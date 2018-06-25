  Uruguay - Rusya Canlı Maç Anlatımı

54' Rusya atağında Kuzayev sağ kanattan ortasını yapmak istedi ama rakibini geçemedi.

52' Rusya ikinci yarıda sağ kanadı kullanarak etkili olmaya çalışıyor.

49' İkinci yarıya da Uruguay etkili başladı.

47' Edinson Cavani'nin serbest atışında top barajdan döndü.

46' İkinci yarı başladı...

46' Rusya'da Gazinskiy'nin yerine Daler Kuzyaev oyuna girdi.

45' İlk yarı sona erdi. Uruguay, Rusya karşısında 2-0 önde. Ruslar 10 kişi.

45' İlk yarıya 2 dakikalık duraklama bölümü eklendi.

43' Tempo düştü. İki takım da ilk yarının son düdüğünü bekliyor.

41' Uruguay top çeviriyor, Rus taraftarlar ıslıklıyor.

39' İlk iki maç Rusya'yı rehavete sokmuş. Uruguay tecrübesiyle büyük fark yarattı.

38' 10 kişi kalan Rusya'da ilk hamle yapıldı. Cheryshev'in yerine, Fernandes oyunda.

36' KIRMIZI KART! RUSYA 10 KİŞİ! Dakikalar önce sarı kart gören Smolnikov, ikinci sarı için çok beklemedi. Bu defa da Laxalt'ı düşüren Smolnikov, ikinci sarıdan kırmızıyı gördü. Rusya 10 kişi!

35' FIFA; Uruguay'ın ikinci golünü Cheryshev (k.k.) olarak düzeltti.

33' Maçın böyle sona ermesi durumunda Uruguay, A Grubu'ndan lider çıkacak. Rusya ise ikinci sırayla yetinecek.

31' Uruguay, Rusya savunmasında büyük boşluklar bulmaya başladı.

29' KRİTİK MÜDAHALE: Laxalt'ın harika uzun pasında Luis Suarez topu kafasıyla önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalmak isterken Ignashehvich tam zamanında bir hamle yaparak topu kalecisi Akınfeev'e kazandırdı.

28' Smolnikov, Cavani'ye yaptığı sert hareketin ardından sarı kartı gördü.

28' MÜTHİŞ BİR FIRSAT: Uruguay Bentancur'la rakip ceza sahasına pozisyon buldu fakat Uruguaylı oyuncu kaleci Akınfeev'i geçemedi. Dönen topa Suarez'den önce Rus savunması hamle yaptı.

25' FIFA golü Laxalt'a yazdı ama bu kararın maç sonunda değişme ihtimali söz konusu olabilir. Laxalt'ın şutu farklı şekilde auta gidiyor gibi görünmekteydi.

23' GOL! FARK İKİYE ÇIKTI! Laxalt'ın ceza sahası dışından çektiği şut Cheryshev'e çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Uruguay 2-0 önde!

23' Torreira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği serbest atışta Dzyuba topu kafasıyla uzaklaştırdı.

21' @OptaCan: Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'ndaki yedinci golünü attı. Turnuva tarihinde Suarez'den daha fazla golü olan tek oyuncu Oscar Miguez (8).

19' Rusya golün şokunu atlattı ve oyunun kontrolünü eline geçirdi.

17' AZ FARKLA AUT: Cheryshev'in soldan ceza sahasına gönderdiği köşe atışına Dzyuba kafayı vurdu, yerden seken top üstten auta gitti.

16' Cheryshev sol kanattan bindirmesini yaptı, topu ceza sahasına gönderdi, Torreira yatarak müdahale ile gol şansını önledi.

14' @OptaCan: Dünya Kupası tarihinde Uruguay formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu Fernando Muslera (14)

14' @OptaCan: Rusya karşısında Uruguay Milli Takımı formasıyla 100'üncü kez sahaya çıkan Fernando Muslera, ülkesi adına bunu başaran yedinci isim oldu.

12' ÜZERİNE VURDU: Rusya atağında Dzyuba'nın kafasıyla indirdiği topa Cheryshev sert vurdu, Muslera üzerine gelen şutu çelmeyi başardı!

