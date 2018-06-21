  Danimarka - Avustralya Canlı Maç Anlatımı

56' Danimarka'da Christian Eriksen'in kullandığı köşe vuruşunda uzak köşede Schöne kafasıyla içeri indirdi, ama Avustralya savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi.

54' Bu dakikalarda oyunun temposu yükseldi. Top bir o kalede, bir diğer kalede...

51' DANİMARKA ETKİLİ GELDİ! Poulsen'in getirdiği topta Jorgensen'in topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Sisto'nun şutu yandan auta gitti.

51' Danimarka'da Jorgensen maçın başından beri çok iyi bir santrfor oyunu oynuyor. Çok iyi top saklıyor, arkadaşlarına çok iyi servisler yapıyor. Sürekli oyunun içinde.

48' Danimarka'da Simon Kjaer, Nicolai Jorgensen'in önüne doğru uzun bir pas attı ama Jorgensen yetişemeyince top kaleci Matthew Ryan'da kaldı.

47' Ve ikinci yarı Avustralya'nın santrasıyla başladı.

45' İlk yarının sonuna iki dakika uzatma ilave edildi.

44' Avustralya ilk yarının son dakikalarında topa sahip olan taraf.

41' DANİMARKA YENİDEN ÖNE GEÇİYORDU! Christian Eriksen'in kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde oluşan karambolde Risdon ters bir vuruş yaptı, kaleci Ryan son anda kontrol etti.

38' AVUSTRALYA SKORU EŞİTLEDİ! Penaltı atışını kullanan Mile Jedinak, topu ağlarla buluştu. Böylece Jedinak turnuvada ikinci maçındaki ikinci golünü atmış oldu.

37' Danimarka'da Yussuf Poulsen, topa elle dokunduğu için sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

37' PENALTI! Avustralya'nın az önceki korner pozisyonunda Leckie'nin kafa vuruşunun VAR sistemiyle Poulsen'in eline çarptığı tespit edildi ve hakem penaltı kararını verdi.

36' Aaron Mooy'un kullandığı köşe vuruşuna Leckie yükselip kafayı vurdu, savunmaya çarpıp yumuşayan top Schmeichel'ın kucağında kaldı.

35' Avustralya'da Kruse'nin ceza sahasının sağ tarafından yaptığı orta Schöne'ye çarptı ve top kornere gitti.

32' Hakem oyunu durdurup oyunculara su molası verdi.

30' Avustralya bu dakikalarda Danimarka'nın baskısını geçip rakip yarı sahaya yerleşerek hücum etmeye başladı.

30' AVUSTRALYA ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasında topla buluşan Kruse'nin şutu son anda savunmadan döndü.

29' Danimarka'nın önde baskısı sırasında Christian Eriksen ikinci bir forvet gibi öne çıkıyor.

27' Avustralya kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken Danimarka önde basıyor ve rakibine rahat oyun kurma fırsatı vermemeye çalışıyor.

24' DANİMARKA İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Dalsgaard'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Jörgensen çok iyi hareketlenip kafayı vurdu, ama top az farkla dışarı gitti.

22' Avustralya'da Tom Rogic ceza yayı üzerinden şut açısını buldu, yerden attığı şut yandan farklı bir şekilde auta çıktı.

19' Avustralya'da Rogic'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Kruse topla buluşmadan Danimarka savunması ayak koydu, Kruse'ye çarpan top auta gitti.

17' Danimarka bu dakikalarda yeniden topun hakimi. Ama daha çok kendi yarı sahasında temposu düşük bir şekilde paslaşıyorlar. Avustralya'nın üzerlerine gelmesini bekliyorlar gibi görünüyor.

15' Golün ardından oyunun temposu biraz düşmüş durumda.

12' Bu dakikalarda Avustralya sık sık sağ kanattn köşe vuruşları kullanıyor.

11' Golden sonra Avustralya biraz daha topa sahip olup rakip sahaya yerleşerek hücum etmeye çalışıyor.

8' Danimarka oyuna oldukça üstün başlamıştı. Golün gelmesi şaşırtmadı.

7' DANİMARKA GOLÜ BULDU! Nicolai Jörgensen'in güzel tek pasında ceza sahasında topla buluşan Christian Eriksen, gelişine çok güzel bir vole vuruşu yaptı ve top kaleci Matthew Ryan'ın üstünden ağlarla buluştu.

6' AVUSTRALYA TEHLİKELİ GELDİ! Avustralya'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahasında iyi yükselen Matthew Leckie'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

5' Avustralya kendi yarı alanında kaptığı topla hızlı çıktı. Tom Rogic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut Danimarka savunmasına çarpıp kornere gitti.

4' Maçın ilk bölümü tamamen Avustralya'nın yarı sahasında oynanıyor. Danimarka topun tek hakimi.

2' Danimarka maça rakip yarı alanda başladı. Pione Sisto'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ceza sahasında Thomas Delaney kafasını vurdu, top yandan auta çıktı.

1' Ve karşılaşmaya Danimarka'nın santrasıyla başlandı.

Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile Avustralya karşı karşıya geliyor. Maçtaki tüm gelişmeleri canlı olarak sizlerle paylaşacağız.

Avustralya XI: Ryan, Milligan, Aziz Behich, Risdon, Sainsbury, Mooy, Jedinak, Rogic, Leckie, Kruse, Nabbout

Her iki takımın onbirleri belli oldu.

Ve karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.