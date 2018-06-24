  İngiltere - Panama Canlı Maç Anlatımı

45' GOL! Harry Kane, aynı penaltı vuruşuyla topu bir kez daha ağlara yolladı. Aynı köşeye aynı hızda topu yollayan Kane, skoru 5-0'a taşıdı.

45' Panama'da Escobar, itirazdan dolayı sarı kart gördü.

44' PENALTI! İngiltere köşe vuruşu kullanırken Stones, Murillo'nun hamlesiyle yerde kaldı ve penaltı kararı geldi.

42' KORNER! İngilere beşinci gole yaklaştı. Lingard'ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şut savunmada Roman Torres'e çarpıp kornere gitti.

41' Panamalı oyuncuların itirazlarından sonra gol için VAR devreye girdi ama gol kararı iptal olmadı. İngiltere gol şov yapıyor.

40' GOL! İngiltere, kaleyi cepheden gören uzak bir mesafeden serbest vuruş kazandı. Trippier'ın içeri yaptığı orta kafalardan sekti, devamında Stones'un kale önünden vuruşu ağlarla buluştu. İngiltere skoru 4-0'a taşıyor.

38' Panama atağında Godoy'un sol çaprazdan kale önüne gönderdiği sert orta herkesi geçip doğrudan auta gitti.

37' İngiltere, henüz ilk yarı tamamlanmadan farkı iyice açtı...

36' GOL! Günün kahramanlarından Lingard, mükemmel bir gole imza attı! Sterling'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jesse Lingard, klas bir vuruşla topu köşeye gönderdi ve kaleciyi çaresiz bıraktı.

34' Her iki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanıyor. İngiltere daha çok duran toplarla gol arıyor, Panama ise kontra atak arıyor.

32' ÜST AĞLARDA! Trippier'ın orta sahaya yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta Maguire, içeri ortalanan topa kale önünde dar açıdan kafayı vurdu, üst ağlarda kaldı.

31' Walker'ın pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topu alan Sterling ceza sahasına doğru hareket etmek isterken iki rakibinin faulüne maruz kaldı ve oyun durdu.

29' Cooper'ın pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Jose Rodriguez, zor pozisyonda şutunu gönderdi ama top üstten farklı şekilde auta çıktı.

28' @OptaCan: İngiltere forması giydiği son beş maçta da gol atan Harry Kane, milli takımdaki en uzun serisini yaşıyor.

26' İngiltere'nin gollerinden sonra Panama'nın oyun temposu düştü.

25' Walker'ın uzun pasında sol çizgide topu kontrol etmeye çalışan Lingard istediğini başaramadı ve topu ortalamak isterken taca yolladı.

24' 2018 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e yükselten İngiltere, bu gollerin 3'ünü Kane ile buldu.

23' İngiltere'de Ruben Loftus-Cheek sarı kart gördü.

22' GOL! Penaltı vuruşunda topun gerisine geçen Harry Kane, mükemmel bir şutla topu filelere yollayarak İngiltere'yi 2-0'a taşıyor.

20' PENALTI! İngiltere'de rakip ceza sahasına gönderilen uzun pasta Lingard topu kontrol etmeye çalışırken Escobar ile Torres'in markajında kaldı ve faule maruz kalarak takımına penaltı kazandırdı.

19' Oyun temposu bir nebze düştü. İngiltere orta alanda kısa paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.

17' Panamalı stoper Roman Torres, Sterling ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı ve sağlık görevlileri onun için oyun alanına geldi.

16' AZ FARKLA AUT! Panama beraberlik golünün kıyısından döndü. Barcenas'ın ceza sahası dışından ayak içiyle köşeye gönderdiği etkili şut az farkla yandan auta çıktı.

14' İngiltere ikinci gole Kane ile yaklaştı. Henderson'un ara pasında ceza sahasına hareketlenen Kane bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama topu ayağında iyi kontrol edemedi ve açılan topu kaleci aldı.

13' Karşılaşma oldukça yüksek bir tempoda başladı. Panama şu ana dek daha etkili olsa da İngiltere, duran toptan bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor.

11' KRİTİK MÜDAHALE! Panama'nın sağdan gelişen atağında Barcenas çizgiye yakın bölgeden topu içeri çevirdi, yerden sert giden ortaya Walker son anda müdahale edip tehlikeyi önledi.

10' Maçın ilk sarı kartı Panama'ya çıktı. Lingard'a sert bir faul yapan Cooper sarı kartla cezalandırıldı.

9' John Stones, kariyerinde forma giydiği ikinci Dünya Kupası maçında ilk golünü attı.

8' GOL! İngiltere duran toptan golü buldu! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Trippier'in ortasına kafayı vuran John Stones, ülkesini Panama karşısında 1-0 öne geçiriyor.

7' Walker'ın savunma arkasına attığı uzun topta Trippier hareketlendi ve çizgide topu kontrol etti ama orta yapmak isterken top, rakibin müdahalesiyle kornere gitti.

6' Karşılaşmanın ilk dakikalarında Panama daha etkili bir oyun ortaya koyuyor. İngiltere çıkmakta zorlanıyor.

5' AUT! Panama bu dakikada gole yaklaştı. Cooper'ın kaptığı topla orta alandan başlayan atakta Barcenas, aldığı pası solda boşta olan Godoy'a aktardı ama Godoy, uygun durumda topa istediği gibi vuramadı, aut kararı çıktı.

4' Lingard'ın tedavisi tamamlandı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

4' Panama sol kanattan serbest vuruş kullandı. Davis'in ortasında Kane topu kafayla karşıladı, devamında Barcenas'ın uzaktan şutu farklı bir şekilde auta gitti.

3' Rakibiyle hava topu mücadelesine giren Lingard sakatlık geçirdi. Tedavisi oyun alanında yapılıyor.

2' İlk atak İngiltere'den geldi. Henderson'ın pasında sağ çizgide topla buluşan Lingard, rakibini geçip içeri hareketlendi, pasını içeri çevirdi ama sert giden topu İngiliz hücumu kontrol edemedi.

1' Mücadele İngiltere'nin vuruşuyla başladı.

@OptaCan: CONCACAF ülkeleri, Dünya Kupası'nda Avrupalı rakipleriyle oynadığı son 10 maçın sadece birini kazanabildi (3B 6M). Bu tek galibiyet, 2018 Dünya Kupası'nda Meksika'nın Almanya'yı yendiği karşılaşmada geldi.

@OptaCan: İngiltere ile Panama, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Mutlu pazarlar. 2018 Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere, Panama ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız.

@OptaCan: İlk maçında Belçika'ya 3-0 yenilen Panama, 2006'da İspanya'ya 4-0 kaybeden Ukrayna'nın ardından Dünya Kupası'ndaki ilk maçında en farklı mağlubiyet alan takım oldu.

PANAMA: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez, Barcenas, Cooper, Godoy, Rodriguez, Perez

@OptaCan: İngiltere, Dünya Kupası'nda CONCACAF ülkeleriyle oynadığı son dört maçı kaybetmezken (2G 2B); son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı (2010'da ABD & 2014'te Kosta Rika). İngilizlerin tek mağlubiyeti ise 1950'de ABD karşısında geldi.

11'ler belli oldu.

@OptaCan: Panama, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda karşılaşacağı 38'inci farklı ülke olacak; daha önce rakip oldukları 37 ülkeyle yaptıkları ilk karşılaşmaların sadece beşini kaybettiler (1950'de ABD ve İspanya, 1954'te Uruguay, 1962'de Macaristan, 1990'da İtalya).