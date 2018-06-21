  Danimarka - Avustralya Canlı Maç Anlatımı

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56'
Danimarka'da Christian Eriksen'in kullandığı köşe vuruşunda uzak köşede Schöne kafasıyla içeri indirdi, ama Avustralya savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi.
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54'
Bu dakikalarda oyunun temposu yükseldi. Top bir o kalede, bir diğer kalede...
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51'
DANİMARKA ETKİLİ GELDİ! Poulsen'in getirdiği topta Jorgensen'in topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Sisto'nun şutu yandan auta gitti.
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51'
Danimarka'da Jorgensen maçın başından beri çok iyi bir santrfor oyunu oynuyor. Çok iyi top saklıyor, arkadaşlarına çok iyi servisler yapıyor. Sürekli oyunun içinde.
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48'
Danimarka'da Simon Kjaer, Nicolai Jorgensen'in önüne doğru uzun bir pas attı ama Jorgensen yetişemeyince top kaleci Matthew Ryan'da kaldı.
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47'
Ve ikinci yarı Avustralya'nın santrasıyla başladı.
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45'
İlk yarının sonuna iki dakika uzatma ilave edildi.
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44'
Avustralya ilk yarının son dakikalarında topa sahip olan taraf.
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41'
DANİMARKA YENİDEN ÖNE GEÇİYORDU! Christian Eriksen'in kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde oluşan karambolde Risdon ters bir vuruş yaptı, kaleci Ryan son anda kontrol etti.
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38'
AVUSTRALYA SKORU EŞİTLEDİ! Penaltı atışını kullanan Mile Jedinak, topu ağlarla buluştu. Böylece Jedinak turnuvada ikinci maçındaki ikinci golünü atmış oldu.
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37'
Danimarka'da Yussuf Poulsen, topa elle dokunduğu için sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
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37'
PENALTI! Avustralya'nın az önceki korner pozisyonunda Leckie'nin kafa vuruşunun VAR sistemiyle Poulsen'in eline çarptığı tespit edildi ve hakem penaltı kararını verdi.
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36'
Aaron Mooy'un kullandığı köşe vuruşuna Leckie yükselip kafayı vurdu, savunmaya çarpıp yumuşayan top Schmeichel'ın kucağında kaldı.
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35'
Avustralya'da Kruse'nin ceza sahasının sağ tarafından yaptığı orta Schöne'ye çarptı ve top kornere gitti.
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32'
Hakem oyunu durdurup oyunculara su molası verdi.
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30'
Avustralya bu dakikalarda Danimarka'nın baskısını geçip rakip yarı sahaya yerleşerek hücum etmeye başladı.
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30'
AVUSTRALYA ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasında topla buluşan Kruse'nin şutu son anda savunmadan döndü.
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29'
Danimarka'nın önde baskısı sırasında Christian Eriksen ikinci bir forvet gibi öne çıkıyor.
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27'
Avustralya kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken Danimarka önde basıyor ve rakibine rahat oyun kurma fırsatı vermemeye çalışıyor.
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24'
DANİMARKA İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Dalsgaard'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Jörgensen çok iyi hareketlenip kafayı vurdu, ama top az farkla dışarı gitti.
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22'
Avustralya'da Tom Rogic ceza yayı üzerinden şut açısını buldu, yerden attığı şut yandan farklı bir şekilde auta çıktı.
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19'
Avustralya'da Rogic'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Kruse topla buluşmadan Danimarka savunması ayak koydu, Kruse'ye çarpan top auta gitti.
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17'
Danimarka bu dakikalarda yeniden topun hakimi. Ama daha çok kendi yarı sahasında temposu düşük bir şekilde paslaşıyorlar. Avustralya'nın üzerlerine gelmesini bekliyorlar gibi görünüyor.
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15'
Golün ardından oyunun temposu biraz düşmüş durumda.
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12'
Bu dakikalarda Avustralya sık sık sağ kanattn köşe vuruşları kullanıyor.
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11'
Golden sonra Avustralya biraz daha topa sahip olup rakip sahaya yerleşerek hücum etmeye çalışıyor.
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8'
Danimarka oyuna oldukça üstün başlamıştı. Golün gelmesi şaşırtmadı.
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7'
DANİMARKA GOLÜ BULDU! Nicolai Jörgensen'in güzel tek pasında ceza sahasında topla buluşan Christian Eriksen, gelişine çok güzel bir vole vuruşu yaptı ve top kaleci Matthew Ryan'ın üstünden ağlarla buluştu.
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6'
AVUSTRALYA TEHLİKELİ GELDİ! Avustralya'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahasında iyi yükselen Matthew Leckie'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
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5'
Avustralya kendi yarı alanında kaptığı topla hızlı çıktı. Tom Rogic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut Danimarka savunmasına çarpıp kornere gitti.
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4'
Maçın ilk bölümü tamamen Avustralya'nın yarı sahasında oynanıyor. Danimarka topun tek hakimi.
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2'
Danimarka maça rakip yarı alanda başladı. Pione Sisto'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ceza sahasında Thomas Delaney kafasını vurdu, top yandan auta çıktı.
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1'
Ve karşılaşmaya Danimarka'nın santrasıyla başlandı.
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Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile Avustralya karşı karşıya geliyor. Maçtaki tüm gelişmeleri canlı olarak sizlerle paylaşacağız.
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Avustralya XI: Ryan, Milligan, Aziz Behich, Risdon, Sainsbury, Mooy, Jedinak, Rogic, Leckie, Kruse, Nabbout
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Her iki takımın onbirleri belli oldu.
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Ve karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
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Danimarka XI: Schmeichel, Kjaer, Christensen, Dalsgaard, Stryger, Delaney, Eriksen, Schöne, Jorgensen, Yurary, Sisto.