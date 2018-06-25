  İspanya - Fas Canlı Maç Anlatımı

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35'
David Silva'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği köşe atışını kaleci rahatlıkla kontrol etti.
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33'
@OptaCan: Isco, İspanya Milli Takımı formasıyla çıktığı son 15 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 2 asist).
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31'
Hakeme itiraz eden Boussoufa sarı kart gördü.
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31'
Isco'nun bileğine sert bir faul yapan Da Costa da sarı kart gören Faslılar arasına katıldı.
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29'
Maçın ikinci sarı kartı Nordin Amrabat'a çıktı.
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27'
Jordi Alba soldan ceza sahasına girdi, Costa'ya bıraktı, Atletico Madrid'li yıldız topa çok kötü vurdu.
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27'
@OptaCan: Fas, 2018 Dünya Kupası'ndaki 29'uncu girişiminde ilk golünü buldu.
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25'
BU DEFA KAÇIRDI: İspanya savunmasında bir büyük hata daha! Boutaib bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı ama bu defa şutunu atmakta gecikince De Gea topu kurtarmayı başardı!
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22'
Şu anki skorlarla gruptaki durum: 1. İspanya, 2. Portekiz, 3. İran, 4. Fas
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21'
Maçın ilk sarı kartı Fas'tan El Ahmadi'ye çıktı.
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21'
Fas iyi başlamıştı ama İspanya'nın çok kıvrak hareketlerle ceza sahasına dalabilen oyuncuları hemen yanıt verdi. Güzel maç oluyor!
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19'
GOL! İSPANYA EŞİTLEDİ! Iniesta kendisini affettirdi, Isco'ya golü attırdı! Müthiş bir verkaçla ceza sahasına soldan giren Iniesta kale önündeki Isco'yu buldu, Real Madridli yıldız topu tavana asarak skoru 1-1'e getiren golü attı.
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19'
GOL! İSPANYA EŞİTLEDİ! Iniesta kendisini affettirdi, Isco'ya golü attırdı! Müthiş bir verkaçla ceza sahasına soldan giren Iniesta kale önündeki Isco'yu buldu, Real Madridli yıldız topu tavana asarak skoru 1-1'e getiren golü attı.
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18'
Andres Iniesta ceza sahası dışından, kaleyi soldan gören bir noktadan sol ayağıyla şutunu çekti, top farklı şekilde auta gitti.
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17'
Yaklaşık 4 aydır gol atamayan Boutaib, hasretine son verdi!
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15'
Iniesta, Ramos'a; Ramos, Iniesta'ya bıraktı... Boutaib kimselere bırakmadı! Boğalar şoktalar!
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14'
GOL! FAS ÖNE GEÇTİ! Yeni Malatyaspor'un yıldızı Boutaib sahnede! Iniesta ve Ramos arasında yaşanan anlaşmazlığı iyi değerlendirerek topu önüne alan Boutaib, David De Gea'yla karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi.
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13'
İspanya rakip ceza sahası çevresine kolay geliyor ama şu ana dek son paslarda sorun yaşadılar.
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11'
TEHLİKE: David Silva, Carvajal'in pasında sağdan ceza sahasına daldıktan sonra topu içeriye çevirdi, Iniesta bomboş durumdaydı ama rakip savunmanın son andaki hamlesiyle topu kontrol edemedi.
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9'
Pique'nin Boutaib'e yaptığı müdahalede topa tabanıyla dalması ve son anda rakibinin bileğine de müdahale etmesi Faslı oyuncuları kızdırdı. Belhanda kart istiyor.
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8'
Maç sert başladı. İki takım oyuncuları da hakeme sıklıkla itirazlarda bulunuyorlar.
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7'
Amrabat ile Ramos arasında gerginlik çıktı. Hakem oyuncuları ayırdı.
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6'
İspanya köşe atışında Pique topa kafayı vuramadı, Fas savunması topu uzaklaştırdı.
