  Meksika - İsveç Canlı Maç Anlatımı

-
46'
İkinci yarı başladı.
-
45'
Marcus Berg, ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top dışarı gitti.
-
45'
İlk yarı sona erdi.
-
45'
Lozano, ceza sahasına koşu yapan Carlos Vela'ya pasını verdi. Vela'nın ortasını Granqvist uzaklaştırdı.
-
45'
Maçın sonuna 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.
-
44'
İlk yarının son dakikalarına girilirken tempo oldukça düştü.
-
43'
Larsson'un sağ kanattan ortası doğrudan dışarı gitti.
-
41'
Meksika atağında Gallardo ileri çıktı ve sol kanattan ortasını yaptı. Lozano top kayarak vurmak isterken faul yaptı.
-
40'
Meksika takım halinde İsveç sahasına yerleşti.
-
39'
İsveç'te Lustig ileri çıktı ancak istediği pası veremeyince Guardado topu kontrol etti.
-
39'
Layun uzak mesafeden kaleyi yokladı, top dışarı gitti.
-
38'
Hernandez ceza sahasında topla buluştu ve pasını Layun'a verdi. Layun'un pası Vela'ya gelmeden savunma topu taca gönderdi.
-
37'
Toivonen, Meksika savunmasının ardında derin pasını gönderdi ancak Ochoa erken kalesini terkedip topu kontrol etti.
-
36'
Meksika atağında Hernandez pasını Lozano'ya verdi. Lozano'nu şutu savunmadan sekti.
-
35'
Meksika tempo düşürmek adına savunmada ağır hareket ediyor.
-
33'
Claesson'un ortasında Forsberg vole denedi ancak top dışarı gitti.
-
31'
Kullanılan köşe vuruşunda Lustig topu içeri çevirdi. Yakın mesafeden vuruşunu yapan Marcus Berg'in şutunu Ochoa kornere çeldi.
-
30'
Néstor Pitana, korner ile oyunun devam etmesini istedi.
-
29'
Javier Hernandez'in pozisyon sırasındaki müdahalesini incelemek için VAR hakemleri uyarıda bulundu.
-
28'
Forsberg ceza sahasında topu önünde buldu. Yerden şutu savunmadan kornere çıktı.
-
27'
İki takım da savunmadan pasla çıkmak yerine uzun vuruşlar deniyor.
-
26'
Sebastian Larsson, Lozano'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.
-
24'
Bu dakikalarda Meksika oyunu rakip sahaya yıktı.
-
23'
Herrrera Larsson'dan sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Topu bir kez daha çekip kaleyi gören Herrera'nın şutunu Larsson kapattı.
-
22'
Carlos Vela'nın ortasında Granqvist topu kornere uzaklaştırdı.
-
21'
Alvarez, hızlı hücuma çıkan İsveç'te Berg'i arkasından çekerek durdurdu.
-
19'
Granqvist, Hernandez ile girdiği hava topu mücadelesinde faul yaptı.
-
18'
Lustig'in ortasında Forsberg'in yakın mesafeden şutu dışarı gitti.
-
17'
NET FIRSAT KAÇTI! Hernandez pas arası yaptı ve top Lozano'da kaldı. Pasında topla buluşan Carlos Vela'nın şutu dışarı gitti.
-
15'
Javier Hernandez, savunma arkasına koşu yapan Layun'u topla buluşturmak istedi ancak top auta gitti.
-
14'
Jesus Gallardo, Dünya Kupası tarihinde bir maçta en erken sarı kart gören isim oldu (00:15). (OptaCan)
-
13'
Meksika atağında Lozano topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havadaydı.
-
12'
Kullanılan köşe vuruşunda Granqvist topu indirdi, Marcus Berg yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Ancak top dışarı gitti.
-
11'
İsveç atağında Meksika savunması topu kornere gönderdi. Augustinsson topun başına geçti.
-
10'
Meksika'da Layun ceza sahasına sokuldu ve sol ayağıyla şutunu çekti. Top yerden dışarı gitti.
-
9'
Meksika ile İsveç bugüne kadar dokuz kez karşılaştı ancak bunların sadece biri Dünya Kupası'ndaydı. 1958'deki turnuvada oynanan maçı İsveç 3-0 kazandı. (OptaCan)
-
7'
Meksika savunması kısa paslarla takımın rakip sahaya yerleşmesini sağlıyor.
-
6'
Forsberg'in kullandığı serbest vuruşta Ochoa topu güçlükle çıkardı.
-
4'
İsveç atağında Ochoa kalesinden açıldı. Maçın hakemi Ochoa'nın topu ceza sahası dışında eliyle aldığı gerekçesiyle faul düdüğünü çaldı.
-
3'
Toivonen'in sağ kanattan ortası Ochoa'da kaldı.
-
2'
Kullanılan serbest vuruşta Berg'in indirdiği topta karambol oluştu ve son anda Meksika savunması topu uzaklaştırdı.
-
2'
İsveç'te Larsson serbest vuruş kullanacak.
-
1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı.
-
1'
Meksika'da Gallardo, Toivonen'le girdiği hava topu mücadelesinde yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.
-
@OptaCan: Meksika, İsveç'le oynadığı son beş maçın (hepsi hazırlık) sadece birini kaybetti (2G 2B).
-
@OptaCan: Meksika ile İsveç bugüne kadar dokuz kez karşılaştı ancak bunların sadece biri Dünya Kupası'ndaydı. 1958'deki turnuvada oynanan maçı İsveç 3-0 kazandı.
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@OptaCan: İsveç, ilk golü attığı son 13 Dünya Kupası maçının sadece dördünü kazanabildi (5B 4M).
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda üç maçlık galibiyet serisi bulunmayan Meksika, tarihte bunu başaran ilk CONCACAF ülkesi olmak için sahaya çıkıyor.
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda CONCACAF ülkeleriyle oynadığı son dört maçın üçünde kalesini gole kapatan İsveç, bu dört karşılaşmanın ikisinden galip ayrıldı (1B 1M).
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@OptaCan: İkinci maçında Almanya'ya yenilen İsveç, 1990 Dünya Kupası'ndaki Kosta Rika maçının (1-2) ardından bu turnuvada ilk kez bir grup maçı kaybetmiş oldu.
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İki takımın da 11'leri belli oldu.
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Merhaba! 2018 Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Meksika ile İsveç karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerle birlikteyiz.
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@OptaCan: 2-1 kaybettiği Almanya maçında yüzde 24'lük topa sahip olma oranı tutturan İsveç, 1996'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en düşük yüzdesinde kaldı
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Meksika: Ochoa, Álvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Guardado, Herrera, Layún, Vela, Lozano, Hernández.
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@OptaCan: Meksika'nın Güney Kore'yi 2-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Javier Hernandez, kariyerindeki dördüncü Dünya Kupası golünü attı. Meksika formasıyla bu turnuva tarihinde daha fazla gol atabilen oyuncu yok (Luis Hernandez'le eşit).
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İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsber, Berg, Toivonen
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@OptaCan: Meksika, Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 19 maçın sadece ikisini kaybetti (10G 7B).
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@OptaCan: 2017/18 sezonunda formasını giydiği Toulouse adına Ligue 1'de 23 maça çıkan ve çektiği 19 şutta gol bulamayan İsveçli Ola Toivonen, 2018 Dünya Kupası'ndaki iki şutunda bir gol attı.