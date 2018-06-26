  Avustralya - Peru Canlı Maç Anlatımı

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45'
Maçtaki ikinci sarı kart Peru'ya çıktı. Yotun, Leckie'ye yaptığı kayarak müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
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45'
Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
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45'
İlk yarı sona erdi! Peru, Carrillo'nun golüyle soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.
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42'
Advincula hızla atağa çıktı ancak sağ kanatta Aziz Behich'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun bu dakikalarda sertleşti.
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40'
Moye'un ortasına Sainsbury yükseldi ancak kaleyi bulamadı.
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39'
RISDON! Sağ kanatta topla buluşan Rısdon, 3 rakibinden sıyrıldı ve yerde kaldı. Avustralya ceza sahası yan çizgisi önünden serbest vuruş kullanacak. Kritik bir an!
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39'
Avustralya, rakip yarı sahada yaptığı paslaşmalarla Peru savunmasında boşluk arıyor.
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37'
Avustralya, Peru karşısında %60'la topa sahip oluyor. Topun kontrolü Avustralya'da olsa da önde olan takım Peru.
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34'
İMKANSIZ KAÇIYOR! Rogic'in pasında topla buluşan Kruse boş kaleye topu göndermesi için Leckie'ye pasını verdi. Leckie bu pası kayarak ağlarla buluşturmak istedi ancak savunma izin vermedi.
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33'
CARRILLO'DAN MÜKEMMEL HAREKETLER! Savunmadan topu alan Carrillo topu rakibinin üzerinden aşarak çalımladı ve topu hızla hücuma taşıdı. Carrıllo'nun pasında topla buluşan Cueva istediği pası atamadı ve topun kontrolü Avustralya'ya geçti.
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32'
OFSAYT! Kruse, Rogic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
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31'
Andre Carrillo'nun golü, Peru'yu Dünya Kupası'nda 1978'den bu yana bir maçta öne geçiren ilk gol oldu (İran'a karşı). 1978'deki o maç, aynı zamanda Peru'nun turnuvadaki son galibiyetiydi. (@OptaCan)
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28'
ROGICTEN MÜKEMMEL HAREKETLER! Sainsbury ile hucüma çıkan Avustralya topu Rogic ile buluşturdu. Çalımlarla ceza sahasına giren Rogic karambolden kurtuldu ama şutunu çelen isim kaleci Gallese oldu. Korner.
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27'
Peru'da antrenman sırasında sakatlanan Farfan'ın maç kadrosunda olmadığını hatırlatalım.
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26'
Peru, Carrillo'nun golüyle 2018 Dünya Kupası'ndaki gol hasretine de son vermiş oldu. Böylece 32 takım arasında gol atamayan tek takım Kosta Rika kaldı.
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25'
GUERRERO! Yotun'un kullandığı serbest vuruşta Guerrero kafayı vurdu. Guerrero'nun kafasını iyi yer tutan Ryan kontrol etti.
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24'
Cueva, rakip yarı sahada hızla ilerlerken 2 kişinin arasından çıktı ancak Sainsbury'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Peru, kaleye uzak bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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22'
Leckie sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak 3 futbolcunun arasında kaldı ve oradan çıkamadı.
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20'
Avustralya, 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 3. maçta 2. kez geriye düştü.
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18'
GOL! GOL! GOL! MÜKEMMEL BİR GOL! CARRILLO! Ceza sahasına sarkan Guerrero şut şansı bulamadı. Sağ kanattan ceza sahası önüne gelen Carrillo, Guerrero'nun pasına gelişine vurdu ve turnuvanın en güzel gollerinden birine imza attı.
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17'
Aziz Behich sol kanattan takımını atağa çıkarmak istedi ama araya giren Advincula oldu
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15'
Ceza sahasında topla buluşan Kruse, Leckie'yi golle buluşturmak istedi ancak Santamaria araya girdi.
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15'
Peru'nun 15. dakika geçilirken henüz şutu bulunmuyor.
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14'
Avustralya, Peru kalesine bu dakikaya kadar 2 şut gönderdi ama bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.
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11'
Peru, maçın başından bu yana Carrillo'nun bulunduğu sağ kanattan gelmek istiyor ancak başarılı olamıyor.
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10'
ÇOK SERT! Maçın ilk sarı kartı Avustralya'ya çıktı. Jedinak, Cueva'ya yaptığı kontrolsüz hareket sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.
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9'
Oyunun kontrolü bu dakikalarda Avustralya'nın eline geçti.
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7'
JURİC! Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Juric içeri çevirdi ancak Gallase uzandı ve topu kontrol etti.
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6'
Jedinak, Avustralya'nın 2018 Dünya Kupası'nda attığı 2 golün de sahibi.
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5'
Sağ kanattan çizgiye inen Leckie, ceza sahası dışına çevirdi. Jedinak ceza sahası dışından sert vurdu ancak isabet sağlayamadı.
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4'
Maçın başlangıcından bu yana iki takım da sık sık top kayıpları yapıyor. Meşin yuvarlağın tamamen hakimi yok.
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4'
Danimarka'nın kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmaları Peru önde baskıyla önlemeye çalışıyor.
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2'
Perulu taraftarlar, Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana stadyumları etkisi altına alıyor. Bu maça da harika bir destekle başladılar.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@OptaCan: Avustralya'nın Dünya Kupası'nda attığı son üç gol penaltıdan gelirken; turnuva tarihinde üst üste dört penaltı golü atan ülke yok (seri penaltılar hariç).
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@OptaCan: Avustralya'nın 2018 Dünya Kupası'nda attığı iki gol de Mile Jedinak'tan geldi. Bir Dünya Kupası'nda daha fazla gol atabilen Avustralyalı oyuncu yok (2006 ve 2014'te Tim Cahill & 2010'da Brett Holman ile eşit)
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Avustralya, son 16 şansı bulunmayan Peru'yu yenerek, Danimarka'nın Fransa'ya yenilmesini bekleyecek.
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@OptaCan: Avustralya, Dünya Kupası gruplarında Güney Amerika temsilcileriyle oynadığı üç maçta sadece bir puan aldı ve bir gol atabildi.
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Avustralya'nın gruptan çıkma şansı sürüyor. Peru ise Avustralya müsabakasıyla organizasyona veda edecek.
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@OptaCan: Avustralya ile Peru, tarihlerinde ilk kez karşılaşıyor.
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Peru XI: Gallese, Santamaria, Ramos, Trauco, Advincula, Cueva, Tapia, Yotun, Carrillo, Flores, Guerrero.
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Fisht Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.
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@OptaCan: Dünya Kupası'ndaki son sekiz maçında galip gelemeyen Peru (2B 6M), bu karşılaşmaların altısında gol atamadı.
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Avustralya XI: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic, Kruse, Juric.
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@OptaCan: Peru, Dünya Kupası'nda ilk kez bir Okyanusya ülkesiyle karşılaşıyor ancak bu turnuvaya katılmak için play-off turunda eşleştikleri Yeni Zelanda'yı iki maç sonucu toplamda 2-0'lık skorla elemeyi başardılar.
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2018 Dünya Kupası C Grubu'nun son maçlarında Avustralya ile Peru karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.