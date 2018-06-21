SPOR
STADYUM: Samara Arena HAKEM : Mateu Lahoz MAÇ TARİH SAATİ: 21 Jun 2018 | 15:00 | şuan: 16:14
58'
1 1
Danimarka
Danimarka
Age Hareide
7' Christian Eriksen
Avustralya
Avustralya
Bert van Marwijk
38' Mile Jedinak (P)
  Danimarka - Avustralya Canlı Maç Anlatımı
  • 56'
    Danimarka'da Christian Eriksen'in kullandığı köşe vuruşunda uzak köşede Schöne kafasıyla içeri indirdi, ama Avustralya savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi.
  • 54'
    Bu dakikalarda oyunun temposu yükseldi. Top bir o kalede, bir diğer kalede...
  • 51'
    DANİMARKA ETKİLİ GELDİ! Poulsen'in getirdiği topta Jorgensen'in topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Sisto'nun şutu yandan auta gitti.
  • 51'
    Danimarka'da Jorgensen maçın başından beri çok iyi bir santrfor oyunu oynuyor. Çok iyi top saklıyor, arkadaşlarına çok iyi servisler yapıyor. Sürekli oyunun içinde.
  • 48'
    Danimarka'da Simon Kjaer, Nicolai Jorgensen'in önüne doğru uzun bir pas attı ama Jorgensen yetişemeyince top kaleci Matthew Ryan'da kaldı.
  • 47'
    Ve ikinci yarı Avustralya'nın santrasıyla başladı.
  • 45'
    İlk yarının sonuna iki dakika uzatma ilave edildi.
  • 44'
    Avustralya ilk yarının son dakikalarında topa sahip olan taraf.
  • 41'
    DANİMARKA YENİDEN ÖNE GEÇİYORDU! Christian Eriksen'in kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde oluşan karambolde Risdon ters bir vuruş yaptı, kaleci Ryan son anda kontrol etti.
  • 38'
    AVUSTRALYA SKORU EŞİTLEDİ! Penaltı atışını kullanan Mile Jedinak, topu ağlarla buluştu. Böylece Jedinak turnuvada ikinci maçındaki ikinci golünü atmış oldu.
  • 37'
    Danimarka'da Yussuf Poulsen, topa elle dokunduğu için sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
  • 37'
    PENALTI! Avustralya'nın az önceki korner pozisyonunda Leckie'nin kafa vuruşunun VAR sistemiyle Poulsen'in eline çarptığı tespit edildi ve hakem penaltı kararını verdi.
  • 36'
    Aaron Mooy'un kullandığı köşe vuruşuna Leckie yükselip kafayı vurdu, savunmaya çarpıp yumuşayan top Schmeichel'ın kucağında kaldı.
  • 35'
    Avustralya'da Kruse'nin ceza sahasının sağ tarafından yaptığı orta Schöne'ye çarptı ve top kornere gitti.
  • 32'
    Hakem oyunu durdurup oyunculara su molası verdi.
  • 30'
    Avustralya bu dakikalarda Danimarka'nın baskısını geçip rakip yarı sahaya yerleşerek hücum etmeye başladı.
  • 30'
    AVUSTRALYA ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasında topla buluşan Kruse'nin şutu son anda savunmadan döndü.
  • 29'
    Danimarka'nın önde baskısı sırasında Christian Eriksen ikinci bir forvet gibi öne çıkıyor.
  • 27'
    Avustralya kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken Danimarka önde basıyor ve rakibine rahat oyun kurma fırsatı vermemeye çalışıyor.
  • 24'
    DANİMARKA İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Dalsgaard'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Jörgensen çok iyi hareketlenip kafayı vurdu, ama top az farkla dışarı gitti.
  • 22'
    Avustralya'da Tom Rogic ceza yayı üzerinden şut açısını buldu, yerden attığı şut yandan farklı bir şekilde auta çıktı.
  • 19'
    Avustralya'da Rogic'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Kruse topla buluşmadan Danimarka savunması ayak koydu, Kruse'ye çarpan top auta gitti.
  • 17'
    Danimarka bu dakikalarda yeniden topun hakimi. Ama daha çok kendi yarı sahasında temposu düşük bir şekilde paslaşıyorlar. Avustralya'nın üzerlerine gelmesini bekliyorlar gibi görünüyor.
  • 15'
    Golün ardından oyunun temposu biraz düşmüş durumda.
  • 12'
    Bu dakikalarda Avustralya sık sık sağ kanattn köşe vuruşları kullanıyor.
  • 11'
    Golden sonra Avustralya biraz daha topa sahip olup rakip sahaya yerleşerek hücum etmeye çalışıyor.
  • 8'
    Danimarka oyuna oldukça üstün başlamıştı. Golün gelmesi şaşırtmadı.
  • 7'
    DANİMARKA GOLÜ BULDU! Nicolai Jörgensen'in güzel tek pasında ceza sahasında topla buluşan Christian Eriksen, gelişine çok güzel bir vole vuruşu yaptı ve top kaleci Matthew Ryan'ın üstünden ağlarla buluştu.
  • 6'
    AVUSTRALYA TEHLİKELİ GELDİ! Avustralya'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahasında iyi yükselen Matthew Leckie'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
  • 5'
    Avustralya kendi yarı alanında kaptığı topla hızlı çıktı. Tom Rogic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut Danimarka savunmasına çarpıp kornere gitti.
  • 4'
    Maçın ilk bölümü tamamen Avustralya'nın yarı sahasında oynanıyor. Danimarka topun tek hakimi.
  • 2'
    Danimarka maça rakip yarı alanda başladı. Pione Sisto'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ceza sahasında Thomas Delaney kafasını vurdu, top yandan auta çıktı.
  • 1'
    Ve karşılaşmaya Danimarka'nın santrasıyla başlandı.
  • Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile Avustralya karşı karşıya geliyor. Maçtaki tüm gelişmeleri canlı olarak sizlerle paylaşacağız.
  • Avustralya XI: Ryan, Milligan, Aziz Behich, Risdon, Sainsbury, Mooy, Jedinak, Rogic, Leckie, Kruse, Nabbout
  • Her iki takımın onbirleri belli oldu.
  • Ve karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
  • Danimarka XI: Schmeichel, Kjaer, Christensen, Dalsgaard, Stryger, Delaney, Eriksen, Schöne, Jorgensen, Yurary, Sisto.
  Takım Kadroları

