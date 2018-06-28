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STADYUM: Samara Arena HAKEM : Milorad Mazic MAÇ TARİH SAATİ: 28 Jun 2018 | 17:00 | şuan: 17:58
İYS
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Senegal
Senegal
Aliou Cisse
Kolombiya
Kolombiya
Jose Pekerman
  Senegal - Kolombiya Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    Kolombiya'da Johan Andrés Mojica, Ismaila Sarr'ın hızlı hücumunda yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
  • 45'
    Karşılaşmada ilk yarının sonuna üç dakika uzatma ilave edildi.
  • 42'
    Keita Balde, taç çizgisi kenarında Cuadrado'ya sert girdi. Cuadrado bir süre yerde kaldı, ardından kalktı.
  • 39'
    Kolombiya'da Quintero, oyunun durduğu dakikalarda yedek kulübesine kadar koştu ve teknik direktör Pekerman ile bir şeyler konuştu.
  • 38'
    Karşılaşmada temponun oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.
  • 36'
    Sadio Mane driplinglerle Kolombiya ceza sahasına sokulmak üzereyken, Carlos Sanchez tarafından düşürüldü. Hakem faul düdüğünü çaldı.
  • 34'
    Quintero'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Ndiaye topu önce sektirse de ikinci hamlede kontrol etmeyi başardı.
  • 31'
    Kolombiya'da erken bir oyuncu değişikliği. Sakatlanan James Rodríguez, yerini Luis Muriel'e bıraktı.
  • 29'
    İlk 30 dakika itibarıyla Kolombiya topa %60 oranında sahip olsa da maçın hakiminin net biçimde Senegal olduğunu söyleyebiliriz.
  • 26'
    SENEGAL ETKİLİ GELDİ! Önce Mane ceza sahasının sol çaprazından içeri girdi, ardından topu önünde bulan Keita Balde'nin vuruşu Ospina'da kaldı.
  • 24'
    Kolombiya'da Quintero, Gueye'nin sert faulüyle yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu ve Gueye'yi daha dikkatli olması konusunda uyardı.
  • 21'
    Penaltı pozisyonunun ardından da Senegal daha fazla rakip yarı sahada oynamaya devam ediyor.
  • 18'
    PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ! Maçın hakemi Mazic, VAR'a başvurarak penaltı pozisyonunun görüntüsünü bir kez daha izledi ve kararını iptal etti.
  • 17'
    PENALTI! Davinson Sanchez, kaleciyle karşı karşıya kalan Sadio Mane'yi düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
  • 15'
    Kolombiya'da Cuadrado, Gassama'yla girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı, hakem oyunu durdurdu.
  • 13'
    KOLOMBİYA GOLE YAKLAŞTI! Frikiği kullanan Quintero'nun uzak direğe doğru yaptığı vuruş yerden sekip tehlike kazandı, kaleci Ndiaye güçlükle kornere çelebildi.
  • 11'
    Senegal'in ceza yayı önünde Falcao, iki Senegalli oyuncunun arasında kaldı ve yere düştü. Hakem faul düdüğünü çaldı. Kolombiya tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.
  • 10'
    İlk 10 dakika itibarıyla her iki takım da rakip kalede bir pozisyon üretmeyi başaramadı.
  • 8'
    Oyun daha çok Kolombiya'nın yarı sahasında oynanıyor.
  • 6'
    Kolombiya ikinci bölgede birçok pas hatası yaparak maça başladı.
  • 5'
    Senegal şu ana kadar orta sahada ikili mücadeleleri daha fazla kazanan taraf oldu.
  • 3'
    Maçın ilk dakikalarında Senegal genellikle uzun paslarla savunma arkasına sızmaya çalışmak niyetinde.
  • 1'
    Ve karşılaşma Kolombiya'nın santrasıyla başladı.
  • Her iki takımın onbirleri belli oldu.
  • Merhaba! Dünya Kupası'nda H Grubu'nun son maçında Senegal ile Kolombiya karşılaşıyor. Maça dair tüm gelişmeleri canlı olarak sizlere aktaracağız.
  • Kolombiya XI: Ospina, Arias, Yerry Mina, Sánchez, Mojica, Carlos Sánchez, Uribe, Cuadrado, James, Quintero, Falcao
  • Senegal XI: K.Ndiaye, Sabaly, Koulibaly, Sané, Gassama, Gueye, Kouyaté, Sarr, Mané, Niang, Keita Baldé
  Takım Kadroları

Senegal

  • 16 Khadim N'Diaye
  • 21 Lamine Gassama
  • 8 Cheikhou Kouyate
  • 3 Kalidou Koulibaly
  • 12 Youssouf Sabaly
  • 5 Idrissa Gueye
  • 6 Salif Sane
  • 18 Ismaila Sarr
  • 19 M'Baye Niang
  • 10 Sadio Mane
  • 20 Keita Balde

Kolombiya

  • 1 David Ospina
  • 4 Santiago Arias
  • 17 Johan Mojica 45'
  • 23 Davinson Sanchez
  • 13 Yerry Mina
  • 6 Carlos Sanchez
  • 11 Juan Cuadrado
  • 10 James Rodriguez 31'
  • 20 Juan Quintero
  • 15 Mateus Uribe
  • 9 Radamel Falcao

Yedekler

  • 23 Alfred Gomis
  • 1 Abdoulaye Diallo
  • 22 Moussa Wague
  • 13 Alfred N'Diaye
  • 4 Kara Mbodj
  • 17 Badou Ndiaye
  • 11 Cheikh N'Doye
  • 2 Adama Mbengue
  • 7 Moussa Sow
  • 9 Mame Biram Diouf
  • 15 Diafra Sakho
  • 14 Moussa Konate

Yedekler

  • 22 Jose Cuadrado
  • 12 Camilo Vargas
  • 2 Cristian Zapata
  • 3 Oscar Murillo
  • 18 Farid Diaz
  • 5 Wilmar Barrios
  • 16 Jefferson Lerma
  • 14 Luis Muriel 31'
  • 7 Carlos Bacca
  • 19 Miguel Borja
  • 21 Jose Izquierdo
Takım
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