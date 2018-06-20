  Portekiz - Fas Canlı Maç Anlatımı

66' Stadyumda Meksika dalgası başladı...

65' @Optacan: Süper Lig kariyerinde kafayla hiç isabetli şutu bulunmayan Belhanda'nın Portekiz karşısında 57. dakikadaki kafa vuruşu kaleyi buldu.

62' Fas bir kez daha oyunun kontrolünü eline aldı.

60' KÖTÜ BİR ŞUT: Ceza sahasına doldurulan serbest atışta Benatia topu soluna çekti ve uygun durumda vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.

59' Maçın ilk değişikliği Portekiz'den. Gelson Martins, Bernardo Silva'nın yerine oyunda.

57' MÜTHİŞ KURTARIŞ: Ziyech'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Belhanda kafayı vurdu, top ağlara gidecekken Rui Patricio harika bir hamle ile golü önledi!

55' KALECİNİN ÜZERİNE: Amrabat'ın pasında Belhanda ceza sahasının hemen içinden sert bir şut gönderdi, Portekiz kalecisi Rui Patricio topu kontrol etti.

53' Portekiz ön alan baskısına başladı ve Pas'ın rahat top yapmasını engelliyorlar.

51' ÇOK KÖTÜ VURDU: Portekiz rakip ceza sahasına yerleştikten sonra Joao Mario'nun kötü vuruşu Ronaldo'ya pas oldu fakat Real Madridli yıldız çok uygun durumda topu tribünlere dikti.

50' İkinci yarı durgun başladı. Portekiz oyunu yavaşlatma çabasında. Fas pas ritmi yakalayabilmiş değil.

48' BU DEFA DIŞARIYA: Portekiz tıpkı ilk golde olduğu gibi köşe atışında tehlikeli oldu. Guerreiro'nun ortasında Fonte ceza sahası içinde kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

46' İkinci yarı başladı...

45' İYİ VURAMADI: Ziyech'in sağ korner çizgisine yakın yerden kullandığı serbest atışa Belhanda ceza sahasında kafayı vurdu, top Benatia'nın önünden geçerek yandan auta gitti. Net bir şans daha kaçtı!

45' Ve ilk yarı sona erdi. Portekiz soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

45' İlk yarıya 3 dakikalık duraklama eklendi.

44' Amrabat sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Cedric top göğsüyle kalecisine kazandırdı.

42' Portekiz savunuyor, Fas yükleniyor. Ronaldo ve arkadaşları Euro 2016 modunu açtılar, temkinliler.

40' Fas'ta Benatia, Ronaldo'ya arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kartı gördü.

39' ÇOK NET ŞANS KAÇTI: Portekiz ikinci gole çok yaklaştı! Ronaldo'nun pasında Guedes ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

37' @OptaCan: Cristiano Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'nda forma giydiği ilk 94 dakikada dört gol attı; daha önce forma giydiği üç Dünya Kupası'nda 1114 dakika (13 maç) sahada kalıp üç gol atabilmişti.

35' Fas topu rakip ceza sahası çevresine kadar rahat getiriyor ama bu noktada çözüm üretmekte zorlanıyorlar.

32' Cristiano Ronaldo ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest atışı baraja taktı.

30' Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği topa Boutaib yükseldi, top kafasına oturmadı, Yeni Malatyasporlu oyuncu yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

29' Ziyech sağ kanattaki Amrabat'ı bulmak istedi, hızlı giden top taca çıktı.

27' Amrabat bir kez daha sağ kanattan ceza sahasına girdi, yerde kaldı, Faslı oyuncular penaltı beklediler, hakem oralı olmadı.

25' Cristiano Ronaldo bileğine yapılan sert müdahalenin ardından yerde kaldı ama oyuna devam edebilecek durumda.

24' Amrabat sağ kanatta rakibini geçerek bindirme yapmak istedi ama Guerreiro izin vermedi.

22' Fas oyunu domine etmeye devam ediyor. Portekiz kontratak arayışında.

20' Bu dakikalarda oyunun tek hakimi Fas.

19' Dirar sağ kanattan dip çizgiye indikten sonra ceza sahasına daldı, topu ortaya çevirdi ama hakem Moutinho'ya bu noktada yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi.

18' FAS GOLE YAKLAŞTI: Ziyech soldan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ama savunma son anda araya girdi!

15' Katıldığı ilk üç Dünya Kupası'nda sadece 3 gol atabilen Ronaldo, bu Dünya Kupası'nda 4 gole ulaştı bile!

