancur, Vecino, Rodriguez, Suarez, Cavani

İki takımın da 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Uruguay ile Suudi Arabistan toplamda üçüncü, Dünya Kupası'nda ise ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında daha önce oynanan iki hazırlık maçında Suudi Arabistan yenilgi almadı (1G 1B).

@OptaCan: Dünya Kupası tarihindeki 15'inci maçına çıkmaya hazırlanan Suudi Arabistan, ilk kez bir Güney Amerika ülkesiyle karşılaşacak.

@OptaCan: Son üç Dünya Kupası'nda grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan, bu turnuvadaki en iyi derecesini ilk kez katıldıkları 1994'ün son 16 turunda İsveç'i eleyerek elde etmişti.

SUUDİ ARABİSTAN: Alowais, Al Bulayhi, Hawsawi, Alburayk, Al Shahrani, Otayf, Al Faraj, Al Jassim, Bahbri, Al Dawsari, Al Muwallad

Mutlu akşamlar. 2018 Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay ile Suudi Arabistan karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.