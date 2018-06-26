  Nijerya - Arjantin Canlı Maç Anlatımı

34' DİREKTEN DÖNDÜ! Messi'nin yakın mesafeden kullandığı frikik yan direkten oyun alanına geri döndü.

32' KRİTİK HAMLE! Arjantin yine savunma arkasına atılan topla tehlike yarattı. Uzun topta Di Maria savunmanın arkasına kat ederken Balogun, ceza sahasının hemen dışında kaleye giden Di Maria'yı indirdi ve sarı kart gördü. Arjantin, kaleyi cepheden gören yakın bir mesafeden serbest vuruş kazandı.

31' 1-0 öndeki Arjantin rakip yarı alana yerleşti ve uzun süredir paslaşıyor. Maç bir süredir ikinci bölgede oynanıyor.

29' Arjantin hızlı hücumlarla rakip savunmayı zorluyor ama kalabalık Nijerya defansı, rakibine boşluk vermiyor.

28' Nijerya kalecisi Uzoho, Higuain'in dizinden aldığı darbeyle sakatlandı. Tedavisi yapılıyor.

26' KAÇTI! Messi'nin savunma arkasına attığı derin topta Higuain topla buluştu, ancak o gole giderken kaleci Uzoho vücudunu siper etti ve golü engelledi.

24' Maçta oyun temposu düşmeye başladı. Mücadele orta sahada geçiyor...

23' Gelişen Arjantin atağında sol kanatta Di Maria pasını savunma arkasına göndermek isterken Balogun topa ayak koydu.

21' @OptaCan: Arjantin'in Nijerya karşısında sahaya sürdüğü ilk 11, takım tarihinin bir Dünya Kupası maçındaki en yaşlı ilk 11'i oldu. (30 yıl 189 gün)

20' Maçta 20 dakikalık süre geride kaldı. Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü devam ederken bu sonuç, Nijerya'yı turnuva dışına itiyor.

19' Iheanacho'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri giden ortayı Otamendi kafayla karşıladı. Şimdi Arjantin atağı başlıyor.

17' Arjantin sol kanattan serbest vuruş kullandı. Di Maria'nın ortasında hızlı giden top tüm oyuncuları aştı ve taca gitti.

16' Turnuvadaki ilk golünü kaydeden Lionel Messi, aynı zamanda 2018 Dünya Kupası'nın 100. golünü atan isim oldu.

14' GOL! Arjantin, aradı golü süper yıldızıyla buldu! Orta sahada Banega'nın uzun topunda ceza sahası içinde topla buluşan Messi, topu kontrol edip sağ çaprazdan şutunu gönderdi ve Uzoho'yu geçen top ağlarla buluştu. Arjantin, Nijerya karşısında 1-0 önde.

13' Mascherano'nun top kaybında Iheanacho ceza sahasına hareketlendi, gol fırsatı ararken Rojo'yu geçmek istedi ama deneyimli savunmacı Mascherano araya girip hatasını telafi etti ve gole izin vermedi.

11' Arjantin baskıyı yükseltti. Bu kez sağdan gelişen atakta Mercado'nun yaptığı orta bir kez daha Nijerya savunmasından döndü.

10' Lionel Messi, Nijerya savunmasını tedirgin etti! Yıldız oyuncu sol kanattan topla birlikte rakiplerini geçip ceza sahasına girdi, pasını sağa çevirdi ama savunma uzaklaştırdı.

9' Nijerya'nın yıldız isimlerinden Ahmed Musa ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten auta gitti.

8' ÜSTTEN AUT! Messi'nin klas pasında topla buluşan Tagliafico sol çaprazdan içeri girip şutunu gönderdi ama dengesini kaybederek vurduğu top üstten farklı şekilde auta çıktı.

7' TEHLİKE! Nijerya bu dakikada çok hızlı bir atak gerçekleştirdi. Etebo topla birlikte hızlıca ceza sahasına yaklaştı, cepheden şutu göndermek isterken savunmanın araya girmesiyle istediği vuruşu yapamadı.

6' Ahmed Musa ile başlayan Nijerya atağında Ndidi ceza sahası dışında topla buluştu ama Arjantin savunması çabuk davranıp topu çaldı.

4' Maçın ilk dakikalarında tempo oldukça düşük. Nijerya oyun temposunu düşürmeye çalışıyor.

3' Arjantin takım halinde atağa çıkarken Idowu faul yaptı ve atağı kesti.

2' Nijerya orta alanda paslaşıyor ve topun kontrolünü elinde tutuyor. Arjantin, kalabalık savunma yapan Nijerya karşısında ilk dakikalarda zorlanıyor.

1' Cüneyt Çakır ilk düdüğü çaldı ve kritik müsabaka başladı.

@OptaCan: Nijerya ile Arjantin arasında oynanan sekiz maçın dördü Dünya Kupası'nda gelirken; bu karşılaşmaların dördünü de Tangocular kazandı.

Mutlu akşamlar. 2018 Dünya Kupası D Grubu'nun kader maçında Nijerya ile Arjantin karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız.

@OptaCan: Arjantin, Dünya Kupası'ndaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor (2B 2M).

İki takımın da 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Nijerya ile Arjantin arasında oynanan son karşılaşmayı (Kasım 2017) Afrika ülkesi 4-2 kazandı.

NİJERYA: Uzoho; Balogun, Ekong, Omeruo; Etebo, Ndidi, Mikel; Moses, Idowu; Musa, Iheanacho

@OptaCan: Nijerya son üç Dünya Kupası macerasında da Arjantin'le gruplarda karşılaştı (2002, 2010, 2014).

Nijerya'ya bu maçta bir puan yetecek. Maç berabere biter ya da Nijerya kazanırsa yeşil-beyazlılar ikinci tura yükselecek ve Arjantin elenecek. Arjantin'in gruptan çıkması için kazanıp grubun diğer maçından haber beklemesi gerekiyor.