  İzlanda - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı

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35'
Kullanılan köşe vuruşunda Hırvatistan savunmasının çeldiği top Bjarnason'un önüne düştü. Bjarnason sert vurdu ancak Perisic karşıladı.
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33'
İZLANDA ETKİLİ GELDİ! İzlanda, maçın başından bu yana sağ kanadı kullanıyor. Sağ kanattan yapılan ortayı Caleta Car karşıladı.
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32'
Oyundaki üstünlük bu dakikalarda İzlanda'ya geçti.
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31'
SIGURDSSON! Sigurdsson, bu köşe vuruşunda direkt kaleyi düşündü. İyi yer tutan Kalinic, Sigurdsson'un bu şutunu tek hamlede kontrol etti.
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30'
Alfredson, üst üste çalımların ardından yerde kaldı. İzlanda, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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29'
MAGNUSSON! İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Magnusson çok iyi yükseldi ancak kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
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28'
Oyundaki tempo bir hayli düşük İki takım da üst üste top kayıpları yapıyor.
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26'
Magnusson son çizgiye kadar indi ve ortalamak istedi. Bu ortayı taca çelen isim Corluka oldu.
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25'
İzlanda'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda ismi 'SON'la biten 22 oyuncu bulunuyor.
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22'
Hırvatistan, İzlanda karşısında %76'yla topa sahip oluyor.
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21'
Bjarnason, burnundaki kanama sebebiyle yeniden kenara geldi. Formalarını değiştirdi ve yeniden tampon tedavisi uygulandı.
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19'
HIRVATİSTAN TEHLİKELİ GELDİ! Korner organizasyonunda Modric ayağının dışıyla ortayı açtı. Kovacic, önüne düşen topa sert vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.
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18'
Alfredsson, Magnusson'a attığı uzun pasla takımını sol kanattan atağa çıkarmak istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı.
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17'
Hırvatistan, İzlanda karşısında orta alandaki üstünlüğü eline aldı.
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16'
Grubun diğer karşılaşmasında Arjantin, Messi'nin golüyle Nijerya karşısında 1-0 öne geçti.
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14'
Bjarnason'un tedavisi sürüyor ancak burnundaki kanama devam ediyor.
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14'
İLK SARI KART HIRVATİSTAN'A! Pjaca, Bjarnason'a yaptığı dirsek müdahalesi sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.
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13'
D Grubu'nda Arjantin ile Nijerya arasında oynanan diğer karşılaşma da golsüz eşitlikle devam ediyor.
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12'
Bjarnason, Pjaca ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bjarnason yüzünü tutuyor. Oyuncunun tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
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10'
İzlandalı taraftarlar, takımlarına olan desteklerini arttırarak devam ediyor.
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9'
PJACA! Rakiplerinden birer birer sıyrılan Pjaca, ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldı. Lahoz, oyunu devam ettirdi. Hırvatistanlı oyuncuların itirazları var.
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8'
Hırvatistan'da Jedvaj, üst üste paslaşmaların ardından sağ çizgide topla buluştu ve ortaladı. Halldorsson, bu ortayı rahat karşıladı.
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7'
Sigurdsson sağ kanatta topla buluşu ve ceza sahasına yerden ortaladı. Sigursson'un sert ortası Hırvatistan savunmasından sekti. İzlanda ilk kez geldi.
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6'
Hırvatistan'da Rakitic ve Mandzukic gib sarı kartı bulunan futbolcular yedek kulübesinde oturuyor.
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4'
Hırvatistan maçın başından bu yana yaptığı üst üste paslaşmalarla İzlanda'ya top yüzü göstermedi.
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2'
İzlanda, Hırvatistan yarı sahasında yaptığı baskıyla rakibini çıkarmamaya çalışıyor. Hırvatistan'ın orta sahada çok kaliteli ayakları var.
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1'
Lahoz, ilk düdüğü çaldı ve maç başladı!
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda ikinci kez gruptan çıkmayı garantileyen Hırvatistan, tarihinde grubunu hiç lider tamamlamadı.
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son dört maçın üçünde gol yemeyen Hırvatistan, daha önceki 12 karşılaşmada aynı sayıda gole kapama yapmıştı.
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@OptaCan: İzlanda ile Hırvatistan, tarihlerinde yedinci kez karşılaşıyor ancak bu, iki ülke arasında bir büyük turnuvada oynanan ilk maç olacak.
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@OptaCan: İzlanda, Slovakya'nın (2010) ardından ilk Dünya Kupası tecrübesinde gruptan çıkmayı başaran ilk ülke olmak için sahaya çıkıyor.
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İzlanda için en ideal senaryo, Hırvatistan'ı yenmesi ve Arjantin'in Nijerya'yı sadece 1 farkla devirebilmesi olacak.
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İzlanda XI: Halldorsson, Svarsson, Ingason, R. Sigurdson, Magnusson, Gudmundsson, Bjarnason, G. Sigurdsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Finnbogason
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Hırvatistan XI: Kalinic, Corluka, Jedvaj, Caleta-Car, Pivaric, Kovacic, Modric, Badelj, Perisic, Kramaric, Pjaca
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@OptaCan: İki ülke, 2018 Dünya Kupası eleme gruplarında karşılaşırken; bu iki maçı da ev sahipleri kazandı (Hırvatistan 2-0 & İzlanda 1-0)
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2018 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçlarında İzlanda ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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Bu grupta 6 puanı bulunan Hırvatistan, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
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@OptaCan: Son sekiz maçında galip gelemeyen İzlanda (3B 5M), Eylül 2011'deki dokuz maçlık seriden bu yana en uzun kuraklığını yaşıyor