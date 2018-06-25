SPOR
STADYUM: Kaliningrad Stadium HAKEM : Ravshan Irmatov MAÇ TARİH SAATİ: 25 Jun 2018 | 21:00 | şuan: 21:39
37'
1 1
İspanya
İspanya
Fernando Hierro
19' Isco
Fas
Fas
Herve Renard
14' Khalid Boutaib
  İspanya - Fas Canlı Maç Anlatımı
  • 35'
    David Silva'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği köşe atışını kaleci rahatlıkla kontrol etti.
  • 33'
    @OptaCan: Isco, İspanya Milli Takımı formasıyla çıktığı son 15 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 2 asist).
  • 31'
    Hakeme itiraz eden Boussoufa sarı kart gördü.
  • 31'
    Isco'nun bileğine sert bir faul yapan Da Costa da sarı kart gören Faslılar arasına katıldı.
  • 29'
    Maçın ikinci sarı kartı Nordin Amrabat'a çıktı.
  • 27'
    Jordi Alba soldan ceza sahasına girdi, Costa'ya bıraktı, Atletico Madrid'li yıldız topa çok kötü vurdu.
  • 27'
    @OptaCan: Fas, 2018 Dünya Kupası'ndaki 29'uncu girişiminde ilk golünü buldu.
  • 25'
    BU DEFA KAÇIRDI: İspanya savunmasında bir büyük hata daha! Boutaib bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı ama bu defa şutunu atmakta gecikince De Gea topu kurtarmayı başardı!
  • 22'
    Şu anki skorlarla gruptaki durum: 1. İspanya, 2. Portekiz, 3. İran, 4. Fas
  • 21'
    Maçın ilk sarı kartı Fas'tan El Ahmadi'ye çıktı.
  • 21'
    Fas iyi başlamıştı ama İspanya'nın çok kıvrak hareketlerle ceza sahasına dalabilen oyuncuları hemen yanıt verdi. Güzel maç oluyor!
  • 19'
    GOL! İSPANYA EŞİTLEDİ! Iniesta kendisini affettirdi, Isco'ya golü attırdı! Müthiş bir verkaçla ceza sahasına soldan giren Iniesta kale önündeki Isco'yu buldu, Real Madridli yıldız topu tavana asarak skoru 1-1'e getiren golü attı.
  • 19'
    GOL! İSPANYA EŞİTLEDİ! Iniesta kendisini affettirdi, Isco'ya golü attırdı! Müthiş bir verkaçla ceza sahasına soldan giren Iniesta kale önündeki Isco'yu buldu, Real Madridli yıldız topu tavana asarak skoru 1-1'e getiren golü attı.
  • 18'
    Andres Iniesta ceza sahası dışından, kaleyi soldan gören bir noktadan sol ayağıyla şutunu çekti, top farklı şekilde auta gitti.
  • 17'
    Yaklaşık 4 aydır gol atamayan Boutaib, hasretine son verdi!
  • 15'
    Iniesta, Ramos'a; Ramos, Iniesta'ya bıraktı... Boutaib kimselere bırakmadı! Boğalar şoktalar!
  • 14'
    GOL! FAS ÖNE GEÇTİ! Yeni Malatyaspor'un yıldızı Boutaib sahnede! Iniesta ve Ramos arasında yaşanan anlaşmazlığı iyi değerlendirerek topu önüne alan Boutaib, David De Gea'yla karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi.
  • 13'
    İspanya rakip ceza sahası çevresine kolay geliyor ama şu ana dek son paslarda sorun yaşadılar.
  • 11'
    TEHLİKE: David Silva, Carvajal'in pasında sağdan ceza sahasına daldıktan sonra topu içeriye çevirdi, Iniesta bomboş durumdaydı ama rakip savunmanın son andaki hamlesiyle topu kontrol edemedi.
  • 9'
    Pique'nin Boutaib'e yaptığı müdahalede topa tabanıyla dalması ve son anda rakibinin bileğine de müdahale etmesi Faslı oyuncuları kızdırdı. Belhanda kart istiyor.
  • 8'
    Maç sert başladı. İki takım oyuncuları da hakeme sıklıkla itirazlarda bulunuyorlar.
  • 7'
    Amrabat ile Ramos arasında gerginlik çıktı. Hakem oyuncuları ayırdı.
  • 6'
    İspanya köşe atışında Pique topa kafayı vuramadı, Fas savunması topu uzaklaştırdı.
  • 5'
    Thiago rakibinden şık bir hamle ile kurtardığı topu sağdan bindiren Carvajal'e biraz hızlı attı ama Real Madridli oyuncu takımına köşe atışı kazandırmayı başardı.
  • 4'
    İYİ PAS ÇIKMADI: Iniesta ile gelişen atakta Isco ceza sahasına soldan girdi, ortasını yapmak istedi ama topu Fas kalecisi El Kajoui'ye attı.
  • 3'
    Başakşehirli Da Costa, Diego Costa'ya yakın oynuyor.
  • 2'
    Pas iyi pres yaparak başladı. Belhanda'nın kazandığı top sonrasında, Hakimi sol kanatttan ceza sahasına ortasını yaptı ama topu farklı şekilde auta attı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • 1'
    @OptaCan: Fas, 2018 Dünya Kupası'ndaki 29'uncu girişiminde ilk golünü buldu.
  • B Grubu'nu ikinci bitirecek takım A Grubu'nun lideriyle, B Grubu'nu lider bitirecek takım ise A Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.
  • @OptaCan: İspanya katıldığı son sekiz Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki son maçlarını kazandı. Bu seri 1986'dan bu yana devam ediyor.
  • Fas'ın gruptan çıkma şansı yok. İspanya ise matematiksel olarak üst turu garantilemiş değil. Bu maçı kazanarak, İran - Portekiz maçının sonucuna bakmadan son 16'ya kalmak istiyorlar.
  • İki takım oyuncuları sahaya çıktılar. Ulusal marşlar okunuyor.
  • @OptaCan: İspanya, 2018'den önce katıldığı son dört Dünya Kupası'nın üçünde grubunu lider olarak tamamladı. İspanyollar 2014'te grubu üçüncü bitirmişti.
  • @OptaCan: Fas, Dünya Kupası'nda grup aşamasının son maçlarında sadece bir kez yenildi (2G 1B). En son katıldıkları 1998 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı yenmişlerdi (3-0).
  • @OptaCan: İspanya, Dünya Kupası'nda Afrikalı takımlara karşı oynadığı dört maçının üçünü kazandı (1M) ve bu maçlarda toplam 11 gol kaydetti.
  • B Grubu'nda son maçlar öncesinde Portekiz 4 puanla lider, aynı puana sahip İspanya ikinci, 3 puana sahip İran ise üçüncü sırada yer alıyor.
  • Artık maçın başlaması için her şey hazır!
  • @OptaCan: Fas bu maçı kaybederse, tarihinde ikinci kez bir Dünya Kupası'ndaki tüm grup maçlarını kaybetmiş olacak (1994).
  • @OptaCan: 2018 Dünya Kupası'ndan elenen Fas, toplamda katıldığı beş Dünya Kupası'nın dördünde gruplardan çıkmayı başaramadı. Fas sadedece 1986'da gruplardan çıkmıştı.
  • Merhaba değerli futbolseverler! Dünya Kupası B Grubu'nda düğüm çözülüyor. İspanya - Fas maçıyla karşınızdayız.
  • @OptaCan: İspanya ve Fas daha önce iki kez karşılaştı. 1962 Dünya Kupası'ndaki iki ayaklı play-off turunda İspanya 1-0 ve 3-2'lik skorlar ile sahadan galip ayrıldı.
  • İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Thiago, Iniesta, David Silva, Isco, Diego Costa
  • @OptaCan: Fas, Dünya Kupası'nda kaybettiği son altı maçta da rakiplerinden daha fazla şut çekti (2018'de Portekiz ve İran'a karşı & 1998'de Brezilya'ya karşı & 1994'te Hollanda, Suudi Arabistan ve Belçika'ya karşı).
  • FAS: El Kajoui, Dirar, Saiss, Da Costa, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Belhanda, Ziyech, Boutaib
  • İki ekibin 11'leri açıklandı.
  • @OptaCan: Fas, Avrupalı takımlara karşı Dünya Kupası'nda oynadığı son altı maçının dördünü kaybetti (1G 1B).
  • @OptaCan: Diego Costa, İspanya adına ilk 11'de başladığı son dokuz maçta dokuz gol attı.
  Takım Kadroları

