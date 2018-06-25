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STADYUM: Mordovia Arena HAKEM : Enrique Caceres MAÇ TARİH SAATİ: 25 Jun 2018 | 21:00 | şuan: 21:38
36'
0 0
İran
İran
Carlos Queiroz
Portekiz
Portekiz
Fernando Santos
  İran - Portekiz Canlı Maç Anlatımı
  • 33'
    Portekiz ise İran kalesine 6 şut gönderdi. Portekiz, sadece 1 şutunda isabet sağlayabildi.
  • 33'
    Sarı Kart Raphaël Adelino José Guerreiro
  • 32'
    İran, karşılaşmanın başlangıcından bu yana Portekiz kalesine 2 şut gönderdi ancak bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.
  • 29'
    Quaresma, harika bir ara pasıyla çizgiye indi. Quaresma'nın ortasını kornere çelen isim Majid oldu.
  • 28'
    Portekiz, İran yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip savunmada boşluk arıyor. İran, Portekiz akınlarını 5'li bir savunmayla karşılıyor.
  • 26'
    OFSAYT! Topla birlikte hızlanan Cristiano Ronaldo, ceza sahasındaki Andre Silva'yı ara pasıyla pozisyona soktu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durdurdu.
  • 25'
    Rui Patricio'nun tedavisinin tamamlanmasının ardından oyun yeniden hareket kazandı.
  • 24'
    Rui Patricio, Amiri ile girdiği bu mücadelenin ardından kafasına darbe aldı ve sakatlandı. Sağlık ekipleri tedavi için sahaya girdi.
  • 23'
    İRAN TEHLİKELİ GELDİ! Vahid Amiri, Portekiz'in yaptığı hatalı pasla gol şansı yakaladı ancak Rui Patricio topu kontrol etti.
  • 22'
    Rezaeian'ın kullandığı köşe vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı.
  • 20'
    İRAN İÇİN DURAN TOP ŞANSI! Hajisafi, Adrien'i geçti ancak yerde kaldı. İran, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 19'
    Adrien Silva'nın ceza sahasına yaptığı ortayı Andre Silva indirdi ancak kaleci Alireza iyi yer tuttu ve topu kontrol etti.
  • 17'
    Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruş baraja çarptı ve kornere çıktı. Ronaldo'nun elle müdahale itirazları var.
  • 15'
    TEHLİKELİ BÖLGEDEN SERBEST VURUŞU! Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahasına seken topu Silva karşılamak istedi ancak yerde kaldı. Portekiz, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 14'
    Portekiz bu dakikalarda sağlı sollu ortalarla geliyor.
  • 12'
    PENALTI BEKLENTİSİ! Sağ kanatta topla buluşan Quaresma, arka direğe ortaladı. Quaresma'nın ortasını Rezaeian karşıladı. Portekizli futbolcuların elle müdahale iddiaları sonuçsuz kaldı.
  • 10'
    Ricardo Quaresma (34 yıl 272 gün), Vitor Damas'tan (38 yıl 242 gün) bu yana bir Dünya Kupası maçına ilk kez ilk 11'de başlayan en yaşlı Portekizli oyuncu oldu. (@OptaCan)
  • 9'
    JOA MARIO! Carvalho'nun ceza sahasına yaptığı ortada İran savunması ve kalecisi arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından meşin yuvarlak Mario'nun önüne düştü. Mario sert vurdu ancak kaleyi bulamadı.
  • 8'
    Portekiz, maçın başından bu yana meşin yuvarlağın tek hakimi.
  • 7'
    Sağ kanatta topla buluşan Quaresma, Hajisafi'yi geçemedi.
  • 5'
    Adrian Silva'nın pasında topla buluşan Adrian Silva, Rezaeian'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem topun dışarı çıktığını işaret etti. İran kale vuruşu kulllanacak.
  • 4'
    Cristiano Ronaldo'nun 2018 Dünya Kupası'nda geride kalan 2 maçta 4 golü bulunuyor.
  • 3'
    RONALDO! Dünya Kupası'nın en formda ismi hızlı başladı. Ceza sahasına giren Ronaldo, kaleye sert vurdu ancak kaleci iyi yer tuttu ve bu şutu karşıladı.
  • 1'
    Maçın hemen başında Guerrero, Ebrahimi'nin darbesiyle yerde kaldı. Guerrero acı içinde kıvranıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • Portekiz'e ise gruptan çıkmak için alacağı puan ya da puanlar yetiyor. Liderlik yarışını ise grubun diğer karşılaşması İspanya - Fas belirleyecek.
  • 2018 Dünya Kupası B Grubu'nun son maçlarında İran ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: İran, Dünya Kupası'nda Avrupalı takımlara karşı oynadığı yedi maçta da galip gelemedi (1B 6M). İran'ın Avrupalı rakiplerine karşı elde ettiği tek beraberlik 1978'de İskoçya karşısındaydı.
  • Mordovia Arena'da oynanacak maçı Paraguaylı hakem Enrique Cacares yönetecek.
  • İran'ın gruptan çıkmak için Portekiz'i mağlup etmekten başka bir şansı yok.
  • İran XI: Beiranvand, Haji Safi, Ezatolahi, Pouraliganji, Omid, Amiri, Mehdi, Jahanbakhsh, Hosseini, Azmoun, Ramin
  • @OptaCan: İran bu maçta Portekiz'i yenerse, tarihinde ilk kez Dünya Kupası gruplarından çıkmayı başaracak. İran bundan önceki dört katılımında da gruplardan çıkamamıştı.
  • @OptaCan: İran teknik direktörü Carlos Queiroz, kariyerinde iki kez Portekiz'i çalıştırdı (1991-1993 ve 2008-2010). Queiroz, 2010 Dünya Kupası'nda Portekiz tarihinin en farklı galibiyetini elde etmişti (7-0, Kuzey Kore'ye karşı).
  • @OptaCan: İran ve Portekiz, 2006 Dünya Kupası'nın ardından ikinci kez karşılaşacak. İlk maçta Portekiz, Deco ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle kazanmış, Ronaldo Dünya Kupası'ndaki ilk golünü o maçta atmıştı.
  • @OptaCan: Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası'nda attığı son beş golünün de sahibi.
  • Portekiz XI: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Carvalho, Adrien, Joao Mario, Quaresma, Ronaldo, Andre Silva
  Takım Kadroları

