SPOR
STADYUM: Kazan Arena HAKEM : Andres Cunha MAÇ TARİH SAATİ: 20 Jun 2018 | 21:00 | şuan: 21:18
21'
0 0
İran
İran
Carlos Queiroz
İspanya
İspanya
Fernando Hierro
  İran - İspanya Canlı Maç Anlatımı
  • 19'
    İspanya tek toplarla rakip savunmanın dengesini bozmaya çabalıyor ama İran defansı henüz fire vermedi.
  • 16'
    Iniesta'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada İran kalecisi Beiranvand kalesini zamanında terke derek topa sahip oldu.
  • 14'
    İspanya kanatlardan geliştirdiği akınlarla Diego Costa'yı pozisyona sokma gayretinde. İran şu ana dek iyi savunma yapıyor.
  • 12'
    İran kapanıyor, İspanya yükleniyor. Klasik bir İspanya maçı görüntüsü.
  • 10'
    David Silva'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği serbest atışta top taca çıktı.
  • 9'
    Isco sol kanattan topu taşımak isterken yerde kaldı, İspanya serbest atış kazandı.
  • 7'
    İlk dakikalarda oyun faul düdükleriyle sıklıkla duruyor.
  • 5'
    İran'da sol kanattan gelişen atakta Ansarifard topu içeriye çevirmeye çalıştı ama İspanyol savunması hata yapmadı.
  • 3'
    Top henüz ilk dakikalardan itibaren İspanyol futbolcuların ayağında. Beklendiği gibi...
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @OptaCan: Fas karşısında İran'a galibiyeti getiren gol 94:07'de gelmişti; bu, 2006'dan bu yana Dünya Kupası'nda maç kazandıran en geç gol oldu. 2006'daki turnuvada Francesco Totti, Avustralya karşısında galibiyeti getiren golü 94:24'te penaltıdan atmıştı.
  • İRAN: Beiranvand, Haji Safi, Ezatolahi, Pauraliganji, Omid, Karim, Amiri, Mehdi, Hosseini, Azmoun, Ramin
  • @OptaCan: İran ile İspanya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
  • @OptaCan: Son dört Dünya Kupası maçında kalesinde 10 gol gören İspanya, daha önceki 15 karşılaşmada aynı sayıda gol yemişti.
  • Merhaba değerli futbolseverler! 2018 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor!
  • @OptaCan: Grubun ilk maçında Fas'ı yenen İran, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda hiç şut çekemediği bir devrede gol bulan ilk ülke oldu.
  • İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Iniesta, Isco, Silva, Lucas Vazquez, Diego Costa
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda attığı son üç gol maçların son 15 dakikalarında gelen İran, bu turnuvada henüz 36'ncı dakikadan önce rakip fileleri havalandıramadı.
  • @OptaCan: İspanya formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı son sekiz maçta sekiz gol atan Diego Costa, grubun ilk maçında Portekiz karşısında kaleyi bulan iki şutunda da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
  • Maç öncesinde öne çıkan Opta Fact'ler...
  • İki takım oyuncuları sahaya çıktılar.
  • B Grubu'nda İran ile İspanya karşı karşıya geliyorlar. Karşılaşmanın canlı anlatımında birlikteyiz.
  • @OptaCan: İran, Dünya Kupası'nda Avrupa takımlarıyla yaptığı altı maçın beşini kaybetti (1B).
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda Asya takımlarına hiç yenilmeyen İspanya (2G 2B); 2002'deki turnuvada normal süresi berabere biten Güney Kore maçını penaltılarla kaybetmişti.
  • @OptaCan: İspanya ilk maçı kaybettiği son üç Dünya Kupası'nın ikisinde gruptan çıkamadı (1998 ve 2014) ancak yenilgiyle başladıkları 2010'daki turnuvayı şampiyon olarak tamamlamışlardı.
  • @OptaCan: İran bu maçı kazanırsa, 2002'den (Güney Kore) bu yana Dünya Kupası'nda üst üste iki maç kazanan ilk Asya temsilcisi olacak.
  Takım Kadroları

İran

  • 1 Alireza Beiranvand
  • 3 Ehsan Haji Safi
  • 23 Ramin Rezaeian
  • 11 Vahid Amiri
  • 19 Majid Hosseini
  • 9 Omid Ebrahimi
  • 8 Morteza Pouraliganji
  • 10 Karim Ansarifard
  • 20 Sardar Azmoun
  • 6 Saeid Ezatolahi
  • 17 Mehdi Taremi

İspanya

  • 1 David de Gea
  • 15 Sergio Ramos
  • 3 Gerard Pique
  • 18 Jordi Alba
  • 2 Dani Carvajal
  • 6 Andres Iniesta
  • 21 David Silva
  • 5 Sergio Busquets
  • 22 Isco
  • 19 Diego Costa
  • 11 Lucas Vazquez

Yedekler

  • 22 Amir Abedzadeh
  • 12 Rashid Mazaheri
  • 15 Pejman Montazeri
  • 21 Ashkan Dejagah
  • 7 Masoud Shojaei
  • 13 Mohammad Reza Khanzadeh
  • 2 Mehdi Torabi
  • 5 Milad Mohammadi
  • 16 Reza Ghoochannejhad
  • 14 Saman Ghoddos
  • 18 Alireza Jahanbakhsh

Yedekler

  • 23 Pepe Reina
  • 13 Kepa Arrizabalaga
  • 4 Nacho Fernandez
  • 16 Nacho Monreal
  • 14 Cesar Azpilicueta
  • 10 Thiago Alcantara
  • 8 Koke
  • 7 Saul Niguez
  • 12 Alvaro Odriozola
  • 20 Marco Asensio
  • 17 Iago Aspas
  • 9 Rodrigo
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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