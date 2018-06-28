  Senegal - Kolombiya Canlı Maç Anlatımı

45' Kolombiya'da Johan Andrés Mojica, Ismaila Sarr'ın hızlı hücumunda yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna üç dakika uzatma ilave edildi.

42' Keita Balde, taç çizgisi kenarında Cuadrado'ya sert girdi. Cuadrado bir süre yerde kaldı, ardından kalktı.

39' Kolombiya'da Quintero, oyunun durduğu dakikalarda yedek kulübesine kadar koştu ve teknik direktör Pekerman ile bir şeyler konuştu.

38' Karşılaşmada temponun oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.

36' Sadio Mane driplinglerle Kolombiya ceza sahasına sokulmak üzereyken, Carlos Sanchez tarafından düşürüldü. Hakem faul düdüğünü çaldı.

34' Quintero'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Ndiaye topu önce sektirse de ikinci hamlede kontrol etmeyi başardı.

31' Kolombiya'da erken bir oyuncu değişikliği. Sakatlanan James Rodríguez, yerini Luis Muriel'e bıraktı.

29' İlk 30 dakika itibarıyla Kolombiya topa %60 oranında sahip olsa da maçın hakiminin net biçimde Senegal olduğunu söyleyebiliriz.

26' SENEGAL ETKİLİ GELDİ! Önce Mane ceza sahasının sol çaprazından içeri girdi, ardından topu önünde bulan Keita Balde'nin vuruşu Ospina'da kaldı.

24' Kolombiya'da Quintero, Gueye'nin sert faulüyle yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu ve Gueye'yi daha dikkatli olması konusunda uyardı.

21' Penaltı pozisyonunun ardından da Senegal daha fazla rakip yarı sahada oynamaya devam ediyor.

18' PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ! Maçın hakemi Mazic, VAR'a başvurarak penaltı pozisyonunun görüntüsünü bir kez daha izledi ve kararını iptal etti.

17' PENALTI! Davinson Sanchez, kaleciyle karşı karşıya kalan Sadio Mane'yi düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

15' Kolombiya'da Cuadrado, Gassama'yla girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı, hakem oyunu durdurdu.

13' KOLOMBİYA GOLE YAKLAŞTI! Frikiği kullanan Quintero'nun uzak direğe doğru yaptığı vuruş yerden sekip tehlike kazandı, kaleci Ndiaye güçlükle kornere çelebildi.

11' Senegal'in ceza yayı önünde Falcao, iki Senegalli oyuncunun arasında kaldı ve yere düştü. Hakem faul düdüğünü çaldı. Kolombiya tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

10' İlk 10 dakika itibarıyla her iki takım da rakip kalede bir pozisyon üretmeyi başaramadı.

8' Oyun daha çok Kolombiya'nın yarı sahasında oynanıyor.

6' Kolombiya ikinci bölgede birçok pas hatası yaparak maça başladı.

5' Senegal şu ana kadar orta sahada ikili mücadeleleri daha fazla kazanan taraf oldu.

3' Maçın ilk dakikalarında Senegal genellikle uzun paslarla savunma arkasına sızmaya çalışmak niyetinde.

1' Ve karşılaşma Kolombiya'nın santrasıyla başladı.

Her iki takımın onbirleri belli oldu.

Merhaba! Dünya Kupası'nda H Grubu'nun son maçında Senegal ile Kolombiya karşılaşıyor. Maça dair tüm gelişmeleri canlı olarak sizlere aktaracağız.

Kolombiya XI: Ospina, Arias, Yerry Mina, Sánchez, Mojica, Carlos Sánchez, Uribe, Cuadrado, James, Quintero, Falcao