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5'
Thiago rakibinden şık bir hamle ile kurtardığı topu sağdan bindiren Carvajal'e biraz hızlı attı ama Real Madridli oyuncu takımına köşe atışı kazandırmayı başardı.
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4'
İYİ PAS ÇIKMADI: Iniesta ile gelişen atakta Isco ceza sahasına soldan girdi, ortasını yapmak istedi ama topu Fas kalecisi El Kajoui'ye attı.
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3'
Başakşehirli Da Costa, Diego Costa'ya yakın oynuyor.
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2'
Pas iyi pres yaparak başladı. Belhanda'nın kazandığı top sonrasında, Hakimi sol kanatttan ceza sahasına ortasını yaptı ama topu farklı şekilde auta attı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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1'
@OptaCan: Fas, 2018 Dünya Kupası'ndaki 29'uncu girişiminde ilk golünü buldu.
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B Grubu'nu ikinci bitirecek takım A Grubu'nun lideriyle, B Grubu'nu lider bitirecek takım ise A Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.
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@OptaCan: İspanya katıldığı son sekiz Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki son maçlarını kazandı. Bu seri 1986'dan bu yana devam ediyor.
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Fas'ın gruptan çıkma şansı yok. İspanya ise matematiksel olarak üst turu garantilemiş değil. Bu maçı kazanarak, İran - Portekiz maçının sonucuna bakmadan son 16'ya kalmak istiyorlar.
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İki takım oyuncuları sahaya çıktılar. Ulusal marşlar okunuyor.
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@OptaCan: İspanya, 2018'den önce katıldığı son dört Dünya Kupası'nın üçünde grubunu lider olarak tamamladı. İspanyollar 2014'te grubu üçüncü bitirmişti.
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@OptaCan: Fas, Dünya Kupası'nda grup aşamasının son maçlarında sadece bir kez yenildi (2G 1B). En son katıldıkları 1998 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı yenmişlerdi (3-0).
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@OptaCan: İspanya, Dünya Kupası'nda Afrikalı takımlara karşı oynadığı dört maçının üçünü kazandı (1M) ve bu maçlarda toplam 11 gol kaydetti.
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B Grubu'nda son maçlar öncesinde Portekiz 4 puanla lider, aynı puana sahip İspanya ikinci, 3 puana sahip İran ise üçüncü sırada yer alıyor.
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Artık maçın başlaması için her şey hazır!
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@OptaCan: Fas bu maçı kaybederse, tarihinde ikinci kez bir Dünya Kupası'ndaki tüm grup maçlarını kaybetmiş olacak (1994).
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@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'ndan elenen Fas, toplamda katıldığı beş Dünya Kupası'nın dördünde gruplardan çıkmayı başaramadı. Fas sadedece 1986'da gruplardan çıkmıştı.
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Merhaba değerli futbolseverler! Dünya Kupası B Grubu'nda düğüm çözülüyor. İspanya - Fas maçıyla karşınızdayız.
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@OptaCan: İspanya ve Fas daha önce iki kez karşılaştı. 1962 Dünya Kupası'ndaki iki ayaklı play-off turunda İspanya 1-0 ve 3-2'lik skorlar ile sahadan galip ayrıldı.
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İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Thiago, Iniesta, David Silva, Isco, Diego Costa
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@OptaCan: Fas, Dünya Kupası'nda kaybettiği son altı maçta da rakiplerinden daha fazla şut çekti (2018'de Portekiz ve İran'a karşı & 1998'de Brezilya'ya karşı & 1994'te Hollanda, Suudi Arabistan ve Belçika'ya karşı).
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FAS: El Kajoui, Dirar, Saiss, Da Costa, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Belhanda, Ziyech, Boutaib
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İki ekibin 11'leri açıklandı.
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@OptaCan: Fas, Avrupalı takımlara karşı Dünya Kupası'nda oynadığı son altı maçının dördünü kaybetti (1G 1B).
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@OptaCan: Diego Costa, İspanya adına ilk 11'de başladığı son dokuz maçta dokuz gol attı.