12' Luis Suarez'in çok şık golü, Rusya'da atmosferi düşürdü. Uruguay liderlik için avantajı eline geçirdi.

10' GOL! SUAREZ ATTI! Bentancur'un düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta topun başına geçen Luis Suarez, uzak köşeye yerden çok şık bir plase gönderdi ve Uruguay'ı 1-0 öne geçirdi!

9' Gazinskiy, Bentancur'u düşürdüğü pozisyonun ardından sarı kartı gördü.

9' Bentancur ceza sahasına girerken düşürüldü, hakem faul düdüğünü çaldı. Uruguay tehlikeli bir noktadan serbest atış kullanacak.

8' Dzyuba ile gelişen Rusya kontratağında Miranchuk topu son olarak Cheryshev'e bıraktı ama Uruguay savunması yerleşti ve topu uzaklaştırdılar.

7' İlk dakikalarda top Uruguaylı futbolcuların ayağında. Rusya yerleşti, bekliyor.

5' Caceres, Suarez'i kaçırmak istedi, top kaleci Akınfeev'de kaldı.

3' Edinson Cavani, Kutepov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bir şey yok diyor.

2' Fernando Muslera, Uruguay formasıyla 100. maçını oynuyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı.

İki ekibin 11'leri belli.

RUSYA: Akinfeev, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Smolnikov, Gazinskii, Zobnin, Miranchuk, Samedov, Cheryshev, Dzyuba

Karşılaşma öncesinde öne çıkan Opta Fact'ler...

URUGUAY: Muslera, Coates, Godin, Caceres, Laxalt, Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino, Suarez, Cavani

@OptaCan: Rusya, Dünya Kupası'nda Güney Amerika takımlarıyla oynadığı dört maçı da kaybetti ve bu maçlarda toplam bir gol atabildi.

@OptaCan: Rusya bu Dünya Kupası'nda +7'lik bir averaj elde etti. Bundan önce turnuvadaki ilk iki maçında en az +5 averaj elde eden ev sahibi takımların tamamı sonunda kupayı kazandı: 1998'de Fransa (+7), 1934'te İtaya (+6) ve 1930'da Uruguay (+5).

@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda sekiz gol atan Rusya, şimdiden bundan önceki iki Dünya Kupası'nda attığı toplam gol sayısını geçti (6 gol - 2002 & 2014).

@OptaCan: Rusya'nın bu turnuvada attığı sekiz gol, dört farklı isimden geldi. 2014 Dünya Kupası'nda Ruslar iki farklı golcü çıkarabilmişti.

Merhaba değerli futbolseverler! Dünya Kupası A Grubu'nda maçlar tamamlanıyor. Uruguay ile Rusya arasındaki liderlik müsabakasının canlı anlatımında birlikteyiz.

@OptaCan: Rusya, Uruguay ile karşılaştığı sekiz maçın altısını kazandı (1B 1M - Sovyetler Birliği dönemi dahil). İki takım da Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçta birer galibiyet aldı.

@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'ndan önce turnuvaya ev sahipliği yapan son üç Avrupalı takım, tüm grup maçlarını kazandı (Almanya 2006, Fransa 1998, İtalya 1990).

@OptaCan: Uruguay, Dünya Kupası'nda Avrupa takımlarıyla oynadığı son iki maçını kazandı (İngiltere & İtalya), ancak bundan önceki 15 maçta Avrupalıları yenemedi (6B 9M).

İki takım oyuncuları sahaya çıktılar. Ulusal marşlar okunuyor.

Uruguay'da Torreira ve Rusya'da Miranchuk'un 11'de olmaları dikkat çekiyor. İki genç oyuncudan da beklentiler büyük.

@OptaCan: Uruguay'ın Rusya karşısında elde ettiği tek galibiyet 1970 Dünya Kupası'nda, 117. dakikada Victor Esparrago'nun golüyle gelmişti.

@OptaCan: Fernando Muslera bu maçta oynarsa Uruguay formasını 100 kez giymiş olacak ve bunu başaran tarihteki yedinci Uruguaylı futbolcu olacak.