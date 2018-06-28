  Senegal - Kolombiya Canlı Maç Anlatımı

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45'
Kolombiya'da Johan Andrés Mojica, Ismaila Sarr'ın hızlı hücumunda yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
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45'
Karşılaşmada ilk yarının sonuna üç dakika uzatma ilave edildi.
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42'
Keita Balde, taç çizgisi kenarında Cuadrado'ya sert girdi. Cuadrado bir süre yerde kaldı, ardından kalktı.
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39'
Kolombiya'da Quintero, oyunun durduğu dakikalarda yedek kulübesine kadar koştu ve teknik direktör Pekerman ile bir şeyler konuştu.
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38'
Karşılaşmada temponun oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.
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36'
Sadio Mane driplinglerle Kolombiya ceza sahasına sokulmak üzereyken, Carlos Sanchez tarafından düşürüldü. Hakem faul düdüğünü çaldı.
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34'
Quintero'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Ndiaye topu önce sektirse de ikinci hamlede kontrol etmeyi başardı.
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31'
Kolombiya'da erken bir oyuncu değişikliği. Sakatlanan James Rodríguez, yerini Luis Muriel'e bıraktı.
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29'
İlk 30 dakika itibarıyla Kolombiya topa %60 oranında sahip olsa da maçın hakiminin net biçimde Senegal olduğunu söyleyebiliriz.
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26'
SENEGAL ETKİLİ GELDİ! Önce Mane ceza sahasının sol çaprazından içeri girdi, ardından topu önünde bulan Keita Balde'nin vuruşu Ospina'da kaldı.
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24'
Kolombiya'da Quintero, Gueye'nin sert faulüyle yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu ve Gueye'yi daha dikkatli olması konusunda uyardı.
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21'
Penaltı pozisyonunun ardından da Senegal daha fazla rakip yarı sahada oynamaya devam ediyor.
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18'
PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ! Maçın hakemi Mazic, VAR'a başvurarak penaltı pozisyonunun görüntüsünü bir kez daha izledi ve kararını iptal etti.
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17'
PENALTI! Davinson Sanchez, kaleciyle karşı karşıya kalan Sadio Mane'yi düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
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15'
Kolombiya'da Cuadrado, Gassama'yla girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı, hakem oyunu durdurdu.
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13'
KOLOMBİYA GOLE YAKLAŞTI! Frikiği kullanan Quintero'nun uzak direğe doğru yaptığı vuruş yerden sekip tehlike kazandı, kaleci Ndiaye güçlükle kornere çelebildi.
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11'
Senegal'in ceza yayı önünde Falcao, iki Senegalli oyuncunun arasında kaldı ve yere düştü. Hakem faul düdüğünü çaldı. Kolombiya tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.
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10'
İlk 10 dakika itibarıyla her iki takım da rakip kalede bir pozisyon üretmeyi başaramadı.
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8'
Oyun daha çok Kolombiya'nın yarı sahasında oynanıyor.
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6'
Kolombiya ikinci bölgede birçok pas hatası yaparak maça başladı.
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5'
Senegal şu ana kadar orta sahada ikili mücadeleleri daha fazla kazanan taraf oldu.
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3'
Maçın ilk dakikalarında Senegal genellikle uzun paslarla savunma arkasına sızmaya çalışmak niyetinde.
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1'
Ve karşılaşma Kolombiya'nın santrasıyla başladı.
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Her iki takımın onbirleri belli oldu.
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Merhaba! Dünya Kupası'nda H Grubu'nun son maçında Senegal ile Kolombiya karşılaşıyor. Maça dair tüm gelişmeleri canlı olarak sizlere aktaracağız.
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Kolombiya XI: Ospina, Arias, Yerry Mina, Sánchez, Mojica, Carlos Sánchez, Uribe, Cuadrado, James, Quintero, Falcao
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Senegal XI: K.Ndiaye, Sabaly, Koulibaly, Sané, Gassama, Gueye, Kouyaté, Sarr, Mané, Niang, Keita Baldé