  Belçika - Tunus Canlı Maç Anlatımı

45' Gol Romelu Lukaku Menama

45' Kıran kırana geçen mücadelede ilk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp süre eklendi.

45' Ali Maaloul'un sol kanattan, sağa gönderdiği uzun topta Wahbi Khazri topla buluşmak isterken Carrasco kafayla tehlikeyi önledi.

45' KAÇTI! Belçika mutlak bir golden yararlanamadı. Hazard'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kevin De Bruyne, sağ çaprazdan şut atmak yerine pas vermeyi tercih etti ama gönderdiği topa kale önünde Lukaku dokunamayınca net bir şans sona erdi.

43' Ali Maaloul'un ceza sahasına gönderdiği topta Khaoui sol çizgiden pasını içeri çevirdi ama Boyata'nın kritik müdahalesiyle top kornere gitti.

41' Tunus ilk yarı tamamlanmadan ikinci değişikliğini de yapmak zorunda kaldı. Dylan Bronn'un oyundan çıkışından sonra şimdi de Syam Ben Youssef, sakatlanarak yerini Yohan Benalouane'a bıraktı.

40' Tunus'ta bir kez daha zorunlu bir değişiklik yapılacak.

39' AUT! Tunus atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası dışında topu önce göğsüyle yumuşatan Fakhreddine Ben Youssef, devamında sağ ayağıyla sert bir şut denedi ama top üstten auta çıktı.

38' Lukaku ceza sahası dışında topu De Bruyne ile buluşturdu, devamında De Bruyne içeri giren Lukaku'yu gördü ama onun pasında kaleci Ben Mustapha yatarak topu kontrol etti.

37' Belçika atağında Carrasco, kaleye uzak mesafeden faule maruz kalarak takımına serbest vuruş kazandırdı. Belçika paslaşarak serbest vuruşu kazandı ve şimdi atak hazırlığı yapıyorlar.

36' Günün en etkili isimlerinden olan Wahbi Khazri şimdi ayağından bir sakatlık geçirdi ve kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri Khazri için sahaya geldi.

34' Wahbi Khazri adeta takımını tek başına taşıyor. Yine sağ çaprazdan içeri sokulan Khazri çizgiye inip topu içeri çevirmek istedi ama kontrolü kaybetti ve aut kararı geldi.

33' COURTOIS İZİN VERMEDİ! Tunus yine Wahbi Khazri ile golü aradı. Yıldız oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Courtois zorlansa da çift hamlede kontrol etti.

32' Romelu Lukaku bileğinden bir sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncunun tedavisi saha kenarında yapılıyor.

31' KAÇTI! Tunus bu dakikalarda çok tehlikeli geliyor. Hamdi Nagguez'in sağdan içeri gönderdiği pas Boyata'dan geri döndü, ceza sahası dışına yönelen topa Sassi vurdu ama top kalenin dibinden dışarı gitti.

30' Tunus'un etkili oyuncusu Wahbi Khazri kanatlardan gelmeye devam ediyor. Khazri'nin sağ çaprazdan girip kaleye gönderdiği şut, Courtois'nın kontrolü altında dışarı çıktı.

28' KRİTİK MÜDAHALE! Tunus savunmasının hatasında topla buluşan Belçika'da ceza sahasına gönderilen pası Lukaku bekletmeden ceza sahası dışına verdi, oradaki Witsel boş pozisyonda çok sert bir şut gönderdi ama savunmaya çarpan top kaleyi bulmadı.

27' Belçika çok hızlı bir hücum gerçekleştirdi. De Bruyne orta sahada taşıdığı topu devamında boştaki Lukaku'ya yolladı, golcü oyuncu ceza sahasına kadar girdi ve sağ çizgiye indi ama topun kontrolünü kaybederek gol fırsatını değerlendiremedi.

26' Üç golün ardından karşılaşmada oyun temposu bir nebze düştü.

25' Tunus çok etkili geldi. Soldan başlayan atakta Khazri ceza sahası içinde topu aldı, sol çaprazdan çizgiye inip ortayı yaptı ama kaleci Courtois tehlikeye izin vermedi.

24' Tunus'ta sakatlık geçiren Dylan Bronn sedyeyle kenara geldi. Talihsiz bir sakatlık geçiren genç savunma oyuncusu, yerini Hamdi Nagguez'e bıraktı.

22' Tunus adına maçtaki golü kaydeden savunma oyuncusu Dylan Bronn bir sakatlık geçirdi ve şimdi tedavisi oyun alanında yapılıyor.

