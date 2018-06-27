  Meksika - İsveç Canlı Maç Anlatımı

46' İkinci yarı başladı.

45' Marcus Berg, ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top dışarı gitti.

45' İlk yarı sona erdi.

45' Lozano, ceza sahasına koşu yapan Carlos Vela'ya pasını verdi. Vela'nın ortasını Granqvist uzaklaştırdı.

45' Maçın sonuna 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.

44' İlk yarının son dakikalarına girilirken tempo oldukça düştü.

43' Larsson'un sağ kanattan ortası doğrudan dışarı gitti.

41' Meksika atağında Gallardo ileri çıktı ve sol kanattan ortasını yaptı. Lozano top kayarak vurmak isterken faul yaptı.

40' Meksika takım halinde İsveç sahasına yerleşti.

39' İsveç'te Lustig ileri çıktı ancak istediği pası veremeyince Guardado topu kontrol etti.

39' Layun uzak mesafeden kaleyi yokladı, top dışarı gitti.

38' Hernandez ceza sahasında topla buluştu ve pasını Layun'a verdi. Layun'un pası Vela'ya gelmeden savunma topu taca gönderdi.

37' Toivonen, Meksika savunmasının ardında derin pasını gönderdi ancak Ochoa erken kalesini terkedip topu kontrol etti.

36' Meksika atağında Hernandez pasını Lozano'ya verdi. Lozano'nu şutu savunmadan sekti.

35' Meksika tempo düşürmek adına savunmada ağır hareket ediyor.

33' Claesson'un ortasında Forsberg vole denedi ancak top dışarı gitti.

31' Kullanılan köşe vuruşunda Lustig topu içeri çevirdi. Yakın mesafeden vuruşunu yapan Marcus Berg'in şutunu Ochoa kornere çeldi.

30' Néstor Pitana, korner ile oyunun devam etmesini istedi.

29' Javier Hernandez'in pozisyon sırasındaki müdahalesini incelemek için VAR hakemleri uyarıda bulundu.

28' Forsberg ceza sahasında topu önünde buldu. Yerden şutu savunmadan kornere çıktı.

27' İki takım da savunmadan pasla çıkmak yerine uzun vuruşlar deniyor.

26' Sebastian Larsson, Lozano'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

24' Bu dakikalarda Meksika oyunu rakip sahaya yıktı.

23' Herrrera Larsson'dan sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Topu bir kez daha çekip kaleyi gören Herrera'nın şutunu Larsson kapattı.

22' Carlos Vela'nın ortasında Granqvist topu kornere uzaklaştırdı.

21' Alvarez, hızlı hücuma çıkan İsveç'te Berg'i arkasından çekerek durdurdu.

19' Granqvist, Hernandez ile girdiği hava topu mücadelesinde faul yaptı.

18' Lustig'in ortasında Forsberg'in yakın mesafeden şutu dışarı gitti.

17' NET FIRSAT KAÇTI! Hernandez pas arası yaptı ve top Lozano'da kaldı. Pasında topla buluşan Carlos Vela'nın şutu dışarı gitti.

15' Javier Hernandez, savunma arkasına koşu yapan Layun'u topla buluşturmak istedi ancak top auta gitti.

14' Jesus Gallardo, Dünya Kupası tarihinde bir maçta en erken sarı kart gören isim oldu (00:15). (OptaCan)

13' Meksika atağında Lozano topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

12' Kullanılan köşe vuruşunda Granqvist topu indirdi, Marcus Berg yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Ancak top dışarı gitti.

11' İsveç atağında Meksika savunması topu kornere gönderdi. Augustinsson topun başına geçti.

10' Meksika'da Layun ceza sahasına sokuldu ve sol ayağıyla şutunu çekti. Top yerden dışarı gitti.

9' Meksika ile İsveç bugüne kadar dokuz kez karşılaştı ancak bunların sadece biri Dünya Kupası'ndaydı. 1958'deki turnuvada oynanan maçı İsveç 3-0 kazandı. (OptaCan)

7' Meksika savunması kısa paslarla takımın rakip sahaya yerleşmesini sağlıyor.

6' Forsberg'in kullandığı serbest vuruşta Ochoa topu güçlükle çıkardı.

4' İsveç atağında Ochoa kalesinden açıldı. Maçın hakemi Ochoa'nın topu ceza sahası dışında eliyle aldığı gerekçesiyle faul düdüğünü çaldı.

3' Toivonen'in sağ kanattan ortası Ochoa'da kaldı.

2' Kullanılan serbest vuruşta Berg'in indirdiği topta karambol oluştu ve son anda Meksika savunması topu uzaklaştırdı.

2' İsveç'te Larsson serbest vuruş kullanacak.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı.

1' Meksika'da Gallardo, Toivonen'le girdiği hava topu mücadelesinde yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

@OptaCan: Meksika, İsveç'le oynadığı son beş maçın (hepsi hazırlık) sadece birini kaybetti (2G 2B).

@OptaCan: Meksika ile İsveç bugüne kadar dokuz kez karşılaştı ancak bunların sadece biri Dünya Kupası'ndaydı. 1958'deki turnuvada oynanan maçı İsveç 3-0 kazandı.

@OptaCan: İsveç, ilk golü attığı son 13 Dünya Kupası maçının sadece dördünü kazanabildi (5B 4M).

@OptaCan: Dünya Kupası'nda üç maçlık galibiyet serisi bulunmayan Meksika, tarihte bunu başaran ilk CONCACAF ülkesi olmak için sahaya çıkıyor.

@OptaCan: Dünya Kupası'nda CONCACAF ülkeleriyle oynadığı son dört maçın üçünde kalesini gole kapatan İsveç, bu dört karşılaşmanın ikisinden galip ayrıldı (1B 1M).

@OptaCan: İkinci maçında Almanya'ya yenilen İsveç, 1990 Dünya Kupası'ndaki Kosta Rika maçının (1-2) ardından bu turnuvada ilk kez bir grup maçı kaybetmiş oldu.

İki takımın da 11'leri belli oldu.

Merhaba! 2018 Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Meksika ile İsveç karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerle birlikteyiz.

@OptaCan: 2-1 kaybettiği Almanya maçında yüzde 24'lük topa sahip olma oranı tutturan İsveç, 1996'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en düşük yüzdesinde kaldı

Meksika: Ochoa, Álvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Guardado, Herrera, Layún, Vela, Lozano, Hernández.

@OptaCan: Meksika'nın Güney Kore'yi 2-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Javier Hernandez, kariyerindeki dördüncü Dünya Kupası golünü attı. Meksika formasıyla bu turnuva tarihinde daha fazla gol atabilen oyuncu yok (Luis Hernandez'le eşit).

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsber, Berg, Toivonen

@OptaCan: Meksika, Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 19 maçın sadece ikisini kaybetti (10G 7B).