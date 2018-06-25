  Suudi Arabistan - Mısır Canlı Maç Anlatımı

49' Salman'ın sol köşe gönderinden kullandığı köşe vuruşunda Motaz yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

48' SUUDİ ARABİSTAN ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasına giren Fahad ortaya çevirdi ancak El Hadary topu kontrol etti.

46' İkinci yarı başladı!

45' Suudi Arabistan'ın kazandığı penaltıya sebebiyet veren Gabr, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

45' Mısır'da sakatlanan Abdalla oyundan çıkarken Warda yerine dahil olan isim oldu.

45' İlk yarı sona erdi! İki takım da soyunma odalarına karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle gitti.

45' GOL! GOL! GOL! Suudi Arabistan, Salman'ın penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Suudi Arabistan bu penaltıdan faydalandı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 3 dakika daha ilave edildi.

45' Video Yardımcı Hakem'e danışılmasının ardından hakem penaltı kararında ısrar etti. Suudi Arabistan penaltıyı kullanacak.

45' BİR PENALTI DAHA! Suudi Arabistan bir penaltı daha kazandı. DawSari, Ali Gabr'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.

44' Hadary'nin tedavisinin ardından oyun yeniden hareket kazandı.

43' El Hadary, penaltıyı kurtardıktan takım arkadaşlarıyla birlikte yaptığı sevincin ardından sakatlandı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

41' KURTARDI! EL HADARY, BİR REKOR DAHA KIRDI! Mısır kalecisi El Hadary, Fahad'ın kullandığı penaltıyı parmaklarının ucuyla çıkardı. El Hadary, Dünya Kupası'nda penaltı kurtaran en yaşlı kaleci oldu.

39' PENALTI! Suudi Arabistan penaltı kazandı. Sol kanattan açılan ortayı Fathy eliyle kesti, Suudi Arabistan beraberlik şansı yakaladı.

37' SON ANDA! SALMAN VURDU, HEGAZY ÇIKARDI! Suudi Arabistan'ın yakaladığı en net pozisyonda Salman sert vurdu, kale çizgisi üzerinde konumlanan Hegazy topu kornere çeldi.

36' Mohamed Salah, Mısır formasıyla çıktığı son beş maçta da gol atmayı başardı. (@OptaCan)

34' YİNE TREZEGUET! Sol kanattan içeri kateden Trezeguet, kaleyi karşısına aldı ve sert vurdu ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.

33' TREZEGUET! Mısır yeniden hızlı çıktı. Salah'ın harika pasında topu önüne alan Trezeguet bekletmeden vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

33' Suudi Arabistan'da Saleem, takımının hücumdaki yükünü tek başına çekiyor.

31' Al Burayk'ın sağ kanattan açtığı ortada Mısır kalecisi boşa çıktı. Tehlikeyi sezen Fathy, topu kornere çeldi.

29' Mısır'da Aballa, ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta sert ortaladı. Kalesini terk eden Mosailem, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

28' Mısır karşısında 1-0 geride olan Suudi Arabistan, karşılaşmanın başından bu yana %60'la topa sahip oluyor.

26' Suudi Arabistan, beraberliği yakalamak adına rakip yarı sahadaki baskısını arttırdı.

24' SALAH KAÇIRDI! Mısır, farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı. Mohamed Salah, tıpkı ilk golündeki gibi ceza sahasına çok iyi sarktı. Trezeguet'nin pasında topla buluşan Salah, yine aşırdı ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.

22' GOL! SALAH ATTI!

22' Asist Abdalla Mahmoud El Said Bekhit

22' GOL! GOL! GOL! SALAH ATTI, MISIR ÖNE GEÇTİ! El Said'in pasında hızlı çıkan Mısır'da Mohamed Salah, tek vuruşla aşırtma bir gol attı. Maça hakim olan taraf Suudi Arabistan'dı ancak bir dünya yıldızı tüm dengeyi bozdu.

21' Suudi Arabistan, Mısır yarı sahasında yaptığı üst üste paslaşmalarla rakip savunmada boşluk arıyor. Topun kontrolü iki dakikadır sadece Suudi Arabistan'da.

