  Kolombiya - Japonya Canlı Maç Anlatımı

65' James Rodriguez'in oyuna girişi de bir işe yaramadı. Oyunun hakimi yine Japonya.

64' Kolombiya'da Wílmar Enrique Barrios, rakibine arkadan yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

60' JAPONYA'DAN TEKLİKE! Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Yoshida'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

59' Kolombiya ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Golü atan Juan Fernando Quintero yerini James Rodríguez'e bıraktı.

57' JAPONYA'DAN BİR POZİSYON DAHA! Yine ceza sahasının sol çaprazında bu defa Inui topla buluştu. Topu ters tarafa doğru çeken Inui'nin uzak köşeye vuruşunu Ospina son anda çeldi.

54' JAPONYA'DAN POZİSYON! Osako, ceza sahasının sol çaprazında pasını aldı, Davinson Sanchez'in yanından çok iyi bir vücut çalımıyla geçti, vuruşunu ise Ospina kornere çeldi.

51' İlk yarının tam tersi bir mücadele izliyoruz. Bu defa topa daha fazla sahip olan ve rakip yarı alanda daha çok görülen taraf Japonya. Kolombiya ise tüm hatlarıyla savunmada bekliyor.

49' Japonya, golü yedikten sonra bir kişi eksik rakibinin üzerine ilk yarıya oranla daha çok gidiyor.

48' Karşılaşmanın ikinci yarısının düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

46' Ve ikinci yarı Kolombiya'nın santrasıyla başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna bir dakika uzatma ilave edildi.

41' Golün geleceği belli gibiydi. Japonya, rakibinin bir kişi eksik olmasının avantajını kullanamadı.

39' KOLOMBİYA EŞİTLİĞİ YAKALADI! Falcao'ya ceza yayının en uzak köşesinde faul yapıldı. Serbest vuruşta topun başına geçen Quintero'nun kale dibine doğru yaptığı vuruşunu kaleci Kawashima çeldi, ama top çizgiyi geçti.

34' BİR POZİSYON DA KOLOMBİYA'DAN! Savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Radamel Falcao, uçarak topa ayağıyla dokundu, ama top kaleci Kawashima'nın kucağında kaldı.

32' JAPONYA'DAN TEHLİKE! Osako, ceza sahasının sol tarafından Davinson Sanchez'den topu kaptı. Dar açıdan vuruşu ise istediği gibi olmadı ve top taca gitti.

31' Kolombiya'da Jose Pekerman oyuna ilk müdahalesini yaptı. Juan Cuadrado, yerini Wílmar Enrique Barrios'a bıraktı.

30' Kolombiya topa sahip olma üstünlüğünü sürdürüyor. Japonya bütün takım topun arkasında. Ancak hızlı hücum da bulamıyorlar.

28' Bu dakikalarda her iki takım da çok fazla top kaybı yapıyor.

26' Japonya, rakibin bir kişi eksik olmasının avantajını kullanamıyor. Kolombiya'nın hücumlarında çok fazla geriye çekildikleri için Kolombiya'nın üstlerine gelmesine izin veriyorlar.

23' Oyunun temposu bu dakikalarda biraz düştü. Ama hâlâ Kolombiya'nın üstünlüğünden söz edebiliriz.

20' Kolombiya 10 kişi, ama daha fazla hücum eden taraf. Japonya zorlanıyor diyebiliriz.

18' Kolombiya daha çok Cuadrado üzerinden bire birde kalıp hücum etmeye çalışıyor. Ama şu ana kadar eşleştiği Yuto Nagatomo pek şans vermedi.

17' Kolombiya bir kişi eksik olmasına rağmen topa daha fazla sahip olan taraf.

16' Maç bu dakikalarda çok hızlandı. Top bir o kalede, bir diğer kalede görünüyor.

15' JAPONYA İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Shinji Kagawa merkezden driplingle ceza sahasına kadar sokuldu, ardından ceza sahasının solunda müsait durumda olan Inui'nin önüne pasını verdi. Inui'nin uzak direğe doğru yerden plasesi ise az farkla auta gitti.

14' Kolombiya'da Izquierdo, Haraguchi'yle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve oyun bir süre durdu.

12' KOLOMBİYA'DAN TEHLİKE! Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortaya hareketlenen Radamel Falcao'nun vuruşu kaleci Kawashima'nın kucağında kaldı.

10' Kırmızı kartın ve golün ardından Japonya topu Kolombiya'ya bıraktı ve bütün takım topun arkasına geçti. Maçın geri kalanında bir kişi eksik olsa da Kolombiya'nın gol arayışını, Japonya'nın hızlı hücum fırsatları kolladığını görebiliriz.

7' Kolombiya için maç büyük bir şanssızlıkla başladı. Kalan dakikaları 1-0 geride ve bir kişi eksik geçirmek zorundalar. Artık işleri çok zor görünüyor.

6' JAPONYA ÖNE GEÇTİ! Penaltı atışını gole çeviren Shinji Kagawa, takımını öne geçirdi.

3' Kolombiya'da ceza sahası içerisinde Japonya'nın şutunu elle durduran Carlos Sánchez, yüzde yüzlük gol şansını engellediğinden dolayı kırmızı kart gördü.

3' JAPONYA PENALTI KAZANDI! Savunma arkasına sızan Osako'nun vuruşu kaleciden döndü. Ardından yapılan vuruşa Sanchez eliyle müdahele etti. Penaltı!

2' Maç düşük tempoyla başladı. Her iki takım da temkinli görünüyor.

1' Ve karşılaşma Japonya'nın santrasıyla başlıyor.

Dünya Kupası H Grubu ilk maçı olan Kolombiya - Japonya karşılaşmasından merhaba.

Japonya XI: Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako

Kolombiya XI: Ospina; Arias, Davinson, Murillo, Mojica; Sánchez, Lerma, Cuadrado, Quintero, Izquierdo; Falcao

Ve karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.