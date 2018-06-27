SPOR
STADYUM: Ekaterinburg (Central) Arena HAKEM : Nestor Pitana MAÇ TARİH SAATİ: 27 Jun 2018 | 17:00 | şuan: 18:02
46'
0 0
Meksika
Meksika
Juan Carlos Osorio
İsveç
İsveç
Jan Andersson
  Meksika - İsveç Canlı Maç Anlatımı
  • 46'
    İkinci yarı başladı.
  • 45'
    Marcus Berg, ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top dışarı gitti.
  • 45'
    İlk yarı sona erdi.
  • 45'
    Lozano, ceza sahasına koşu yapan Carlos Vela'ya pasını verdi. Vela'nın ortasını Granqvist uzaklaştırdı.
  • 45'
    Maçın sonuna 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.
  • 44'
    İlk yarının son dakikalarına girilirken tempo oldukça düştü.
  • 43'
    Larsson'un sağ kanattan ortası doğrudan dışarı gitti.
  • 41'
    Meksika atağında Gallardo ileri çıktı ve sol kanattan ortasını yaptı. Lozano top kayarak vurmak isterken faul yaptı.
  • 40'
    Meksika takım halinde İsveç sahasına yerleşti.
  • 39'
    İsveç'te Lustig ileri çıktı ancak istediği pası veremeyince Guardado topu kontrol etti.
  • 39'
    Layun uzak mesafeden kaleyi yokladı, top dışarı gitti.
  • 38'
    Hernandez ceza sahasında topla buluştu ve pasını Layun'a verdi. Layun'un pası Vela'ya gelmeden savunma topu taca gönderdi.
  • 37'
    Toivonen, Meksika savunmasının ardında derin pasını gönderdi ancak Ochoa erken kalesini terkedip topu kontrol etti.
  • 36'
    Meksika atağında Hernandez pasını Lozano'ya verdi. Lozano'nu şutu savunmadan sekti.
  • 35'
    Meksika tempo düşürmek adına savunmada ağır hareket ediyor.
  • 33'
    Claesson'un ortasında Forsberg vole denedi ancak top dışarı gitti.
  • 31'
    Kullanılan köşe vuruşunda Lustig topu içeri çevirdi. Yakın mesafeden vuruşunu yapan Marcus Berg'in şutunu Ochoa kornere çeldi.
  • 30'
    Néstor Pitana, korner ile oyunun devam etmesini istedi.
  • 29'
    Javier Hernandez'in pozisyon sırasındaki müdahalesini incelemek için VAR hakemleri uyarıda bulundu.
  • 28'
    Forsberg ceza sahasında topu önünde buldu. Yerden şutu savunmadan kornere çıktı.
  • 27'
    İki takım da savunmadan pasla çıkmak yerine uzun vuruşlar deniyor.
  • 26'
    Sebastian Larsson, Lozano'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.
  • 24'
    Bu dakikalarda Meksika oyunu rakip sahaya yıktı.
  • 23'
    Herrrera Larsson'dan sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Topu bir kez daha çekip kaleyi gören Herrera'nın şutunu Larsson kapattı.
  • 22'
    Carlos Vela'nın ortasında Granqvist topu kornere uzaklaştırdı.
  • 21'
    Alvarez, hızlı hücuma çıkan İsveç'te Berg'i arkasından çekerek durdurdu.
  • 19'
    Granqvist, Hernandez ile girdiği hava topu mücadelesinde faul yaptı.
  • 18'
    Lustig'in ortasında Forsberg'in yakın mesafeden şutu dışarı gitti.
  • 17'
    NET FIRSAT KAÇTI! Hernandez pas arası yaptı ve top Lozano'da kaldı. Pasında topla buluşan Carlos Vela'nın şutu dışarı gitti.
  • 15'
    Javier Hernandez, savunma arkasına koşu yapan Layun'u topla buluşturmak istedi ancak top auta gitti.
  • 14'
    Jesus Gallardo, Dünya Kupası tarihinde bir maçta en erken sarı kart gören isim oldu (00:15). (OptaCan)
  • 13'
    Meksika atağında Lozano topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havadaydı.
  • 12'
    Kullanılan köşe vuruşunda Granqvist topu indirdi, Marcus Berg yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Ancak top dışarı gitti.
  • 11'
    İsveç atağında Meksika savunması topu kornere gönderdi. Augustinsson topun başına geçti.
  • 10'
    Meksika'da Layun ceza sahasına sokuldu ve sol ayağıyla şutunu çekti. Top yerden dışarı gitti.
  • 9'
    Meksika ile İsveç bugüne kadar dokuz kez karşılaştı ancak bunların sadece biri Dünya Kupası'ndaydı. 1958'deki turnuvada oynanan maçı İsveç 3-0 kazandı. (OptaCan)
  • 7'
    Meksika savunması kısa paslarla takımın rakip sahaya yerleşmesini sağlıyor.
  • 6'
    Forsberg'in kullandığı serbest vuruşta Ochoa topu güçlükle çıkardı.
  • 4'
    İsveç atağında Ochoa kalesinden açıldı. Maçın hakemi Ochoa'nın topu ceza sahası dışında eliyle aldığı gerekçesiyle faul düdüğünü çaldı.
  • 3'
    Toivonen'in sağ kanattan ortası Ochoa'da kaldı.
  • 2'
    Kullanılan serbest vuruşta Berg'in indirdiği topta karambol oluştu ve son anda Meksika savunması topu uzaklaştırdı.
  • 2'
    İsveç'te Larsson serbest vuruş kullanacak.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı.
  • 1'
    Meksika'da Gallardo, Toivonen'le girdiği hava topu mücadelesinde yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.
  • @OptaCan: Meksika, İsveç'le oynadığı son beş maçın (hepsi hazırlık) sadece birini kaybetti (2G 2B).
  • @OptaCan: Meksika ile İsveç bugüne kadar dokuz kez karşılaştı ancak bunların sadece biri Dünya Kupası'ndaydı. 1958'deki turnuvada oynanan maçı İsveç 3-0 kazandı.
  • @OptaCan: İsveç, ilk golü attığı son 13 Dünya Kupası maçının sadece dördünü kazanabildi (5B 4M).
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda üç maçlık galibiyet serisi bulunmayan Meksika, tarihte bunu başaran ilk CONCACAF ülkesi olmak için sahaya çıkıyor.
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda CONCACAF ülkeleriyle oynadığı son dört maçın üçünde kalesini gole kapatan İsveç, bu dört karşılaşmanın ikisinden galip ayrıldı (1B 1M).
  • @OptaCan: İkinci maçında Almanya'ya yenilen İsveç, 1990 Dünya Kupası'ndaki Kosta Rika maçının (1-2) ardından bu turnuvada ilk kez bir grup maçı kaybetmiş oldu.
  • İki takımın da 11'leri belli oldu.
  • Merhaba! 2018 Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Meksika ile İsveç karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerle birlikteyiz.
  • @OptaCan: 2-1 kaybettiği Almanya maçında yüzde 24'lük topa sahip olma oranı tutturan İsveç, 1996'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en düşük yüzdesinde kaldı
  • Meksika: Ochoa, Álvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Guardado, Herrera, Layún, Vela, Lozano, Hernández.
  • @OptaCan: Meksika'nın Güney Kore'yi 2-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Javier Hernandez, kariyerindeki dördüncü Dünya Kupası golünü attı. Meksika formasıyla bu turnuva tarihinde daha fazla gol atabilen oyuncu yok (Luis Hernandez'le eşit).
  • İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsber, Berg, Toivonen
  • @OptaCan: Meksika, Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 19 maçın sadece ikisini kaybetti (10G 7B).
  • @OptaCan: 2017/18 sezonunda formasını giydiği Toulouse adına Ligue 1'de 23 maça çıkan ve çektiği 19 şutta gol bulamayan İsveçli Ola Toivonen, 2018 Dünya Kupası'ndaki iki şutunda bir gol attı.
  Takım Kadroları

