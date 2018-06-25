  Uruguay - Rusya Canlı Maç Anlatımı

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54'
Rusya atağında Kuzayev sağ kanattan ortasını yapmak istedi ama rakibini geçemedi.
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52'
Rusya ikinci yarıda sağ kanadı kullanarak etkili olmaya çalışıyor.
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49'
İkinci yarıya da Uruguay etkili başladı.
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47'
Edinson Cavani'nin serbest atışında top barajdan döndü.
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46'
İkinci yarı başladı...
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46'
Rusya'da Gazinskiy'nin yerine Daler Kuzyaev oyuna girdi.
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45'
İlk yarı sona erdi. Uruguay, Rusya karşısında 2-0 önde. Ruslar 10 kişi.
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45'
İlk yarıya 2 dakikalık duraklama bölümü eklendi.
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43'
Tempo düştü. İki takım da ilk yarının son düdüğünü bekliyor.
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41'
Uruguay top çeviriyor, Rus taraftarlar ıslıklıyor.
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39'
İlk iki maç Rusya'yı rehavete sokmuş. Uruguay tecrübesiyle büyük fark yarattı.
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38'
10 kişi kalan Rusya'da ilk hamle yapıldı. Cheryshev'in yerine, Fernandes oyunda.
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36'
KIRMIZI KART! RUSYA 10 KİŞİ! Dakikalar önce sarı kart gören Smolnikov, ikinci sarı için çok beklemedi. Bu defa da Laxalt'ı düşüren Smolnikov, ikinci sarıdan kırmızıyı gördü. Rusya 10 kişi!
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35'
FIFA; Uruguay'ın ikinci golünü Cheryshev (k.k.) olarak düzeltti.
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33'
Maçın böyle sona ermesi durumunda Uruguay, A Grubu'ndan lider çıkacak. Rusya ise ikinci sırayla yetinecek.
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31'
Uruguay, Rusya savunmasında büyük boşluklar bulmaya başladı.
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29'
KRİTİK MÜDAHALE: Laxalt'ın harika uzun pasında Luis Suarez topu kafasıyla önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalmak isterken Ignashehvich tam zamanında bir hamle yaparak topu kalecisi Akınfeev'e kazandırdı.
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28'
Smolnikov, Cavani'ye yaptığı sert hareketin ardından sarı kartı gördü.
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28'
MÜTHİŞ BİR FIRSAT: Uruguay Bentancur'la rakip ceza sahasına pozisyon buldu fakat Uruguaylı oyuncu kaleci Akınfeev'i geçemedi. Dönen topa Suarez'den önce Rus savunması hamle yaptı.
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25'
FIFA golü Laxalt'a yazdı ama bu kararın maç sonunda değişme ihtimali söz konusu olabilir. Laxalt'ın şutu farklı şekilde auta gidiyor gibi görünmekteydi.
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23'
GOL! FARK İKİYE ÇIKTI! Laxalt'ın ceza sahası dışından çektiği şut Cheryshev'e çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Uruguay 2-0 önde!
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23'
Torreira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği serbest atışta Dzyuba topu kafasıyla uzaklaştırdı.
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21'
@OptaCan: Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'ndaki yedinci golünü attı. Turnuva tarihinde Suarez'den daha fazla golü olan tek oyuncu Oscar Miguez (8).
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19'
Rusya golün şokunu atlattı ve oyunun kontrolünü eline geçirdi.
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17'
AZ FARKLA AUT: Cheryshev'in soldan ceza sahasına gönderdiği köşe atışına Dzyuba kafayı vurdu, yerden seken top üstten auta gitti.
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16'
Cheryshev sol kanattan bindirmesini yaptı, topu ceza sahasına gönderdi, Torreira yatarak müdahale ile gol şansını önledi.
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14'
@OptaCan: Dünya Kupası tarihinde Uruguay formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu Fernando Muslera (14)
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14'
@OptaCan: Rusya karşısında Uruguay Milli Takımı formasıyla 100'üncü kez sahaya çıkan Fernando Muslera, ülkesi adına bunu başaran yedinci isim oldu.
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12'
ÜZERİNE VURDU: Rusya atağında Dzyuba'nın kafasıyla indirdiği topa Cheryshev sert vurdu, Muslera üzerine gelen şutu çelmeyi başardı!
