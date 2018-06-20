  Portekiz - Fas Canlı Maç Anlatımı

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66'
Stadyumda Meksika dalgası başladı...
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65'
@Optacan: Süper Lig kariyerinde kafayla hiç isabetli şutu bulunmayan Belhanda'nın Portekiz karşısında 57. dakikadaki kafa vuruşu kaleyi buldu.
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62'
Fas bir kez daha oyunun kontrolünü eline aldı.
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60'
KÖTÜ BİR ŞUT: Ceza sahasına doldurulan serbest atışta Benatia topu soluna çekti ve uygun durumda vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.
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59'
Maçın ilk değişikliği Portekiz'den. Gelson Martins, Bernardo Silva'nın yerine oyunda.
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57'
MÜTHİŞ KURTARIŞ: Ziyech'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Belhanda kafayı vurdu, top ağlara gidecekken Rui Patricio harika bir hamle ile golü önledi!
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55'
KALECİNİN ÜZERİNE: Amrabat'ın pasında Belhanda ceza sahasının hemen içinden sert bir şut gönderdi, Portekiz kalecisi Rui Patricio topu kontrol etti.
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53'
Portekiz ön alan baskısına başladı ve Pas'ın rahat top yapmasını engelliyorlar.
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51'
ÇOK KÖTÜ VURDU: Portekiz rakip ceza sahasına yerleştikten sonra Joao Mario'nun kötü vuruşu Ronaldo'ya pas oldu fakat Real Madridli yıldız çok uygun durumda topu tribünlere dikti.
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50'
İkinci yarı durgun başladı. Portekiz oyunu yavaşlatma çabasında. Fas pas ritmi yakalayabilmiş değil.
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48'
BU DEFA DIŞARIYA: Portekiz tıpkı ilk golde olduğu gibi köşe atışında tehlikeli oldu. Guerreiro'nun ortasında Fonte ceza sahası içinde kafayı vurdu, top yandan auta gitti.
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46'
İkinci yarı başladı...
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45'
İYİ VURAMADI: Ziyech'in sağ korner çizgisine yakın yerden kullandığı serbest atışa Belhanda ceza sahasında kafayı vurdu, top Benatia'nın önünden geçerek yandan auta gitti. Net bir şans daha kaçtı!
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45'
Ve ilk yarı sona erdi. Portekiz soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.
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45'
İlk yarıya 3 dakikalık duraklama eklendi.
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44'
Amrabat sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Cedric top göğsüyle kalecisine kazandırdı.
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42'
Portekiz savunuyor, Fas yükleniyor. Ronaldo ve arkadaşları Euro 2016 modunu açtılar, temkinliler.
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40'
Fas'ta Benatia, Ronaldo'ya arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kartı gördü.
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39'
ÇOK NET ŞANS KAÇTI: Portekiz ikinci gole çok yaklaştı! Ronaldo'nun pasında Guedes ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
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37'
@OptaCan: Cristiano Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'nda forma giydiği ilk 94 dakikada dört gol attı; daha önce forma giydiği üç Dünya Kupası'nda 1114 dakika (13 maç) sahada kalıp üç gol atabilmişti.
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35'
Fas topu rakip ceza sahası çevresine kadar rahat getiriyor ama bu noktada çözüm üretmekte zorlanıyorlar.
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32'
Cristiano Ronaldo ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest atışı baraja taktı.
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30'
Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği topa Boutaib yükseldi, top kafasına oturmadı, Yeni Malatyasporlu oyuncu yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.
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29'
Ziyech sağ kanattaki Amrabat'ı bulmak istedi, hızlı giden top taca çıktı.
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27'
Amrabat bir kez daha sağ kanattan ceza sahasına girdi, yerde kaldı, Faslı oyuncular penaltı beklediler, hakem oralı olmadı.
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25'
Cristiano Ronaldo bileğine yapılan sert müdahalenin ardından yerde kaldı ama oyuna devam edebilecek durumda.
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24'
Amrabat sağ kanatta rakibini geçerek bindirme yapmak istedi ama Guerreiro izin vermedi.
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22'
Fas oyunu domine etmeye devam ediyor. Portekiz kontratak arayışında.
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20'
Bu dakikalarda oyunun tek hakimi Fas.
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19'
Dirar sağ kanattan dip çizgiye indikten sonra ceza sahasına daldı, topu ortaya çevirdi ama hakem Moutinho'ya bu noktada yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi.
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18'
FAS GOLE YAKLAŞTI: Ziyech soldan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ama savunma son anda araya girdi!
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15'
Katıldığı ilk üç Dünya Kupası'nda sadece 3 gol atabilen Ronaldo, bu Dünya Kupası'nda 4 gole ulaştı bile!
