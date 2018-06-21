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STADYUM: Nizhny Novgorod Stadium HAKEM : Ravshan Irmatov MAÇ TARİH SAATİ: 21 Jun 2018 | 21:00 | şuan: 21:55
İYS
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Arjantin
Arjantin
Jorge Sampaoli
Hırvatistan
Hırvatistan
Zlatko Dalic
  Arjantin - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    Karşılaşmada ilk yarının sonuna iki dakika uzatma ilave edildi.
  • 42'
    İlk yarının son bölümünde oyunun temposu çok düştü. Sıklaşan faullerin de bunda etkisi büyük.
  • 40'
    Ante Rebic, bu defa da taç çizgisinin yanında Salvio'ya çok sert bir faul yaptı. Başta Jorge Sampaoli olmak üzere bütün Arjantin kulübesi kırmızı kart bekledi, ama hakem sarı kart gösterdi.
  • 39'
    Hırvatistan'da Ante Rebi?, Salvio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
  • 37'
    Arjantin'de Mercado, orta sahada Rebic'le çarpıştı ve yerde kaldı. Şu anda tedavisi yapılıyor.
  • 35'
    Sıkı Hırvat savunması içerisinde topla buluşamayan Lionel Messi, orta sahaya kadar gelip top almak zorunda kalıyor.
  • 33'
    BİR POZİSYON DA HIRVATİSTAN'DAN! Vrsaljko'nun sağ kanattan arka direğe yaptığı ortasına Mandzukic bomboş olmasına rağmen kafayla auta attı.
  • 30'
    ARJANTİN BÜYÜK FIRSATI HARCADI! Lovren ile Subasic topu birbirine bırakınca araya Arjantinliler girdi, Agüero'nun şutu ise yandan auta gitti.
  • 27'
    Şu ana kadar Arjantin'in %57'lik bir topa hakim olma oranı var, ama bunu pozisyona dönüştüremediler.
  • 25'
    Bu dakikalarda oyunun temposu biraz düştü.
  • 22'
    Mario Mandzukic sol kanattan ilerlemek isterken Nicolas Otamendi'nin faulüyle yerde kaldı ve kalkamadı.
  • 21'
    Arjantin'de Acuna sol kanattan orta şut karışımı bir vuruş yaptı, top üst direğe çarparak taca gitti.
  • 20'
    Arjantin, Hırvatistan'ın ön alan baskısı esnasında geriden paslaşarak çıkmak istedi. Caballero'nun Tagliafico'ya pası kısa kalınca Mandzukic neredeyse topu kapıyordu, ama hakem faul yaptığı kararını verdi.
  • 19'
    Enzo Perez ceza yayı önünde girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Arjantinliler faul bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi. Ardından Mascherano, Hırvatların hızlı hücum fırsatını faulle kesti.
  • 17'
    Arjantin orta sahada faul atışını kullanmak isterken Ante Rebic engel oldu. Rebic hakem tarafından uyarıldı.
  • 16'
    Orta sahada yaşanan ikili mücadelede Enzo Perez tehlikeli bir şekilde kaydı, Ivan Rakitic yerde kaldı ve hakem oyunu durdurdu. Hırvatlar kart bekliyor.
  • 15'
    Hırvatistan bu dakikalarda top rakipteyken 6-3-1 gibi dizilmeye başladı.
  • 14'
    Oyunun temposu bu dakikalarda arttı. Arjantin etkili geliyor.
  • 13'
    ARJANTİN'DEN BİR POZİSYON DAHA! Messi'nin ara pasında sağ kanatta hareketlenen Salvio, yerden ceza sahasına kesti, Meza'nın şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
  • 12'
    ARJANTİN'DEN İLK POZİSYON! Savunma arkasında atılan aşırtma ara pasa hareketlenen Lionel Messi ayağını uzattı ama dokunamadı.
  • 10'
    HIRVATİSTAN YİNE ETKİLİ GELDİ! Vrsaljko'nun sağ kanattan ortaladığı top ceza sahasındaki Rebic'e gelmek üzereyken araya son anda Tagliafico girdi.
  • 9'
    Hırvatlar orta sahası ve savunması arasında fazla boşluk vermiyor ve kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalışıyor.
  • 7'
    Mario Mandzukic, önde baskı sırasında Nicolas Otamendi'ye faul yaptı. Otamendi yerden kalkamadı.
  • 6'
    Arjantin savunmadayken 5-3-2 gibi oluyor, ama kanat bekler önde yakalandığında az önce Perisic'in yakaladığı pozisyon gibi Hırvatistan başka tehlikeler de üretebilir.
  • 5'
    HIRVATİSTAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Ivan Perisic, sol kanattan bomboş bir şekilde Arjantin ceza sahasına indi. Uzak direye yaptığı vuruşunu ise Caballero son anda kornere çeldi.
  • 3'
    İzlanda karşısında 4-2-3-1 ile sahada olan Arjantin, Hırvatistan karşısında 3-4-2-1 ile sahada.
  • 2'
    Arjantin maça baskılı başladı. Karşılaşma Hırvatistan yarı sahasında oynanıyor.
  • 1'
    Ve karşılaşma Arjantin'in santrasıyla başladı.
  • @OptaCan: Hırvatistan'a karşı forma giydiği iki maçta da gol atan Lionel Messi, Arjantin formasıyla ilk golünü de Mart 2006'daki Hırvatistan karşılaşmasında kaydetmişti.
  • @OptaCan: Lionel Messi, Dünya Kupası'nda çektiği son 21 şutta gol bulamadı. Messi'nin bu turnuvada attığı son gol 25 Haziran 2014'teki Nijerya maçındaydı.
  • Her iki takımın onbirleri belli oldu.
  • Merhaba! Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Arjantin ile Hırvatistan karşılaşıyor. Maçtaki tüm gelişmeleri canlı olarak sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 11 şut çekti ancak gol atamadı. İzlanda maçı, Messi'nin Dünya Kupası'nda en fazla şut çektiği karşılaşma oldu.
  • @OptaCan: Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle yaptığı dört maçı da kaybederken; katıldığı her turnuvada birer yenilgi aldı.
  • Hırvatistan XI: Subasic, Vida, Strinic, Vrsaljko, Lovren, Brozovic, Perisic, Rakitic, Modric, Rebic, Mandzukic
  • Arjantin XI: Caballero, Tagliafico, Otamendi, Mercado, Salvio, Meza, Messi, Acuña, Mascherano, Pérez, Agüero
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son beş maçta gol atan Hırvatistan, bu turnuvadaki en uzun serisini yaşıyor.
  • @OptaCan: Gruptaki ilk maçında Nijerya'yı mağlup eden Hırvatistan, 1998'den bu yana Dünya Kupası'nda üst üste iki maç kazanamıyor.
  • @OptaCan: İki takımın önceki dört karşılaşmasının sadece biri Dünya Kupası'nda gerçekleşti. 1998'deki turnuvada grup aşamasında oynanan maçı Arjantin, Mauricio Pineda'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.
  • @OptaCan: Hırvatistan formasıyla 99 maça çıkan Vedran Corluka, bu maçta forma giyerse Hırvatistan'ın turnuva kadrosunda bulunan ve 100 maça çıkan ikinci oyuncu olacak (Luka Modric ile birlikte).
  • @OptaCan: Arjantin ile Hırvatistan, tarihlerinde beşinci kez karşılaşacak. İki ülke arasında daha önce oynanan dört maçın ikisini Arjantin, birini Hırvatistan kazandı (1B).
  • @OptaCan: Arjantin turnuvadaki ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. Tangocular, 1974'ten bu yana Dünya Kupası gruplarındaki ilk iki maçını galibiyetsiz geçmedi.
  Takım Kadroları