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12'
Luis Suarez'in çok şık golü, Rusya'da atmosferi düşürdü. Uruguay liderlik için avantajı eline geçirdi.
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10'
GOL! SUAREZ ATTI! Bentancur'un düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta topun başına geçen Luis Suarez, uzak köşeye yerden çok şık bir plase gönderdi ve Uruguay'ı 1-0 öne geçirdi!
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9'
Gazinskiy, Bentancur'u düşürdüğü pozisyonun ardından sarı kartı gördü.
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9'
Bentancur ceza sahasına girerken düşürüldü, hakem faul düdüğünü çaldı. Uruguay tehlikeli bir noktadan serbest atış kullanacak.
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8'
Dzyuba ile gelişen Rusya kontratağında Miranchuk topu son olarak Cheryshev'e bıraktı ama Uruguay savunması yerleşti ve topu uzaklaştırdılar.
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7'
İlk dakikalarda top Uruguaylı futbolcuların ayağında. Rusya yerleşti, bekliyor.
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5'
Caceres, Suarez'i kaçırmak istedi, top kaleci Akınfeev'de kaldı.
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3'
Edinson Cavani, Kutepov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bir şey yok diyor.
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2'
Fernando Muslera, Uruguay formasıyla 100. maçını oynuyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı.
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İki ekibin 11'leri belli.
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RUSYA: Akinfeev, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Smolnikov, Gazinskii, Zobnin, Miranchuk, Samedov, Cheryshev, Dzyuba
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Karşılaşma öncesinde öne çıkan Opta Fact'ler...
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URUGUAY: Muslera, Coates, Godin, Caceres, Laxalt, Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino, Suarez, Cavani
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@OptaCan: Rusya, Dünya Kupası'nda Güney Amerika takımlarıyla oynadığı dört maçı da kaybetti ve bu maçlarda toplam bir gol atabildi.
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@OptaCan: Rusya bu Dünya Kupası'nda +7'lik bir averaj elde etti. Bundan önce turnuvadaki ilk iki maçında en az +5 averaj elde eden ev sahibi takımların tamamı sonunda kupayı kazandı: 1998'de Fransa (+7), 1934'te İtaya (+6) ve 1930'da Uruguay (+5).
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@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda sekiz gol atan Rusya, şimdiden bundan önceki iki Dünya Kupası'nda attığı toplam gol sayısını geçti (6 gol - 2002 & 2014).
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@OptaCan: Rusya'nın bu turnuvada attığı sekiz gol, dört farklı isimden geldi. 2014 Dünya Kupası'nda Ruslar iki farklı golcü çıkarabilmişti.
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Merhaba değerli futbolseverler! Dünya Kupası A Grubu'nda maçlar tamamlanıyor. Uruguay ile Rusya arasındaki liderlik müsabakasının canlı anlatımında birlikteyiz.
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@OptaCan: Rusya, Uruguay ile karşılaştığı sekiz maçın altısını kazandı (1B 1M - Sovyetler Birliği dönemi dahil). İki takım da Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçta birer galibiyet aldı.
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@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'ndan önce turnuvaya ev sahipliği yapan son üç Avrupalı takım, tüm grup maçlarını kazandı (Almanya 2006, Fransa 1998, İtalya 1990).
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@OptaCan: Uruguay, Dünya Kupası'nda Avrupa takımlarıyla oynadığı son iki maçını kazandı (İngiltere & İtalya), ancak bundan önceki 15 maçta Avrupalıları yenemedi (6B 9M).
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İki takım oyuncuları sahaya çıktılar. Ulusal marşlar okunuyor.
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Uruguay'da Torreira ve Rusya'da Miranchuk'un 11'de olmaları dikkat çekiyor. İki genç oyuncudan da beklentiler büyük.
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@OptaCan: Uruguay'ın Rusya karşısında elde ettiği tek galibiyet 1970 Dünya Kupası'nda, 117. dakikada Victor Esparrago'nun golüyle gelmişti.
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@OptaCan: Fernando Muslera bu maçta oynarsa Uruguay formasını 100 kez giymiş olacak ve bunu başaran tarihteki yedinci Uruguaylı futbolcu olacak.
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@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda Rusya'nın en golcü ismi olan Denis Cheryshev, bundan önce Rusya formasıyla oynadığı 11 maçta gol atamamıştı.