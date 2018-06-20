  İran - İspanya Canlı Maç Anlatımı

19' İspanya tek toplarla rakip savunmanın dengesini bozmaya çabalıyor ama İran defansı henüz fire vermedi.

16' Iniesta'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada İran kalecisi Beiranvand kalesini zamanında terke derek topa sahip oldu.

14' İspanya kanatlardan geliştirdiği akınlarla Diego Costa'yı pozisyona sokma gayretinde. İran şu ana dek iyi savunma yapıyor.

12' İran kapanıyor, İspanya yükleniyor. Klasik bir İspanya maçı görüntüsü.

10' David Silva'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği serbest atışta top taca çıktı.

9' Isco sol kanattan topu taşımak isterken yerde kaldı, İspanya serbest atış kazandı.

7' İlk dakikalarda oyun faul düdükleriyle sıklıkla duruyor.

5' İran'da sol kanattan gelişen atakta Ansarifard topu içeriye çevirmeye çalıştı ama İspanyol savunması hata yapmadı.

3' Top henüz ilk dakikalardan itibaren İspanyol futbolcuların ayağında. Beklendiği gibi...

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Fas karşısında İran'a galibiyeti getiren gol 94:07'de gelmişti; bu, 2006'dan bu yana Dünya Kupası'nda maç kazandıran en geç gol oldu. 2006'daki turnuvada Francesco Totti, Avustralya karşısında galibiyeti getiren golü 94:24'te penaltıdan atmıştı.

İRAN: Beiranvand, Haji Safi, Ezatolahi, Pauraliganji, Omid, Karim, Amiri, Mehdi, Hosseini, Azmoun, Ramin

@OptaCan: İran ile İspanya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

@OptaCan: Son dört Dünya Kupası maçında kalesinde 10 gol gören İspanya, daha önceki 15 karşılaşmada aynı sayıda gol yemişti.

Merhaba değerli futbolseverler! 2018 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor!

@OptaCan: Grubun ilk maçında Fas'ı yenen İran, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda hiç şut çekemediği bir devrede gol bulan ilk ülke oldu.

İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Iniesta, Isco, Silva, Lucas Vazquez, Diego Costa

@OptaCan: Dünya Kupası'nda attığı son üç gol maçların son 15 dakikalarında gelen İran, bu turnuvada henüz 36'ncı dakikadan önce rakip fileleri havalandıramadı.

@OptaCan: İspanya formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı son sekiz maçta sekiz gol atan Diego Costa, grubun ilk maçında Portekiz karşısında kaleyi bulan iki şutunda da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Maç öncesinde öne çıkan Opta Fact'ler...

İki takım oyuncuları sahaya çıktılar.

B Grubu'nda İran ile İspanya karşı karşıya geliyorlar. Karşılaşmanın canlı anlatımında birlikteyiz.

@OptaCan: İran, Dünya Kupası'nda Avrupa takımlarıyla yaptığı altı maçın beşini kaybetti (1B).

@OptaCan: Dünya Kupası'nda Asya takımlarına hiç yenilmeyen İspanya (2G 2B); 2002'deki turnuvada normal süresi berabere biten Güney Kore maçını penaltılarla kaybetmişti.

@OptaCan: İspanya ilk maçı kaybettiği son üç Dünya Kupası'nın ikisinde gruptan çıkamadı (1998 ve 2014) ancak yenilgiyle başladıkları 2010'daki turnuvayı şampiyon olarak tamamlamışlardı.