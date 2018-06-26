  İzlanda - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı

35' Kullanılan köşe vuruşunda Hırvatistan savunmasının çeldiği top Bjarnason'un önüne düştü. Bjarnason sert vurdu ancak Perisic karşıladı.

33' İZLANDA ETKİLİ GELDİ! İzlanda, maçın başından bu yana sağ kanadı kullanıyor. Sağ kanattan yapılan ortayı Caleta Car karşıladı.

32' Oyundaki üstünlük bu dakikalarda İzlanda'ya geçti.

31' SIGURDSSON! Sigurdsson, bu köşe vuruşunda direkt kaleyi düşündü. İyi yer tutan Kalinic, Sigurdsson'un bu şutunu tek hamlede kontrol etti.

30' Alfredson, üst üste çalımların ardından yerde kaldı. İzlanda, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

29' MAGNUSSON! İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Magnusson çok iyi yükseldi ancak kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

28' Oyundaki tempo bir hayli düşük İki takım da üst üste top kayıpları yapıyor.

26' Magnusson son çizgiye kadar indi ve ortalamak istedi. Bu ortayı taca çelen isim Corluka oldu.

25' İzlanda'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda ismi 'SON'la biten 22 oyuncu bulunuyor.

22' Hırvatistan, İzlanda karşısında %76'yla topa sahip oluyor.

21' Bjarnason, burnundaki kanama sebebiyle yeniden kenara geldi. Formalarını değiştirdi ve yeniden tampon tedavisi uygulandı.

19' HIRVATİSTAN TEHLİKELİ GELDİ! Korner organizasyonunda Modric ayağının dışıyla ortayı açtı. Kovacic, önüne düşen topa sert vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

18' Alfredsson, Magnusson'a attığı uzun pasla takımını sol kanattan atağa çıkarmak istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı.

17' Hırvatistan, İzlanda karşısında orta alandaki üstünlüğü eline aldı.

16' Grubun diğer karşılaşmasında Arjantin, Messi'nin golüyle Nijerya karşısında 1-0 öne geçti.

14' Bjarnason'un tedavisi sürüyor ancak burnundaki kanama devam ediyor.

14' İLK SARI KART HIRVATİSTAN'A! Pjaca, Bjarnason'a yaptığı dirsek müdahalesi sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

13' D Grubu'nda Arjantin ile Nijerya arasında oynanan diğer karşılaşma da golsüz eşitlikle devam ediyor.

12' Bjarnason, Pjaca ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bjarnason yüzünü tutuyor. Oyuncunun tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

10' İzlandalı taraftarlar, takımlarına olan desteklerini arttırarak devam ediyor.

9' PJACA! Rakiplerinden birer birer sıyrılan Pjaca, ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldı. Lahoz, oyunu devam ettirdi. Hırvatistanlı oyuncuların itirazları var.

8' Hırvatistan'da Jedvaj, üst üste paslaşmaların ardından sağ çizgide topla buluştu ve ortaladı. Halldorsson, bu ortayı rahat karşıladı.

7' Sigurdsson sağ kanatta topla buluşu ve ceza sahasına yerden ortaladı. Sigursson'un sert ortası Hırvatistan savunmasından sekti. İzlanda ilk kez geldi.

6' Hırvatistan'da Rakitic ve Mandzukic gib sarı kartı bulunan futbolcular yedek kulübesinde oturuyor.

4' Hırvatistan maçın başından bu yana yaptığı üst üste paslaşmalarla İzlanda'ya top yüzü göstermedi.

2' İzlanda, Hırvatistan yarı sahasında yaptığı baskıyla rakibini çıkarmamaya çalışıyor. Hırvatistan'ın orta sahada çok kaliteli ayakları var.

1' Lahoz, ilk düdüğü çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Dünya Kupası'nda ikinci kez gruptan çıkmayı garantileyen Hırvatistan, tarihinde grubunu hiç lider tamamlamadı.

@OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son dört maçın üçünde gol yemeyen Hırvatistan, daha önceki 12 karşılaşmada aynı sayıda gole kapama yapmıştı.

@OptaCan: İzlanda ile Hırvatistan, tarihlerinde yedinci kez karşılaşıyor ancak bu, iki ülke arasında bir büyük turnuvada oynanan ilk maç olacak.

@OptaCan: İzlanda, Slovakya'nın (2010) ardından ilk Dünya Kupası tecrübesinde gruptan çıkmayı başaran ilk ülke olmak için sahaya çıkıyor.

İzlanda için en ideal senaryo, Hırvatistan'ı yenmesi ve Arjantin'in Nijerya'yı sadece 1 farkla devirebilmesi olacak.

İzlanda XI: Halldorsson, Svarsson, Ingason, R. Sigurdson, Magnusson, Gudmundsson, Bjarnason, G. Sigurdsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Finnbogason

Hırvatistan XI: Kalinic, Corluka, Jedvaj, Caleta-Car, Pivaric, Kovacic, Modric, Badelj, Perisic, Kramaric, Pjaca

@OptaCan: İki ülke, 2018 Dünya Kupası eleme gruplarında karşılaşırken; bu iki maçı da ev sahipleri kazandı (Hırvatistan 2-0 & İzlanda 1-0)

2018 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçlarında İzlanda ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

Bu grupta 6 puanı bulunan Hırvatistan, son 16 turuna kalmayı garantiledi.