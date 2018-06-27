  İsviçre - Kosta Rika Canlı Maç Anlatımı

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49'
RODRIGUEZ! İsviçre'de Rodriguez çok uzaklardan çok sert vurdu. Rodriguez'in şutu az farkla dışarı çıktı. Maçtaki tempo ilk yarıyı aratmıyor.
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48'
CAMPBELL! Borges'in sağ kanattan yaptığı ortaya Campbell gelişine vurdu ancak top farklı bir şekilde dışarı çıktı. Kosta Rika, ikinci yarıya da hızlı başladı.
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48'
Kosta Rika, ilk yarıda İsviçre kalesine 7 şut çekmesine rağmen golü bulamamıştı.
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47'
Shaqiri, Oviedo'dan sıyrıldı ancak ardından yerde kaldı. İsviçre serbest vuruş kullanacak.
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46'
İkinci yarı başladı!
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45'
İlk yarı sona erdi! İsviçre, Dzemaili'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gidiyor.
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45'
İSVİÇRE ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasına çevrilen pasta Waston son anda araya girdi ve farkın ikiye çıkmasını engelledi.
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45'
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
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43'
Embolo ve Shaqiri adeta sol kanadı yararak geçti. Embolo'nun ortası kaleci Navas'ta kaldı.
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42'
İsviçre ise Kosta Rika kalesine 6 şut gönderdi. Bu şutlarda sadece 1 isabet bulan İsviçre, bu vuruşla golü de yakaladı.
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41'
Kosta Rika, karşılaşmanın başından bu yana İsviçre kalesine 7 şut gönderdi ve bunların dördünde isabbet buldu.
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40'
40. dakikaya girilirken İsviçre, Kosta Rika karşısında Dzemaili'nin golüyle 1-0 önde.
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38'
Gruptaki diğer karşılaşmada Brezilya, Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti. Maçlar böyle biterse; Brezilya 1. olacak, İsviçre 2. olacak.
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37'
Stephan Lichtsteiner, sarı kartla cezalandırıldı. İsviçre'nin son 16'ya kalması halinde İsviçre'de Lichtsteiner bu turda forma giyemeyecek.
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36'
Video Yardımcı Hakem uygulamasına sarı kartlarda başvurulmadığını hatırlatalım.
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35'
Shaqiri, Waston'un müdahalesiyle yerde kaldı. İsviçreli futbolcuların kart itirazları sürüyor.
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34'
Bu golle birlikte İsviçre, Kosta Rika kalesine gönderdiği ilk isabetli şutta golü buldu.
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33'
SON ANDA! YİNE DZEMAILI! Golde olduğu gibi topu önünde bulan Dzemaili, Kosta Rika savunmasını aşamadı. Korner.
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31'
GOL! DZEMAILI ATTI, İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ! Lichtsteiner'in ortasını Embolo indirdi ve Dzemaili gelişine çok sert vurarak topu ağlarla buluşturdu. İsviçre, Kosta Rika karşısında ilk organize atağında golü buldu.
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29'
KOSTA RİKA'DA İLK 30 DAKİKADA 2. SARI KART! Campbell,
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29'
Gruptaki diğer karşılaşmada Sırbistan ile Brezilya karşılaşıyor. Bu karşılaşmada da golsüz eşitlik sürüyor.
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27'
Topla oynama yüzdesinde İsviçre'nin %67'ye %32'lik üstünlüğü bulunuyor. Ancak pozisyonları bulan taraf Kosta Rika.
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26'
İsviçre karşısında ilk altı dakikada üç isabetli şut çeken Kosta Rika 2018 Dünya Kupası'ndaki önceki iki maçında aynı sayıda isabetli şut çekmişti. (@OptaCan)
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24'
SON ANDA SAVUNMA! Colindres, İsviçre orta sahasından kaptığı topla süratle ilerledi. Cambell ile paslaştıktan sonra şut şansı yakalayan Colindres'e gol şansını İsviçre savunması vermedi.
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21'
İsviçreli futbolcular meşin yuvarlağı Behrami'yle buluşturmak istiyor ancak Kosta Rika'nın önde baskısı buna izin vermiyor.
