SPOR
STADYUM: Samara Arena HAKEM : Malang Diedhiou MAÇ TARİH SAATİ: 25 Jun 2018 | 17:00 | şuan: 18:14
55'
2 0
Uruguay
Uruguay
Oscar Tabarez
10' Luis Suarez 23' Denis Cheryshev (KK)
Rusya
Rusya
Stanislav Cherchesov
  Uruguay - Rusya Canlı Maç Anlatımı
  • 54'
    Rusya atağında Kuzayev sağ kanattan ortasını yapmak istedi ama rakibini geçemedi.
  • 52'
    Rusya ikinci yarıda sağ kanadı kullanarak etkili olmaya çalışıyor.
  • 49'
    İkinci yarıya da Uruguay etkili başladı.
  • 47'
    Edinson Cavani'nin serbest atışında top barajdan döndü.
  • 46'
    İkinci yarı başladı...
  • 46'
    Rusya'da Gazinskiy'nin yerine Daler Kuzyaev oyuna girdi.
  • 45'
    İlk yarı sona erdi. Uruguay, Rusya karşısında 2-0 önde. Ruslar 10 kişi.
  • 45'
    İlk yarıya 2 dakikalık duraklama bölümü eklendi.
  • 43'
    Tempo düştü. İki takım da ilk yarının son düdüğünü bekliyor.
  • 41'
    Uruguay top çeviriyor, Rus taraftarlar ıslıklıyor.
  • 39'
    İlk iki maç Rusya'yı rehavete sokmuş. Uruguay tecrübesiyle büyük fark yarattı.
  • 38'
    10 kişi kalan Rusya'da ilk hamle yapıldı. Cheryshev'in yerine, Fernandes oyunda.
  • 36'
    KIRMIZI KART! RUSYA 10 KİŞİ! Dakikalar önce sarı kart gören Smolnikov, ikinci sarı için çok beklemedi. Bu defa da Laxalt'ı düşüren Smolnikov, ikinci sarıdan kırmızıyı gördü. Rusya 10 kişi!
  • 35'
    FIFA; Uruguay'ın ikinci golünü Cheryshev (k.k.) olarak düzeltti.
  • 33'
    Maçın böyle sona ermesi durumunda Uruguay, A Grubu'ndan lider çıkacak. Rusya ise ikinci sırayla yetinecek.
  • 31'
    Uruguay, Rusya savunmasında büyük boşluklar bulmaya başladı.
  • 29'
    KRİTİK MÜDAHALE: Laxalt'ın harika uzun pasında Luis Suarez topu kafasıyla önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalmak isterken Ignashehvich tam zamanında bir hamle yaparak topu kalecisi Akınfeev'e kazandırdı.
  • 28'
    Smolnikov, Cavani'ye yaptığı sert hareketin ardından sarı kartı gördü.
  • 28'
    MÜTHİŞ BİR FIRSAT: Uruguay Bentancur'la rakip ceza sahasına pozisyon buldu fakat Uruguaylı oyuncu kaleci Akınfeev'i geçemedi. Dönen topa Suarez'den önce Rus savunması hamle yaptı.
  • 25'
    FIFA golü Laxalt'a yazdı ama bu kararın maç sonunda değişme ihtimali söz konusu olabilir. Laxalt'ın şutu farklı şekilde auta gidiyor gibi görünmekteydi.
  • 23'
    GOL! FARK İKİYE ÇIKTI! Laxalt'ın ceza sahası dışından çektiği şut Cheryshev'e çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Uruguay 2-0 önde!
  • 23'
    Torreira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği serbest atışta Dzyuba topu kafasıyla uzaklaştırdı.
  • 21'
    @OptaCan: Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'ndaki yedinci golünü attı. Turnuva tarihinde Suarez'den daha fazla golü olan tek oyuncu Oscar Miguez (8).
  • 19'
    Rusya golün şokunu atlattı ve oyunun kontrolünü eline geçirdi.
  • 17'
    AZ FARKLA AUT: Cheryshev'in soldan ceza sahasına gönderdiği köşe atışına Dzyuba kafayı vurdu, yerden seken top üstten auta gitti.
  • 16'
    Cheryshev sol kanattan bindirmesini yaptı, topu ceza sahasına gönderdi, Torreira yatarak müdahale ile gol şansını önledi.
  • 14'
    @OptaCan: Dünya Kupası tarihinde Uruguay formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu Fernando Muslera (14)
  • 14'
    @OptaCan: Rusya karşısında Uruguay Milli Takımı formasıyla 100'üncü kez sahaya çıkan Fernando Muslera, ülkesi adına bunu başaran yedinci isim oldu.
  • 12'
    ÜZERİNE VURDU: Rusya atağında Dzyuba'nın kafasıyla indirdiği topa Cheryshev sert vurdu, Muslera üzerine gelen şutu çelmeyi başardı!
  • 12'
    Luis Suarez'in çok şık golü, Rusya'da atmosferi düşürdü. Uruguay liderlik için avantajı eline geçirdi.
  • 10'
    GOL! SUAREZ ATTI! Bentancur'un düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta topun başına geçen Luis Suarez, uzak köşeye yerden çok şık bir plase gönderdi ve Uruguay'ı 1-0 öne geçirdi!
  • 9'
    Gazinskiy, Bentancur'u düşürdüğü pozisyonun ardından sarı kartı gördü.
  • 9'
    Bentancur ceza sahasına girerken düşürüldü, hakem faul düdüğünü çaldı. Uruguay tehlikeli bir noktadan serbest atış kullanacak.
  • 8'
    Dzyuba ile gelişen Rusya kontratağında Miranchuk topu son olarak Cheryshev'e bıraktı ama Uruguay savunması yerleşti ve topu uzaklaştırdılar.
  • 7'
    İlk dakikalarda top Uruguaylı futbolcuların ayağında. Rusya yerleşti, bekliyor.
  • 5'
    Caceres, Suarez'i kaçırmak istedi, top kaleci Akınfeev'de kaldı.
  • 3'
    Edinson Cavani, Kutepov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bir şey yok diyor.
  • 2'
    Fernando Muslera, Uruguay formasıyla 100. maçını oynuyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı.
  • İki ekibin 11'leri belli.
  • RUSYA: Akinfeev, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Smolnikov, Gazinskii, Zobnin, Miranchuk, Samedov, Cheryshev, Dzyuba
  • Karşılaşma öncesinde öne çıkan Opta Fact'ler...
  • URUGUAY: Muslera, Coates, Godin, Caceres, Laxalt, Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino, Suarez, Cavani
  • @OptaCan: Rusya, Dünya Kupası'nda Güney Amerika takımlarıyla oynadığı dört maçı da kaybetti ve bu maçlarda toplam bir gol atabildi.
  • @OptaCan: Rusya bu Dünya Kupası'nda +7'lik bir averaj elde etti. Bundan önce turnuvadaki ilk iki maçında en az +5 averaj elde eden ev sahibi takımların tamamı sonunda kupayı kazandı: 1998'de Fransa (+7), 1934'te İtaya (+6) ve 1930'da Uruguay (+5).
  • @OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda sekiz gol atan Rusya, şimdiden bundan önceki iki Dünya Kupası'nda attığı toplam gol sayısını geçti (6 gol - 2002 & 2014).
  • @OptaCan: Rusya'nın bu turnuvada attığı sekiz gol, dört farklı isimden geldi. 2014 Dünya Kupası'nda Ruslar iki farklı golcü çıkarabilmişti.
  • Merhaba değerli futbolseverler! Dünya Kupası A Grubu'nda maçlar tamamlanıyor. Uruguay ile Rusya arasındaki liderlik müsabakasının canlı anlatımında birlikteyiz.
  • @OptaCan: Rusya, Uruguay ile karşılaştığı sekiz maçın altısını kazandı (1B 1M - Sovyetler Birliği dönemi dahil). İki takım da Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçta birer galibiyet aldı.
  • @OptaCan: 2018 Dünya Kupası'ndan önce turnuvaya ev sahipliği yapan son üç Avrupalı takım, tüm grup maçlarını kazandı (Almanya 2006, Fransa 1998, İtalya 1990).
  • @OptaCan: Uruguay, Dünya Kupası'nda Avrupa takımlarıyla oynadığı son iki maçını kazandı (İngiltere & İtalya), ancak bundan önceki 15 maçta Avrupalıları yenemedi (6B 9M).
  • İki takım oyuncuları sahaya çıktılar. Ulusal marşlar okunuyor.
  • Uruguay'da Torreira ve Rusya'da Miranchuk'un 11'de olmaları dikkat çekiyor. İki genç oyuncudan da beklentiler büyük.
  • @OptaCan: Uruguay'ın Rusya karşısında elde ettiği tek galibiyet 1970 Dünya Kupası'nda, 117. dakikada Victor Esparrago'nun golüyle gelmişti.
  • @OptaCan: Fernando Muslera bu maçta oynarsa Uruguay formasını 100 kez giymiş olacak ve bunu başaran tarihteki yedinci Uruguaylı futbolcu olacak.
  • @OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda Rusya'nın en golcü ismi olan Denis Cheryshev, bundan önce Rusya formasıyla oynadığı 11 maçta gol atamamıştı.
  Takım Kadroları

