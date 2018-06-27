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STADYUM: Kazan Arena HAKEM : Mark Geiger MAÇ TARİH SAATİ: 27 Jun 2018 | 17:00 | şuan: 18:07
47'
0 0
Güney Kore
Güney Kore
Tae-Yong Shin
Almanya
Almanya
Joachim Löw
  Güney Kore - Almanya Canlı Maç Anlatımı
  • 46'
    İkinci yarı başladı!
  • 45'
    İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
  • 45'
    Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
  • 43'
    WERNER'DEN ÖNCE HAKEM! Werner, ceza sahası önünde çok sert vurdu ancak bu şut direkten döndü. Hakem bu pozisyondan önce oyunu durdurdu ve Hector'un rakibine faul yaptığını işaret etti.
  • 42'
    Oyuncular da bu tedaviden faydalanarak su molası verdiler. Kazan'da hava sıcaklığı 30 derece.
  • 41'
    Lee Seaong, Almanya ceza sahasında topsuz alanda yerde kaldı. Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği gerçekleşebilir.
  • 40'
    HUMMELS! Almanya'nın kullandığı kornerde karambolde kalan topa vuran Hummels, Jo'yu aşamadı.
  • 39'
    WERNER! Mesut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Werner şutunu çekti ancak Güney Kore savunmasına çarpan top kornere çıktı.
  • 38'
    Almanya karşılaşmanın başından bu yana Güney Kore kalesine 4 şut gönderdi ve sadece birinde isabet sağlayabildi.
  • 37'
    Güney Kore, maçın başından bu yana Almanya kalesine 4 şut gönderdi ve bu şutların sadece birinde isabet sağlayabildi.
  • 35'
    Gruptaki diğer karşılaşmada Almanya ile İsveç arasında golsüz eşitlik sürüyor.
  • 33'
    Marco Reus'un ceza sahası dışından çektiği sert şut Werner'e çarptı. Bu şut kaleyi bulsa tehlike yaratabilirdi.
  • 32'
    Thomas Müller, Almanya formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçında yedek kulübesinde; Almanya formasıyla şimdiye kadar 15 Dünya Kupası maçında forma giydi (@OptaCan)
  • 31'
    Almanya bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.
  • 28'
    Werner'in ceza sahasına yaptığı sert orta Jun'un kafasına çarptı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
  • 27'
    Almanya, karşılaşmanın başından bu yana %77'yle topa sahip oluyor.
  • 26'
    Maçtaki iki gol pozisyonunu da Güney Kore yakaladı. Almanya'nın henüz tehlikeli bir atağı yok.
  • 25'
    GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Güney Kore'nin ceza sahasına yaptığı orta Almanya savunmasından sekti. Son, topa gelişine çok sert vurdu ancak isabet sağlayamadı.
  • 23'
    Lee Sung, Goretzka'ya arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart, Güney Kore'nin maçtaki ikinci sarı kartı oldu.
  • 23'
    Gruptaki diğer karşılaşmada Meksika ile İsveç karşılaşıyor. Bu mücadelede de golsüz eşitlik devam ediyor.
  • 21'
    Khedira'nın pasında topla buluşan Hector bekletmeden sert ortaladı. Hector'un ortası arkadaşlarına ulaşmadı.
  • 19'
    NEUER ELİNDEN SEKTİRDİ! Jung'un çok sert vuruşunu Neuer elinden sektirdi. Neuer ikinci hamleyle topu kornere uzaklaştırdı.
  • 18'
    TEHLİKELİ HAREKET! Khedira'nın ayağı Jung'un kafasına kadar kalktı. Güney Kore, kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 17'
    Koo'nun tedavisi tamamlandı. Oyun yeniden hareket kazanacak.
  • 16'
    Güney Kore'de Koo, savunmasına yardım ederken kötü düştü ve sakatlandı. Koo'nun tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
  • 15'
    ÜST ÜSTE KORNERLER! Almanya'da Hector, sol çizgiye indi ve ortasını yaptı ancak Güney Kore saunması yeniden kornere çeldi.
  • 14'
    ALMANYA TEHLİKELİ GELDİ! Almanya'nın önde yaptığı baskı sonuç getirdi. Goretzka'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Güney Kore savunması kornere çeldi.
  • 12'
    Karşılaşmada 12. dakika geride kalırken iki takım da karşı kalelere şut gönderemedi.
  • 10'
    Almanya, oyunun kontrolünü eline aldı.
  • 9'
    ERKEN BİR KART! Güney Kore'de Jung, Hector'a yaptığı kayarak müdahale sebebiyle sarı kart gördü. Jung, Kore'nin Dünya Kupası'na devam etmesi halinde önümüzdeki maçta olmayacak.
  • 7'
    Orta sahanın ortalarında topu alan Mesut mükemmel döndü. Mesut, Hector'u topla buluşturmak istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı.
  • 6'
    Süle'nin ceza sahasına ortasına Reus bekletmeden vurdu ancak isabet sağlayamadı.
  • 5'
    İki takımın da bu dakikalarda üst üste top kayıpları yaptığını ve karşılaşmanın orta alanda geçtiğini söyleyebiliriz.
  • 4'
    Güney Kore, önde yaptığı baskıyla Almanya'ya atak şansı vermemeye çalışıyor.
  • 2'
    Maça etkili başlayan taraf Güney Kore oldu. Sağ kanattan atağa çıkan Lee Young, ceza sahasına girmeden ortaya çevirdi ancak Almanya savunması başarılıydı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son dört maçı kaybeden Güney Kore, bu turnuvadaki en uzun serisini yaşıyor (1986-1990 arasıyla eşit).
  • Güney Kore XI: Jo, Lee, Yun, Hong, Kim, Jang, Koo, Jung, Lee, Son, Moon.
  • Kazan Arena'da oynanacak karşılaşmayı Amerikalı hakem Mark Geiger yönetecek.
  • @OptaCan: Bugüne kadar Güney Kore ile Almanya arasında oynanan üç maçın ikisi Dünya Kupası'nda sahnelenirken; bu iki karşılaşmayı da Panzerler kazandı (1994 & 2002).
  • 2018 Dünya Kupası F Grubu'nun son maçlarında Güney Kore ile Almanya karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • Almanya XI: Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Hector, Khedira, Kroos, Goretzka, Mesut, Reus, Werner.
  • Almanya, bu maçı kazanması halinde gruptan yüksek bir ihtimalle çıkacak. Ancak İsveç, Meksika'yı yener ve Almanya'dan daha farklı kazanırsa, gruptan çıkan taraf olacak.
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda Asya ülkeleriyle oynadığı beş maçı da kazanan Almanya, rakiplerine 19 gol attı ve son üç karşılaşmada gol yemedi.
  • Güney Kore'nin gruptan çıkması için ise Almanya'yı en az iki farkla mağlup etmesi, Meksika'nın da İsveç'i yenmesini beklemek zorunda
  • @OptaCan: Toni Kroos'un İsveç maçında attığı gol (94:42), Almanya'nın Dünya Kupası tarihinde attığı en geç goldü (normal sürede) Kroos ayrıca Dünya Kupası'nda forma giydiği son beş maçta beş gole katkı sağladı (3 gol & 2 asist).v
  Takım Kadroları

