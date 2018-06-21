  Arjantin - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna iki dakika uzatma ilave edildi.

42' İlk yarının son bölümünde oyunun temposu çok düştü. Sıklaşan faullerin de bunda etkisi büyük.

40' Ante Rebic, bu defa da taç çizgisinin yanında Salvio'ya çok sert bir faul yaptı. Başta Jorge Sampaoli olmak üzere bütün Arjantin kulübesi kırmızı kart bekledi, ama hakem sarı kart gösterdi.

39' Hırvatistan'da Ante Rebi?, Salvio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

37' Arjantin'de Mercado, orta sahada Rebic'le çarpıştı ve yerde kaldı. Şu anda tedavisi yapılıyor.

35' Sıkı Hırvat savunması içerisinde topla buluşamayan Lionel Messi, orta sahaya kadar gelip top almak zorunda kalıyor.

33' BİR POZİSYON DA HIRVATİSTAN'DAN! Vrsaljko'nun sağ kanattan arka direğe yaptığı ortasına Mandzukic bomboş olmasına rağmen kafayla auta attı.

30' ARJANTİN BÜYÜK FIRSATI HARCADI! Lovren ile Subasic topu birbirine bırakınca araya Arjantinliler girdi, Agüero'nun şutu ise yandan auta gitti.

27' Şu ana kadar Arjantin'in %57'lik bir topa hakim olma oranı var, ama bunu pozisyona dönüştüremediler.

25' Bu dakikalarda oyunun temposu biraz düştü.

22' Mario Mandzukic sol kanattan ilerlemek isterken Nicolas Otamendi'nin faulüyle yerde kaldı ve kalkamadı.

21' Arjantin'de Acuna sol kanattan orta şut karışımı bir vuruş yaptı, top üst direğe çarparak taca gitti.

20' Arjantin, Hırvatistan'ın ön alan baskısı esnasında geriden paslaşarak çıkmak istedi. Caballero'nun Tagliafico'ya pası kısa kalınca Mandzukic neredeyse topu kapıyordu, ama hakem faul yaptığı kararını verdi.

19' Enzo Perez ceza yayı önünde girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Arjantinliler faul bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi. Ardından Mascherano, Hırvatların hızlı hücum fırsatını faulle kesti.

17' Arjantin orta sahada faul atışını kullanmak isterken Ante Rebic engel oldu. Rebic hakem tarafından uyarıldı.

16' Orta sahada yaşanan ikili mücadelede Enzo Perez tehlikeli bir şekilde kaydı, Ivan Rakitic yerde kaldı ve hakem oyunu durdurdu. Hırvatlar kart bekliyor.

15' Hırvatistan bu dakikalarda top rakipteyken 6-3-1 gibi dizilmeye başladı.

14' Oyunun temposu bu dakikalarda arttı. Arjantin etkili geliyor.

13' ARJANTİN'DEN BİR POZİSYON DAHA! Messi'nin ara pasında sağ kanatta hareketlenen Salvio, yerden ceza sahasına kesti, Meza'nın şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

12' ARJANTİN'DEN İLK POZİSYON! Savunma arkasında atılan aşırtma ara pasa hareketlenen Lionel Messi ayağını uzattı ama dokunamadı.

10' HIRVATİSTAN YİNE ETKİLİ GELDİ! Vrsaljko'nun sağ kanattan ortaladığı top ceza sahasındaki Rebic'e gelmek üzereyken araya son anda Tagliafico girdi.

9' Hırvatlar orta sahası ve savunması arasında fazla boşluk vermiyor ve kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalışıyor.

7' Mario Mandzukic, önde baskı sırasında Nicolas Otamendi'ye faul yaptı. Otamendi yerden kalkamadı.

6' Arjantin savunmadayken 5-3-2 gibi oluyor, ama kanat bekler önde yakalandığında az önce Perisic'in yakaladığı pozisyon gibi Hırvatistan başka tehlikeler de üretebilir.

5' HIRVATİSTAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Ivan Perisic, sol kanattan bomboş bir şekilde Arjantin ceza sahasına indi. Uzak direye yaptığı vuruşunu ise Caballero son anda kornere çeldi.

3' İzlanda karşısında 4-2-3-1 ile sahada olan Arjantin, Hırvatistan karşısında 3-4-2-1 ile sahada.

2' Arjantin maça baskılı başladı. Karşılaşma Hırvatistan yarı sahasında oynanıyor.

1' Ve karşılaşma Arjantin'in santrasıyla başladı.

@OptaCan: Hırvatistan'a karşı forma giydiği iki maçta da gol atan Lionel Messi, Arjantin formasıyla ilk golünü de Mart 2006'daki Hırvatistan karşılaşmasında kaydetmişti.

@OptaCan: Lionel Messi, Dünya Kupası'nda çektiği son 21 şutta gol bulamadı. Messi'nin bu turnuvada attığı son gol 25 Haziran 2014'teki Nijerya maçındaydı.

Her iki takımın onbirleri belli oldu.

Merhaba! Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Arjantin ile Hırvatistan karşılaşıyor. Maçtaki tüm gelişmeleri canlı olarak sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 11 şut çekti ancak gol atamadı. İzlanda maçı, Messi'nin Dünya Kupası'nda en fazla şut çektiği karşılaşma oldu.

@OptaCan: Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle yaptığı dört maçı da kaybederken; katıldığı her turnuvada birer yenilgi aldı.

Hırvatistan XI: Subasic, Vida, Strinic, Vrsaljko, Lovren, Brozovic, Perisic, Rakitic, Modric, Rebic, Mandzukic

Arjantin XI: Caballero, Tagliafico, Otamendi, Mercado, Salvio, Meza, Messi, Acuña, Mascherano, Pérez, Agüero

@OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son beş maçta gol atan Hırvatistan, bu turnuvadaki en uzun serisini yaşıyor.

@OptaCan: Gruptaki ilk maçında Nijerya'yı mağlup eden Hırvatistan, 1998'den bu yana Dünya Kupası'nda üst üste iki maç kazanamıyor.

@OptaCan: İki takımın önceki dört karşılaşmasının sadece biri Dünya Kupası'nda gerçekleşti. 1998'deki turnuvada grup aşamasında oynanan maçı Arjantin, Mauricio Pineda'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

@OptaCan: Hırvatistan formasıyla 99 maça çıkan Vedran Corluka, bu maçta forma giyerse Hırvatistan'ın turnuva kadrosunda bulunan ve 100 maça çıkan ikinci oyuncu olacak (Luka Modric ile birlikte).

@OptaCan: Arjantin ile Hırvatistan, tarihlerinde beşinci kez karşılaşacak. İki ülke arasında daha önce oynanan dört maçın ikisini Arjantin, birini Hırvatistan kazandı (1B).