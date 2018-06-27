SPOR
STADYUM: Nizhny Novgorod Stadium HAKEM : Clement Turpin MAÇ TARİH SAATİ: 27 Jun 2018 | 21:00 | şuan: 22:11
51'
1 0
İsviçre
İsviçre
Vladimir Petkovic
31' Blerim Dzemaili
Kosta Rika
Kosta Rika
Oscar Ramirez
  İsviçre - Kosta Rika Canlı Maç Anlatımı
  • 49'
    RODRIGUEZ! İsviçre'de Rodriguez çok uzaklardan çok sert vurdu. Rodriguez'in şutu az farkla dışarı çıktı. Maçtaki tempo ilk yarıyı aratmıyor.
  • 48'
    CAMPBELL! Borges'in sağ kanattan yaptığı ortaya Campbell gelişine vurdu ancak top farklı bir şekilde dışarı çıktı. Kosta Rika, ikinci yarıya da hızlı başladı.
  • 48'
    Kosta Rika, ilk yarıda İsviçre kalesine 7 şut çekmesine rağmen golü bulamamıştı.
  • 47'
    Shaqiri, Oviedo'dan sıyrıldı ancak ardından yerde kaldı. İsviçre serbest vuruş kullanacak.
  • 46'
    İkinci yarı başladı!
  • 45'
    İlk yarı sona erdi! İsviçre, Dzemaili'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gidiyor.
  • 45'
    İSVİÇRE ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasına çevrilen pasta Waston son anda araya girdi ve farkın ikiye çıkmasını engelledi.
  • 45'
    Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
  • 43'
    Embolo ve Shaqiri adeta sol kanadı yararak geçti. Embolo'nun ortası kaleci Navas'ta kaldı.
  • 42'
    İsviçre ise Kosta Rika kalesine 6 şut gönderdi. Bu şutlarda sadece 1 isabet bulan İsviçre, bu vuruşla golü de yakaladı.
  • 41'
    Kosta Rika, karşılaşmanın başından bu yana İsviçre kalesine 7 şut gönderdi ve bunların dördünde isabbet buldu.
  • 40'
    40. dakikaya girilirken İsviçre, Kosta Rika karşısında Dzemaili'nin golüyle 1-0 önde.
  • 38'
    Gruptaki diğer karşılaşmada Brezilya, Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti. Maçlar böyle biterse; Brezilya 1. olacak, İsviçre 2. olacak.
  • 37'
    Stephan Lichtsteiner, sarı kartla cezalandırıldı. İsviçre'nin son 16'ya kalması halinde İsviçre'de Lichtsteiner bu turda forma giyemeyecek.
  • 36'
    Video Yardımcı Hakem uygulamasına sarı kartlarda başvurulmadığını hatırlatalım.
  • 35'
    Shaqiri, Waston'un müdahalesiyle yerde kaldı. İsviçreli futbolcuların kart itirazları sürüyor.
  • 34'
    Bu golle birlikte İsviçre, Kosta Rika kalesine gönderdiği ilk isabetli şutta golü buldu.
  • 33'
    SON ANDA! YİNE DZEMAILI! Golde olduğu gibi topu önünde bulan Dzemaili, Kosta Rika savunmasını aşamadı. Korner.
  • 31'
    GOL! DZEMAILI ATTI, İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ! Lichtsteiner'in ortasını Embolo indirdi ve Dzemaili gelişine çok sert vurarak topu ağlarla buluşturdu. İsviçre, Kosta Rika karşısında ilk organize atağında golü buldu.
  • 29'
    KOSTA RİKA'DA İLK 30 DAKİKADA 2. SARI KART! Campbell,
  • 29'
    Gruptaki diğer karşılaşmada Sırbistan ile Brezilya karşılaşıyor. Bu karşılaşmada da golsüz eşitlik sürüyor.
  • 27'
    Topla oynama yüzdesinde İsviçre'nin %67'ye %32'lik üstünlüğü bulunuyor. Ancak pozisyonları bulan taraf Kosta Rika.
  • 26'
    İsviçre karşısında ilk altı dakikada üç isabetli şut çeken Kosta Rika 2018 Dünya Kupası'ndaki önceki iki maçında aynı sayıda isabetli şut çekmişti. (@OptaCan)
  • 24'
    SON ANDA SAVUNMA! Colindres, İsviçre orta sahasından kaptığı topla süratle ilerledi. Cambell ile paslaştıktan sonra şut şansı yakalayan Colindres'e gol şansını İsviçre savunması vermedi.
  • 21'
    İsviçreli futbolcular meşin yuvarlağı Behrami'yle buluşturmak istiyor ancak Kosta Rika'nın önde baskısı buna izin vermiyor.
  • 20'
    YİNE SOMMER! Kosta Rika, Sommer'i geçemiyor. Oviedo çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleye giden topu Sommer son anda kornere çeldi.
  • 19'
    Kanat değiştiren Shaqiri, ceza sahasına ortaladı. Shaqiri'nin ortası kaleci Navas'ta kaldı.
  • 17'
    AZ FARKLA! GAVRANOVIC! Shaqiri'nin taşıdığı topta sol kanatta şut şansı yakalayan Gavranovic, kaleyi bulamadı. Maçtaki tempo yeniden yükseldi.
  • 16'
    İsviçre Teknik Direktörü Petkovic, oyuncularını toparlanmaları yönünde uyardı. İsviçre sürekli pas hataları yapıyor.
  • 14'
    Oyundaki denge bü dakikalarda İsviçre'nin lehine değişti. İsviçre, Shaqiri'nin kanadından Kosta Rika'nın üstüne gelmeye çalışıyor.
  • 11'
    Kosta Rika'da Gamboa Luna, Embola'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
  • 11'
    Dünya Kupası'nda henüz puanı bulunmayan Kosta Rika, müthiş bir futbol ortaya koyuyor.
  • 10'
    DİREKTEN DÖNÜYOR! Kostarika'da Kolindres kaleyi karşısına aldı ve sol çaprazdan sağ ayağıyla mükemmel vurdu. Kolindres'in bu şutu üst direğin içine çarptı ve oyun alanına döndü.
  • 9'
    Kosta Rika, orta sahada yaptığı baskıyla İsviçre'nin çıkmasına izin vermiyor.
  • 8'
    Karşılaşmanın ilk 8 dakikasında 4 şut izledik.
  • 7'
    ŞİMDİ DE BORGES! Pozisyonun devamında ceza sahasına yapılan ortaya Borges iyi yükseldi ancak kaleci Sommer parmaklarının ucuyla gole izin vermedi.
  • 7'
    AZ FARKLA! KOSTA RİKA AKIN AKIN GELİYOR! İsviçre'nin orta sahada kaybettiği topta Kolindres şut şansı yakaladı. Kolindres'in şutu direğin hemen üstünden dışarı çıktı.
  • 6'
    CAMPBELL'DEN MÜTHİŞ ŞUT! Campbell ceza sahası dışından müthiş vurdu ancak kaleci Sommer uzandı ve topu çeldi.
  • 5'
    Maçın ilk dakikaları keyifli bir mücadelenin bizi beklediğini gösterdi.
  • 4'
    SHAQIRI! Çizgi üstünde rakibinden müthiş sıyrılan Shaqiri'nin ceza sahasına ortasında gelen şut savunmadan döndü.
  • 2'
    Shakiri'nin sert ortasına hiçbir İsviçreli futbolcu dokunamadı.
  • 1'
    Maça hızlı başlayan taraf İsviçre oldu. Sol kanattan içeri kıvrılan Embolo, Borges'in müdahalesiyle yerde kaldı. İsviçre için duran top şansı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @OptaCan: Dünya Kupası'ndaki son beş maçını kazanamayan Kosta Rika (3B 2M), dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
  • Kosta Rika XI: Navas, Gamboa, Acosta, Waston, Gonzalez, Oviedo, Colindres, Borges, Guzman, Ruiz, Campbell.
  • İsviçre XI: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Embolo, Gavranovic
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda Avrupa ülkeleriyle oynadığı son dört maçta galip gelemeyen Kosta Rika (3B 1M), bu karşılaşmalarda sadece bir gol atabildi.
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son üç maçta da kalesinde gol gören İsviçre, daha önceki 10 maçlık süreçte aynı sayıda karşılaşmada gol yemişti.
  • E Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan İsviçre, henüz puanı bulunmayan Kosta Rika'yı yendiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek.
  • @OptaCan: İsviçre ile Kosta Rika'nın bugüne kadar oynadığı iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde etti.
  • @OptaCan: Xherdan Shaqiri, İsviçre'nin Dünya Kupası'nda attığı son altı golün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
  • Dünya Kupası E Grubu'nun son maçlarında İsviçre ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • Kosta Rika'nın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
  Takım Kadroları