İspanya

  • 1 David de Gea
  • 15 Sergio Ramos
  • 3 Gerard Pique
  • 18 Jordi Alba
  • 2 Dani Carvajal
  • 6 Andres Iniesta
  • 21 David Silva
  • 5 Sergio Busquets
  • 10 Thiago Alcantara
  • 22 Isco
  • 19 Diego Costa

Fas

  • 12 Munir
  • 4 Manuel da Costa 31'
  • 2 Achraf Hakimi
  • 14 Mbark Boussoufa 31'
  • 8 Karim El Ahmadi 21'
  • 17 Nabil Dirar
  • 10 Younes Belhanda
  • 6 Romain Saiss
  • 7 Hakim Ziyech
  • 16 Nordin Amrabat 29'
  • 13 Khalid Boutaib

Yedekler

  • 13 Kepa Arrizabalaga
  • 23 Pepe Reina
  • 4 Nacho Fernandez
  • 16 Nacho Monreal
  • 14 Cesar Azpilicueta
  • 8 Koke
  • 7 Saul Niguez
  • 12 Alvaro Odriozola
  • 20 Marco Asensio
  • 17 Iago Aspas
  • 9 Rodrigo
  • 11 Lucas Vazquez

Yedekler

  • 1 Bono
  • 5 Medhi Benatia
  • 3 Hamza Mendyl
  • 23 Mehdi Carcela
  • 11 Faycal Fajr
  • 21 Sofyan Amrabat
  • 18 Amine Harit
  • 20 Aziz Bouhaddouz
  • 19 Youssef En Nesyri
  • 9 Ayoub El Kaabi
Takım
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