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20'
YİNE SOMMER! Kosta Rika, Sommer'i geçemiyor. Oviedo çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleye giden topu Sommer son anda kornere çeldi.
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19'
Kanat değiştiren Shaqiri, ceza sahasına ortaladı. Shaqiri'nin ortası kaleci Navas'ta kaldı.
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17'
AZ FARKLA! GAVRANOVIC! Shaqiri'nin taşıdığı topta sol kanatta şut şansı yakalayan Gavranovic, kaleyi bulamadı. Maçtaki tempo yeniden yükseldi.
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16'
İsviçre Teknik Direktörü Petkovic, oyuncularını toparlanmaları yönünde uyardı. İsviçre sürekli pas hataları yapıyor.
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14'
Oyundaki denge bü dakikalarda İsviçre'nin lehine değişti. İsviçre, Shaqiri'nin kanadından Kosta Rika'nın üstüne gelmeye çalışıyor.
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11'
Kosta Rika'da Gamboa Luna, Embola'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
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11'
Dünya Kupası'nda henüz puanı bulunmayan Kosta Rika, müthiş bir futbol ortaya koyuyor.
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10'
DİREKTEN DÖNÜYOR! Kostarika'da Kolindres kaleyi karşısına aldı ve sol çaprazdan sağ ayağıyla mükemmel vurdu. Kolindres'in bu şutu üst direğin içine çarptı ve oyun alanına döndü.
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9'
Kosta Rika, orta sahada yaptığı baskıyla İsviçre'nin çıkmasına izin vermiyor.
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8'
Karşılaşmanın ilk 8 dakikasında 4 şut izledik.
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7'
ŞİMDİ DE BORGES! Pozisyonun devamında ceza sahasına yapılan ortaya Borges iyi yükseldi ancak kaleci Sommer parmaklarının ucuyla gole izin vermedi.
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7'
AZ FARKLA! KOSTA RİKA AKIN AKIN GELİYOR! İsviçre'nin orta sahada kaybettiği topta Kolindres şut şansı yakaladı. Kolindres'in şutu direğin hemen üstünden dışarı çıktı.
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6'
CAMPBELL'DEN MÜTHİŞ ŞUT! Campbell ceza sahası dışından müthiş vurdu ancak kaleci Sommer uzandı ve topu çeldi.
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5'
Maçın ilk dakikaları keyifli bir mücadelenin bizi beklediğini gösterdi.
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4'
SHAQIRI! Çizgi üstünde rakibinden müthiş sıyrılan Shaqiri'nin ceza sahasına ortasında gelen şut savunmadan döndü.
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2'
Shakiri'nin sert ortasına hiçbir İsviçreli futbolcu dokunamadı.
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1'
Maça hızlı başlayan taraf İsviçre oldu. Sol kanattan içeri kıvrılan Embolo, Borges'in müdahalesiyle yerde kaldı. İsviçre için duran top şansı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@OptaCan: Dünya Kupası'ndaki son beş maçını kazanamayan Kosta Rika (3B 2M), dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
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Kosta Rika XI: Navas, Gamboa, Acosta, Waston, Gonzalez, Oviedo, Colindres, Borges, Guzman, Ruiz, Campbell.
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İsviçre XI: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Embolo, Gavranovic
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda Avrupa ülkeleriyle oynadığı son dört maçta galip gelemeyen Kosta Rika (3B 1M), bu karşılaşmalarda sadece bir gol atabildi.
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son üç maçta da kalesinde gol gören İsviçre, daha önceki 10 maçlık süreçte aynı sayıda karşılaşmada gol yemişti.
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E Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan İsviçre, henüz puanı bulunmayan Kosta Rika'yı yendiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek.
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@OptaCan: İsviçre ile Kosta Rika'nın bugüne kadar oynadığı iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde etti.
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@OptaCan: Xherdan Shaqiri, İsviçre'nin Dünya Kupası'nda attığı son altı golün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
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Dünya Kupası E Grubu'nun son maçlarında İsviçre ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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Kosta Rika'nın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.