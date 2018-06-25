  İran - Portekiz Canlı Maç Anlatımı

33' Portekiz ise İran kalesine 6 şut gönderdi. Portekiz, sadece 1 şutunda isabet sağlayabildi.

33' Sarı Kart Raphaël Adelino José Guerreiro

32' İran, karşılaşmanın başlangıcından bu yana Portekiz kalesine 2 şut gönderdi ancak bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.

29' Quaresma, harika bir ara pasıyla çizgiye indi. Quaresma'nın ortasını kornere çelen isim Majid oldu.

28' Portekiz, İran yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip savunmada boşluk arıyor. İran, Portekiz akınlarını 5'li bir savunmayla karşılıyor.

26' OFSAYT! Topla birlikte hızlanan Cristiano Ronaldo, ceza sahasındaki Andre Silva'yı ara pasıyla pozisyona soktu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durdurdu.

25' Rui Patricio'nun tedavisinin tamamlanmasının ardından oyun yeniden hareket kazandı.

24' Rui Patricio, Amiri ile girdiği bu mücadelenin ardından kafasına darbe aldı ve sakatlandı. Sağlık ekipleri tedavi için sahaya girdi.

23' İRAN TEHLİKELİ GELDİ! Vahid Amiri, Portekiz'in yaptığı hatalı pasla gol şansı yakaladı ancak Rui Patricio topu kontrol etti.

22' Rezaeian'ın kullandığı köşe vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı.

20' İRAN İÇİN DURAN TOP ŞANSI! Hajisafi, Adrien'i geçti ancak yerde kaldı. İran, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

19' Adrien Silva'nın ceza sahasına yaptığı ortayı Andre Silva indirdi ancak kaleci Alireza iyi yer tuttu ve topu kontrol etti.

17' Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruş baraja çarptı ve kornere çıktı. Ronaldo'nun elle müdahale itirazları var.

15' TEHLİKELİ BÖLGEDEN SERBEST VURUŞU! Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahasına seken topu Silva karşılamak istedi ancak yerde kaldı. Portekiz, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

14' Portekiz bu dakikalarda sağlı sollu ortalarla geliyor.

12' PENALTI BEKLENTİSİ! Sağ kanatta topla buluşan Quaresma, arka direğe ortaladı. Quaresma'nın ortasını Rezaeian karşıladı. Portekizli futbolcuların elle müdahale iddiaları sonuçsuz kaldı.

10' Ricardo Quaresma (34 yıl 272 gün), Vitor Damas'tan (38 yıl 242 gün) bu yana bir Dünya Kupası maçına ilk kez ilk 11'de başlayan en yaşlı Portekizli oyuncu oldu. (@OptaCan)

9' JOA MARIO! Carvalho'nun ceza sahasına yaptığı ortada İran savunması ve kalecisi arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından meşin yuvarlak Mario'nun önüne düştü. Mario sert vurdu ancak kaleyi bulamadı.

8' Portekiz, maçın başından bu yana meşin yuvarlağın tek hakimi.

7' Sağ kanatta topla buluşan Quaresma, Hajisafi'yi geçemedi.

5' Adrian Silva'nın pasında topla buluşan Adrian Silva, Rezaeian'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem topun dışarı çıktığını işaret etti. İran kale vuruşu kulllanacak.

4' Cristiano Ronaldo'nun 2018 Dünya Kupası'nda geride kalan 2 maçta 4 golü bulunuyor.

3' RONALDO! Dünya Kupası'nın en formda ismi hızlı başladı. Ceza sahasına giren Ronaldo, kaleye sert vurdu ancak kaleci iyi yer tuttu ve bu şutu karşıladı.

1' Maçın hemen başında Guerrero, Ebrahimi'nin darbesiyle yerde kaldı. Guerrero acı içinde kıvranıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Portekiz'e ise gruptan çıkmak için alacağı puan ya da puanlar yetiyor. Liderlik yarışını ise grubun diğer karşılaşması İspanya - Fas belirleyecek.

2018 Dünya Kupası B Grubu'nun son maçlarında İran ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: İran, Dünya Kupası'nda Avrupalı takımlara karşı oynadığı yedi maçta da galip gelemedi (1B 6M). İran'ın Avrupalı rakiplerine karşı elde ettiği tek beraberlik 1978'de İskoçya karşısındaydı.

Mordovia Arena'da oynanacak maçı Paraguaylı hakem Enrique Cacares yönetecek.

İran'ın gruptan çıkmak için Portekiz'i mağlup etmekten başka bir şansı yok.

İran XI: Beiranvand, Haji Safi, Ezatolahi, Pouraliganji, Omid, Amiri, Mehdi, Jahanbakhsh, Hosseini, Azmoun, Ramin

@OptaCan: İran bu maçta Portekiz'i yenerse, tarihinde ilk kez Dünya Kupası gruplarından çıkmayı başaracak. İran bundan önceki dört katılımında da gruplardan çıkamamıştı.

@OptaCan: İran teknik direktörü Carlos Queiroz, kariyerinde iki kez Portekiz'i çalıştırdı (1991-1993 ve 2008-2010). Queiroz, 2010 Dünya Kupası'nda Portekiz tarihinin en farklı galibiyetini elde etmişti (7-0, Kuzey Kore'ye karşı).

@OptaCan: İran ve Portekiz, 2006 Dünya Kupası'nın ardından ikinci kez karşılaşacak. İlk maçta Portekiz, Deco ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle kazanmış, Ronaldo Dünya Kupası'ndaki ilk golünü o maçta atmıştı.

@OptaCan: Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası'nda attığı son beş golünün de sahibi.