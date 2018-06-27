  İsviçre - Kosta Rika Canlı Maç Anlatımı

49' RODRIGUEZ! İsviçre'de Rodriguez çok uzaklardan çok sert vurdu. Rodriguez'in şutu az farkla dışarı çıktı. Maçtaki tempo ilk yarıyı aratmıyor.

48' CAMPBELL! Borges'in sağ kanattan yaptığı ortaya Campbell gelişine vurdu ancak top farklı bir şekilde dışarı çıktı. Kosta Rika, ikinci yarıya da hızlı başladı.

48' Kosta Rika, ilk yarıda İsviçre kalesine 7 şut çekmesine rağmen golü bulamamıştı.

47' Shaqiri, Oviedo'dan sıyrıldı ancak ardından yerde kaldı. İsviçre serbest vuruş kullanacak.

46' İkinci yarı başladı!

45' İlk yarı sona erdi! İsviçre, Dzemaili'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gidiyor.

45' İSVİÇRE ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasına çevrilen pasta Waston son anda araya girdi ve farkın ikiye çıkmasını engelledi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

43' Embolo ve Shaqiri adeta sol kanadı yararak geçti. Embolo'nun ortası kaleci Navas'ta kaldı.

42' İsviçre ise Kosta Rika kalesine 6 şut gönderdi. Bu şutlarda sadece 1 isabet bulan İsviçre, bu vuruşla golü de yakaladı.

41' Kosta Rika, karşılaşmanın başından bu yana İsviçre kalesine 7 şut gönderdi ve bunların dördünde isabbet buldu.

40' 40. dakikaya girilirken İsviçre, Kosta Rika karşısında Dzemaili'nin golüyle 1-0 önde.

38' Gruptaki diğer karşılaşmada Brezilya, Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti. Maçlar böyle biterse; Brezilya 1. olacak, İsviçre 2. olacak.

37' Stephan Lichtsteiner, sarı kartla cezalandırıldı. İsviçre'nin son 16'ya kalması halinde İsviçre'de Lichtsteiner bu turda forma giyemeyecek.

36' Video Yardımcı Hakem uygulamasına sarı kartlarda başvurulmadığını hatırlatalım.

35' Shaqiri, Waston'un müdahalesiyle yerde kaldı. İsviçreli futbolcuların kart itirazları sürüyor.

34' Bu golle birlikte İsviçre, Kosta Rika kalesine gönderdiği ilk isabetli şutta golü buldu.

33' SON ANDA! YİNE DZEMAILI! Golde olduğu gibi topu önünde bulan Dzemaili, Kosta Rika savunmasını aşamadı. Korner.

31' GOL! DZEMAILI ATTI, İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ! Lichtsteiner'in ortasını Embolo indirdi ve Dzemaili gelişine çok sert vurarak topu ağlarla buluşturdu. İsviçre, Kosta Rika karşısında ilk organize atağında golü buldu.

29' KOSTA RİKA'DA İLK 30 DAKİKADA 2. SARI KART! Campbell,

29' Gruptaki diğer karşılaşmada Sırbistan ile Brezilya karşılaşıyor. Bu karşılaşmada da golsüz eşitlik sürüyor.

27' Topla oynama yüzdesinde İsviçre'nin %67'ye %32'lik üstünlüğü bulunuyor. Ancak pozisyonları bulan taraf Kosta Rika.

26' İsviçre karşısında ilk altı dakikada üç isabetli şut çeken Kosta Rika 2018 Dünya Kupası'ndaki önceki iki maçında aynı sayıda isabetli şut çekmişti. (@OptaCan)

24' SON ANDA SAVUNMA! Colindres, İsviçre orta sahasından kaptığı topla süratle ilerledi. Cambell ile paslaştıktan sonra şut şansı yakalayan Colindres'e gol şansını İsviçre savunması vermedi.

21' İsviçreli futbolcular meşin yuvarlağı Behrami'yle buluşturmak istiyor ancak Kosta Rika'nın önde baskısı buna izin vermiyor.

