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STADYUM: Volgograd Arena HAKEM : Janny Sikazwe MAÇ TARİH SAATİ: 28 Jun 2018 | 17:00 | şuan: 17:57
İYS
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Japonya
Japonya
Akira Nishino
Polonya
Polonya
Adam Nawalka
  Japonya - Polonya Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi!
  • 45'
    Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
  • 43'
    SAKAI! Nagatomo'nun ortasında gelişine şut şansı yakalayan Sakai, bu fırsattan yararlanamadı ve topu kaybetti.
  • 42'
    Polonya, Japonya'nın kaybettiği topta hızlı çıkmak istedi ama Lewandowski hücumda yalnız kaldı ve topun kontrolü Japonlar'a geçti.
  • 41'
    Japonya bu dakikalarda üst üste köşe vuruşu kazanıyor.
  • 40'
    Usami'nin sol köşe gönderinden kullandığı köşe vuruşunu Fabianski zorlanmadan kontrol etti.
  • 39'
    Tribünlerdeki Japon taraftarlar, maçın başından bu yana takımlarına olan desteklerini hiç susmadan sürdürüyor.
  • 37'
    İlk yarının sonuçlanmasına 10 dakikadan az kala aynı anda başlayan diğer maçta Senegal ile Kolombiya arasındaki karşılaşmanın 0-0 devam ettiğini hatırlatalım.
  • 36'
    Maçtaki tempo bu dakikalarda arttı.
  • 35'
    USAMI! Ceza sahasına çalımlarla giren Usami, kalenin sağ çaprazından çok sert vurdu. Usami'nin dar açıdan yaptığı vuruşu Fabianski iki hamlede kontrol etti.
  • 33'
    Polonyalı futbolcuların topun çizgiyi geçtiği iddiaları sonuçsuz kaldı. Çizgi teknolojisine göre topun tamamı geçmemiş.
  • 32'
    GOLE ÇOK AMA ÇOK YAKLAŞTI! Kurzawa'nın taşıdığı topta Grosicki ceza sahasında kafayı vurdu. Grosicki'nin gole giden şutunda Kawashima adeta uzadı ve gole izin vermedi.
  • 31'
    Japonya için Polonya karşısında alacağı beraberlik gruptan çıkması için yeterli olacak.
  • 28'
    Ceza alanındaki itişmelerin ardından hakem kornerden önce oyunu tekrar durdurdu.
  • 27'
    Hiroki Sakai'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Polonya savunmasında Glik engelledi. Japonya korner kullanacak.
  • 26'
    Polonya, Japonya karşısında %56'yla topa sahip oluyor. Japonya, maça hızlı başlayan taraf olsa da oyuna denge geldi.
  • 24'
    Polonya bu dakikalarda oyunun hakimiyetini eline aldı. Polonya'nın gruptan çıkma ihtimalinin olmadığını hatırlatalım.
  • 23'
    Gruptaki diğer karşılaşmada Senegal ile Kolombiya arasındaki mücadelenin golsüz eşitlikle devam ettiğini hatırlatalım.
  • 21'
    KURZAWA'DAN ÖNCE SAVUNMA! Sol kanattan yapılan ortada Kurzawa golle burun buruna gelecekti ancak Japonya'da savunma araya girdi. Korner.
  • 20'
    Lewandowski'yi Japonya savunmasında 2 oyuncu marke ediyor.
  • 19'
    Polonya'nın ise henüz şutu bulunmuyor.
  • 18'
    Japonya, karşılaşmanın başından bu yana Polonya kalesine 2 şut gönderdi ve bu şutların ikisinde de isabet sağladı.
  • 15'
    LEWANDOWSKI TEK BAŞINA! Kurzawa'nın pasında şut şansı yakalayan Lewandowski, Japonya savunmasını aşamadı.
  • 14'
    Polonya, bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.
  • 13'
    PARMAKLARININ UCUYLA! Ceza sahası dışından çok sert vuran Muto, kaleci Fabianski'ye takıldı. Japonya akın akın geliyor!
  • 12'
    GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Muto, Polonya savunmasının yaptığı hatadan faydalandı ve topu Nagatomo'yla buluşturdu. Nagatomo'nun ortasında Okazaki iyi vurdu ancak bu vuruş az farkla dışarı çıktı.
  • 11'
    Hücuma katılan Nagatomo, arka direğe ortaladı ancak pasın şiddetini ayarlayamadı. Taç atışı Polonya'nın.
  • 9'
    Japonya, meşin yuvarlağı kendi yarı sahasından rakip yarı sahaya rahat taşısa da hücum hattında top kayıplarının önüne geçemiyor.
  • 8'
    Gruptaki diğer karşılaşmada Senegal ile Kolombiya karşılaşıyor. Bu maçta da golsüz eşitlik sürüyor.
  • 6'
    Dünya Kupası'na gol kralı olmak için geldiğini söyleyen Lewandowski, turnuvada oynadığı 2 maçta da golle buluşamadı.
  • 5'
    LEWANDOWSKI VURAMADI! Polonya'nın hızlı hücumunda Grosicki, ceza sahasındaki Lewandowski'ye çevirdi. Lewandowski, meşin yuvarlağı iyi kontrol edemedi ve şut şansı bulamadı.
  • 4'
    Bu dakikalarda topun kontrolü Japonya'ya geçti.
  • 3'
    Polonya, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip yarı sahaya geçmek istiyor. Japonya'nın hücum hattı önde baskıyla buna izin vermemek istiyor.
  • 1'
    MAÇA HIZLI BAŞLAYAN TARAF JAPONYA! Nagatomo'nun ceza sahasına attığı uzun pasta Okazaki kaleciyle karşı karşıya kalmaya çok yaklaştı ancak ofsayt bayrağı havaya kaldı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı.
  • @OptaCan: Polonya, 1986'da Portekiz'in yendiği (1-0) maçtan sonra Dünya Kupası'nda oynadığı 10 karşılaşmada da kalesinde gol gördü (23 gol).
  • @OptaCan: Japonya bugüne kadar Polonya'yla oynadığı iki maçtan da galip ayrıldı
  • Japonya XI: Kawashima, H.Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, G.Sakai, Shibasaki, Yamaguchi, Usami, Okazaki, Muto.
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda iki maçtır kaybetmeyen Japonya, bu turnuvada 2002'den bu yana üç maçlık yenilmezlik serisi yakalayamadı.
  • 4 puanla grupta Senegal ile birlikte eşit averajla liderliği paylaşan Japonya, bu maçta puan veya puanlar alması halinde gruptan çıkacak.
  • 2018 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun son maçlarında Japonya ile Polonya karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: 2014 Dünya Kupası'nda sadece iki gol atabilen Japonya, bu turnuvada şimdiden dört gole ulaştı. Japonlar daha önce sadece 2002'de daha fazla gol atabilmişti (5).
  • Polonya XI: Fabianski, Jedrzejczyk, Glik, Bednarek, Bereszynski, Kurzawa, Goralski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki, Lewandowski.
  • Polonya'nın ise turnuvaya veda etmesi kesinleşmişti.
  Takım Kadroları

