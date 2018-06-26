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STADYUM: Fisht Olympic Stadium HAKEM : Sergei Karasev MAÇ TARİH SAATİ: 26 Jun 2018 | 17:00 | şuan: 17:51
İYS
0 1
Avustralya
Avustralya
Bert van Marwijk
Peru
Peru
Ricardo Gareca
18' Andre Carrillo
  Avustralya - Peru Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    Maçtaki ikinci sarı kart Peru'ya çıktı. Yotun, Leckie'ye yaptığı kayarak müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
  • 45'
    Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
  • 45'
    İlk yarı sona erdi! Peru, Carrillo'nun golüyle soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.
  • 42'
    Advincula hızla atağa çıktı ancak sağ kanatta Aziz Behich'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun bu dakikalarda sertleşti.
  • 40'
    Moye'un ortasına Sainsbury yükseldi ancak kaleyi bulamadı.
  • 39'
    RISDON! Sağ kanatta topla buluşan Rısdon, 3 rakibinden sıyrıldı ve yerde kaldı. Avustralya ceza sahası yan çizgisi önünden serbest vuruş kullanacak. Kritik bir an!
  • 39'
    Avustralya, rakip yarı sahada yaptığı paslaşmalarla Peru savunmasında boşluk arıyor.
  • 37'
    Avustralya, Peru karşısında %60'la topa sahip oluyor. Topun kontrolü Avustralya'da olsa da önde olan takım Peru.
  • 34'
    İMKANSIZ KAÇIYOR! Rogic'in pasında topla buluşan Kruse boş kaleye topu göndermesi için Leckie'ye pasını verdi. Leckie bu pası kayarak ağlarla buluşturmak istedi ancak savunma izin vermedi.
  • 33'
    CARRILLO'DAN MÜKEMMEL HAREKETLER! Savunmadan topu alan Carrillo topu rakibinin üzerinden aşarak çalımladı ve topu hızla hücuma taşıdı. Carrıllo'nun pasında topla buluşan Cueva istediği pası atamadı ve topun kontrolü Avustralya'ya geçti.
  • 32'
    OFSAYT! Kruse, Rogic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
  • 31'
    Andre Carrillo'nun golü, Peru'yu Dünya Kupası'nda 1978'den bu yana bir maçta öne geçiren ilk gol oldu (İran'a karşı). 1978'deki o maç, aynı zamanda Peru'nun turnuvadaki son galibiyetiydi. (@OptaCan)
  • 28'
    ROGICTEN MÜKEMMEL HAREKETLER! Sainsbury ile hucüma çıkan Avustralya topu Rogic ile buluşturdu. Çalımlarla ceza sahasına giren Rogic karambolden kurtuldu ama şutunu çelen isim kaleci Gallese oldu. Korner.
  • 27'
    Peru'da antrenman sırasında sakatlanan Farfan'ın maç kadrosunda olmadığını hatırlatalım.
  • 26'
    Peru, Carrillo'nun golüyle 2018 Dünya Kupası'ndaki gol hasretine de son vermiş oldu. Böylece 32 takım arasında gol atamayan tek takım Kosta Rika kaldı.
  • 25'
    GUERRERO! Yotun'un kullandığı serbest vuruşta Guerrero kafayı vurdu. Guerrero'nun kafasını iyi yer tutan Ryan kontrol etti.
  • 24'
    Cueva, rakip yarı sahada hızla ilerlerken 2 kişinin arasından çıktı ancak Sainsbury'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Peru, kaleye uzak bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 22'
    Leckie sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak 3 futbolcunun arasında kaldı ve oradan çıkamadı.
  • 20'
    Avustralya, 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 3. maçta 2. kez geriye düştü.
  • 18'
    GOL! GOL! GOL! MÜKEMMEL BİR GOL! CARRILLO! Ceza sahasına sarkan Guerrero şut şansı bulamadı. Sağ kanattan ceza sahası önüne gelen Carrillo, Guerrero'nun pasına gelişine vurdu ve turnuvanın en güzel gollerinden birine imza attı.
  • 17'
    Aziz Behich sol kanattan takımını atağa çıkarmak istedi ama araya giren Advincula oldu
  • 15'
    Ceza sahasında topla buluşan Kruse, Leckie'yi golle buluşturmak istedi ancak Santamaria araya girdi.
  • 15'
    Peru'nun 15. dakika geçilirken henüz şutu bulunmuyor.
  • 14'
    Avustralya, Peru kalesine bu dakikaya kadar 2 şut gönderdi ama bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.
  • 11'
    Peru, maçın başından bu yana Carrillo'nun bulunduğu sağ kanattan gelmek istiyor ancak başarılı olamıyor.
  • 10'
    ÇOK SERT! Maçın ilk sarı kartı Avustralya'ya çıktı. Jedinak, Cueva'ya yaptığı kontrolsüz hareket sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.
  • 9'
    Oyunun kontrolü bu dakikalarda Avustralya'nın eline geçti.
  • 7'
    JURİC! Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Juric içeri çevirdi ancak Gallase uzandı ve topu kontrol etti.
  • 6'
    Jedinak, Avustralya'nın 2018 Dünya Kupası'nda attığı 2 golün de sahibi.
  • 5'
    Sağ kanattan çizgiye inen Leckie, ceza sahası dışına çevirdi. Jedinak ceza sahası dışından sert vurdu ancak isabet sağlayamadı.
  • 4'
    Maçın başlangıcından bu yana iki takım da sık sık top kayıpları yapıyor. Meşin yuvarlağın tamamen hakimi yok.
  • 4'
    Danimarka'nın kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmaları Peru önde baskıyla önlemeye çalışıyor.
  • 2'
    Perulu taraftarlar, Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana stadyumları etkisi altına alıyor. Bu maça da harika bir destekle başladılar.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @OptaCan: Avustralya'nın Dünya Kupası'nda attığı son üç gol penaltıdan gelirken; turnuva tarihinde üst üste dört penaltı golü atan ülke yok (seri penaltılar hariç).
  • @OptaCan: Avustralya'nın 2018 Dünya Kupası'nda attığı iki gol de Mile Jedinak'tan geldi. Bir Dünya Kupası'nda daha fazla gol atabilen Avustralyalı oyuncu yok (2006 ve 2014'te Tim Cahill & 2010'da Brett Holman ile eşit)
  • Avustralya, son 16 şansı bulunmayan Peru'yu yenerek, Danimarka'nın Fransa'ya yenilmesini bekleyecek.
  • @OptaCan: Avustralya, Dünya Kupası gruplarında Güney Amerika temsilcileriyle oynadığı üç maçta sadece bir puan aldı ve bir gol atabildi.
  • Avustralya'nın gruptan çıkma şansı sürüyor. Peru ise Avustralya müsabakasıyla organizasyona veda edecek.
  • @OptaCan: Avustralya ile Peru, tarihlerinde ilk kez karşılaşıyor.
  • Peru XI: Gallese, Santamaria, Ramos, Trauco, Advincula, Cueva, Tapia, Yotun, Carrillo, Flores, Guerrero.
  • Fisht Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.
  • @OptaCan: Dünya Kupası'ndaki son sekiz maçında galip gelemeyen Peru (2B 6M), bu karşılaşmaların altısında gol atamadı.
  • Avustralya XI: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic, Kruse, Juric.
  • @OptaCan: Peru, Dünya Kupası'nda ilk kez bir Okyanusya ülkesiyle karşılaşıyor ancak bu turnuvaya katılmak için play-off turunda eşleştikleri Yeni Zelanda'yı iki maç sonucu toplamda 2-0'lık skorla elemeyi başardılar.
  • 2018 Dünya Kupası C Grubu'nun son maçlarında Avustralya ile Peru karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  Takım Kadroları

