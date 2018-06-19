  Polonya - Senegal Canlı Maç Anlatımı

36' Sarr'ın sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

34' Sağ kanattan yapılan ortada Diouf topa yükseldi ama dokunamadı. Bu pozisyonda Diouf için ofsayt bayrağı da havada.

33' Senegal şu ana kadar kendi sol kanadını oldukça iyi kapattı. Polonya o bölgeden geliştirmek istediği tüm akınlarda etkisiz kaldı.

31' Mane kendi yarı alanının ilk metrelerinde aldığı topu rakip yarı alanın ortalarına kadar sürdü. Ancak çalım deneyince topu kaybetti.

30' Sol kanattan atılan derin topa Rybus hareketlendi. Ancak yerde seken top kaleci N'Diaye'de kaldıç

29' Polonya orta sahada top çevirerek rakip yarı alanda boşluk arıyor.

28' Niang, sol çaprazdan cez asahasına herkaetlenen Mane'yi topla buluşturmak istedi. Piszczek araya girip tehlikeyi önledi.

27' Maçın temposu bu bölümde bir hayli düştü.

26' Niang, derin bir topla ceza sahasında Diouf'u topla buluşturdu. Sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diouf, dönmek isterken topu ayağından fazla açınca pozisyonunu yitirdi.

24' Alfred N'Diaye, derin bir topla ceza sahasında hareketlenen Mane'yi topla buluşturmak istedi. Ama bu pas isabetli olmadı. Aut.

23' Lewandowski ceza sahası yayı içinde dönerek kaleyi yokladı. Ama çerçeveyi bulamadı.

22' Polonya bu bölümde oyunu Senegal yarı sahasına yıktı.

20' Zielinski'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta yerde sekerek gelen topa Grosicki arka direkte uçarak kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

19' Sabaly'nin derin pasıyla savunma arkasına sarkan Niang, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde uzak direğin yanından dışarıya gitti.

17' Sol kanattan bindiren Grosicki'nin ortasında Koulibaly topu uzaklaştırdı.

16' Zielinski'nin kaptırdığı topla buluşan Sarr, ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

15' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Zielinski'nin ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

14' Grosicki'nin sağ kanattan yaptığı ortada Koulibaly'den seken top kornere gitti.

13' Sane, yaklaşık 35 metreden kazanılan serbest vuruşu direkt kaleye doğru kullandı. Top farklı bir şekilde yandan auta gitti.

12' Krychowiak, Niang'a arkadan yaptığı faul nedenyile sarı kart gördü.

11' Mane'nin derin topuna Sarr hareketlendi. Ama bir adım geç kalınca top kaleci Szczesny'de kaldı.

11' Sol kanattan Milik'İn yerden yaptığı ortada top Lewandowski'ye gelmeden önce savunma araya girdi.

10' Senegal bu bölümde oyunun kontrolünü eline aldı. Afrika temsilcisi özellikle sol kanadını etkili kullanıyor.

9' Sol kanattan Niang'ın sıfıra inerek yaptığı ortada Sarr uygun durumda vuruşunu yapacakken savunma son anda araya girdi.

7' Sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Niang'ın vuruşu kaleci Szczesny'de kaldı.

7' Sol kanattan Niang'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte savunma topu uzaklaştırdı.

5' Sol kanattan sıfıra inen Grosicki'nin penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu savunma uzaklaştırdı.

4' Polonya kendi yarı alanında top çeviriyor. Senegal de rakip yarı sahanın ilk metrelerinden pres yapmaya başlayarak Polonya'nın hücuma rahat çıkmasına izin vermiyor.

2' Polonya ilk düdükle beraber oyunu rakip yarı alana yıktı. Oyunu kanatlara açarak pozisyon arıyorlar.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

Polonya: Szczesny; Piszczek, Cionek, Pazdán, Rybus; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski, Milik.

@Optacan: Robert Lewandowski, 2018 Dünya Kupası Avrupa eleme gruplarının en golcü oyuncusuydu (16). Lewandowski, Polonya'nın eleme gruplarında attığı gollerin %57'sini kaydederken (16/28), kendisinden başka birden fazla gol atmayı başaran tek Polonyalı Kamil Grosicki'ydi (3).

@OptaCan: Aliou Cisse, Senegal'in başındaki ikinci büyük turnuvasına katılıyor. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda takımını çeyrek finale taşıyan Cisse, Senegal'in tek Dünya Kupası katılımında ise takımının kaptanlığını yapmıştı (2002).

İyi günler futbolseverler. Dünya Kupası'nda grup ilk maçları Polonya-Senegal mücadelesi ile sona erecek. Biz de bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

@OptaCan: Adam Nawalka, Polonya teknik direktörü olarak ikinci büyük turnuvasına katılıyor. İlk turnuvası olan Euro 2016'da takımını çeyrek finale taşıyan Nawalka, Euro 2016'yı namağlup tamamlamıştı (2G 3B). Nawalka aynı zamanda Polonya'nın 1978 Dünya Kupası kadrosunda yer almış ve takımının oynadığı altı maçın beşinde forma giymişti.

@OptaCan: Diafra Sakho, Senegal formasıyla Afrika eleme grupları üçüncü turunda birden fazla gol atmayı başaran tek isimdi (3). Buna ek olarak, eleme gruplarının en fazla asist yapan ismi Sadio Mane'ydi (3).

@OptaCan: Polonya, tarihinde sekizinci kez, ancak 2006'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. En son 1986'da gruplardan çıkmayı başaran Polonya, son iki katılımında (2002 & 2006) gruplardan çıkamadı.

@OptaCan: Senegal tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılıyor. İlk katılımları olan 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan Senegal, Türkiye'ye mağlup olup turnuvadan elenmişti.

@OptaCan: Polonya, Dünya Kupası'nda Afrikalı takımlara karşı oynadığı üç maçta da yenilmedi (1G 2B), ancak bu üç maçta takımlar toplam sadece bir gol atabildi.

@OptaCan: Senegal, Dünya Kupası'nda oynadığı tek grup aşamasını yenilgisiz tamamladı (1G 2B). Senegal, grubun açılış maçında Fransa'yı 1-0 yenmişti.

@OptaCan: İki takım tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

@OptaCan: Polonya, Dünya Kupası'nda oynadığı yedi açılış maçının sadece birini kazanabildi (3B 3M), o maçta da rakipleri Arjantin'di (1970'te, 3-2). Polonya son beş açılış maçında gol de atamadı.

@OptaCan: Polonya, Dünya Kupası'nda oynadığı son sekiz maçın altısını kaybetti (2G) ve bu maçlarda kalesini gole kapatamadı. Polonya'nın Dünya Kupası'nda gol yemediği son maç 1986'da Portekiz karşısındaydı (1-0).

İki takımın da onbirleri belli oldu.