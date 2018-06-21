  Fransa - Peru Canlı Maç Anlatımı

28' Karşılaşmaya sağ kanattan başlayan Carillo bu dakikalarda kanat değiştirdi.

26' Peru, karşılaşmanın başından bu yana %53'le topa sahip oluyor. Peru topla oynama yüzdesinde üstün olsa da tehlikeli ataklar Fransa'dan geldi.

23' Peru'da Guerrero, Umtiti'yi yere düşürdü. Guerrero, hakeme yöenlik itirazlarının ardından sarı kartla cezalandırıldı.

22' Topun kontrolü son iki dakikada Peru'nun eline geçti. Peru, üst üste paslaşmalarla Fransa yarı sahasında boşluk arıyor.

20' Peru, serbest vuruştan faydalanamadı! Umtiti, Rodriguez'in müdahalesiyle yerde kaldı.

19' ELLE OYNAMA! Sol kanattan hücuma katılan Cueva ortasını açtı ancak Fransa savunması eliyle kesti. Peru, ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kullanacak.

17' Karşılaşmadaki ilk sarı kart Fransa'ya çıktı. Peru'nun hızlı hücum şansını Carrillo'yu düşürerek engelleyen Matuidi, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

16' ŞİMDİ DE GRİEZMANN! Griezmann, Peru savunmasından seken topa sert vurdu ancak Gallase hamlesinde başarılıydı.

16' Fransa'da Giroud'un topuk pasında Mbappe ceza sahasına girdi ancak yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

14' AZ FARKLA! Griezmann'ın kullandığı köşe vuruşuna savunmadan gelen Varane iyi yükseldi vuruşunu yaptı. Varane'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

13' Fransa bu dakikalarda oyundaki üstünlüğü eline aldı.

12' SÜRPRİZ BİR ŞUT! Pogba, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından çok uzaklardan sürpriz bir şut çıkardı. Pogba'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

10' FRANSA GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Griezmann kafasıyla Giroud'ya indirdi. Aralarındaki verkaçın ardından ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Griezmann isabet sağlayamadı.

9' FRANSA İLK KEZ GELDİ! Mbappe, ceza sahası içinde Giroud'yu topla buluşturdu. Giroud, Peru savunmasının müdahalasiyle yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

7' Bu dakikalarda iki takım da üst üste top kayıpları yapıyor. Oyunun tamamıyla hakimi olan bir taraf yok.

6' Fransa'da Kante, takımının orta sahasını adeta sırtlıyor. Peru, Kante'nin bu etkinliği sebebiyle oyunu kanatlara yönlendiriyor.

4' Carillo ayağa kalktı ve sekerek yerine ilerledi. Oyun, Fransa'nın kullandığı taç atışıyla hareketlendi.

3' Peru'da son çizgi yakınlarında Carillo kendisini topsuz alanda yerde bıraktı. Perulu futbolcunun darbeye bağlı bir sakatlığı yok.

2' Peru'da Carillo sağ kanatta topla buluştu. Süratini kullanarak tehlike yaratmak isteyen Carillo'ya Hernandez izin vermedi.

1' Fransa, Varane ve Umtiti'nin savunmada yaptığı paslaşmaların ardından hücumu düşündü ancak sonuç alamadı. Peru, atak yapan taraf.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Peru, 2018 Dünya Kupası'nın ilk maçında Danimarka'ya 1-0 mağlup olmuştu.

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda Fransa ile Peru karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

Fransa, 2018 Dünya Kupası'nın ilk maçında Avustralya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Fransa XI: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud.

Peru XI: Gallese, Rodriguez, Trauco, Cueva, Guerrero, Ramos, Advincula, Carrillo, Yotun, Flores, Aquino.

@OptaCan: Fransa ile Peru, daha önce tarihlerinde sadece bir kez karşılaşmış (Nisan 1982), Peru o maçta Fransa'yı Parc des Princes'te 1-0 yenmişti.

@OptaCan: Fransa formasıyla büyük turnuvalarda forma giyen en genç oyuncu olan Kylian Mbappe, gol atarsa ülkesi adına büyük turnuvalarda gol atan en genç oyuncu unvanını de elde edecek. Bu rekor, an itibarıyla David Trezeguet'nin elinde (1998'de Suudi Arabistan'a karşı - 20y 246g).

@OptaCan: Fransa, Güney Amerika takımlarına karşı Dünya Kupası'nda oynadığı son altı maçta kalesini gole kapattı. Brezilyalı Careca, bu turnuvada Fransa'ya gol atan son Güney Amerikalı isimdi (1986 Dünya Kupası çeyrek finali).

@OptaCan: Peru, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Danimarka'ya karşı 17 şut çekti ancak gol atamadı (0-1).