İsviçre

  • 1 Yann Sommer
  • 2 Stephan Lichtsteiner 37'
  • 13 Ricardo Rodriguez
  • 22 Fabian Schar
  • 5 Manuel Akanji
  • 11 Valon Behrami
  • 15 Blerim Dzemaili
  • 23 Xherdan Shaqiri
  • 10 Granit Xhaka
  • 18 Mario Gavranovic
  • 7 Breel Embolo

Kosta Rika

  • 1 Keylor Navas
  • 8 Bryan Oviedo
  • 16 Cristian Gamboa 11'
  • 2 Johnny Acosta
  • 3 Giancarlo Gonzalez
  • 19 Kendall Waston
  • 10 Bryan Ruiz
  • 5 Celso Borges
  • 20 David Guzman
  • 12 Joel Campbell 29'
  • 9 Daniel Colindres

Yedekler

  • 21 Roman Bürki
  • 12 Yvon Mvogo
  • 20 Johan Djourou
  • 6 Michael Lang
  • 3 Francois Moubandje
  • 4 Nico Elvedi
  • 16 Gelson Fernandes
  • 8 Remo Freuler
  • 17 Denis Zakaria
  • 9 Haris Seferovic
  • 19 Josip Drmic

Yedekler

  • 23 Leonel Moreira
  • 18 Patrick Pemberton
  • 15 Francisco Calvo
  • 6 Oscar Duarte
  • 22 Kenner Gutierrez
  • 7 Christian Bolanos
  • 14 Randall Azofeifa
  • 13 Rodney Wallace
  • 17 Yeltsin Tejeda
  • 11 Johan Venegas
  • 4 Ian Smith
  • 21 Marco Urena
Takım
O
Av
P
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