Arjantin

  • 23 Willy Caballero
  • 14 Javier Mascherano
  • 17 Nicolas Otamendi
  • 2 Gabriel Mercado
  • 3 Nicolas Tagliafico
  • 15 Enzo Perez
  • 8 Marcos Acuna
  • 10 Lionel Messi
  • 19 Sergio Agüero
  • 18 Eduardo Salvio
  • 13 Maximiliano Meza

Hırvatistan

  • 23 Danijel Subasic
  • 6 Dejan Lovren
  • 21 Domagoj Vida
  • 2 Sime Vrsaljko
  • 3 Ivan Strinic
  • 7 Ivan Rakitic
  • 10 Luka Modric
  • 4 Ivan Perisic
  • 11 Marcelo Brozovic
  • 17 Mario Mandzukic
  • 18 Ante Rebic 39'

Yedekler

  • 12 Franco Armani
  • 1 Nahuel Guzman
  • 6 Federico Fazio
  • 4 Cristian Ansaldi
  • 16 Marcos Rojo
  • 7 Ever Banega
  • 5 Lucas Biglia
  • 20 Giovani Lo Celso
  • 9 Gonzalo Higuain
  • 11 Angel Di Maria
  • 21 Paulo Dybala
  • 22 Cristian Pavon

Yedekler

  • 1 Dominik Livakovic
  • 12 Lovre Kalinic
  • 5 Vedran Corluka
  • 22 Josip Pivaric
  • 13 Tin Jedvaj
  • 19 Milan Badelj
  • 8 Mateo Kovacic
  • 14 Filip Bradaric
  • 15 Duje Caleta-Car
  • 9 Andrej Kramaric
  • 20 Marko Pjaca
Takım
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Av
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