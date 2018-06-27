  Güney Kore - Almanya Canlı Maç Anlatımı

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46'
İkinci yarı başladı!
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45'
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
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45'
Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
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43'
WERNER'DEN ÖNCE HAKEM! Werner, ceza sahası önünde çok sert vurdu ancak bu şut direkten döndü. Hakem bu pozisyondan önce oyunu durdurdu ve Hector'un rakibine faul yaptığını işaret etti.
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42'
Oyuncular da bu tedaviden faydalanarak su molası verdiler. Kazan'da hava sıcaklığı 30 derece.
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41'
Lee Seaong, Almanya ceza sahasında topsuz alanda yerde kaldı. Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği gerçekleşebilir.
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40'
HUMMELS! Almanya'nın kullandığı kornerde karambolde kalan topa vuran Hummels, Jo'yu aşamadı.
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39'
WERNER! Mesut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Werner şutunu çekti ancak Güney Kore savunmasına çarpan top kornere çıktı.
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38'
Almanya karşılaşmanın başından bu yana Güney Kore kalesine 4 şut gönderdi ve sadece birinde isabet sağlayabildi.
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37'
Güney Kore, maçın başından bu yana Almanya kalesine 4 şut gönderdi ve bu şutların sadece birinde isabet sağlayabildi.
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35'
Gruptaki diğer karşılaşmada Almanya ile İsveç arasında golsüz eşitlik sürüyor.
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33'
Marco Reus'un ceza sahası dışından çektiği sert şut Werner'e çarptı. Bu şut kaleyi bulsa tehlike yaratabilirdi.
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32'
Thomas Müller, Almanya formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçında yedek kulübesinde; Almanya formasıyla şimdiye kadar 15 Dünya Kupası maçında forma giydi (@OptaCan)
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31'
Almanya bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.
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28'
Werner'in ceza sahasına yaptığı sert orta Jun'un kafasına çarptı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
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27'
Almanya, karşılaşmanın başından bu yana %77'yle topa sahip oluyor.
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26'
Maçtaki iki gol pozisyonunu da Güney Kore yakaladı. Almanya'nın henüz tehlikeli bir atağı yok.
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25'
GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Güney Kore'nin ceza sahasına yaptığı orta Almanya savunmasından sekti. Son, topa gelişine çok sert vurdu ancak isabet sağlayamadı.
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23'
Lee Sung, Goretzka'ya arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart, Güney Kore'nin maçtaki ikinci sarı kartı oldu.
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23'
Gruptaki diğer karşılaşmada Meksika ile İsveç karşılaşıyor. Bu mücadelede de golsüz eşitlik devam ediyor.
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21'
Khedira'nın pasında topla buluşan Hector bekletmeden sert ortaladı. Hector'un ortası arkadaşlarına ulaşmadı.
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19'
NEUER ELİNDEN SEKTİRDİ! Jung'un çok sert vuruşunu Neuer elinden sektirdi. Neuer ikinci hamleyle topu kornere uzaklaştırdı.
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18'
TEHLİKELİ HAREKET! Khedira'nın ayağı Jung'un kafasına kadar kalktı. Güney Kore, kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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17'
Koo'nun tedavisi tamamlandı. Oyun yeniden hareket kazanacak.
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16'
Güney Kore'de Koo, savunmasına yardım ederken kötü düştü ve sakatlandı. Koo'nun tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
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15'
ÜST ÜSTE KORNERLER! Almanya'da Hector, sol çizgiye indi ve ortasını yaptı ancak Güney Kore saunması yeniden kornere çeldi.
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14'
ALMANYA TEHLİKELİ GELDİ! Almanya'nın önde yaptığı baskı sonuç getirdi. Goretzka'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Güney Kore savunması kornere çeldi.
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12'
Karşılaşmada 12. dakika geride kalırken iki takım da karşı kalelere şut gönderemedi.
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10'
Almanya, oyunun kontrolünü eline aldı.
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9'
ERKEN BİR KART! Güney Kore'de Jung, Hector'a yaptığı kayarak müdahale sebebiyle sarı kart gördü. Jung, Kore'nin Dünya Kupası'na devam etmesi halinde önümüzdeki maçta olmayacak.
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7'
Orta sahanın ortalarında topu alan Mesut mükemmel döndü. Mesut, Hector'u topla buluşturmak istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı.
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6'
Süle'nin ceza sahasına ortasına Reus bekletmeden vurdu ancak isabet sağlayamadı.
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5'
İki takımın da bu dakikalarda üst üste top kayıpları yaptığını ve karşılaşmanın orta alanda geçtiğini söyleyebiliriz.
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4'
Güney Kore, önde yaptığı baskıyla Almanya'ya atak şansı vermemeye çalışıyor.
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2'
Maça etkili başlayan taraf Güney Kore oldu. Sağ kanattan atağa çıkan Lee Young, ceza sahasına girmeden ortaya çevirdi ancak Almanya savunması başarılıydı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son dört maçı kaybeden Güney Kore, bu turnuvadaki en uzun serisini yaşıyor (1986-1990 arasıyla eşit).
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Güney Kore XI: Jo, Lee, Yun, Hong, Kim, Jang, Koo, Jung, Lee, Son, Moon.
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Kazan Arena'da oynanacak karşılaşmayı Amerikalı hakem Mark Geiger yönetecek.
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@OptaCan: Bugüne kadar Güney Kore ile Almanya arasında oynanan üç maçın ikisi Dünya Kupası'nda sahnelenirken; bu iki karşılaşmayı da Panzerler kazandı (1994 & 2002).
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2018 Dünya Kupası F Grubu'nun son maçlarında Güney Kore ile Almanya karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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Almanya XI: Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Hector, Khedira, Kroos, Goretzka, Mesut, Reus, Werner.
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Almanya, bu maçı kazanması halinde gruptan yüksek bir ihtimalle çıkacak. Ancak İsveç, Meksika'yı yener ve Almanya'dan daha farklı kazanırsa, gruptan çıkan taraf olacak.
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda Asya ülkeleriyle oynadığı beş maçı da kazanan Almanya, rakiplerine 19 gol attı ve son üç karşılaşmada gol yemedi.
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Güney Kore'nin gruptan çıkması için ise Almanya'yı en az iki farkla mağlup etmesi, Meksika'nın da İsveç'i yenmesini beklemek zorunda
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@OptaCan: Toni Kroos'un İsveç maçında attığı gol (94:42), Almanya'nın Dünya Kupası tarihinde attığı en geç goldü (normal sürede) Kroos ayrıca Dünya Kupası'nda forma giydiği son beş maçta beş gole katkı sağladı (3 gol & 2 asist).v