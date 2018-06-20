SPOR
STADYUM: Fas HAKEM : Mark Geiger MAÇ TARİH SAATİ: 20 Jun 2018 | 15:00 | şuan: 16:23
68'
1 0
Portekiz
Portekiz
Fernando Santos
4' Cristiano Ronaldo
Fas
Fas
Herve Renard
  Portekiz - Fas Canlı Maç Anlatımı
  • 66'
    Stadyumda Meksika dalgası başladı...
  • 65'
    @Optacan: Süper Lig kariyerinde kafayla hiç isabetli şutu bulunmayan Belhanda'nın Portekiz karşısında 57. dakikadaki kafa vuruşu kaleyi buldu.
  • 62'
    Fas bir kez daha oyunun kontrolünü eline aldı.
  • 60'
    KÖTÜ BİR ŞUT: Ceza sahasına doldurulan serbest atışta Benatia topu soluna çekti ve uygun durumda vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.
  • 59'
    Maçın ilk değişikliği Portekiz'den. Gelson Martins, Bernardo Silva'nın yerine oyunda.
  • 57'
    MÜTHİŞ KURTARIŞ: Ziyech'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Belhanda kafayı vurdu, top ağlara gidecekken Rui Patricio harika bir hamle ile golü önledi!
  • 55'
    KALECİNİN ÜZERİNE: Amrabat'ın pasında Belhanda ceza sahasının hemen içinden sert bir şut gönderdi, Portekiz kalecisi Rui Patricio topu kontrol etti.
  • 53'
    Portekiz ön alan baskısına başladı ve Pas'ın rahat top yapmasını engelliyorlar.
  • 51'
    ÇOK KÖTÜ VURDU: Portekiz rakip ceza sahasına yerleştikten sonra Joao Mario'nun kötü vuruşu Ronaldo'ya pas oldu fakat Real Madridli yıldız çok uygun durumda topu tribünlere dikti.
  • 50'
    İkinci yarı durgun başladı. Portekiz oyunu yavaşlatma çabasında. Fas pas ritmi yakalayabilmiş değil.
  • 48'
    BU DEFA DIŞARIYA: Portekiz tıpkı ilk golde olduğu gibi köşe atışında tehlikeli oldu. Guerreiro'nun ortasında Fonte ceza sahası içinde kafayı vurdu, top yandan auta gitti.
  • 46'
    İkinci yarı başladı...
  • 45'
    İYİ VURAMADI: Ziyech'in sağ korner çizgisine yakın yerden kullandığı serbest atışa Belhanda ceza sahasında kafayı vurdu, top Benatia'nın önünden geçerek yandan auta gitti. Net bir şans daha kaçtı!
  • 45'
    Ve ilk yarı sona erdi. Portekiz soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.
  • 45'
    İlk yarıya 3 dakikalık duraklama eklendi.
  • 44'
    Amrabat sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Cedric top göğsüyle kalecisine kazandırdı.
  • 42'
    Portekiz savunuyor, Fas yükleniyor. Ronaldo ve arkadaşları Euro 2016 modunu açtılar, temkinliler.
  • 40'
    Fas'ta Benatia, Ronaldo'ya arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kartı gördü.
  • 39'
    ÇOK NET ŞANS KAÇTI: Portekiz ikinci gole çok yaklaştı! Ronaldo'nun pasında Guedes ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
  • 37'
    @OptaCan: Cristiano Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'nda forma giydiği ilk 94 dakikada dört gol attı; daha önce forma giydiği üç Dünya Kupası'nda 1114 dakika (13 maç) sahada kalıp üç gol atabilmişti.
  • 35'
    Fas topu rakip ceza sahası çevresine kadar rahat getiriyor ama bu noktada çözüm üretmekte zorlanıyorlar.
  • 32'
    Cristiano Ronaldo ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest atışı baraja taktı.
  • 30'
    Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği topa Boutaib yükseldi, top kafasına oturmadı, Yeni Malatyasporlu oyuncu yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.
  • 29'
    Ziyech sağ kanattaki Amrabat'ı bulmak istedi, hızlı giden top taca çıktı.
  • 27'
    Amrabat bir kez daha sağ kanattan ceza sahasına girdi, yerde kaldı, Faslı oyuncular penaltı beklediler, hakem oralı olmadı.
  • 25'
    Cristiano Ronaldo bileğine yapılan sert müdahalenin ardından yerde kaldı ama oyuna devam edebilecek durumda.
  • 24'
    Amrabat sağ kanatta rakibini geçerek bindirme yapmak istedi ama Guerreiro izin vermedi.
  • 22'
    Fas oyunu domine etmeye devam ediyor. Portekiz kontratak arayışında.
  • 20'
    Bu dakikalarda oyunun tek hakimi Fas.
  • 19'
    Dirar sağ kanattan dip çizgiye indikten sonra ceza sahasına daldı, topu ortaya çevirdi ama hakem Moutinho'ya bu noktada yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi.
  • 18'