Danimarka

  • 1 Kasper Schmeichel
  • 4 Simon Kjaer
  • 17 Stryger Larsen
  • 14 Henrik Dalsgaard
  • 6 Andreas Christensen
  • 8 Thomas Delaney
  • 10 Christian Eriksen
  • 23 Pione Sisto
  • 19 Lasse Schöne
  • 9 Nicolai Jörgensen
  • 20 Yussuf Poulsen 37'

Avustralya

  • 1 Mathew Ryan
  • 5 Mark Milligan
  • 16 Aziz Behich
  • 20 Trent Sainsbury
  • 19 Joshua Risdon
  • 15 Mile Jedinak
  • 13 Aaron Mooy
  • 23 Tomas Rogic
  • 10 Robbie Kruse
  • 7 Mathew Leckie
  • 11 Andrew Nabbout

Yedekler

  • 16 Jonas Lössl
  • 22 Frederik Ronnow
  • 13 Zanka
  • 5 Jonas Knudsen
  • 3 Jannik Vestergaard
  • 2 Michael Krohn-Dehli
  • 18 Lukas Lerager
  • 11 Martin Braithwaite
  • 21 Andreas Cornelius
  • 15 Viktor Fischer
  • 12 Kasper Dolberg

Yedekler

  • 12 Brad Jones
  • 18 Danny Vukovic
  • 2 Milos Degenek
  • 3 James Meredith
  • 6 Matthew Jurman
  • 8 Massimo Luongo
  • 22 Jackson Irvine
  • 17 Daniel Arzani
  • 4 Tim Cahill
  • 9 Tomi Juric
  • 14 Jamie Maclaren
  • 21 Dimitri Petratos
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.