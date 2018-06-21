  Arjantin - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı

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45'
Karşılaşmada ilk yarının sonuna iki dakika uzatma ilave edildi.
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42'
İlk yarının son bölümünde oyunun temposu çok düştü. Sıklaşan faullerin de bunda etkisi büyük.
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40'
Ante Rebic, bu defa da taç çizgisinin yanında Salvio'ya çok sert bir faul yaptı. Başta Jorge Sampaoli olmak üzere bütün Arjantin kulübesi kırmızı kart bekledi, ama hakem sarı kart gösterdi.
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39'
Hırvatistan'da Ante Rebi?, Salvio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
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37'
Arjantin'de Mercado, orta sahada Rebic'le çarpıştı ve yerde kaldı. Şu anda tedavisi yapılıyor.
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35'
Sıkı Hırvat savunması içerisinde topla buluşamayan Lionel Messi, orta sahaya kadar gelip top almak zorunda kalıyor.
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33'
BİR POZİSYON DA HIRVATİSTAN'DAN! Vrsaljko'nun sağ kanattan arka direğe yaptığı ortasına Mandzukic bomboş olmasına rağmen kafayla auta attı.
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30'
ARJANTİN BÜYÜK FIRSATI HARCADI! Lovren ile Subasic topu birbirine bırakınca araya Arjantinliler girdi, Agüero'nun şutu ise yandan auta gitti.
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27'
Şu ana kadar Arjantin'in %57'lik bir topa hakim olma oranı var, ama bunu pozisyona dönüştüremediler.
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25'
Bu dakikalarda oyunun temposu biraz düştü.
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22'
Mario Mandzukic sol kanattan ilerlemek isterken Nicolas Otamendi'nin faulüyle yerde kaldı ve kalkamadı.
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21'
Arjantin'de Acuna sol kanattan orta şut karışımı bir vuruş yaptı, top üst direğe çarparak taca gitti.
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20'
Arjantin, Hırvatistan'ın ön alan baskısı esnasında geriden paslaşarak çıkmak istedi. Caballero'nun Tagliafico'ya pası kısa kalınca Mandzukic neredeyse topu kapıyordu, ama hakem faul yaptığı kararını verdi.
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19'
Enzo Perez ceza yayı önünde girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Arjantinliler faul bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi. Ardından Mascherano, Hırvatların hızlı hücum fırsatını faulle kesti.
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17'
Arjantin orta sahada faul atışını kullanmak isterken Ante Rebic engel oldu. Rebic hakem tarafından uyarıldı.
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16'
Orta sahada yaşanan ikili mücadelede Enzo Perez tehlikeli bir şekilde kaydı, Ivan Rakitic yerde kaldı ve hakem oyunu durdurdu. Hırvatlar kart bekliyor.
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15'
Hırvatistan bu dakikalarda top rakipteyken 6-3-1 gibi dizilmeye başladı.
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14'
Oyunun temposu bu dakikalarda arttı. Arjantin etkili geliyor.
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13'
ARJANTİN'DEN BİR POZİSYON DAHA! Messi'nin ara pasında sağ kanatta hareketlenen Salvio, yerden ceza sahasına kesti, Meza'nın şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
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12'
ARJANTİN'DEN İLK POZİSYON! Savunma arkasında atılan aşırtma ara pasa hareketlenen Lionel Messi ayağını uzattı ama dokunamadı.
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10'
HIRVATİSTAN YİNE ETKİLİ GELDİ! Vrsaljko'nun sağ kanattan ortaladığı top ceza sahasındaki Rebic'e gelmek üzereyken araya son anda Tagliafico girdi.
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9'
Hırvatlar orta sahası ve savunması arasında fazla boşluk vermiyor ve kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalışıyor.
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7'
Mario Mandzukic, önde baskı sırasında Nicolas Otamendi'ye faul yaptı. Otamendi yerden kalkamadı.
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6'
Arjantin savunmadayken 5-3-2 gibi oluyor, ama kanat bekler önde yakalandığında az önce Perisic'in yakaladığı pozisyon gibi Hırvatistan başka tehlikeler de üretebilir.
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5'
HIRVATİSTAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Ivan Perisic, sol kanattan bomboş bir şekilde Arjantin ceza sahasına indi. Uzak direye yaptığı vuruşunu ise Caballero son anda kornere çeldi.
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3'
İzlanda karşısında 4-2-3-1 ile sahada olan Arjantin, Hırvatistan karşısında 3-4-2-1 ile sahada.
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2'
Arjantin maça baskılı başladı. Karşılaşma Hırvatistan yarı sahasında oynanıyor.
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1'
Ve karşılaşma Arjantin'in santrasıyla başladı.
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@OptaCan: Hırvatistan'a karşı forma giydiği iki maçta da gol atan Lionel Messi, Arjantin formasıyla ilk golünü de Mart 2006'daki Hırvatistan karşılaşmasında kaydetmişti.
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@OptaCan: Lionel Messi, Dünya Kupası'nda çektiği son 21 şutta gol bulamadı. Messi'nin bu turnuvada attığı son gol 25 Haziran 2014'teki Nijerya maçındaydı.
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Her iki takımın onbirleri belli oldu.
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Merhaba! Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Arjantin ile Hırvatistan karşılaşıyor. Maçtaki tüm gelişmeleri canlı olarak sizlere aktaracağız.
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@OptaCan: Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 11 şut çekti ancak gol atamadı. İzlanda maçı, Messi'nin Dünya Kupası'nda en fazla şut çektiği karşılaşma oldu.
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@OptaCan: Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle yaptığı dört maçı da kaybederken; katıldığı her turnuvada birer yenilgi aldı.
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Hırvatistan XI: Subasic, Vida, Strinic, Vrsaljko, Lovren, Brozovic, Perisic, Rakitic, Modric, Rebic, Mandzukic
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Arjantin XI: Caballero, Tagliafico, Otamendi, Mercado, Salvio, Meza, Messi, Acuña, Mascherano, Pérez, Agüero
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son beş maçta gol atan Hırvatistan, bu turnuvadaki en uzun serisini yaşıyor.
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@OptaCan: Gruptaki ilk maçında Nijerya'yı mağlup eden Hırvatistan, 1998'den bu yana Dünya Kupası'nda üst üste iki maç kazanamıyor.
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@OptaCan: İki takımın önceki dört karşılaşmasının sadece biri Dünya Kupası'nda gerçekleşti. 1998'deki turnuvada grup aşamasında oynanan maçı Arjantin, Mauricio Pineda'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.
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@OptaCan: Hırvatistan formasıyla 99 maça çıkan Vedran Corluka, bu maçta forma giyerse Hırvatistan'ın turnuva kadrosunda bulunan ve 100 maça çıkan ikinci oyuncu olacak (Luka Modric ile birlikte).
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@OptaCan: Arjantin ile Hırvatistan, tarihlerinde beşinci kez karşılaşacak. İki ülke arasında daha önce oynanan dört maçın ikisini Arjantin, birini Hırvatistan kazandı (1B).
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@OptaCan: Arjantin turnuvadaki ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. Tangocular, 1974'ten bu yana Dünya Kupası gruplarındaki ilk iki maçını galibiyetsiz geçmedi.