    FAS GOLE YAKLAŞTI: Ziyech soldan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ama savunma son anda araya girdi!
  • 15'
    Katıldığı ilk üç Dünya Kupası'nda sadece 3 gol atabilen Ronaldo, bu Dünya Kupası'nda 4 gole ulaştı bile!
  • 13'
    Fas bu bölümde golün şokunu atlatmış gibi görünüyor. Rakip kaleyi zorluyorlar.
  • 11'
    KALECİ UZANDI: Belhanda'nın sağdan ceza sahasına doldurduğu köşe atışına Benatia kafayı vurdu, Portekiz kalecisi Rui Patricio iyi bir hamle ile topu köşede yakaladı.
  • 9'
    AZ FARKLA AUT: Guerreiro'nun tek başına ceza sahası önüne kadar getirdiği topu klas bir hareketle sağına çeken Ronaldo, uzak köşeye şutunu yolladı ama top yandan auta gitti.
  • 8'
    Fas maça iyi başlamıştı ama Ronaldo'nun golünden sonra moraller bozulmuş durumda. Portekiz kanatları kullanarak etkili oluyor.
  • 6'
    Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'ndaki dördüncü golünü kaydetti.
  • 4'
    GOL! RONALDO YİNE ATTI! Joao Moutinho'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa altıpas önünde kafayla vuran Ronaldo, Portekiz'i 1-0 öne geçirdi!
  • 4'
    Bernardo Silva sol kanattan ortasını yaptı, rakibine çarpan top oyun alanını terk etti.
  • 2'
    ÜSTTEN AUT: Galatasaraylı Belhanda'nın ortasında Yeni Malatyasporlu Boutaib kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
  • 1'
    İlk atak girişimi Fas'tan. Amrabat sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasına yolladı ama Portekiz savunmasında Cedric kafasıyla topu uzaklaştırdı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @OptaCan: Grubun ilk maçında kendi kalesine gol atan Aziz Bouhaddouz, Dünya Kupası'nda oyuna sonradan girip kendi kalesine gol atan üçüncü isim oldu; 2006'da Petit (v Almanya) ve 1986'da Laszlo Dajka (v Macaristan).
  • @OptaCan: İki takım arasında oynanan tek maçı Fas kazandı; 1986 Dünya Kupası gruplarında oynanan maçta Fas, Portekiz'i 3-1 yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini almıştı.
  • @OptaCan: Fas, grupta oynadığı ilk maçın ikinci yarısında kalesinde şut görmedi.
  • Merhaba değerli futbolseverler! 2018 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.
  • PORTEKİZ: Rui Patiricio, Cedric, Pepe, Fonte, Raphael, William, Moutinho, Bernardo Silva, Joao Mario, Guedes, Ronaldo
  • İki ekibin sahada yer alacak 11'leri açıklandı.
  • @OptaCan: Portekiz, Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 10 maçın sadece birini kaybetti (5G 4B); tek yenilgi 2014'te Almanya karşısındaydı (4-0).
  • @OptaCan: Daha önce forma giydiği üç Dünya Kupası'nda 70 şut çeken ancak sadece üç gol atabilen Ronaldo, bu turnuvanın ilk maçında toplam dört şutta üç gol bulmayı başardı.
  • @OptaCan: Portekiz, 2002'den bu yana Dünya Kupası'na Avrupa dışından katılan ülkelere yenilmiyor (5G 3B); en son Güney Kore'ye 1-0 kaybetmişlerdi.
  • B Grubu müsabakasında Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın canlı anlatımında birlikteyiz.
  • FAS: El Kajoui, Dirar, Benatia, Da Costa, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa, N. Amrabat, Belanda, Ziyech, Boutaib
  • @OptaCan: Grubun ilk maçında İspanya karşısında üç gol atmayı başaran Cristiano Ronaldo, dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan dördüncü isim oldu (Pele, Uwe Seeler ve Miroslav Klose'yle birlikte).
  • @OptaCan: Grubun ilk maçında İspanya karşısında üç gol atan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu (33y 130g). Ayrıca Portekizli oyuncunun o maçtaki üçüncü golü, büyük turnuvalardaki 45'inci denemesinde attığı ilk frikik golüydü.
  • İki takım oyun alanında. Ulusal marşlar okunuyor.
  • @OptaCan: Grubun ilk maçında İran'a yenilen Fas, 2010'dan bu yana Dünya Kupası'nda kaybettiği bir maçta en fazla topa sahip olan takım oldu (%68). 2010'da İspanya, İsviçre karşısında %73'lük topa sahip olma oranına rağmen yenilmişti (1-0).
  • @OptaCan: Portekiz'in Dünya Kupası'nda Afrika takımlarına karşı aldığı tek mağlubiyet 1986'da Fas karşısındaydı (2G 1B).
  • Müsabaka öncesinde öne çıkan Opta Fact'ler...
  • @OptaCan: Portekiz-Fas maçının ilk yarısında en yüksek isabetli pas yüzdesi yakalayan oyuncu Nabil Dirar'dı (%90,9).
  Takım Kadroları

Portekiz

  • 1 Rui Patricio
  • 3 Pepe
  • 6 Jose Fonte
  • 21 Cedric Soares
  • 5 Raphael Guerreiro
  • 8 Joao Moutinho
  • 10 Joao Mario
  • 14 William Carvalho
  • 11 Bernardo Silva 59'
  • 7 Cristiano Ronaldo
  • 17 Gonçalo Guedes

Fas

  • 12 Munir
  • 4 Manuel da Costa
  • 5 Medhi Benatia 40'
  • 2 Achraf Hakimi
  • 14 Mbark Boussoufa
  • 8 Karim El Ahmadi
  • 17 Nabil Dirar
  • 10 Younes Belhanda
  • 7 Hakim Ziyech
  • 16 Nordin Amrabat
  • 13 Khalid Boutaib

Yedekler

  • 22 Beto
  • 12 Anthony Lopes
  • 2 Bruno Alves
  • 19 Mario Rui
  • 13 Ruben Dias
  • 20 Ricardo Quaresma
  • 4 Manuel Fernandes
  • 23 Adrien Silva
  • 15 Ricardo Pereira
  • 16 Bruno Fernandes
  • 9 Andre Silva
  • 18 Gelson Martins 59'

Yedekler

  • 1 Bono
  • 22 Ahmed Reda Tagnaouti
  • 3 Hamza Mendyl
  • 23 Mehdi Carcela
  • 6 Romain Saiss
  • 11 Faycal Fajr
  • 21 Sofyan Amrabat
  • 18 Amine Harit
  • 20 Aziz Bouhaddouz
  • 19 Youssef En Nesyri
  • 9 Ayoub El Kaabi
Takım
O
Av
P
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