13' Fas bu bölümde golün şokunu atlatmış gibi görünüyor. Rakip kaleyi zorluyorlar.

11' KALECİ UZANDI: Belhanda'nın sağdan ceza sahasına doldurduğu köşe atışına Benatia kafayı vurdu, Portekiz kalecisi Rui Patricio iyi bir hamle ile topu köşede yakaladı.

9' AZ FARKLA AUT: Guerreiro'nun tek başına ceza sahası önüne kadar getirdiği topu klas bir hareketle sağına çeken Ronaldo, uzak köşeye şutunu yolladı ama top yandan auta gitti.

8' Fas maça iyi başlamıştı ama Ronaldo'nun golünden sonra moraller bozulmuş durumda. Portekiz kanatları kullanarak etkili oluyor.

6' Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'ndaki dördüncü golünü kaydetti.

4' GOL! RONALDO YİNE ATTI! Joao Moutinho'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa altıpas önünde kafayla vuran Ronaldo, Portekiz'i 1-0 öne geçirdi!

4' Bernardo Silva sol kanattan ortasını yaptı, rakibine çarpan top oyun alanını terk etti.

2' ÜSTTEN AUT: Galatasaraylı Belhanda'nın ortasında Yeni Malatyasporlu Boutaib kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

1' İlk atak girişimi Fas'tan. Amrabat sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasına yolladı ama Portekiz savunmasında Cedric kafasıyla topu uzaklaştırdı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Grubun ilk maçında kendi kalesine gol atan Aziz Bouhaddouz, Dünya Kupası'nda oyuna sonradan girip kendi kalesine gol atan üçüncü isim oldu; 2006'da Petit (v Almanya) ve 1986'da Laszlo Dajka (v Macaristan).

@OptaCan: İki takım arasında oynanan tek maçı Fas kazandı; 1986 Dünya Kupası gruplarında oynanan maçta Fas, Portekiz'i 3-1 yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini almıştı.

@OptaCan: Fas, grupta oynadığı ilk maçın ikinci yarısında kalesinde şut görmedi.

Merhaba değerli futbolseverler! 2018 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.

PORTEKİZ: Rui Patiricio, Cedric, Pepe, Fonte, Raphael, William, Moutinho, Bernardo Silva, Joao Mario, Guedes, Ronaldo

İki ekibin sahada yer alacak 11'leri açıklandı.

@OptaCan: Portekiz, Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 10 maçın sadece birini kaybetti (5G 4B); tek yenilgi 2014'te Almanya karşısındaydı (4-0).

@OptaCan: Daha önce forma giydiği üç Dünya Kupası'nda 70 şut çeken ancak sadece üç gol atabilen Ronaldo, bu turnuvanın ilk maçında toplam dört şutta üç gol bulmayı başardı.

@OptaCan: Portekiz, 2002'den bu yana Dünya Kupası'na Avrupa dışından katılan ülkelere yenilmiyor (5G 3B); en son Güney Kore'ye 1-0 kaybetmişlerdi.

B Grubu müsabakasında Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın canlı anlatımında birlikteyiz.

FAS: El Kajoui, Dirar, Benatia, Da Costa, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa, N. Amrabat, Belanda, Ziyech, Boutaib

@OptaCan: Grubun ilk maçında İspanya karşısında üç gol atmayı başaran Cristiano Ronaldo, dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan dördüncü isim oldu (Pele, Uwe Seeler ve Miroslav Klose'yle birlikte).

@OptaCan: Grubun ilk maçında İspanya karşısında üç gol atan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu (33y 130g). Ayrıca Portekizli oyuncunun o maçtaki üçüncü golü, büyük turnuvalardaki 45'inci denemesinde attığı ilk frikik golüydü.

İki takım oyun alanında. Ulusal marşlar okunuyor.

@OptaCan: Grubun ilk maçında İran'a yenilen Fas, 2010'dan bu yana Dünya Kupası'nda kaybettiği bir maçta en fazla topa sahip olan takım oldu (%68). 2010'da İspanya, İsviçre karşısında %73'lük topa sahip olma oranına rağmen yenilmişti (1-0).

@OptaCan: Portekiz'in Dünya Kupası'nda Afrika takımlarına karşı aldığı tek mağlubiyet 1986'da Fas karşısındaydı (2G 1B).

Müsabaka öncesinde öne çıkan Opta Fact'ler...