Meksika

  • 13 Guillermo Ochoa
  • 15 Hector Moreno
  • 7 Miguel Layun
  • 3 Carlos Salcedo
  • 21 Edson Alvarez
  • 18 Andres Guardado
  • 16 Hector Herrera
  • 23 Jesus Gallardo 1'
  • 14 Chicharito
  • 11 Carlos Vela
  • 22 Hirving Lozano

İsveç

  • 1 Robin Olsen
  • 4 Andreas Granqvist
  • 2 Mikael Lustig
  • 6 Ludwig Augustinsson
  • 3 Victor Lindelöf
  • 7 Sebastian Larsson 26'
  • 8 Albin Ekdal
  • 17 Viktor Claesson
  • 10 Emil Forsberg
  • 9 Marcus Berg
  • 20 Ola Toivonen

Yedekler

  • 1 Jose Corona
  • 12 Alfredo Talavera
  • 4 Rafael Marquez
  • 2 Hugo Ayala
  • 6 Jonathan Dos Santos
  • 8 Marco Fabian
  • 5 Erick Gutierrez
  • 10 Giovani dos Santos
  • 19 Oribe Peralta
  • 20 Javier Aquino
  • 17 Jesus Corona
  • 9 Raul Jimenez

Yedekler

  • 12 Karl Johnsson
  • 23 Kristoffer Nordfeldt
  • 5 Martin Olsson
  • 18 Pontus Jansson
  • 16 Emil Krafth
  • 14 Filip Helander
  • 13 Gustav Svensson
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 15 Oscar Hiljemark
  • 19 Marcus Rohden
  • 11 John Guidetti
  • 22 Isaac Thelin
Takım
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