SPOR
STADYUM: Kazan Arena HAKEM : Alireza Faghani MAÇ TARİH SAATİ: 30 Jun 2018 | 17:00 | şuan: 18:11
50'
1 2
Fransa
Fransa
Didier Deschamps
13' Antoine Griezmann (P)
Arjantin
Arjantin
Jorge Sampaoli
41' Angel Di Maria 48' Gabriel Mercado
  Fransa - Arjantin Canlı Maç Anlatımı
  • 48'
    Asist Lionel Andrés Messi Cuccittini
  • 48'
    Gol Gabriel Iván Mercado
  • 47'
    Arjantin, Di Maria'ya yapılan faulle sol kanattan serbest vuruş kazandı.
  • 46'
    İlk yarıda Mbappe'ye faul yapıp Fransa'ya penaltı kazandıran Rojo, ikinci yarının başında yerini Fazio'ya bıraktı.
  • 46'
    İkinci yarı Lionel Messi'nin vuruşuyla başladı.
  • 45'
    İlk yarının son düdüğü geldi. Fransa ile Arjantin, Griezmann ile Di Maria'nın karşılıklı golleriyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.
  • 45'
    Karşılaşmada ilk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp süre eklendi.
  • 44'
    Kariyerinde üçüncü farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Angel Di Maria, turnuva tarihindeki ikinci golü kaydetti. Di Maria ilk golünü 2014 Dünya Kupası'nda atmıştı.
  • 43'
    Arjantin'de Javier Mascherano, Kante'ye yaptığı faulle sarı kart gördü. Mascherano bu kartla cezalı duruma düştü. Arjantin çeyrek finale yükselirse deneyimli oyuncu forma giyemeyecek.
  • 41'
    Arjantin sağ kanattan Messi ile korner kullandı, penaltı noktasına süzülen topu Pavard karşıladı.
  • 41'
    GOL! Mükemmel gol! Arjantin'in yıldız ayaklarından Angel Di Maria, ceza sahası dışında topla bıluştu ve uzak mesafeden sol ayakla çok sert bir şut gönderdi, top ağlarla buluştu. Arjantin, Fransa karşısında 1-1'i buluyor.
  • 40'
    Pavard ile gelişen Fransa atağında genç sağ bekin içeri gönderdiği orta isabeti bulmadı ve Arjantin savunması önlem aldı.
  • 38'
    Pavon sağ kanatta uygun pozisyonda ölçtü, biçti ve topu ortaladı ama etkisiz giden top kalecide kaldı.
  • 37'
    Arjantin uzun süre sonra atağa çıktı. Di Maria'nın sol kanattan içeri çevirdiği pasta Messi topla buluştu ama devamında iki rakibinin arasında dengesini kaybederek topu kaptırdı.
  • 36'
    @OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı hiçbir eleme maçında gol atamayan Lionel Messi (666 dakika), Fransa filelerini havalandıran son Arjantinli oyuncu (Şubat 2009).
  • 34'
    Otamendi ile Giroud Arjantin ceza sahası içinde ikili mücadelede karşılaştı ve Giroud, Otamendi'ye faul yaptı.
  • 32'
    @OptaCan: Antoine Griezmann, büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) oynadığı son beş eleme turu maçında altı gol attı.
  • 31'
    Fransa atağında Pogba'nın pasında ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Mbappe, önündeki rakibini geçip kaleciyle karşı karşıya kalmak isterken savunma izin vermedi.
  • 30'
    Karşılaşmanın üçte birlik bölümü tamamlandı. Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürerken Arjantin rakip kalede etkili olmakta zorlanıyor.
  • 28'
    Arjantin atağında Mercado ceza sahası içinde sağdan pasını çevirdi, bel hizasında giden top doğrudan dışarı çıkarken Arjantinli oyuncular Umtiti'nin topa elle dokunduğunu iddia ederek penaltı bekledi.
  • 26'
    Rakiplerini geçip sağ kanattan çizgiye inen Griezmann, klas hareketlerle gittikten sonra pasını çevirdi ama kaleci Armani topu aldı.
  • 25'
    Mascherano'nun derinlemesine pasında ceza sahası içinde sağdan çizgiye hareketlenen Enzo Perez'di ama kaleci Lloris o bölgeye gidip yatarak topu aldı.
  • 24'
    Fransa öne geçtikten sonra oyun temposu eski haline geri döndü. Arjantin, Fransa yarı alanında boşluk arıyor ama katı savunma izin vermiyor.
  • 22'
    Arjantin sol kanattan Banega ile köşe vuruşu kullandı. İçeri gönderilen ortayı arka direkte Pogba karşıladı.
  • 21'
    ÜSTTEN AUT! Fransa'da serbest vuruşu Pogba kullandı. Pogba'nın sert şutu farklı bir şekilde üstten auta çıktı.
  • 19'
    Mbappe'yi ceza sahası dışında yere indiren Tagliafico sarı kart gördü.
  • 19'
    Arjantin'de Pavon sağ kanattan çizgiye indi, ortayı yaptı ama Umtiti engelledi.
  • 19'
    TEHLİKELİ NOKTA! Fransa'da savunmanın arkasına gönderilen uzun topta Mbappe topla buluştu ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama Tagliafico'nun müdahalesi geldi. Fransa, ceza sahasının hemen dışından frikik kazandı.
  • 17'
    Arjantin sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Di Maria'nın yaptığı etkisiz ortayı Fransız savunması uzaklaştırdı.
  • 15'
    1-0 geriye düşen Arjantin, kısa paslarla hücum hazırlığı yapıyor.
  • 14'
    Griezmann, 2018 Dünya Kupası'ndaki ikinci golünü attı.
  • 13'
    GOL! Fransa'da penaltıyı Griezmann kullandı. Topla kaleciyi farklı köşelere gönderen Griezmann, Fransa'yı Arjantin karşısında 1-0 öne geçirdi.
  • 11'
    Mbappe'ye faul yaparak penaltıya sebebiyet veren Marcos Rojo sarı kart gördü.
  • 11'
    PENALTI! Arjantin'in kaybettiği top sonrası Mbappe topla birlikte orta sahadan hızla ilerledi, ceza sahasına kadar topu taşıyan Mbappe, Rojo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gönderdi. Fransa için avantaj doğdu!
  • 9'
    DİREKTEN DÖNDÜ! Fransa'da frikiği Antoine Griezmann kullandı. Yıldız oyuncunun sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.
  • 8'
    KRİTİK NOKTA! Mbappe topla birlikte cepheden ceza sahasına hareketlenirken Mascherano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve Fransa, kaleye yakın bir noktadan frikik kazandı.
  • 7'
    Karşılaşmanın ilk dakikalarına iki takım da oldukça dengeli başladı. Şu ana dek iki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanıyor.
  • 5'
    Arjantin'de savunmanın arkasına atılan pasta Di Maria sol kanatta topla buluştu, ortayı içeri gönderse de top doğrudan auta çıktı.
  • 4'
    Arjantin sağ kanattan Banega ile serbest vuruş kullandı. Onun içeri gönderdiği ortasında top bir anda karambole düştü ama devamında Matuidi topu uzaklaştırdı.
  • 3'
    Arjantin atağında Lionel Messi rakip yarı alanın ortalarında faule maruz kaldı ve takımına serbest vuruş kazandırdı.
  • 2'
    Fransa kısa paslarla orta alandan hücuma çıkmak isterken Banega'nın baskısı sonuç verdi ve Pavard'ın ayağından top taca gitti.
  • 1'
    Dev mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.
  • @OptaCan: Fransa'yı Dünya Kupası'nda mağlup etmeyi başaran son Güney Amerika temsilcisi Arjantin (1978). Horozlar o karşılaşmadan sonra bu turnuvada CONMEBOL ülkeleriyle oynadığı sekiz maçı kaybetmedi (4G 4B).
  • @OptaCan: Fransa, Dünya Kupası'nda oynadığı son 11 eleme maçının (seri penaltılar hariç) sadece birini kaybederken (8G 2B); tek yenilgilerini Almanya'dan aldılar (Temmuz 2014'te 0-1).
  • @OptaCan: Arjantin, Fransa'yla Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçtan da galip ayrıldı (1930'da 1-0 & 1978'de 2-1). Bu iki turnuvada da finale yükselen Tangocular, sadece 1978'de kupayı kaldırabildi.
  • İki takımın da 11'leri belli oldu.
  • FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Matuidi, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud.
  • ARJANTİN: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Perez, Mascherano, Banega; Pavon, Di Maria, Messi.
  • @OptaCan: Fransa ile Arjantin, tarihlerinde 12'nci kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 11 maçta altı galibiyet alan Güney Amerika ekibi (3B 2M), bu karşılaşmaların sekizinde gol yemedi.
  • Mutlu günler. 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Arjantin karşılaşıyor. Dev maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız.
  Takım Kadroları

