  Japonya - Polonya Canlı Maç Anlatımı

45' İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi!

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

43' SAKAI! Nagatomo'nun ortasında gelişine şut şansı yakalayan Sakai, bu fırsattan yararlanamadı ve topu kaybetti.

42' Polonya, Japonya'nın kaybettiği topta hızlı çıkmak istedi ama Lewandowski hücumda yalnız kaldı ve topun kontrolü Japonlar'a geçti.

41' Japonya bu dakikalarda üst üste köşe vuruşu kazanıyor.

40' Usami'nin sol köşe gönderinden kullandığı köşe vuruşunu Fabianski zorlanmadan kontrol etti.

39' Tribünlerdeki Japon taraftarlar, maçın başından bu yana takımlarına olan desteklerini hiç susmadan sürdürüyor.

37' İlk yarının sonuçlanmasına 10 dakikadan az kala aynı anda başlayan diğer maçta Senegal ile Kolombiya arasındaki karşılaşmanın 0-0 devam ettiğini hatırlatalım.

36' Maçtaki tempo bu dakikalarda arttı.

35' USAMI! Ceza sahasına çalımlarla giren Usami, kalenin sağ çaprazından çok sert vurdu. Usami'nin dar açıdan yaptığı vuruşu Fabianski iki hamlede kontrol etti.

33' Polonyalı futbolcuların topun çizgiyi geçtiği iddiaları sonuçsuz kaldı. Çizgi teknolojisine göre topun tamamı geçmemiş.

32' GOLE ÇOK AMA ÇOK YAKLAŞTI! Kurzawa'nın taşıdığı topta Grosicki ceza sahasında kafayı vurdu. Grosicki'nin gole giden şutunda Kawashima adeta uzadı ve gole izin vermedi.

31' Japonya için Polonya karşısında alacağı beraberlik gruptan çıkması için yeterli olacak.

28' Ceza alanındaki itişmelerin ardından hakem kornerden önce oyunu tekrar durdurdu.

27' Hiroki Sakai'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Polonya savunmasında Glik engelledi. Japonya korner kullanacak.

26' Polonya, Japonya karşısında %56'yla topa sahip oluyor. Japonya, maça hızlı başlayan taraf olsa da oyuna denge geldi.

24' Polonya bu dakikalarda oyunun hakimiyetini eline aldı. Polonya'nın gruptan çıkma ihtimalinin olmadığını hatırlatalım.

23' Gruptaki diğer karşılaşmada Senegal ile Kolombiya arasındaki mücadelenin golsüz eşitlikle devam ettiğini hatırlatalım.

21' KURZAWA'DAN ÖNCE SAVUNMA! Sol kanattan yapılan ortada Kurzawa golle burun buruna gelecekti ancak Japonya'da savunma araya girdi. Korner.

20' Lewandowski'yi Japonya savunmasında 2 oyuncu marke ediyor.

19' Polonya'nın ise henüz şutu bulunmuyor.

18' Japonya, karşılaşmanın başından bu yana Polonya kalesine 2 şut gönderdi ve bu şutların ikisinde de isabet sağladı.

15' LEWANDOWSKI TEK BAŞINA! Kurzawa'nın pasında şut şansı yakalayan Lewandowski, Japonya savunmasını aşamadı.

14' Polonya, bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.

13' PARMAKLARININ UCUYLA! Ceza sahası dışından çok sert vuran Muto, kaleci Fabianski'ye takıldı. Japonya akın akın geliyor!

12' GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Muto, Polonya savunmasının yaptığı hatadan faydalandı ve topu Nagatomo'yla buluşturdu. Nagatomo'nun ortasında Okazaki iyi vurdu ancak bu vuruş az farkla dışarı çıktı.

11' Hücuma katılan Nagatomo, arka direğe ortaladı ancak pasın şiddetini ayarlayamadı. Taç atışı Polonya'nın.

9' Japonya, meşin yuvarlağı kendi yarı sahasından rakip yarı sahaya rahat taşısa da hücum hattında top kayıplarının önüne geçemiyor.

8' Gruptaki diğer karşılaşmada Senegal ile Kolombiya karşılaşıyor. Bu maçta da golsüz eşitlik sürüyor.

6' Dünya Kupası'na gol kralı olmak için geldiğini söyleyen Lewandowski, turnuvada oynadığı 2 maçta da golle buluşamadı.

5' LEWANDOWSKI VURAMADI! Polonya'nın hızlı hücumunda Grosicki, ceza sahasındaki Lewandowski'ye çevirdi. Lewandowski, meşin yuvarlağı iyi kontrol edemedi ve şut şansı bulamadı.

4' Bu dakikalarda topun kontrolü Japonya'ya geçti.

3' Polonya, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip yarı sahaya geçmek istiyor. Japonya'nın hücum hattı önde baskıyla buna izin vermemek istiyor.

1' MAÇA HIZLI BAŞLAYAN TARAF JAPONYA! Nagatomo'nun ceza sahasına attığı uzun pasta Okazaki kaleciyle karşı karşıya kalmaya çok yaklaştı ancak ofsayt bayrağı havaya kaldı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı.

@OptaCan: Polonya, 1986'da Portekiz'in yendiği (1-0) maçtan sonra Dünya Kupası'nda oynadığı 10 karşılaşmada da kalesinde gol gördü (23 gol).

@OptaCan: Japonya bugüne kadar Polonya'yla oynadığı iki maçtan da galip ayrıldı

Japonya XI: Kawashima, H.Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, G.Sakai, Shibasaki, Yamaguchi, Usami, Okazaki, Muto.

@OptaCan: Dünya Kupası'nda iki maçtır kaybetmeyen Japonya, bu turnuvada 2002'den bu yana üç maçlık yenilmezlik serisi yakalayamadı.

4 puanla grupta Senegal ile birlikte eşit averajla liderliği paylaşan Japonya, bu maçta puan veya puanlar alması halinde gruptan çıkacak.

2018 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun son maçlarında Japonya ile Polonya karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: 2014 Dünya Kupası'nda sadece iki gol atabilen Japonya, bu turnuvada şimdiden dört gole ulaştı. Japonlar daha önce sadece 2002'de daha fazla gol atabilmişti (5).

Polonya XI: Fabianski, Jedrzejczyk, Glik, Bednarek, Bereszynski, Kurzawa, Goralski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki, Lewandowski.