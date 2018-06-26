  Danimarka - Fransa Canlı Maç Anlatımı

45' İlk yarıya iki dakika duraklama eklendi.

44' KÖTÜ VURDU: Griezmann savunmanın arkasına sarktı, top arkasında kaldı, gerideki Giroud'yu buldu, Chelsea'li yıldız topu üstten auta dikti.

43' Gruptaki diğer maçta Peru, Avustralya karşısında 1-0 önde. Bu durumda Danimarka, Fransa'ya yenilse bile tur atlıyor.

41' Dembele sağ kanattan dip çizgiye indikten sonra ortasını yaptı, arka direkte Giroud'dan önce Dalsgaard topu uzaklaştırdı.

39' ÜZERİNE VURDU: Sidibe ile başlayan Fransa kontratağında top Dembele'ye geldi. Dembele, Griezmann'a aktardı. Griezmann'ın ceza sahası içindeki plasesi kaleci Schmeichel'ın ellerinde kaldı.

38' Danimarka devreyi daha temkinli bitirmeye karar verdi. İki ekibin de temposu düştü.

36' Giroud'nun ceza sahasına doldurduğu topa Griezmann hareketlenemedi. Fransa son paslarda çok kötü.

35' Fransa atağında Lucas Hernandez sol kanattan ortasını yaptı, Danimarka savunmasında Kjaer topu uzaklaştırdı.

33' Dembele ceza sahası dışından uzak direğe sert bir şut çıkardı, top yandan auta gitti.

32' Fransa hücumda etkili olmakta çok zorlanıyor. Danimarka ise kontrataklarla etkili.

29' BÜYÜK TEHLİKE: Cornelius sol kanattan ceza sahasına ortaladı, Eriksen golü atmak için hareketlendi ama dengesini kaybedip kendisini yerde buldu.

27' Fransa'da sağ kanattan kullanılan köşe atışında Varane, Giroud ve Kjaer topa yükseldiler, Danimarkalı futbolcu yerde kaldı ancak oyuna devam edebilecek durumda.

25' Danimarka alanı çok iyi savunarak Fransızların hızlı oyuncularına şans tanımıyor.

22' Şu ana dek iki takımın da isabetli şutu yok.

19' Fransa oyunda dengeyi sağladı ve rakip yarı sahada pas ağları oluşturmaya başladı.

18' Griezmann sol kanatta topla buluştu ama rakibini geçemedi. Akabinde Danimarka atağında Cornelius, sağ kanatta topu Kimpembe'den kurtaramadı.

16' Lemar'ın soldan kullandığı köşe atışını ceza sahasına etkili gönderdi, Varane iyi yükseldi ama top yandan auta gitti.

15' İYİ HAMLE: Fransa atağında Hernandez, Giroud'ya çok iyi bir pas çıkardı, Chelsea'li yıldız sol ayağıyla şutunu attı, kaleci Schmeichel topu çelmeyi başardı.

13' Bu bölümde Fransa ilk defa pas ritmini oturttu. Danimarka iyi alan daraltıyor.

10' Danimarka maça iyi başladı. İki takım da sağ kanadı kullanarak etkili olma çabasında.

8' Kante sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, top kaleci Schemichel'da kaldı.

6' Braithwaite bir kez daha ceza sahasına bindirdi ve takımına köşe atışı kazandırdı.

4' Braithwaite sağdan ceza sahasına girdi, kendini yerde buldu, hakem penaltı noktasını göstermedi. VAR incelemesinden de penaltı kararı çıkmadı.

2' Sidibe sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, yerden gelen topu Danimarka savunması engelledi.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Danimarka ile Fransa, Dünya Kupası tarihinde iki kez gruplarda karşılaştı. 1998'deki maçı Horozlar kazanırken (2-1), 2002'deki mücadeleden Vikingler gaip ayrıldı (2-0).

@OptaCan: Altıncı kez büyük turnuvalarda karşılacak olan iki ülkenin daha önceki beş mücadelesinin (Euro 1984, Euro 1992, 1998 Dünya Kupası, Euro 2000 ve 2002 Dünya Kupası) üçünü Fransa kazandı.

Fransa gruptan çıkmayı garantiledi. Danimarka'ya ise bu maçtan alacağı 1 puan yetecek. Fransa'nın 6, Danimarka'nın 4 puanı var.

DANİMARKA: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Jorgensen, Stryger, Delaney, Eriksen, Sisto, Braithwaite, Cornelius

İki ekibin sahada yer alacak 11'leri belli oldu.

FRANSA: Mandanda, Sidibe, Varane, Kimpembe, Hernandez, Nzonzi, Kante, Dembele, Griezmann, Lemar, Giroud

Merhaba değerli futbolseverler! Dünya Kupası'nda C Grubu heyecanına hoş geldiniz.

Danimarka ile Fransa arasındaki karşılaşmanın canlı anlatımında birlikteyiz.

@OptaCan: Danimarka'yla oynadığı son yedi maçın altısını kazanan Fransa, rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2002 Dünya Kupası'nda aldı.

@OptaCan: Fransa, daha önce sadece bir kez Dünya Kupası'ndaki üç grup maçını da kazanırken (şampiyon oldukları 1998); o serinin üçüncü maçı Danimarka karşısındaydı.

@OptaCan: Dünya Kupası'nda Avrupa ülkeleriyle oynadığı son beş maçın dördünü kaybeden Danimarka, tek galibiyetini Fransa'yı yenerek aldı (2002).

@OptaCan: Fransa'nın Danimarka'ya attığı son üç gol Olivier Giroud'dan geldi.

İki takım oyuncuları sahaya çıktılar. Ulusal marşlar okunuyor.

@OptaCan: İlk kez Fransa forması giydiği Mart 2017'den bu yana Kylian Mbappe'den (10; 5 gol & 5 asist) daha fazla gol katkısı yapan tek oyuncu Olivier Giroud (11).

@OptaCan: Christian Eriksen, Danimarka formasıyla çıktığı son 20 maçta 17 gol kaydetti.

@OptaCan: Şu ana kadar bu grupta Danimarka hariç diğer üç takım lehine de penaltı düdüğü çalındı. Bu maçta Danimarka da penaltı kazanırsa, 1998'den bu yana ilk kez aynı gruptaki dört ülke de penaltı kullanmış olacak.