  Sırbistan - Brezilya Canlı Maç Anlatımı

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50'
Nemanja Matic, Sırbistan'ın gruptan çıkması halinde son 16 turu maçında cezalı duruma düştü.
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49'
Matic sarı kart gördü.
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48'
Matic, Brezilya hızlı hücumunda Gabriel Jesus'u faulle durdurdu.
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47'
Miranda hava topu mücadelesinde Mitrovic'e faul yaptı.
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46'
İkinci yarı başladı.
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45'
Paulinho sağ kanattan ceza sahasına girdi. Ortası Stojkovic'te kaldı.
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45'
İlk yarı sona erdi.
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45'
Filipe Luis, Neymar'ın önüne çok şık bir pas bıraktı. Neymar'ın uzak mesafeli şutu az farkla dışarı gitti.
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45'
İlk yarının sonuna 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.
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44'
İlk yarının son dakikalarında tempo arttı.
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43'
Brezilya yine takım halinde Sırbistan sahasına yerleşti.
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42'
Neymar, Dusan Tadic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Tadic pozisyonun ardından özür diledi.
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41'
Kostic sol kanattan orta yapmak istedi ancak Willian izin vermedi. Sırbistan köşe vuruşu kullanacak.
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39'
Brezilya golün ardından daha sakin bir futbol oynuyor.
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38'
Golün ardından Sırbistan temposunu artırmaya çalışıyor.
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36'
GOL! Coutinho orta sahada rakibinden sıyrıldı ve savunmanın arkasına sarkan Paulinho'yu gördü. Seken topu Paulinho Stojkovic'in üzerinden aşırttı ve takımını öne geçirdi.
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34'
Tadic ceza sahasında topla buluştu ve ortasını yaptı. Mitrovic'in sırtı dönükken volesinde top dışarı gitti.
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33'
Adem Ljajic, Neymar'a yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gördü.
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31'
Mitrovic, Thiago Silva'nın tehlikeli hareketi nedeniyle yerde kaldı. Oyun serbest vuruşla devam edecek.
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29'
Neymar'ın pasında Gabriel Jesus savunmanın arkasında topla buluştu. Milenkovic'ten sıyrılıp şutunu atan Jesus'a savunma izin vermedi.
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28'
Fagner iki kişiden sıyrıldı ve pasını Coutinho'ya verdi. Coutinho'nun Neymar'a pası hızlıydı, dışarı gitti.
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27'
Oyun devam ediyor.
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26'
Pozisyonun ardından Gabriel Jesus sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde yapılıyor.
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25'
NET FIRSAT KAÇTI! Neymar ve Gabriel Jesus iş birliğinde, Neymar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdan vuruşunu Stojkovic kurtardı.
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23'
Sırbistan'da Mitrovic, Brezilya savunmasına tek başına baskı yapıyor.
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22'
Sırbistan kornerden sonuç alamadı. Devam eden pozisyonda Brezilya savunması topu uzaklaştırdı.
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21'
Kostic sol kanatta topla buluştu. Fagner ortasını yapmasına izin vermedi. Sırbistan köşe vuruşu kullanacak.
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19'
Paulinho sağ kanattan çizgiye indi, ortasını yaptı ancak Kolarov topu dışarı gönderdi.
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18'
Paulinho savunmanın arkasına sarktı ancak Coutinho'nun pası hızlıydı.
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17'
Brezilya hücum ederken acele etmiyor. Savunmada yapılan kısa paslar ile rakip sahaya yerleşmek istiyorlar.
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16'
Willian sağ kanatta topla buluştu. Kolarov'dan sıyrılıp yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.
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14'
Kostic, ceza sahası önünde seken topta vuruşunu yaptı, top Silva'ya çarpıp kornere gitti.
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13'
İki takım da top kapma mücadelelerinde sertlik gösteriyor.
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12'
Fagner, Sırbistan hızlı hücumunda Kostic'i faulle durdurdu.
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11'
Brezilya takım halinde rakip sahaya yerleşti.
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10'
Sakatlanan Marcelo'nun yerine Filipe Luis oyunda.
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8'
Marcelo yaşadığı sakatlık sebebiyle saha kenarında bekliyor.
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7'
Neymar, milli takım formasıyla çıktığı son 17 karşılaşmada 18 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 8 asist). (OptaCan)
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5'
Maç oldukça tempolu başladı.
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4'
Neymar'ın pasında Gabriel Jesus kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak bir kez daha ofsayt bayrağı havada!
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3'
Sırbistan, Brezilya'nın savunmadan rahat çıkmasına izin vermiyor.
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2'
Neymar orta sahada aldığı topu rakip ceza sahasına dek sürdü ve pasını Coutinho'ya verdi. Coutinho'nun şutu Gabriel Jesus'tan sekerken ofsayt bayrağı havadaydı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı.
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@OptaCan: Aleksandar Mitrovic, 2018 senesinde kulüp ve milli takımıyla çıktığı 26 maçta rakip filelere 18 gol gönderdi.
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@OptaCan: Philippe Coutinho, Brezilya forması giydiği son üç maçta da gol atmayı başardı.
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@OptaCan: Brezilya oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi (9G 4B) ve bu süreçte sadece üç gol yedi.
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@OptaCan: Sırbistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Brezilya'yla oynadığı tek maçtan mağlup ayrıldı (Haziran 2014, 0-1).
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@OptaCan: Sırbistan (Yugoslavya dönemi dahil), bugüne kadar Brezilya'yla oynadığı 19 maçın sadece ikisini kazanabildi (7B 10M).
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@OptaCan: Sırbistan ile Brezilya, Dünya Kupası tarihinde dört kez karşılaştı (Yugoslavya dönemi dahil); iki ülkenin de birer galibiyeti var (2B).
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@OptaCan: Neymar, milli takım formasıyla çıktığı son 17 karşılaşmada 18 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 8 asist).
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@OptaCan: Sırbistan ile Brezilya, tarihlerindeki ilk Dünya Kupası maçlarını birbirlerine karşı oynadı (1930); karşılaşmayı kazanan 2-1'lik skorla Yugoslavya'ydı.
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İki takımın da 11'leri belli oldu.
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda Avrupa ülkeleriyle oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabilen Brezilya (2B 4M), tek galibiyetini Hırvatistan karşısında elde etti (2014'te 3-1).
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Merhaba! 2018 Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında Sırbistan ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımıyla birlikteyiz.
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@OptaCan: Sırbistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Dünya Kupası'nda oynadığı ve kalesinde gol gördüğü altı maçı da kaybederken, gol yemediği iki karşılaşmayı da kazandı.
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Brezilya: Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Neymar, Jesus
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Sırbistan: Stojkovic, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Ljajic, Matic, Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic, Mitrovic