Japonya

  • 1 Eiji Kawashima
  • 22 Maya Yoshida
  • 5 Yuto Nagatomo
  • 20 Tomoaki Makino
  • 21 Gotoku Sakai
  • 19 Hiroki Sakai
  • 11 Takashi Usami
  • 16 Hotaru Yamaguchi
  • 7 Gaku Shibasaki
  • 13 Muto Yoshinori
  • 9 Shinji Okazaki

Polonya

  • 22 Lukasz Fabianski
  • 18 Bartosz Bereszynski
  • 15 Kamil Glik
  • 3 Artur Jedrzejczyk
  • 5 Jan Bednarek
  • 10 Grzegorz Krychowiak
  • 11 Kamil Grosicki
  • 19 Piotr Zielinski
  • 21 Rafal Kurzawa
  • 6 Jacek Goralski
  • 9 Robert Lewandowski

Yedekler

  • 23 Kosuke Nakamura
  • 12 Masaaki Higashiguchi
  • 3 Gen Shoji
  • 2 Naomichi Ueda
  • 6 Wataru Endo
  • 17 Makoto Hasebe
  • 4 Keisuke Honda
  • 10 Shinji Kagawa
  • 14 Takashi Inui
  • 18 Ryota Oshima
  • 8 Genki Haraguchi
  • 15 Yuya Osako

Yedekler

  • 12 Bartosz Bialkowski
  • 1 Wojciech Szczesny
  • 20 Lukasz Piszczek
  • 2 Michal Pazdan
  • 4 Thiago Cionek
  • 16 Jakub Blaszczykowski
  • 17 Slawomir Peszko
  • 13 Maciej Rybus
  • 8 Karol Linetty
  • 14 Lukasz Teodorczyk
  • 7 Arkadiusz Milik
  • 23 Dawid Kownacki
Takım
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Av
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