Uruguay

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Martin Caceres
  • 3 Diego Godin
  • 19 Sebastian Coates
  • 15 Matias Vecino
  • 17 Diego Laxalt
  • 8 Nahitan Nandez
  • 14 Lucas Torreia
  • 6 Rodrigo Bentancur
  • 21 Edinson Cavani
  • 9 Luis Suarez

Rusya

  • 1 Igor Akinfeev
  • 4 Sergey Ignashevich
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 23 Igor Smolnikov 28' 36'
  • 3 Ilya Kutepov
  • 19 Aleksandr Samedov
  • 6 Denis Cheryshev 38'
  • 15 Aleksey Miranchuk
  • 8 Yuri Gazinskiy 9' 46'
  • 11 Roman Zobnin
  • 22 Artem Dzyuba

Yedekler

  • 12 Martin Campana
  • 23 Martin Silva
  • 16 Maxi Pereira
  • 13 Gaston Silva
  • 4 Guillermo Varela
  • 7 Cristian Rodriguez
  • 20 Urreta
  • 5 Carlos Sanchez
  • 10 Giorgian De Arrascaeta
  • 11 Christian Stuani
  • 18 Maxi Gomez

Yedekler

  • 12 Andrey Lunev
  • 20 Vladimir Gabulov
  • 14 Vladimir Granat
  • 2 Mario Fernandes 38'
  • 5 Andrey Semenov
  • 18 Yuri Zhirkov
  • 21 Aleksandr Erokhin
  • 17 Aleksandr Golovin
  • 7 Daler Kuzyaev 46'
  • 16 Anton Miranchuk
  • 10 Fedor Smolov
Takım
O
Av
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