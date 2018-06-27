SPOR
STADYUM: Spartak (Otkritie) Stadium HAKEM : Alireza Faghani MAÇ TARİH SAATİ: 27 Jun 2018 | 21:00 | şuan: 22:06
51'
0 1
Sırbistan
Sırbistan
Mladen Krstajic
Brezilya
Brezilya
Tite
36' Paulinho
  Sırbistan - Brezilya Canlı Maç Anlatımı
  • 50'
    Nemanja Matic, Sırbistan'ın gruptan çıkması halinde son 16 turu maçında cezalı duruma düştü.
  • 49'
    Matic sarı kart gördü.
  • 48'
    Matic, Brezilya hızlı hücumunda Gabriel Jesus'u faulle durdurdu.
  • 47'
    Miranda hava topu mücadelesinde Mitrovic'e faul yaptı.
  • 46'
    İkinci yarı başladı.
  • 45'
    Paulinho sağ kanattan ceza sahasına girdi. Ortası Stojkovic'te kaldı.
  • 45'
    İlk yarı sona erdi.
  • 45'
    Filipe Luis, Neymar'ın önüne çok şık bir pas bıraktı. Neymar'ın uzak mesafeli şutu az farkla dışarı gitti.
  • 45'
    İlk yarının sonuna 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.
  • 44'
    İlk yarının son dakikalarında tempo arttı.
  • 43'
    Brezilya yine takım halinde Sırbistan sahasına yerleşti.
  • 42'
    Neymar, Dusan Tadic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Tadic pozisyonun ardından özür diledi.
  • 41'
    Kostic sol kanattan orta yapmak istedi ancak Willian izin vermedi. Sırbistan köşe vuruşu kullanacak.
  • 39'
    Brezilya golün ardından daha sakin bir futbol oynuyor.
  • 38'
    Golün ardından Sırbistan temposunu artırmaya çalışıyor.
  • 36'
    GOL! Coutinho orta sahada rakibinden sıyrıldı ve savunmanın arkasına sarkan Paulinho'yu gördü. Seken topu Paulinho Stojkovic'in üzerinden aşırttı ve takımını öne geçirdi.
  • 34'
    Tadic ceza sahasında topla buluştu ve ortasını yaptı. Mitrovic'in sırtı dönükken volesinde top dışarı gitti.
  • 33'
    Adem Ljajic, Neymar'a yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gördü.
  • 31'
    Mitrovic, Thiago Silva'nın tehlikeli hareketi nedeniyle yerde kaldı. Oyun serbest vuruşla devam edecek.
  • 29'
    Neymar'ın pasında Gabriel Jesus savunmanın arkasında topla buluştu. Milenkovic'ten sıyrılıp şutunu atan Jesus'a savunma izin vermedi.
  • 28'
    Fagner iki kişiden sıyrıldı ve pasını Coutinho'ya verdi. Coutinho'nun Neymar'a pası hızlıydı, dışarı gitti.
  • 27'
    Oyun devam ediyor.
  • 26'
    Pozisyonun ardından Gabriel Jesus sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde yapılıyor.
  • 25'
    NET FIRSAT KAÇTI! Neymar ve Gabriel Jesus iş birliğinde, Neymar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdan vuruşunu Stojkovic kurtardı.
  • 23'
    Sırbistan'da Mitrovic, Brezilya savunmasına tek başına baskı yapıyor.
  • 22'
    Sırbistan kornerden sonuç alamadı. Devam eden pozisyonda Brezilya savunması topu uzaklaştırdı.
  • 21'
    Kostic sol kanatta topla buluştu. Fagner ortasını yapmasına izin vermedi. Sırbistan köşe vuruşu kullanacak.
  • 19'
    Paulinho sağ kanattan çizgiye indi, ortasını yaptı ancak Kolarov topu dışarı gönderdi.
  • 18'
    Paulinho savunmanın arkasına sarktı ancak Coutinho'nun pası hızlıydı.
  • 17'
    Brezilya hücum ederken acele etmiyor. Savunmada yapılan kısa paslar ile rakip sahaya yerleşmek istiyorlar.
  • 16'
    Willian sağ kanatta topla buluştu. Kolarov'dan sıyrılıp yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.
  • 14'
    Kostic, ceza sahası önünde seken topta vuruşunu yaptı, top Silva'ya çarpıp kornere gitti.
  • 13'
    İki takım da top kapma mücadelelerinde sertlik gösteriyor.
  • 12'
    Fagner, Sırbistan hızlı hücumunda Kostic'i faulle durdurdu.
  • 11'
    Brezilya takım halinde rakip sahaya yerleşti.
  • 10'
    Sakatlanan Marcelo'nun yerine Filipe Luis oyunda.
  • 8'
    Marcelo yaşadığı sakatlık sebebiyle saha kenarında bekliyor.
  • 7'
    Neymar, milli takım formasıyla çıktığı son 17 karşılaşmada 18 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 8 asist). (OptaCan)
  • 5'
    Maç oldukça tempolu başladı.
  • 4'
    Neymar'ın pasında Gabriel Jesus kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak bir kez daha ofsayt bayrağı havada!
  • 3'
    Sırbistan, Brezilya'nın savunmadan rahat çıkmasına izin vermiyor.
  • 2'
    Neymar orta sahada aldığı topu rakip ceza sahasına dek sürdü ve pasını Coutinho'ya verdi. Coutinho'nun şutu Gabriel Jesus'tan sekerken ofsayt bayrağı havadaydı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı.
  • @OptaCan: Aleksandar Mitrovic, 2018 senesinde kulüp ve milli takımıyla çıktığı 26 maçta rakip filelere 18 gol gönderdi.
  • @OptaCan: Philippe Coutinho, Brezilya forması giydiği son üç maçta da gol atmayı başardı.
  • @OptaCan: Brezilya oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi (9G 4B) ve bu süreçte sadece üç gol yedi.
  • @OptaCan: Sırbistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Brezilya'yla oynadığı tek maçtan mağlup ayrıldı (Haziran 2014, 0-1).
  • @OptaCan: Sırbistan (Yugoslavya dönemi dahil), bugüne kadar Brezilya'yla oynadığı 19 maçın sadece ikisini kazanabildi (7B 10M).
  • @OptaCan: Sırbistan ile Brezilya, Dünya Kupası tarihinde dört kez karşılaştı (Yugoslavya dönemi dahil); iki ülkenin de birer galibiyeti var (2B).
  • @OptaCan: Neymar, milli takım formasıyla çıktığı son 17 karşılaşmada 18 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 8 asist).
  • @OptaCan: Sırbistan ile Brezilya, tarihlerindeki ilk Dünya Kupası maçlarını birbirlerine karşı oynadı (1930); karşılaşmayı kazanan 2-1'lik skorla Yugoslavya'ydı.
  • İki takımın da 11'leri belli oldu.
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda Avrupa ülkeleriyle oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabilen Brezilya (2B 4M), tek galibiyetini Hırvatistan karşısında elde etti (2014'te 3-1).
  • Merhaba! 2018 Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında Sırbistan ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımıyla birlikteyiz.
  • @OptaCan: Sırbistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Dünya Kupası'nda oynadığı ve kalesinde gol gördüğü altı maçı da kaybederken, gol yemediği iki karşılaşmayı da kazandı.
  • Brezilya: Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Neymar, Jesus
  • Sırbistan: Stojkovic, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Ljajic, Matic, Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic, Mitrovic
  Takım Kadroları

