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STADYUM:
Luzhniki
HAKEM :
Björn Kuipers
MAÇ TARİH SAATİ:
01 Jul 2018 | 17:00 | şuan: 17:04
7'
0
0
İspanya
Fernando Hierro
Rusya
Stanislav Cherchesov
İspanya - Rusya Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
İspanya
1
David de Gea
15
Sergio Ramos
3
Gerard Pique
4
Nacho Fernandez
18
Jordi Alba
21
David Silva
5
Sergio Busquets
8
Koke
22
Isco
20
Marco Asensio
19
Diego Costa
Rusya
1
Igor Akinfeev
4
Sergey Ignashevich
13
Fedor Kudryashov
2
Mario Fernandes
3
Ilya Kutepov
19
Aleksandr Samedov
18
Yuri Zhirkov
11
Roman Zobnin
17
Aleksandr Golovin
7
Daler Kuzyaev
22
Artem Dzyuba
Yedekler
23
Pepe Reina
13
Kepa Arrizabalaga
16
Nacho Monreal
14
Cesar Azpilicueta
2
Dani Carvajal
6
Andres Iniesta
10
Thiago Alcantara
7
Saul Niguez
12
Alvaro Odriozola
17
Iago Aspas
9
Rodrigo
11
Lucas Vazquez
Yedekler
12
Andrey Lunev
20
Vladimir Gabulov
14
Vladimir Granat
5
Andrey Semenov
9
Alan Dzagoev
21
Aleksandr Erokhin
6
Denis Cheryshev
15
Aleksey Miranchuk
8
Yuri Gazinskiy
16
Anton Miranchuk
10
Fedor Smolov
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.