İran

  • 1 Alireza Beiranvand
  • 3 Ehsan Haji Safi
  • 23 Ramin Rezaeian
  • 11 Vahid Amiri
  • 19 Majid Hosseini
  • 9 Omid Ebrahimi
  • 8 Morteza Pouraliganji
  • 20 Sardar Azmoun
  • 18 Alireza Jahanbakhsh
  • 6 Saeid Ezatolahi
  • 17 Mehdi Taremi

Portekiz

  • 1 Rui Patricio
  • 3 Pepe
  • 6 Jose Fonte
  • 21 Cedric Soares
  • 5 Raphael Guerreiro 33'
  • 20 Ricardo Quaresma
  • 23 Adrien Silva
  • 10 Joao Mario
  • 14 William Carvalho
  • 7 Cristiano Ronaldo
  • 9 Andre Silva

Yedekler

  • 22 Amir Abedzadeh
  • 12 Rashid Mazaheri
  • 15 Pejman Montazeri
  • 21 Ashkan Dejagah
  • 7 Masoud Shojaei
  • 13 Mohammad Reza Khanzadeh
  • 2 Mehdi Torabi
  • 5 Milad Mohammadi
  • 16 Reza Ghoochannejhad
  • 14 Saman Ghoddos
  • 10 Karim Ansarifard

Yedekler

  • 22 Beto
  • 12 Anthony Lopes
  • 2 Bruno Alves
  • 19 Mario Rui
  • 13 Ruben Dias
  • 8 Joao Moutinho
  • 4 Manuel Fernandes
  • 15 Ricardo Pereira
  • 16 Bruno Fernandes
  • 11 Bernardo Silva
  • 17 Gonçalo Guedes
  • 18 Gelson Martins
Takım
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Av
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