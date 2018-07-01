SPOR
STADYUM: Luzhniki HAKEM : Björn Kuipers MAÇ TARİH SAATİ: 01 Jul 2018 | 17:00 | şuan: 17:04
7'
0 0
İspanya
İspanya
Fernando Hierro
Rusya
Rusya
Stanislav Cherchesov
  İspanya - Rusya Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

İspanya

  • 1 David de Gea
  • 15 Sergio Ramos
  • 3 Gerard Pique
  • 4 Nacho Fernandez
  • 18 Jordi Alba
  • 21 David Silva
  • 5 Sergio Busquets
  • 8 Koke
  • 22 Isco
  • 20 Marco Asensio
  • 19 Diego Costa

Rusya

  • 1 Igor Akinfeev
  • 4 Sergey Ignashevich
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 2 Mario Fernandes
  • 3 Ilya Kutepov
  • 19 Aleksandr Samedov
  • 18 Yuri Zhirkov
  • 11 Roman Zobnin
  • 17 Aleksandr Golovin
  • 7 Daler Kuzyaev
  • 22 Artem Dzyuba

Yedekler

  • 23 Pepe Reina
  • 13 Kepa Arrizabalaga
  • 16 Nacho Monreal
  • 14 Cesar Azpilicueta
  • 2 Dani Carvajal
  • 6 Andres Iniesta
  • 10 Thiago Alcantara
  • 7 Saul Niguez
  • 12 Alvaro Odriozola
  • 17 Iago Aspas
  • 9 Rodrigo
  • 11 Lucas Vazquez

Yedekler

  • 12 Andrey Lunev
  • 20 Vladimir Gabulov
  • 14 Vladimir Granat
  • 5 Andrey Semenov
  • 9 Alan Dzagoev
  • 21 Aleksandr Erokhin
  • 6 Denis Cheryshev
  • 15 Aleksey Miranchuk
  • 8 Yuri Gazinskiy
  • 16 Anton Miranchuk
  • 10 Fedor Smolov
Takım
O
Av
P
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