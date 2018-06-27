  Sırbistan - Brezilya Canlı Maç Anlatımı

50' Nemanja Matic, Sırbistan'ın gruptan çıkması halinde son 16 turu maçında cezalı duruma düştü.

49' Matic sarı kart gördü.

48' Matic, Brezilya hızlı hücumunda Gabriel Jesus'u faulle durdurdu.

47' Miranda hava topu mücadelesinde Mitrovic'e faul yaptı.

46' İkinci yarı başladı.

45' Paulinho sağ kanattan ceza sahasına girdi. Ortası Stojkovic'te kaldı.

45' İlk yarı sona erdi.

45' Filipe Luis, Neymar'ın önüne çok şık bir pas bıraktı. Neymar'ın uzak mesafeli şutu az farkla dışarı gitti.

45' İlk yarının sonuna 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.

44' İlk yarının son dakikalarında tempo arttı.

43' Brezilya yine takım halinde Sırbistan sahasına yerleşti.

42' Neymar, Dusan Tadic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Tadic pozisyonun ardından özür diledi.

41' Kostic sol kanattan orta yapmak istedi ancak Willian izin vermedi. Sırbistan köşe vuruşu kullanacak.

39' Brezilya golün ardından daha sakin bir futbol oynuyor.

38' Golün ardından Sırbistan temposunu artırmaya çalışıyor.

36' GOL! Coutinho orta sahada rakibinden sıyrıldı ve savunmanın arkasına sarkan Paulinho'yu gördü. Seken topu Paulinho Stojkovic'in üzerinden aşırttı ve takımını öne geçirdi.

34' Tadic ceza sahasında topla buluştu ve ortasını yaptı. Mitrovic'in sırtı dönükken volesinde top dışarı gitti.

33' Adem Ljajic, Neymar'a yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gördü.

31' Mitrovic, Thiago Silva'nın tehlikeli hareketi nedeniyle yerde kaldı. Oyun serbest vuruşla devam edecek.

29' Neymar'ın pasında Gabriel Jesus savunmanın arkasında topla buluştu. Milenkovic'ten sıyrılıp şutunu atan Jesus'a savunma izin vermedi.

28' Fagner iki kişiden sıyrıldı ve pasını Coutinho'ya verdi. Coutinho'nun Neymar'a pası hızlıydı, dışarı gitti.

27' Oyun devam ediyor.

26' Pozisyonun ardından Gabriel Jesus sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde yapılıyor.

25' NET FIRSAT KAÇTI! Neymar ve Gabriel Jesus iş birliğinde, Neymar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdan vuruşunu Stojkovic kurtardı.

23' Sırbistan'da Mitrovic, Brezilya savunmasına tek başına baskı yapıyor.

22' Sırbistan kornerden sonuç alamadı. Devam eden pozisyonda Brezilya savunması topu uzaklaştırdı.

21' Kostic sol kanatta topla buluştu. Fagner ortasını yapmasına izin vermedi. Sırbistan köşe vuruşu kullanacak.

19' Paulinho sağ kanattan çizgiye indi, ortasını yaptı ancak Kolarov topu dışarı gönderdi.

18' Paulinho savunmanın arkasına sarktı ancak Coutinho'nun pası hızlıydı.

17' Brezilya hücum ederken acele etmiyor. Savunmada yapılan kısa paslar ile rakip sahaya yerleşmek istiyorlar.

16' Willian sağ kanatta topla buluştu. Kolarov'dan sıyrılıp yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.

14' Kostic, ceza sahası önünde seken topta vuruşunu yaptı, top Silva'ya çarpıp kornere gitti.

13' İki takım da top kapma mücadelelerinde sertlik gösteriyor.

12' Fagner, Sırbistan hızlı hücumunda Kostic'i faulle durdurdu.

11' Brezilya takım halinde rakip sahaya yerleşti.

10' Sakatlanan Marcelo'nun yerine Filipe Luis oyunda.

8' Marcelo yaşadığı sakatlık sebebiyle saha kenarında bekliyor.

7' Neymar, milli takım formasıyla çıktığı son 17 karşılaşmada 18 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 8 asist). (OptaCan)

5' Maç oldukça tempolu başladı.

4' Neymar'ın pasında Gabriel Jesus kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak bir kez daha ofsayt bayrağı havada!

3' Sırbistan, Brezilya'nın savunmadan rahat çıkmasına izin vermiyor.

2' Neymar orta sahada aldığı topu rakip ceza sahasına dek sürdü ve pasını Coutinho'ya verdi. Coutinho'nun şutu Gabriel Jesus'tan sekerken ofsayt bayrağı havadaydı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı.

@OptaCan: Aleksandar Mitrovic, 2018 senesinde kulüp ve milli takımıyla çıktığı 26 maçta rakip filelere 18 gol gönderdi.

@OptaCan: Philippe Coutinho, Brezilya forması giydiği son üç maçta da gol atmayı başardı.

@OptaCan: Brezilya oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi (9G 4B) ve bu süreçte sadece üç gol yedi.

@OptaCan: Sırbistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Brezilya'yla oynadığı tek maçtan mağlup ayrıldı (Haziran 2014, 0-1).

@OptaCan: Sırbistan (Yugoslavya dönemi dahil), bugüne kadar Brezilya'yla oynadığı 19 maçın sadece ikisini kazanabildi (7B 10M).

@OptaCan: Sırbistan ile Brezilya, Dünya Kupası tarihinde dört kez karşılaştı (Yugoslavya dönemi dahil); iki ülkenin de birer galibiyeti var (2B).

@OptaCan: Neymar, milli takım formasıyla çıktığı son 17 karşılaşmada 18 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 8 asist).

@OptaCan: Sırbistan ile Brezilya, tarihlerindeki ilk Dünya Kupası maçlarını birbirlerine karşı oynadı (1930); karşılaşmayı kazanan 2-1'lik skorla Yugoslavya'ydı.

İki takımın da 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Dünya Kupası'nda Avrupa ülkeleriyle oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabilen Brezilya (2B 4M), tek galibiyetini Hırvatistan karşısında elde etti (2014'te 3-1).

Merhaba! 2018 Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında Sırbistan ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımıyla birlikteyiz.

@OptaCan: Sırbistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Dünya Kupası'nda oynadığı ve kalesinde gol gördüğü altı maçı da kaybederken, gol yemediği iki karşılaşmayı da kazandı.

Brezilya: Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Neymar, Jesus