Sırbistan

  • 1 Vladimir Stojkovic
  • 11 Aleksandar Kolarov
  • 2 Antonio Rukavina
  • 13 Milos Veljkovic
  • 15 Nikola Milenkovic
  • 22 Adem Ljajic 33'
  • 21 Nemanja Matic 48'
  • 10 Dusan Tadic
  • 20 Sergej Milinkovic-Savic
  • 9 Aleksandar Mitrovic
  • 17 Filip Kostic

Brezilya

  • 1 Alisson
  • 3 Joao Miranda
  • 12 Marcelo 10'
  • 2 Thiago Silva
  • 22 Fagner
  • 19 Willian
  • 15 Paulinho
  • 11 Philippe Coutinho
  • 5 Carlos Casemiro
  • 10 Neymar
  • 9 Gabriel Jesus

Yedekler

  • 12 Predrag Rajkovic
  • 23 Marko Dmitrovic
  • 3 Dusko Tosic
  • 6 Branislav Ivanovic
  • 14 Milan Rodic
  • 5 Uros Spajic
  • 4 Luka Milivojevic
  • 7 Andrija Zivkovic
  • 16 Marko Grujic
  • 8 Aleksandar Prijovic
  • 19 Luka Jovic
  • 18 Nemanja Radonjic

Yedekler

  • 16 Cassio Ramos
  • 23 Ederson
  • 6 Filipe Luis 10'
  • 4 Pedro Geromel
  • 13 Marquinhos
  • 17 Fernandinho
  • 8 Renato Augusto
  • 18 Fred
  • 21 Taison
  • 20 Roberto Firmino
Takım
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