  İspanya - Fas Canlı Maç Anlatımı

35' David Silva'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği köşe atışını kaleci rahatlıkla kontrol etti.

33' @OptaCan: Isco, İspanya Milli Takımı formasıyla çıktığı son 15 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 2 asist).

31' Hakeme itiraz eden Boussoufa sarı kart gördü.

31' Isco'nun bileğine sert bir faul yapan Da Costa da sarı kart gören Faslılar arasına katıldı.

29' Maçın ikinci sarı kartı Nordin Amrabat'a çıktı.

27' Jordi Alba soldan ceza sahasına girdi, Costa'ya bıraktı, Atletico Madrid'li yıldız topa çok kötü vurdu.

27' @OptaCan: Fas, 2018 Dünya Kupası'ndaki 29'uncu girişiminde ilk golünü buldu.

25' BU DEFA KAÇIRDI: İspanya savunmasında bir büyük hata daha! Boutaib bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı ama bu defa şutunu atmakta gecikince De Gea topu kurtarmayı başardı!

22' Şu anki skorlarla gruptaki durum: 1. İspanya, 2. Portekiz, 3. İran, 4. Fas

21' Maçın ilk sarı kartı Fas'tan El Ahmadi'ye çıktı.

21' Fas iyi başlamıştı ama İspanya'nın çok kıvrak hareketlerle ceza sahasına dalabilen oyuncuları hemen yanıt verdi. Güzel maç oluyor!

19' GOL! İSPANYA EŞİTLEDİ! Iniesta kendisini affettirdi, Isco'ya golü attırdı! Müthiş bir verkaçla ceza sahasına soldan giren Iniesta kale önündeki Isco'yu buldu, Real Madridli yıldız topu tavana asarak skoru 1-1'e getiren golü attı.

19' GOL! İSPANYA EŞİTLEDİ! Iniesta kendisini affettirdi, Isco'ya golü attırdı! Müthiş bir verkaçla ceza sahasına soldan giren Iniesta kale önündeki Isco'yu buldu, Real Madridli yıldız topu tavana asarak skoru 1-1'e getiren golü attı.

18' Andres Iniesta ceza sahası dışından, kaleyi soldan gören bir noktadan sol ayağıyla şutunu çekti, top farklı şekilde auta gitti.

17' Yaklaşık 4 aydır gol atamayan Boutaib, hasretine son verdi!

15' Iniesta, Ramos'a; Ramos, Iniesta'ya bıraktı... Boutaib kimselere bırakmadı! Boğalar şoktalar!

14' GOL! FAS ÖNE GEÇTİ! Yeni Malatyaspor'un yıldızı Boutaib sahnede! Iniesta ve Ramos arasında yaşanan anlaşmazlığı iyi değerlendirerek topu önüne alan Boutaib, David De Gea'yla karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi.

13' İspanya rakip ceza sahası çevresine kolay geliyor ama şu ana dek son paslarda sorun yaşadılar.

11' TEHLİKE: David Silva, Carvajal'in pasında sağdan ceza sahasına daldıktan sonra topu içeriye çevirdi, Iniesta bomboş durumdaydı ama rakip savunmanın son andaki hamlesiyle topu kontrol edemedi.

9' Pique'nin Boutaib'e yaptığı müdahalede topa tabanıyla dalması ve son anda rakibinin bileğine de müdahale etmesi Faslı oyuncuları kızdırdı. Belhanda kart istiyor.

8' Maç sert başladı. İki takım oyuncuları da hakeme sıklıkla itirazlarda bulunuyorlar.

7' Amrabat ile Ramos arasında gerginlik çıktı. Hakem oyuncuları ayırdı.

6' İspanya köşe atışında Pique topa kafayı vuramadı, Fas savunması topu uzaklaştırdı.

5' Thiago rakibinden şık bir hamle ile kurtardığı topu sağdan bindiren Carvajal'e biraz hızlı attı ama Real Madridli oyuncu takımına köşe atışı kazandırmayı başardı.

4' İYİ PAS ÇIKMADI: Iniesta ile gelişen atakta Isco ceza sahasına soldan girdi, ortasını yapmak istedi ama topu Fas kalecisi El Kajoui'ye attı.

3' Başakşehirli Da Costa, Diego Costa'ya yakın oynuyor.

2' Pas iyi pres yaparak başladı. Belhanda'nın kazandığı top sonrasında, Hakimi sol kanatttan ceza sahasına ortasını yaptı ama topu farklı şekilde auta attı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

1' @OptaCan: Fas, 2018 Dünya Kupası'ndaki 29'uncu girişiminde ilk golünü buldu.

B Grubu'nu ikinci bitirecek takım A Grubu'nun lideriyle, B Grubu'nu lider bitirecek takım ise A Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.

@OptaCan: İspanya katıldığı son sekiz Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki son maçlarını kazandı. Bu seri 1986'dan bu yana devam ediyor.

Fas'ın gruptan çıkma şansı yok. İspanya ise matematiksel olarak üst turu garantilemiş değil. Bu maçı kazanarak, İran - Portekiz maçının sonucuna bakmadan son 16'ya kalmak istiyorlar.

İki takım oyuncuları sahaya çıktılar. Ulusal marşlar okunuyor.

@OptaCan: İspanya, 2018'den önce katıldığı son dört Dünya Kupası'nın üçünde grubunu lider olarak tamamladı. İspanyollar 2014'te grubu üçüncü bitirmişti.

@OptaCan: Fas, Dünya Kupası'nda grup aşamasının son maçlarında sadece bir kez yenildi (2G 1B). En son katıldıkları 1998 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı yenmişlerdi (3-0).

@OptaCan: İspanya, Dünya Kupası'nda Afrikalı takımlara karşı oynadığı dört maçının üçünü kazandı (1M) ve bu maçlarda toplam 11 gol kaydetti.

B Grubu'nda son maçlar öncesinde Portekiz 4 puanla lider, aynı puana sahip İspanya ikinci, 3 puana sahip İran ise üçüncü sırada yer alıyor.

Artık maçın başlaması için her şey hazır!

@OptaCan: Fas bu maçı kaybederse, tarihinde ikinci kez bir Dünya Kupası'ndaki tüm grup maçlarını kaybetmiş olacak (1994).

@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'ndan elenen Fas, toplamda katıldığı beş Dünya Kupası'nın dördünde gruplardan çıkmayı başaramadı. Fas sadedece 1986'da gruplardan çıkmıştı.

Merhaba değerli futbolseverler! Dünya Kupası B Grubu'nda düğüm çözülüyor. İspanya - Fas maçıyla karşınızdayız.

@OptaCan: İspanya ve Fas daha önce iki kez karşılaştı. 1962 Dünya Kupası'ndaki iki ayaklı play-off turunda İspanya 1-0 ve 3-2'lik skorlar ile sahadan galip ayrıldı.

İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Thiago, Iniesta, David Silva, Isco, Diego Costa

@OptaCan: Fas, Dünya Kupası'nda kaybettiği son altı maçta da rakiplerinden daha fazla şut çekti (2018'de Portekiz ve İran'a karşı & 1998'de Brezilya'ya karşı & 1994'te Hollanda, Suudi Arabistan ve Belçika'ya karşı).

FAS: El Kajoui, Dirar, Saiss, Da Costa, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Belhanda, Ziyech, Boutaib

İki ekibin 11'leri açıklandı.

@OptaCan: Fas, Avrupalı takımlara karşı Dünya Kupası'nda oynadığı son altı maçının dördünü kaybetti (1G 1B).