18' Suudi Arabistan, bu dakikaya kadar Mısır kalesine 3 şut gönderdi ama bu şutların hiçbiri isabetli olmadı.

18' Mısır ise henüz Suudi Arabistan kalesine şut gönderemedi.

16' Mısır'ın yıldız futbolcusu Mohamed Salah, topu her ayağına aldığında en az iki Suudi Arabistanlı etrafını sarıyor.

15' SALEM! Suudi Arabistan'ın yakaladığı hızlı hücum şansında sahayı tek başına kateden Salem, ceza sahasına girmeden iyi vurdu ancak isabet sağlayamadı.

13' Trezeguet'nin pasıyla ceza sahasında şut şansı yakalayan Mohsen istediği vuruşu yapamadı. Suudi Arabistan kale vuruşu kullanacak.

12' Suudi Arabistan'da Salem kaleye uzak bir noktadan sert vurdu ancak isabet sağlayamadı.

11' Suudi Arabistan baskısından çıkan Mısır, Trezeguet ile sol kanattan atağa çıktı. Trezeguet ortasında hiçbir takım arkadaşını bulamadı.

10' Suudi Arabistan, Mısır yarı sahasında 4 adamla yaptığı baskıyla rakibinin üst üste yaptığı paslaşmaları engellemek istiyor.

8' Mısır'ın yaptığı baskıdan takımını çıkaran Hawshawi ceza sahasına girmeden ortasını yaptı. Mısır savunmasına çarpan top kornere çıktı.

6' Otayf, orta sahanın ortalarından attığı ara pasında Al Burayk'ı topla buluşturmak istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı.

5' Salah, Otayf'ın geriye doğru attığı riskli pasta araya girmek istedi ama yavaş kaldı. Meşin yuvarlağın kontrolü Suudi Arabistan'a geçti.

4' Sağ kanattan atağa katılan Mohamed Salah, ceza sahasasına ortaladı ancak Suudi Arabistan savunması dikkatliydi.

3' Mısır, ayağa paslarla rakip ceza sahasına sokulmak istiyor.

3' Mısır'ın kaptırdığı topta Hussain takımını hızlı hücuma çıkardı. Uzaklardan yerden vuran Hussain isabet sağlayamadı.

2' Mısırlı kaleci Essam El Hadary (45 yıl + 161 gün), Mondragon'u geçerek (43 yıl + 3 gün) Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Mısır XI: El Hadary, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Elsaid, Trezeguet, Salah, Mohsen.

Grubu 3. bitirecek takımı belirleyecek bu karşılaşma Volvograd Arena'da oynanacak. Maçı Kolombiyalı hakem Wilmar Roldan yönetecek.

2018 Dünya Kupası A Grubu'nun son maçlarında Suudi Arabistan ile Mısır karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: İki takım 1999'daki Konfederasyonlar Kupası'ndan bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek. 1999'daki maçta Suudi Arabistan Marzouk Al-Otaibi'nin dört golüyle maçı 5-1 kazanmış, Mısır o maçta üç kırmızı kart görmüştü.

Suudi Arabistan XI: Almosailem, Osama, Alburayk, Yasser, Motaz, Salman, Hatan, Otayf, Hussain, Salem, Fahad.

@OptaCan: Mohamed Salah, bu Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği tek isabetli şutunda gol attı

@OptaCan: Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda son 12 maçtır kazanamıyor (2B 10M) ve son dört maçını gol atamadan kaybetti

@OptaCan: Suudi Arabistan, bundan önce katıldığı son dört Dünya Kupası'nda da farklı Afrikalı takımlar ile karşılaştı (1G 2B 1M). Arabistan'ın bu ekiplere karşı tek galibiyeti 1994'te Fas'a karşı gelmiş ve bu galibiyet takımın ilk Dünya Kupası galibiyeti olmuştu.

@OptaCan: Mısır'ın Dünya Kupası'nda kalesinde gördüğü son sekiz golün tamamı maçların ikinci yarılarında geldi.