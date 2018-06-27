  Güney Kore - Almanya Canlı Maç Anlatımı

46' İkinci yarı başladı!

45' İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

43' WERNER'DEN ÖNCE HAKEM! Werner, ceza sahası önünde çok sert vurdu ancak bu şut direkten döndü. Hakem bu pozisyondan önce oyunu durdurdu ve Hector'un rakibine faul yaptığını işaret etti.

42' Oyuncular da bu tedaviden faydalanarak su molası verdiler. Kazan'da hava sıcaklığı 30 derece.

41' Lee Seaong, Almanya ceza sahasında topsuz alanda yerde kaldı. Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği gerçekleşebilir.

40' HUMMELS! Almanya'nın kullandığı kornerde karambolde kalan topa vuran Hummels, Jo'yu aşamadı.

39' WERNER! Mesut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Werner şutunu çekti ancak Güney Kore savunmasına çarpan top kornere çıktı.

38' Almanya karşılaşmanın başından bu yana Güney Kore kalesine 4 şut gönderdi ve sadece birinde isabet sağlayabildi.

37' Güney Kore, maçın başından bu yana Almanya kalesine 4 şut gönderdi ve bu şutların sadece birinde isabet sağlayabildi.

35' Gruptaki diğer karşılaşmada Almanya ile İsveç arasında golsüz eşitlik sürüyor.

33' Marco Reus'un ceza sahası dışından çektiği sert şut Werner'e çarptı. Bu şut kaleyi bulsa tehlike yaratabilirdi.

32' Thomas Müller, Almanya formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçında yedek kulübesinde; Almanya formasıyla şimdiye kadar 15 Dünya Kupası maçında forma giydi (@OptaCan)

31' Almanya bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.

28' Werner'in ceza sahasına yaptığı sert orta Jun'un kafasına çarptı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

27' Almanya, karşılaşmanın başından bu yana %77'yle topa sahip oluyor.

26' Maçtaki iki gol pozisyonunu da Güney Kore yakaladı. Almanya'nın henüz tehlikeli bir atağı yok.

25' GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Güney Kore'nin ceza sahasına yaptığı orta Almanya savunmasından sekti. Son, topa gelişine çok sert vurdu ancak isabet sağlayamadı.

23' Lee Sung, Goretzka'ya arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart, Güney Kore'nin maçtaki ikinci sarı kartı oldu.

23' Gruptaki diğer karşılaşmada Meksika ile İsveç karşılaşıyor. Bu mücadelede de golsüz eşitlik devam ediyor.

21' Khedira'nın pasında topla buluşan Hector bekletmeden sert ortaladı. Hector'un ortası arkadaşlarına ulaşmadı.

19' NEUER ELİNDEN SEKTİRDİ! Jung'un çok sert vuruşunu Neuer elinden sektirdi. Neuer ikinci hamleyle topu kornere uzaklaştırdı.

18' TEHLİKELİ HAREKET! Khedira'nın ayağı Jung'un kafasına kadar kalktı. Güney Kore, kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

17' Koo'nun tedavisi tamamlandı. Oyun yeniden hareket kazanacak.

16' Güney Kore'de Koo, savunmasına yardım ederken kötü düştü ve sakatlandı. Koo'nun tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

15' ÜST ÜSTE KORNERLER! Almanya'da Hector, sol çizgiye indi ve ortasını yaptı ancak Güney Kore saunması yeniden kornere çeldi.

14' ALMANYA TEHLİKELİ GELDİ! Almanya'nın önde yaptığı baskı sonuç getirdi. Goretzka'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Güney Kore savunması kornere çeldi.

12' Karşılaşmada 12. dakika geride kalırken iki takım da karşı kalelere şut gönderemedi.

10' Almanya, oyunun kontrolünü eline aldı.

9' ERKEN BİR KART! Güney Kore'de Jung, Hector'a yaptığı kayarak müdahale sebebiyle sarı kart gördü. Jung, Kore'nin Dünya Kupası'na devam etmesi halinde önümüzdeki maçta olmayacak.

7' Orta sahanın ortalarında topu alan Mesut mükemmel döndü. Mesut, Hector'u topla buluşturmak istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı.

6' Süle'nin ceza sahasına ortasına Reus bekletmeden vurdu ancak isabet sağlayamadı.

5' İki takımın da bu dakikalarda üst üste top kayıpları yaptığını ve karşılaşmanın orta alanda geçtiğini söyleyebiliriz.

4' Güney Kore, önde yaptığı baskıyla Almanya'ya atak şansı vermemeye çalışıyor.

2' Maça etkili başlayan taraf Güney Kore oldu. Sağ kanattan atağa çıkan Lee Young, ceza sahasına girmeden ortaya çevirdi ancak Almanya savunması başarılıydı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı son dört maçı kaybeden Güney Kore, bu turnuvadaki en uzun serisini yaşıyor (1986-1990 arasıyla eşit).

Güney Kore XI: Jo, Lee, Yun, Hong, Kim, Jang, Koo, Jung, Lee, Son, Moon.

Kazan Arena'da oynanacak karşılaşmayı Amerikalı hakem Mark Geiger yönetecek.

@OptaCan: Bugüne kadar Güney Kore ile Almanya arasında oynanan üç maçın ikisi Dünya Kupası'nda sahnelenirken; bu iki karşılaşmayı da Panzerler kazandı (1994 & 2002).

2018 Dünya Kupası F Grubu'nun son maçlarında Güney Kore ile Almanya karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

Almanya XI: Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Hector, Khedira, Kroos, Goretzka, Mesut, Reus, Werner.

Almanya, bu maçı kazanması halinde gruptan yüksek bir ihtimalle çıkacak. Ancak İsveç, Meksika'yı yener ve Almanya'dan daha farklı kazanırsa, gruptan çıkan taraf olacak.

@OptaCan: Dünya Kupası'nda Asya ülkeleriyle oynadığı beş maçı da kazanan Almanya, rakiplerine 19 gol attı ve son üç karşılaşmada gol yemedi.

Güney Kore'nin gruptan çıkması için ise Almanya'yı en az iki farkla mağlup etmesi, Meksika'nın da İsveç'i yenmesini beklemek zorunda