21' AUT! Alderweireld, Belçika savunmasından ileri açıldı, topla birlikte rakip ceza sahasına kadar ilerledi ve ceza sahası dışından şutunu gönderdi ama top uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

20' Maç mükemmel bir tempoda ilerliyor. 20 dakika geride kalırken üç gol ve birçok gol pozisyonuna şahit olduk.

19' BEN MUSTAPHA KURTARDI! Belçika üçüncü gole çok yaklaştı. Yannick Carrasco'nun cepheden sert şutunda kaleci Ben Mustapha topu son anda çeldi ve gole izin vermedi.

18' GOL! Fark bire indi! Tunus ceza sahası dışında sol çaprazdan serbest vuruş kullandı. Khazri'nin nefis ortasına kafayı vuran savunma oyuncusu Dylan Bronn, topu filelerle buluşturdu ve Tunus, skoru 2-1'e getirdi.

16' GOL! Belçika ikinci golü de buldu! Mertens'le başlayan atakta ceza sahası içinde topla buluşan Lukaku, sol çaprazdan sert şutunu yolladı ve yerden giden top filelerle buluştu. Belçika, Tunus karşısında 2-0'ı buldu.

15' Belçika bu kez soldan geldi. Yannick Carrasco sol çaprazdan içeri kat edip yerden şutunu gönderdi, kaleci Ben Mustapha topu kontrol etti.

14' Hakeme yoğun itirazlarda bulunan Ferjani Sassi sarı kart gördü.

14' Khazri sağ çaprazdan içeri girmek isterken Vertonghen ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, hakem devam kararı verdi fakat Tunuslu oyuncular karara tepki gösterdi.

13' Mertens sağ kanattan çizgiye indi, köşe gönderinin önünden ortayı yaptı ama Bronn kafayla topu uzaklaştırdı.

13' KAÇTI! Belçika ikinci gole yaklaştı. Lukaku'nun sağ çizgiden içeri çevirdiği pasta Hazard kaleye yakın bölgeden şutunu gönderdi ama etkisiz giden top, kaleci Ben Mustapha'da kaldı.

11' Boyata'nın uzun topunda Hazard savunmanın arkasına sarkmak isterken Tunus savunması kademeye girdi.

10' Tunus bu dakikada etkili geldi. Kısa paslaşmaların ardından Skhiri'nin ceza sahasına gönderdiği hava topunda Ben Youssef hareketlendi ama kaleci Courtois çıkıp topu uzaklaştırdı.

8' Mücadele oldukça tempolu başladı ve Belçika, hızlı hücumların meyvesini golle aldı.

6' GOL! Belçika golü buldu. Penaltıda topun başına geçen Eden Hazard, etkili vuruşuyla topu köşeye yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

5' PENALTI! Belçika atağında Hazard sağ kanattan topla birlikte çizgiye inmek isterken Ben Youssef'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

4' Karşılaşmanın ilk dakikalarında Belçika rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

3' KRİTİK MÜDAHALE! Belçika savunmasından atılan uzun topta Lukaku müthiş bir hızla savunmanın arkasına sarktı, gole çok yaklaşmışken kaleci Ben Mustapha çıkıp ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

3' KALECİDE KALDI! Belçika etkili oyununa devam ediyor. Thomas Meunier'nin ceza sahası dışından gönderdiği şut kalecide kaldı.

2' De Bruyne'ün serbest vuruşta içeri yaptığı orta etkili gitmedi ve kaleci Ben Mustapha'da kaldı.

1' Belçika ataktayken Eden Hazard rakip yarı alanın ortalarında yerde kaldı ve takımına serbest vuruş kazandırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.

TUNUS: Ben Mustapha; Bronn, Ben Youssef, Meriah, Maaloul; Skhiri, Sassi, Khaoui, Badri; F. Ben Youssef; Khazri

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku.

İki takımın da 11'leri belli oldu.

@OptaCan: İki ülke, Dünya Kupası'nda daha önce bir kez karşılaştı. 2002'deki turnuvada oynanan grup maçı 1-1 berabere tamamlandı.

@OptaCan: Belçika ile Tunus bugüne kadar üç kez karşılaşırken, taraflar birer galibiyet aldı (1B).

@OptaCan: Belçika, Dünya Kupası'nda karşılaştığı Afrika ülkelerine hiç kaybetmezken (2G 1B), tek beraberliği 2002'deki turnuvada Tunus karşısında aldı.

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile Tunus karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız.