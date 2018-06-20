  İran - İspanya Canlı Maç Anlatımı

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19'
İspanya tek toplarla rakip savunmanın dengesini bozmaya çabalıyor ama İran defansı henüz fire vermedi.
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16'
Iniesta'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada İran kalecisi Beiranvand kalesini zamanında terke derek topa sahip oldu.
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14'
İspanya kanatlardan geliştirdiği akınlarla Diego Costa'yı pozisyona sokma gayretinde. İran şu ana dek iyi savunma yapıyor.
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12'
İran kapanıyor, İspanya yükleniyor. Klasik bir İspanya maçı görüntüsü.
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10'
David Silva'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği serbest atışta top taca çıktı.
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9'
Isco sol kanattan topu taşımak isterken yerde kaldı, İspanya serbest atış kazandı.
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7'
İlk dakikalarda oyun faul düdükleriyle sıklıkla duruyor.
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5'
İran'da sol kanattan gelişen atakta Ansarifard topu içeriye çevirmeye çalıştı ama İspanyol savunması hata yapmadı.
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3'
Top henüz ilk dakikalardan itibaren İspanyol futbolcuların ayağında. Beklendiği gibi...
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@OptaCan: Fas karşısında İran'a galibiyeti getiren gol 94:07'de gelmişti; bu, 2006'dan bu yana Dünya Kupası'nda maç kazandıran en geç gol oldu. 2006'daki turnuvada Francesco Totti, Avustralya karşısında galibiyeti getiren golü 94:24'te penaltıdan atmıştı.
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İRAN: Beiranvand, Haji Safi, Ezatolahi, Pauraliganji, Omid, Karim, Amiri, Mehdi, Hosseini, Azmoun, Ramin
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@OptaCan: İran ile İspanya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
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@OptaCan: Son dört Dünya Kupası maçında kalesinde 10 gol gören İspanya, daha önceki 15 karşılaşmada aynı sayıda gol yemişti.
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Merhaba değerli futbolseverler! 2018 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor!
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@OptaCan: Grubun ilk maçında Fas'ı yenen İran, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda hiç şut çekemediği bir devrede gol bulan ilk ülke oldu.
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İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Iniesta, Isco, Silva, Lucas Vazquez, Diego Costa
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda attığı son üç gol maçların son 15 dakikalarında gelen İran, bu turnuvada henüz 36'ncı dakikadan önce rakip fileleri havalandıramadı.
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@OptaCan: İspanya formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı son sekiz maçta sekiz gol atan Diego Costa, grubun ilk maçında Portekiz karşısında kaleyi bulan iki şutunda da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
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Maç öncesinde öne çıkan Opta Fact'ler...
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İki takım oyuncuları sahaya çıktılar.
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B Grubu'nda İran ile İspanya karşı karşıya geliyorlar. Karşılaşmanın canlı anlatımında birlikteyiz.
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@OptaCan: İran, Dünya Kupası'nda Avrupa takımlarıyla yaptığı altı maçın beşini kaybetti (1B).
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda Asya takımlarına hiç yenilmeyen İspanya (2G 2B); 2002'deki turnuvada normal süresi berabere biten Güney Kore maçını penaltılarla kaybetmişti.
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@OptaCan: İspanya ilk maçı kaybettiği son üç Dünya Kupası'nın ikisinde gruptan çıkamadı (1998 ve 2014) ancak yenilgiyle başladıkları 2010'daki turnuvayı şampiyon olarak tamamlamışlardı.
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@OptaCan: İran bu maçı kazanırsa, 2002'den (Güney Kore) bu yana Dünya Kupası'nda üst üste iki maç kazanan ilk Asya temsilcisi olacak.