Güney Kore

  • 23 Cho Hyun-Woo
  • 14 Chul Hong
  • 20 Hyun Soo Jang
  • 2 Yong Lee
  • 19 Kim Young-Gwon
  • 5 Yun Young-Sun
  • 13 Koo Ja-Cheol
  • 15 Jung Woo-Young 9'
  • 18 Moon Seon-Min
  • 17 Jae-Seong Lee 23'
  • 7 Heung-Min Son

Almanya

  • 1 Manuel Neuer
  • 5 Mats Hummels
  • 3 Jonas Hector
  • 15 Niklas Süle
  • 18 Joshua Kimmich
  • 10 Mesut Özil
  • 6 Sami Khedira
  • 8 Toni Kroos
  • 11 Marco Reus
  • 14 Leon Goretzka
  • 9 Timo Werner

Yedekler

  • 1 Kim Seung-Gyu
  • 21 Kim Jin-Hyeon
  • 6 Park Joo-Ho
  • 12 Kim Min-Woo
  • 22 Yo-Han Ko
  • 4 Oh Ban-Suk
  • 3 Jeong Seung-Hyeon
  • 16 Ki Sung-Yueng
  • 8 Ju Se-Jong
  • 10 Lee Seung-Woo
  • 9 Kim Shin Wook
  • 11 Hee-Chan Hwang

Yedekler

  • 22 Marc-Andre ter Stegen
  • 12 Kevin Trapp
  • 2 Marvin Plattenhardt
  • 16 Antonio Rüdiger
  • 4 Matthias Ginter
  • 19 Sebastian Rudy
  • 21 İlkay Gündoğan
  • 7 Julian Draxler
  • 20 Julian Brandt
  • 23 Mario Gomez
  • 13 Thomas Müller
Takım
O
Av
P
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