  Suudi Arabistan - Mısır Canlı Maç Anlatımı

Asist Abdalla Mahmoud El Said Bekhit

Mısır'ın yıldız futbolcusu Mohamed Salah, topu her ayağına aldığında en az iki Suudi Arabistanlı etrafını sarıyor.

2018 Dünya Kupası A Grubu'nun son maçlarında Suudi Arabistan ile Mısır karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.