  Uruguay - Portekiz Canlı Maç Anlatımı

31' TEHLİKELİ NOKTA! Portekiz yine rakip ceza sahası çevresinde paslaşırken Guedes faule maruz kaldı ve Portekiz, kaleye yakın mesafeden frikik kazandı. Ronaldo topun başına geçiyor.

29' Portekiz adeta rakip ceza yayı çevresine kamp kurdu ama Uruguay savunması takım halinde rakibini karşılıyor.

28' Uruguay atağında Martin Caceres sağ kanattan uzun bir taç atışı kullandı. Ceza sahasına gönderdiği uzun topu Portekizliler uzaklaştırdı.

27' William'ın cepheden ceza alanına gönderdiği uzun topta Bernardo Silva topu kafasıyla aşırdı ama Muslera tehlikeyi sezip çıktı ve topu kontrol etti.

26' Joao Mario'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içine yapılan ortaya kimse dokunamadı.

25' Bernardo Silva sağ kanattan şık hareketlerle rakiplerini geçti, çizgiye doğru hareketlenirken Godin'in müdahalesi geldi ve Portekiz serbest vuruş kazandı.

24' Uruguay savunmada genel olarak oyunu rölantide tutuyor ve Portekiz'e alan bırakmıyor.

22' KRİTİK KURTARIŞ! Uruguay'da yakın mesafeden kullanılan serbest vuruşta topun başına Suarez geçti. Yıldız golcünün yerden sert şutunda kaleci Rui Patricio son anda uzanarak topu çeldi.

21' FRİKİK! Uruguay atağında Luis Suarez tek başına topla beraber ceza sahasına girmek isterken Jose Fonte'nin sert müdahalesi geldi ve Uruguay, kaleyi cepheden gören net bir noktadan serbest vuruş kazandı.

19' Portekiz'de Bernardo Silva sağ çizgiye indi, ortayı içeri gönderdi. Orada bulunan Guedes kafayı vurdu fakat savunma topu uzaklaştırdı.

18' Uruguay golden sonra savunmaya çekildi. Portekiz oyunu rakip alana yıkmaya başladı.

17' Uruguay alan savunmasıyla kademede boşluk vermiyor ve Portekiz pozisyon bulmakta zorlanıyor.

16' Rakip ceza sahası dışına yerleşen Portekiz'de Bernardo Silva'nın pasında Guedes topla buluştu, rakiplerinden sıyrılmak istedi ancak kalabalık savunmaya karşı şutunu yolladı, top kaleye isabet etmedi.

15' Maçta 15 dakikalık süre geride kalırken iki takım da oyunu yüksek tempoyla sürdürüyor. Uruguay ön alanda sık sık rakibine pres uygularken Portekiz ise kanatlardan atak yapıyor.

14' Adrien'in kaptırdığı top sonrası hücumda tek başına pozisyon arayan Luis Suarez, kalabalık savunma arasından ceza sahasına girip sağ çaprazdan şutunu çekti ama savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

13' Torreira, Ronaldo'nun şutunda vücuduna aldığı top darbesiyle ufak bir sakatlık geçirdi ama oyuna devam edebilecek.

12' Cristiano Ronaldo rakip yarı alanda sol kanatta topla beraber hareketlendi, rakipleri izin vermeyince topu sağına çekti ve çok uzaktan şut denemesinde bulundu ama top, Torreira'ya çarptı.

11' AZ FARKLA AUT! Portekiz köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Devamında arka direğe yapılan ortaya Jose Fonte yükselip kafayı vurdu ama top az farkla yandan auta gitti.

10' Portekiz'in etkili isimlerinden Bernardo Silva hızla sağ kanatta çizgiye indi, ortayı yaptı ama savunma ayak koydu ve top kornere gitti.

8' Edinson Cavani, 2018 Dünya Kupası'nda ikinci golüne imza attı.

7' GOL! Perde erken açıldı! Cavani sağ kanatta topla hareket halindeyken oyunun yönünü sol kanada çevirdi. Orada bulunan Suarez topu kontrol edip orta pozisyonunu alırken Cavani içeri girdi, Suarez'in ortasında Cavani'nin kafası geldi ve top ağlara gitti. Uruguay 1-0 önde!

6' MUSLERA'DA KALDI! Bernardo Silva'nın pasında Ronaldo ceza sahası dışından kaleyi gördü, şutunu gönderdi ama kaleci Muslera topu sektirmeden kontrol etti.

5' Uruguay sağ kanattan köşe vuruşunu Torreira ile kullandı. Onun ortasında topa vurulan kafayı Portekiz savunması karşıladı.

4' Uruguay sağ kanattan köşe vuruşu kullanma hazırlığı yaparken ceza sahası içinde Pepe ile Godin'in birbirlerini ittirmelerinden ötürü hakem iki oyuncuyu da uyardı.

3' Uruguay'da Nandez, Suarez ile paslaşmasının ardından sağ çizgiye inip ortayı yaptı ama Fonte ayak koydu ve top kornere gitti.

2' Portekiz bu dakikada çok etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Ronaldo rakiplerinden sıyrılamayınca pası solundaki Joao Mario'ya aktardı, onun yaptığı ortaya Bernardo Silva kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.

1' Mücadele Portekiz'in vuruşuyla başladı.

11'ler belli oldu.

PORTEKİZ: Rui Patricio, Guerreiro, Pepe, Fonte, Ricardo, William Carvalho, Adrien, Joao Mario, Bernardo Silva, Ronaldo, Guedes

@OptaCan: Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı son 17 maçın sadece birini kaybeden Portekiz (seri penaltılar hariç), Dünya Kupası'nda çıktığı son üç eleme maçının tamamında sahadan yenik ayrıldı.

@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda henüz gol yemeyen Uruguay'ın kalesine toplam altı isabetli şut geldi. Dünya Kupası'nda oynadığı ilk dört maçta gol yemeyen son Güney Amerika ülkesi Brezilya (1986).

Mutlu akşamlar. 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Muslera'lı Uruguay, Quaresma'lı Portekiz'le karşılaşıyor. Zorlu maçın anlatımıyla karşınızdayız.

@OptaCan: Uruguay kupayı müzesine götürdüğü 1930'dan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nda oynadığı ilk dört maçı da kazanmak için sahaya çıkıyor.

@OptaCan: Uruguay ile Portekiz toplamda üçüncü, Dünya Kupası'nda ise ilk kez karşılaşıyor. İki ülke arasında oynanan son maç, Temmuz 1972'de 1-1 sona ererken; Portekiz henüz rakibine kaybetmedi (1G 1B).