Avustralya

  • 1 Mathew Ryan
  • 5 Mark Milligan
  • 16 Aziz Behich
  • 20 Trent Sainsbury
  • 19 Joshua Risdon
  • 15 Mile Jedinak 10'
  • 13 Aaron Mooy
  • 23 Tomas Rogic
  • 10 Robbie Kruse
  • 9 Tomi Juric
  • 7 Mathew Leckie

Peru

  • 1 Pedro Gallese
  • 17 Luis Advincula
  • 13 Renato Tapia
  • 15 Christian Ramos
  • 6 Miguel Trauco
  • 19 Yoshimar Yotun 45'
  • 4 Anderson Santamaria
  • 9 Paolo Guerrero
  • 18 Andre Carrillo
  • 8 Christian Cueva
  • 20 Edison Flores

Yedekler

  • 12 Brad Jones
  • 18 Danny Vukovic
  • 2 Milos Degenek
  • 3 James Meredith
  • 6 Matthew Jurman
  • 8 Massimo Luongo
  • 22 Jackson Irvine
  • 17 Daniel Arzani
  • 4 Tim Cahill
  • 14 Jamie Maclaren
  • 11 Andrew Nabbout
  • 21 Dimitri Petratos

Yedekler

  • 21 Jose Carvallo
  • 12 Carlos Caceda
  • 2 Alberto Rodriguez
  • 3 Aldo Corzo
  • 5 Miguel Araujo
  • 7 Paolo Hurtado
  • 14 Andy Polo
  • 16 Wilder Cartagena
  • 23 Pedro Aquino
  • 22 Nilson Loyola
  • 11 Raul Ruidiaz
Takım
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Av
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