20' YİNE SOMMER! Kosta Rika, Sommer'i geçemiyor. Oviedo çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleye giden topu Sommer son anda kornere çeldi.

19' Kanat değiştiren Shaqiri, ceza sahasına ortaladı. Shaqiri'nin ortası kaleci Navas'ta kaldı.

17' AZ FARKLA! GAVRANOVIC! Shaqiri'nin taşıdığı topta sol kanatta şut şansı yakalayan Gavranovic, kaleyi bulamadı. Maçtaki tempo yeniden yükseldi.

16' İsviçre Teknik Direktörü Petkovic, oyuncularını toparlanmaları yönünde uyardı. İsviçre sürekli pas hataları yapıyor.

14' Oyundaki denge bü dakikalarda İsviçre'nin lehine değişti. İsviçre, Shaqiri'nin kanadından Kosta Rika'nın üstüne gelmeye çalışıyor.

11' Kosta Rika'da Gamboa Luna, Embola'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

11' Dünya Kupası'nda henüz puanı bulunmayan Kosta Rika, müthiş bir futbol ortaya koyuyor.

10' DİREKTEN DÖNÜYOR! Kostarika'da Kolindres kaleyi karşısına aldı ve sol çaprazdan sağ ayağıyla mükemmel vurdu. Kolindres'in bu şutu üst direğin içine çarptı ve oyun alanına döndü.

9' Kosta Rika, orta sahada yaptığı baskıyla İsviçre'nin çıkmasına izin vermiyor.

8' Karşılaşmanın ilk 8 dakikasında 4 şut izledik.

7' ŞİMDİ DE BORGES! Pozisyonun devamında ceza sahasına yapılan ortaya Borges iyi yükseldi ancak kaleci Sommer parmaklarının ucuyla gole izin vermedi.

7' AZ FARKLA! KOSTA RİKA AKIN AKIN GELİYOR! İsviçre'nin orta sahada kaybettiği topta Kolindres şut şansı yakaladı. Kolindres'in şutu direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

6' CAMPBELL'DEN MÜTHİŞ ŞUT! Campbell ceza sahası dışından müthiş vurdu ancak kaleci Sommer uzandı ve topu çeldi.

5' Maçın ilk dakikaları keyifli bir mücadelenin bizi beklediğini gösterdi.

4' SHAQIRI! Çizgi üstünde rakibinden müthiş sıyrılan Shaqiri'nin ceza sahasına ortasında gelen şut savunmadan döndü.

2' Shakiri'nin sert ortasına hiçbir İsviçreli futbolcu dokunamadı.

1' Maça hızlı başlayan taraf İsviçre oldu. Sol kanattan içeri kıvrılan Embolo, Borges'in müdahalesiyle yerde kaldı. İsviçre için duran top şansı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Dünya Kupası'ndaki son beş maçını kazanamayan Kosta Rika (3B 2M), dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Kosta Rika XI: Navas, Gamboa, Acosta, Waston, Gonzalez, Oviedo, Colindres, Borges, Guzman, Ruiz, Campbell.

İsviçre XI: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Embolo, Gavranovic

@OptaCan: Dünya Kupası'nda Avrupa ülkeleriyle oynadığı son dört maçta galip gelemeyen Kosta Rika (3B 1M), bu karşılaşmalarda sadece bir gol atabildi.

@OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son üç maçta da kalesinde gol gören İsviçre, daha önceki 10 maçlık süreçte aynı sayıda karşılaşmada gol yemişti.

E Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan İsviçre, henüz puanı bulunmayan Kosta Rika'yı yendiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek.

@OptaCan: İsviçre ile Kosta Rika'nın bugüne kadar oynadığı iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde etti.

@OptaCan: Xherdan Shaqiri, İsviçre'nin Dünya Kupası'nda attığı son altı golün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

Dünya Kupası E Grubu'nun son maçlarında İsviçre ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.