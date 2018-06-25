  İran - Portekiz Canlı Maç Anlatımı

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33'
Portekiz ise İran kalesine 6 şut gönderdi. Portekiz, sadece 1 şutunda isabet sağlayabildi.
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33'
Sarı Kart Raphaël Adelino José Guerreiro
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32'
İran, karşılaşmanın başlangıcından bu yana Portekiz kalesine 2 şut gönderdi ancak bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.
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29'
Quaresma, harika bir ara pasıyla çizgiye indi. Quaresma'nın ortasını kornere çelen isim Majid oldu.
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28'
Portekiz, İran yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip savunmada boşluk arıyor. İran, Portekiz akınlarını 5'li bir savunmayla karşılıyor.
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26'
OFSAYT! Topla birlikte hızlanan Cristiano Ronaldo, ceza sahasındaki Andre Silva'yı ara pasıyla pozisyona soktu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durdurdu.
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25'
Rui Patricio'nun tedavisinin tamamlanmasının ardından oyun yeniden hareket kazandı.
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24'
Rui Patricio, Amiri ile girdiği bu mücadelenin ardından kafasına darbe aldı ve sakatlandı. Sağlık ekipleri tedavi için sahaya girdi.
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23'
İRAN TEHLİKELİ GELDİ! Vahid Amiri, Portekiz'in yaptığı hatalı pasla gol şansı yakaladı ancak Rui Patricio topu kontrol etti.
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22'
Rezaeian'ın kullandığı köşe vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı.
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20'
İRAN İÇİN DURAN TOP ŞANSI! Hajisafi, Adrien'i geçti ancak yerde kaldı. İran, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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19'
Adrien Silva'nın ceza sahasına yaptığı ortayı Andre Silva indirdi ancak kaleci Alireza iyi yer tuttu ve topu kontrol etti.
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17'
Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruş baraja çarptı ve kornere çıktı. Ronaldo'nun elle müdahale itirazları var.
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15'
TEHLİKELİ BÖLGEDEN SERBEST VURUŞU! Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahasına seken topu Silva karşılamak istedi ancak yerde kaldı. Portekiz, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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14'
Portekiz bu dakikalarda sağlı sollu ortalarla geliyor.
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12'
PENALTI BEKLENTİSİ! Sağ kanatta topla buluşan Quaresma, arka direğe ortaladı. Quaresma'nın ortasını Rezaeian karşıladı. Portekizli futbolcuların elle müdahale iddiaları sonuçsuz kaldı.
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10'
Ricardo Quaresma (34 yıl 272 gün), Vitor Damas'tan (38 yıl 242 gün) bu yana bir Dünya Kupası maçına ilk kez ilk 11'de başlayan en yaşlı Portekizli oyuncu oldu. (@OptaCan)
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9'
JOA MARIO! Carvalho'nun ceza sahasına yaptığı ortada İran savunması ve kalecisi arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından meşin yuvarlak Mario'nun önüne düştü. Mario sert vurdu ancak kaleyi bulamadı.
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8'
Portekiz, maçın başından bu yana meşin yuvarlağın tek hakimi.
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7'
Sağ kanatta topla buluşan Quaresma, Hajisafi'yi geçemedi.
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5'
Adrian Silva'nın pasında topla buluşan Adrian Silva, Rezaeian'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem topun dışarı çıktığını işaret etti. İran kale vuruşu kulllanacak.
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4'
Cristiano Ronaldo'nun 2018 Dünya Kupası'nda geride kalan 2 maçta 4 golü bulunuyor.
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3'
RONALDO! Dünya Kupası'nın en formda ismi hızlı başladı. Ceza sahasına giren Ronaldo, kaleye sert vurdu ancak kaleci iyi yer tuttu ve bu şutu karşıladı.
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1'
Maçın hemen başında Guerrero, Ebrahimi'nin darbesiyle yerde kaldı. Guerrero acı içinde kıvranıyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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Portekiz'e ise gruptan çıkmak için alacağı puan ya da puanlar yetiyor. Liderlik yarışını ise grubun diğer karşılaşması İspanya - Fas belirleyecek.
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2018 Dünya Kupası B Grubu'nun son maçlarında İran ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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@OptaCan: İran, Dünya Kupası'nda Avrupalı takımlara karşı oynadığı yedi maçta da galip gelemedi (1B 6M). İran'ın Avrupalı rakiplerine karşı elde ettiği tek beraberlik 1978'de İskoçya karşısındaydı.
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Mordovia Arena'da oynanacak maçı Paraguaylı hakem Enrique Cacares yönetecek.
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İran'ın gruptan çıkmak için Portekiz'i mağlup etmekten başka bir şansı yok.
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İran XI: Beiranvand, Haji Safi, Ezatolahi, Pouraliganji, Omid, Amiri, Mehdi, Jahanbakhsh, Hosseini, Azmoun, Ramin
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@OptaCan: İran bu maçta Portekiz'i yenerse, tarihinde ilk kez Dünya Kupası gruplarından çıkmayı başaracak. İran bundan önceki dört katılımında da gruplardan çıkamamıştı.
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@OptaCan: İran teknik direktörü Carlos Queiroz, kariyerinde iki kez Portekiz'i çalıştırdı (1991-1993 ve 2008-2010). Queiroz, 2010 Dünya Kupası'nda Portekiz tarihinin en farklı galibiyetini elde etmişti (7-0, Kuzey Kore'ye karşı).
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@OptaCan: İran ve Portekiz, 2006 Dünya Kupası'nın ardından ikinci kez karşılaşacak. İlk maçta Portekiz, Deco ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle kazanmış, Ronaldo Dünya Kupası'ndaki ilk golünü o maçta atmıştı.
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@OptaCan: Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası'nda attığı son beş golünün de sahibi.
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Portekiz XI: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Carvalho, Adrien, Joao Mario, Quaresma, Ronaldo, Andre Silva