  Japonya - Polonya Canlı Maç Anlatımı

-
45'
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi!
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45'
Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
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43'
SAKAI! Nagatomo'nun ortasında gelişine şut şansı yakalayan Sakai, bu fırsattan yararlanamadı ve topu kaybetti.
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42'
Polonya, Japonya'nın kaybettiği topta hızlı çıkmak istedi ama Lewandowski hücumda yalnız kaldı ve topun kontrolü Japonlar'a geçti.
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41'
Japonya bu dakikalarda üst üste köşe vuruşu kazanıyor.
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40'
Usami'nin sol köşe gönderinden kullandığı köşe vuruşunu Fabianski zorlanmadan kontrol etti.
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39'
Tribünlerdeki Japon taraftarlar, maçın başından bu yana takımlarına olan desteklerini hiç susmadan sürdürüyor.
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37'
İlk yarının sonuçlanmasına 10 dakikadan az kala aynı anda başlayan diğer maçta Senegal ile Kolombiya arasındaki karşılaşmanın 0-0 devam ettiğini hatırlatalım.
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36'
Maçtaki tempo bu dakikalarda arttı.
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35'
USAMI! Ceza sahasına çalımlarla giren Usami, kalenin sağ çaprazından çok sert vurdu. Usami'nin dar açıdan yaptığı vuruşu Fabianski iki hamlede kontrol etti.
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33'
Polonyalı futbolcuların topun çizgiyi geçtiği iddiaları sonuçsuz kaldı. Çizgi teknolojisine göre topun tamamı geçmemiş.
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32'
GOLE ÇOK AMA ÇOK YAKLAŞTI! Kurzawa'nın taşıdığı topta Grosicki ceza sahasında kafayı vurdu. Grosicki'nin gole giden şutunda Kawashima adeta uzadı ve gole izin vermedi.
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31'
Japonya için Polonya karşısında alacağı beraberlik gruptan çıkması için yeterli olacak.
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28'
Ceza alanındaki itişmelerin ardından hakem kornerden önce oyunu tekrar durdurdu.
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27'
Hiroki Sakai'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Polonya savunmasında Glik engelledi. Japonya korner kullanacak.
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26'
Polonya, Japonya karşısında %56'yla topa sahip oluyor. Japonya, maça hızlı başlayan taraf olsa da oyuna denge geldi.
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24'
Polonya bu dakikalarda oyunun hakimiyetini eline aldı. Polonya'nın gruptan çıkma ihtimalinin olmadığını hatırlatalım.
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23'
Gruptaki diğer karşılaşmada Senegal ile Kolombiya arasındaki mücadelenin golsüz eşitlikle devam ettiğini hatırlatalım.
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21'
KURZAWA'DAN ÖNCE SAVUNMA! Sol kanattan yapılan ortada Kurzawa golle burun buruna gelecekti ancak Japonya'da savunma araya girdi. Korner.
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20'
Lewandowski'yi Japonya savunmasında 2 oyuncu marke ediyor.
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19'
Polonya'nın ise henüz şutu bulunmuyor.
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18'
Japonya, karşılaşmanın başından bu yana Polonya kalesine 2 şut gönderdi ve bu şutların ikisinde de isabet sağladı.
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15'
LEWANDOWSKI TEK BAŞINA! Kurzawa'nın pasında şut şansı yakalayan Lewandowski, Japonya savunmasını aşamadı.
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14'
Polonya, bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.
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13'
PARMAKLARININ UCUYLA! Ceza sahası dışından çok sert vuran Muto, kaleci Fabianski'ye takıldı. Japonya akın akın geliyor!
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12'
GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Muto, Polonya savunmasının yaptığı hatadan faydalandı ve topu Nagatomo'yla buluşturdu. Nagatomo'nun ortasında Okazaki iyi vurdu ancak bu vuruş az farkla dışarı çıktı.
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11'
Hücuma katılan Nagatomo, arka direğe ortaladı ancak pasın şiddetini ayarlayamadı. Taç atışı Polonya'nın.
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9'
Japonya, meşin yuvarlağı kendi yarı sahasından rakip yarı sahaya rahat taşısa da hücum hattında top kayıplarının önüne geçemiyor.
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8'
Gruptaki diğer karşılaşmada Senegal ile Kolombiya karşılaşıyor. Bu maçta da golsüz eşitlik sürüyor.
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6'
Dünya Kupası'na gol kralı olmak için geldiğini söyleyen Lewandowski, turnuvada oynadığı 2 maçta da golle buluşamadı.
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5'
LEWANDOWSKI VURAMADI! Polonya'nın hızlı hücumunda Grosicki, ceza sahasındaki Lewandowski'ye çevirdi. Lewandowski, meşin yuvarlağı iyi kontrol edemedi ve şut şansı bulamadı.
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4'
Bu dakikalarda topun kontrolü Japonya'ya geçti.
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3'
Polonya, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip yarı sahaya geçmek istiyor. Japonya'nın hücum hattı önde baskıyla buna izin vermemek istiyor.
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1'
MAÇA HIZLI BAŞLAYAN TARAF JAPONYA! Nagatomo'nun ceza sahasına attığı uzun pasta Okazaki kaleciyle karşı karşıya kalmaya çok yaklaştı ancak ofsayt bayrağı havaya kaldı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı.
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@OptaCan: Polonya, 1986'da Portekiz'in yendiği (1-0) maçtan sonra Dünya Kupası'nda oynadığı 10 karşılaşmada da kalesinde gol gördü (23 gol).
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@OptaCan: Japonya bugüne kadar Polonya'yla oynadığı iki maçtan da galip ayrıldı
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Japonya XI: Kawashima, H.Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, G.Sakai, Shibasaki, Yamaguchi, Usami, Okazaki, Muto.
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda iki maçtır kaybetmeyen Japonya, bu turnuvada 2002'den bu yana üç maçlık yenilmezlik serisi yakalayamadı.
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4 puanla grupta Senegal ile birlikte eşit averajla liderliği paylaşan Japonya, bu maçta puan veya puanlar alması halinde gruptan çıkacak.
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2018 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun son maçlarında Japonya ile Polonya karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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@OptaCan: 2014 Dünya Kupası'nda sadece iki gol atabilen Japonya, bu turnuvada şimdiden dört gole ulaştı. Japonlar daha önce sadece 2002'de daha fazla gol atabilmişti (5).
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Polonya XI: Fabianski, Jedrzejczyk, Glik, Bednarek, Bereszynski, Kurzawa, Goralski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki, Lewandowski.
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Polonya'nın ise turnuvaya veda etmesi kesinleşmişti.