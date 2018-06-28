  İngiltere - Belçika Canlı Maç Anlatımı

19' Belçika'da Youri Tielemans, sol kanatta Danny Rose'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

18' Belçika'da Fellaini rakibin hızlı hücumunu ikinci bölgede yaptığı faulle kesti.

16' Oyunun temposu son derece düşük bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

15' İngiltere'yi sık sık uzun diyagonal paslar atarken görüyoruz.

13' İngiltere'de Alexander-Arnold'un sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasındaki Jamie Vardy kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

11' İlk 10 dakikada İngiltere topa daha fazla sahip olsa da pozisyonları bulan taraf Belçika oldu.

10' BELÇİKA'DAN BİR TEHLİKE DAHA! Sağ kanattan yapılan ortanın ardından İngiltere ceza sahası içinde karambol yaşandı. Fellaini'nin kafayla indirdiği topa Batshuayi dokundu, kaleye doğru giden topu İngilizler son anda çizgiden çıkardı.

9' İngiltere oyunu kendi yarı sahasından kurmak isterken Belçika'nın ön alan baskısıyla karşılaşıyor.

8' Karşılaşma beklenildiği gibi düşük tempoda başladı. İki takım da temkinli oynuyorlar.

6' İLK TEHLİKE BELÇİKA'DAN! Youri Tielemans yaklaşık 30 metreden şut açısını buldu, çok iyi vurdu, Jordan Pickford güçlükle çelebildi.

4' İngiltere maçın başında topa daha fazla sahip olan taraf. Oyunu Belçika yarı sahasına yıkmış durumdalar.

2' Her iki takım da ilk iki maçta kullanmadığı oyunculara onbirlerinde yer vermiş durumda.

1' Ve karşılaşma İngiltere'nin santrasıyla başladı.

@OptaCan: Belçika, bugüne kadar İngiltere'yle oynadığı 21 maçın sadece birini kazanabildi (5B 15M).

Merhaba! Dünya Kupası G Grubu son maçında İngiltere ve Belçika karşılaşıyor. Maça dair tüm gelişmeleri sizlerle canlı olarak paylaşacağız.

@OptaCan: Harry Kane ilk iki grup maçında rakip filelere beş gol gönderdi. Bu turnuvadan önce grup aşamasında daha fazla gol atabilen son oyuncu Oleg Salenko'ydu (1994'te 6 gol).

@OptaCan: Romelu Lukaku, İngiltere kalecisi Jordan Pickford'la bugüne kadar üç kez rakip oldu. Belçikalı santrfor, Premier Lig'de oynanan üç karşılaşmada toplam beş gol attı. Pickford'a Lukaku'dan daha fazla gol atabilen tek isim Kane (6).

İngiltere XI: Pickford, Rose, Stones, Cahill, Jones, Delph, Alexander-Arnold, Dier, Loftus-Cheek, Vardy, Rashford

Belçika XI: Courtois, Vermaelen, Boyata, Dendoncker, Fellaini, T. Hazard, Tielemans, Dembele, Chadli, Januzaj, Batshuayi

@OptaCan: İngiltere ile Belçika, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşılaşıyor. Daha önce oynanan iki karşılaşmada İngilizler mağlubiyet almadı (1G 1B).

@OptaCan: Roberto Martinez göreve geldikten sonra Belçika formasıyla çıktığı 20 maçta 23 gol kaydeden Lukaku, 2018 Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği dört isabetli şutu da gol yaptı.

@OptaCan: İngiltere, Dünya Kupası tarihinde sadece 1982'deki turnuvada üç grup maçını da kazandı.

@OptaCan: Belçika, Dünya Kupası'nda oynadığı son iki maçı da üç farkla kazandı. Turnuva tarihinde üst üste üç maçta rakiplerine en az üç fark atabilen ülke yok.

Her iki takımın onbirleri belli oldu.

@OptaCan: İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda şu ana kadar sekiz gol attı (1954 ve 1990'la eşit). Rakip fileleri daha fazla havalandırdıkları tek turnuva 1966 Dünya Kupası (11).

@OptaCan: İngiltere, Belçika'ya 11 maçtır yenilmiyor (7G 4B) ve rakibiyle oynadığı son karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı (Haziran 2012'de 1-0).