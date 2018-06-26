  Avustralya - Peru Canlı Maç Anlatımı

45' Maçtaki ikinci sarı kart Peru'ya çıktı. Yotun, Leckie'ye yaptığı kayarak müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

45' İlk yarı sona erdi! Peru, Carrillo'nun golüyle soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

42' Advincula hızla atağa çıktı ancak sağ kanatta Aziz Behich'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun bu dakikalarda sertleşti.

40' Moye'un ortasına Sainsbury yükseldi ancak kaleyi bulamadı.

39' RISDON! Sağ kanatta topla buluşan Rısdon, 3 rakibinden sıyrıldı ve yerde kaldı. Avustralya ceza sahası yan çizgisi önünden serbest vuruş kullanacak. Kritik bir an!

39' Avustralya, rakip yarı sahada yaptığı paslaşmalarla Peru savunmasında boşluk arıyor.

37' Avustralya, Peru karşısında %60'la topa sahip oluyor. Topun kontrolü Avustralya'da olsa da önde olan takım Peru.

34' İMKANSIZ KAÇIYOR! Rogic'in pasında topla buluşan Kruse boş kaleye topu göndermesi için Leckie'ye pasını verdi. Leckie bu pası kayarak ağlarla buluşturmak istedi ancak savunma izin vermedi.

33' CARRILLO'DAN MÜKEMMEL HAREKETLER! Savunmadan topu alan Carrillo topu rakibinin üzerinden aşarak çalımladı ve topu hızla hücuma taşıdı. Carrıllo'nun pasında topla buluşan Cueva istediği pası atamadı ve topun kontrolü Avustralya'ya geçti.

32' OFSAYT! Kruse, Rogic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

31' Andre Carrillo'nun golü, Peru'yu Dünya Kupası'nda 1978'den bu yana bir maçta öne geçiren ilk gol oldu (İran'a karşı). 1978'deki o maç, aynı zamanda Peru'nun turnuvadaki son galibiyetiydi. (@OptaCan)

28' ROGICTEN MÜKEMMEL HAREKETLER! Sainsbury ile hucüma çıkan Avustralya topu Rogic ile buluşturdu. Çalımlarla ceza sahasına giren Rogic karambolden kurtuldu ama şutunu çelen isim kaleci Gallese oldu. Korner.

27' Peru'da antrenman sırasında sakatlanan Farfan'ın maç kadrosunda olmadığını hatırlatalım.

26' Peru, Carrillo'nun golüyle 2018 Dünya Kupası'ndaki gol hasretine de son vermiş oldu. Böylece 32 takım arasında gol atamayan tek takım Kosta Rika kaldı.

25' GUERRERO! Yotun'un kullandığı serbest vuruşta Guerrero kafayı vurdu. Guerrero'nun kafasını iyi yer tutan Ryan kontrol etti.

24' Cueva, rakip yarı sahada hızla ilerlerken 2 kişinin arasından çıktı ancak Sainsbury'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Peru, kaleye uzak bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

22' Leckie sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak 3 futbolcunun arasında kaldı ve oradan çıkamadı.

20' Avustralya, 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 3. maçta 2. kez geriye düştü.

18' GOL! GOL! GOL! MÜKEMMEL BİR GOL! CARRILLO! Ceza sahasına sarkan Guerrero şut şansı bulamadı. Sağ kanattan ceza sahası önüne gelen Carrillo, Guerrero'nun pasına gelişine vurdu ve turnuvanın en güzel gollerinden birine imza attı.

17' Aziz Behich sol kanattan takımını atağa çıkarmak istedi ama araya giren Advincula oldu

15' Ceza sahasında topla buluşan Kruse, Leckie'yi golle buluşturmak istedi ancak Santamaria araya girdi.

15' Peru'nun 15. dakika geçilirken henüz şutu bulunmuyor.

14' Avustralya, Peru kalesine bu dakikaya kadar 2 şut gönderdi ama bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.

11' Peru, maçın başından bu yana Carrillo'nun bulunduğu sağ kanattan gelmek istiyor ancak başarılı olamıyor.

10' ÇOK SERT! Maçın ilk sarı kartı Avustralya'ya çıktı. Jedinak, Cueva'ya yaptığı kontrolsüz hareket sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

9' Oyunun kontrolü bu dakikalarda Avustralya'nın eline geçti.

7' JURİC! Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Juric içeri çevirdi ancak Gallase uzandı ve topu kontrol etti.

6' Jedinak, Avustralya'nın 2018 Dünya Kupası'nda attığı 2 golün de sahibi.

5' Sağ kanattan çizgiye inen Leckie, ceza sahası dışına çevirdi. Jedinak ceza sahası dışından sert vurdu ancak isabet sağlayamadı.

4' Maçın başlangıcından bu yana iki takım da sık sık top kayıpları yapıyor. Meşin yuvarlağın tamamen hakimi yok.

4' Danimarka'nın kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmaları Peru önde baskıyla önlemeye çalışıyor.

2' Perulu taraftarlar, Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana stadyumları etkisi altına alıyor. Bu maça da harika bir destekle başladılar.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Avustralya'nın Dünya Kupası'nda attığı son üç gol penaltıdan gelirken; turnuva tarihinde üst üste dört penaltı golü atan ülke yok (seri penaltılar hariç).

@OptaCan: Avustralya'nın 2018 Dünya Kupası'nda attığı iki gol de Mile Jedinak'tan geldi. Bir Dünya Kupası'nda daha fazla gol atabilen Avustralyalı oyuncu yok (2006 ve 2014'te Tim Cahill & 2010'da Brett Holman ile eşit)

Avustralya, son 16 şansı bulunmayan Peru'yu yenerek, Danimarka'nın Fransa'ya yenilmesini bekleyecek.

@OptaCan: Avustralya, Dünya Kupası gruplarında Güney Amerika temsilcileriyle oynadığı üç maçta sadece bir puan aldı ve bir gol atabildi.

Avustralya'nın gruptan çıkma şansı sürüyor. Peru ise Avustralya müsabakasıyla organizasyona veda edecek.

@OptaCan: Avustralya ile Peru, tarihlerinde ilk kez karşılaşıyor.

Peru XI: Gallese, Santamaria, Ramos, Trauco, Advincula, Cueva, Tapia, Yotun, Carrillo, Flores, Guerrero.

Fisht Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

@OptaCan: Dünya Kupası'ndaki son sekiz maçında galip gelemeyen Peru (2B 6M), bu karşılaşmaların altısında gol atamadı.

Avustralya XI: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic, Kruse, Juric.

@OptaCan: Peru, Dünya Kupası'nda ilk kez bir Okyanusya ülkesiyle karşılaşıyor ancak bu turnuvaya katılmak için play-off turunda eşleştikleri Yeni Zelanda'yı iki maç sonucu toplamda 2-0'lık skorla elemeyi başardılar.