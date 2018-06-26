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STADYUM: Rostov Arena HAKEM : Mateu Lahoz MAÇ TARİH SAATİ: 26 Jun 2018 | 21:00 | şuan: 21:36
37'
0 0
İzlanda
İzlanda
Heimir Hallgrimsson
Hırvatistan
Hırvatistan
Zlatko Dalic
  İzlanda - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı
  • 35'
    Kullanılan köşe vuruşunda Hırvatistan savunmasının çeldiği top Bjarnason'un önüne düştü. Bjarnason sert vurdu ancak Perisic karşıladı.
  • 33'
    İZLANDA ETKİLİ GELDİ! İzlanda, maçın başından bu yana sağ kanadı kullanıyor. Sağ kanattan yapılan ortayı Caleta Car karşıladı.
  • 32'
    Oyundaki üstünlük bu dakikalarda İzlanda'ya geçti.
  • 31'
    SIGURDSSON! Sigurdsson, bu köşe vuruşunda direkt kaleyi düşündü. İyi yer tutan Kalinic, Sigurdsson'un bu şutunu tek hamlede kontrol etti.
  • 30'
    Alfredson, üst üste çalımların ardından yerde kaldı. İzlanda, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 29'
    MAGNUSSON! İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Magnusson çok iyi yükseldi ancak kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
  • 28'
    Oyundaki tempo bir hayli düşük İki takım da üst üste top kayıpları yapıyor.
  • 26'
    Magnusson son çizgiye kadar indi ve ortalamak istedi. Bu ortayı taca çelen isim Corluka oldu.
  • 25'
    İzlanda'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda ismi 'SON'la biten 22 oyuncu bulunuyor.
  • 22'
    Hırvatistan, İzlanda karşısında %76'yla topa sahip oluyor.
  • 21'
    Bjarnason, burnundaki kanama sebebiyle yeniden kenara geldi. Formalarını değiştirdi ve yeniden tampon tedavisi uygulandı.
  • 19'
    HIRVATİSTAN TEHLİKELİ GELDİ! Korner organizasyonunda Modric ayağının dışıyla ortayı açtı. Kovacic, önüne düşen topa sert vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.
  • 18'
    Alfredsson, Magnusson'a attığı uzun pasla takımını sol kanattan atağa çıkarmak istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı.
  • 17'
    Hırvatistan, İzlanda karşısında orta alandaki üstünlüğü eline aldı.
  • 16'
    Grubun diğer karşılaşmasında Arjantin, Messi'nin golüyle Nijerya karşısında 1-0 öne geçti.
  • 14'
    Bjarnason'un tedavisi sürüyor ancak burnundaki kanama devam ediyor.
  • 14'
    İLK SARI KART HIRVATİSTAN'A! Pjaca, Bjarnason'a yaptığı dirsek müdahalesi sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.
  • 13'
    D Grubu'nda Arjantin ile Nijerya arasında oynanan diğer karşılaşma da golsüz eşitlikle devam ediyor.
  • 12'
    Bjarnason, Pjaca ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bjarnason yüzünü tutuyor. Oyuncunun tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
  • 10'
    İzlandalı taraftarlar, takımlarına olan desteklerini arttırarak devam ediyor.
  • 9'
    PJACA! Rakiplerinden birer birer sıyrılan Pjaca, ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldı. Lahoz, oyunu devam ettirdi. Hırvatistanlı oyuncuların itirazları var.
  • 8'
    Hırvatistan'da Jedvaj, üst üste paslaşmaların ardından sağ çizgide topla buluştu ve ortaladı. Halldorsson, bu ortayı rahat karşıladı.
  • 7'
    Sigurdsson sağ kanatta topla buluşu ve ceza sahasına yerden ortaladı. Sigursson'un sert ortası Hırvatistan savunmasından sekti. İzlanda ilk kez geldi.
  • 6'
    Hırvatistan'da Rakitic ve Mandzukic gib sarı kartı bulunan futbolcular yedek kulübesinde oturuyor.
  • 4'
    Hırvatistan maçın başından bu yana yaptığı üst üste paslaşmalarla İzlanda'ya top yüzü göstermedi.
  • 2'
    İzlanda, Hırvatistan yarı sahasında yaptığı baskıyla rakibini çıkarmamaya çalışıyor. Hırvatistan'ın orta sahada çok kaliteli ayakları var.
  • 1'
    Lahoz, ilk düdüğü çaldı ve maç başladı!
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda ikinci kez gruptan çıkmayı garantileyen Hırvatistan, tarihinde grubunu hiç lider tamamlamadı.
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son dört maçın üçünde gol yemeyen Hırvatistan, daha önceki 12 karşılaşmada aynı sayıda gole kapama yapmıştı.
  • @OptaCan: İzlanda ile Hırvatistan, tarihlerinde yedinci kez karşılaşıyor ancak bu, iki ülke arasında bir büyük turnuvada oynanan ilk maç olacak.
  • @OptaCan: İzlanda, Slovakya'nın (2010) ardından ilk Dünya Kupası tecrübesinde gruptan çıkmayı başaran ilk ülke olmak için sahaya çıkıyor.
  • İzlanda için en ideal senaryo, Hırvatistan'ı yenmesi ve Arjantin'in Nijerya'yı sadece 1 farkla devirebilmesi olacak.
  • İzlanda XI: Halldorsson, Svarsson, Ingason, R. Sigurdson, Magnusson, Gudmundsson, Bjarnason, G. Sigurdsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Finnbogason
  • Hırvatistan XI: Kalinic, Corluka, Jedvaj, Caleta-Car, Pivaric, Kovacic, Modric, Badelj, Perisic, Kramaric, Pjaca
  • @OptaCan: İki ülke, 2018 Dünya Kupası eleme gruplarında karşılaşırken; bu iki maçı da ev sahipleri kazandı (Hırvatistan 2-0 & İzlanda 1-0)
  • 2018 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçlarında İzlanda ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • Bu grupta 6 puanı bulunan Hırvatistan, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
  • @OptaCan: Son sekiz maçında galip gelemeyen İzlanda (3B 5M), Eylül 2011'deki dokuz maçlık seriden bu yana en uzun kuraklığını yaşıyor
  Takım Kadroları