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13'
Fas bu bölümde golün şokunu atlatmış gibi görünüyor. Rakip kaleyi zorluyorlar.
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11'
KALECİ UZANDI: Belhanda'nın sağdan ceza sahasına doldurduğu köşe atışına Benatia kafayı vurdu, Portekiz kalecisi Rui Patricio iyi bir hamle ile topu köşede yakaladı.
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9'
AZ FARKLA AUT: Guerreiro'nun tek başına ceza sahası önüne kadar getirdiği topu klas bir hareketle sağına çeken Ronaldo, uzak köşeye şutunu yolladı ama top yandan auta gitti.
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8'
Fas maça iyi başlamıştı ama Ronaldo'nun golünden sonra moraller bozulmuş durumda. Portekiz kanatları kullanarak etkili oluyor.
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6'
Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'ndaki dördüncü golünü kaydetti.
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4'
GOL! RONALDO YİNE ATTI! Joao Moutinho'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa altıpas önünde kafayla vuran Ronaldo, Portekiz'i 1-0 öne geçirdi!
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4'
Bernardo Silva sol kanattan ortasını yaptı, rakibine çarpan top oyun alanını terk etti.
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2'
ÜSTTEN AUT: Galatasaraylı Belhanda'nın ortasında Yeni Malatyasporlu Boutaib kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
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1'
İlk atak girişimi Fas'tan. Amrabat sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasına yolladı ama Portekiz savunmasında Cedric kafasıyla topu uzaklaştırdı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@OptaCan: Grubun ilk maçında kendi kalesine gol atan Aziz Bouhaddouz, Dünya Kupası'nda oyuna sonradan girip kendi kalesine gol atan üçüncü isim oldu; 2006'da Petit (v Almanya) ve 1986'da Laszlo Dajka (v Macaristan).
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@OptaCan: İki takım arasında oynanan tek maçı Fas kazandı; 1986 Dünya Kupası gruplarında oynanan maçta Fas, Portekiz'i 3-1 yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini almıştı.
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@OptaCan: Fas, grupta oynadığı ilk maçın ikinci yarısında kalesinde şut görmedi.
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Merhaba değerli futbolseverler! 2018 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.
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PORTEKİZ: Rui Patiricio, Cedric, Pepe, Fonte, Raphael, William, Moutinho, Bernardo Silva, Joao Mario, Guedes, Ronaldo
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İki ekibin sahada yer alacak 11'leri açıklandı.
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@OptaCan: Portekiz, Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 10 maçın sadece birini kaybetti (5G 4B); tek yenilgi 2014'te Almanya karşısındaydı (4-0).
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@OptaCan: Daha önce forma giydiği üç Dünya Kupası'nda 70 şut çeken ancak sadece üç gol atabilen Ronaldo, bu turnuvanın ilk maçında toplam dört şutta üç gol bulmayı başardı.
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@OptaCan: Portekiz, 2002'den bu yana Dünya Kupası'na Avrupa dışından katılan ülkelere yenilmiyor (5G 3B); en son Güney Kore'ye 1-0 kaybetmişlerdi.
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B Grubu müsabakasında Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın canlı anlatımında birlikteyiz.
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FAS: El Kajoui, Dirar, Benatia, Da Costa, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa, N. Amrabat, Belanda, Ziyech, Boutaib
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@OptaCan: Grubun ilk maçında İspanya karşısında üç gol atmayı başaran Cristiano Ronaldo, dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan dördüncü isim oldu (Pele, Uwe Seeler ve Miroslav Klose'yle birlikte).
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@OptaCan: Grubun ilk maçında İspanya karşısında üç gol atan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu (33y 130g). Ayrıca Portekizli oyuncunun o maçtaki üçüncü golü, büyük turnuvalardaki 45'inci denemesinde attığı ilk frikik golüydü.
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İki takım oyun alanında. Ulusal marşlar okunuyor.
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@OptaCan: Grubun ilk maçında İran'a yenilen Fas, 2010'dan bu yana Dünya Kupası'nda kaybettiği bir maçta en fazla topa sahip olan takım oldu (%68). 2010'da İspanya, İsviçre karşısında %73'lük topa sahip olma oranına rağmen yenilmişti (1-0).
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@OptaCan: Portekiz'in Dünya Kupası'nda Afrika takımlarına karşı aldığı tek mağlubiyet 1986'da Fas karşısındaydı (2G 1B).
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Müsabaka öncesinde öne çıkan Opta Fact'ler...
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@OptaCan: Portekiz-Fas maçının ilk yarısında en yüksek isabetli pas yüzdesi yakalayan oyuncu Nabil Dirar'dı (%90,9).