  Brezilya - Kosta Rika Canlı Maç Anlatımı

@OptaCan: Gruptaki ilk maçta Sırbistan karşısında 67 dakika sahada kalan Marco Urena, bu sürede topla 14 kez buluştu ve bunların sadece üçü rakip ceza sahasındaydı. Yerine giren Joel Campbell ise 24 kez topla buluşurken, rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı dörttü.

Brezilya XI: Alisson, Fágner, Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar

Merhaba! Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

@OptaCan: Neymar gruptaki ilk maçta İsviçre'ye karşı 10 faule maruz kaldı. Bir Dünya Kupası maçında Neymar'dan daha fazla faul yapılan son oyuncu Alan Shearer'dı (1998'deki İngiltere-Tunus maçında 11).

@OptaCan: Gruptaki ilk maçında Sırbistan'a yenilen Kosta Rika'nın bu turnuvadaki beş maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu. Kosta Rika, art arda dört maç kaybettiği Haziran 2006'dan bu yana Dünya Kupası'nda üst üste iki maç kaybetmiyor.

@OptaCan: Brezilya, 2018 Dünya Kupası'nda kalesine gelen ilk isabetli şutta gol yedi. Dünya Kupası'nda Sambacılar'ın kalesine gelen son 13 isabetli şutun 10'u filelerle buluştu.

Kosta Rika XI: Navas, Gamboa, Acosta, González, Duarte, Oviedo, Venegas, Guzmán, Borges, Bryan Ruiz, Ureña

@OptaCan: İsviçre karşısında Brezilya formasıyla 11'inci golünü atan Philippe Coutinho?nun toplamda beş golü ceza sahası dışından geldi.

@OptaCan: Kosta Rika, Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği son 31 şutta sadece bir gol bulabildi.

@OptaCan: İki ülke, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelirken; bu turnuvada daha önce oynanan iki maçı Brezilya kazandı (1990'da 1-0 & 2002'de 5-2).

İki takımın da 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Dünya Kupası'nda bir Güney Amerika ülkesine karşı aldığı tek galibiyetini 2014'te elde eden Kosta Rika (vs Uruguay, 3-1), bundan önce oynadığı üç karşılaşmayı kaybetmişti.

@OptaCan: Kosta Rika'yla oynadığı 10 maçın dokuzundan galibiyetle ayrılan Brezilya, rakibine sadece Mart 1960'taki hazırlık maçında yenildi.