İzlanda

  • 1 Hannes Halldorsson
  • 6 Ragnar Sigurdsson
  • 2 Birkir Saevarsson
  • 18 Hördur Magnusson
  • 5 Sverrir Ingi Ingason
  • 7 Johann Gudmundsson
  • 20 Emil Hallfredsson
  • 8 Birkir Bjarnason
  • 10 Gylfi Sigurdsson
  • 17 Aron Gunnarsson
  • 11 Alfred Finnbogason

Hırvatistan

  • 12 Lovre Kalinic
  • 5 Vedran Corluka
  • 22 Josip Pivaric
  • 13 Tin Jedvaj
  • 10 Luka Modric
  • 4 Ivan Perisic
  • 19 Milan Badelj
  • 8 Mateo Kovacic
  • 15 Duje Caleta-Car
  • 9 Andrej Kramaric
  • 20 Marko Pjaca 14'

Yedekler

  • 13 Runar Runarsson
  • 12 Frederik Schram
  • 15 Holmar Eyjolfsson
  • 14 Kari Arnason
  • 23 Ari Freyr Skulason
  • 16 Olafur Skulason
  • 19 Rurik Gislason
  • 21 Arnor Traustason
  • 3 Samuel Fridjonsson
  • 9 Björn Sigurdarson
  • 22 Jon Bödvarsson
  • 4 Albert Gudmundsson

Yedekler

  • 23 Danijel Subasic
  • 1 Dominik Livakovic
  • 6 Dejan Lovren
  • 21 Domagoj Vida
  • 2 Sime Vrsaljko
  • 3 Ivan Strinic
  • 7 Ivan Rakitic
  • 11 Marcelo Brozovic
  • 14 Filip Bradaric
  • 17 Mario Mandzukic
  • 18 Ante Rebic
Takım
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