Fransa

  • 1 Hugo Lloris
  • 4 Raphael Varane
  • 5 Samuel Umtiti
  • 21 Lucas Hernandez
  • 2 Benjamin Pavard
  • 14 Blaise Matuidi
  • 6 Paul Pogba
  • 13 N'Golo Kante
  • 9 Olivier Giroud
  • 7 Antoine Griezmann
  • 10 Kylian Mbappe

Arjantin

  • 12 Franco Armani
  • 14 Javier Mascherano 43'
  • 16 Marcos Rojo 11' 46'
  • 17 Nicolas Otamendi
  • 2 Gabriel Mercado
  • 3 Nicolas Tagliafico 19'
  • 7 Ever Banega 50'
  • 15 Enzo Perez
  • 10 Lionel Messi
  • 11 Angel Di Maria
  • 22 Cristian Pavon

Yedekler

  • 16 Steve Mandanda
  • 23 Alphonse Areola
  • 17 Adil Rami
  • 19 Djibril Sidibe
  • 22 Benjamin Mendy
  • 3 Presnel Kimpembe
  • 15 Steven N'Zonzi
  • 20 Florian Thauvin
  • 18 Nabil Fekir
  • 8 Thomas Lemar
  • 12 Corentin Tolisso
  • 11 Ousmane Dembele

Yedekler

  • 23 Willy Caballero
  • 1 Nahuel Guzman
  • 6 Federico Fazio 46'
  • 4 Cristian Ansaldi
  • 5 Lucas Biglia
  • 8 Marcos Acuna
  • 20 Giovani Lo Celso
  • 19 Sergio Agüero
  • 9 Gonzalo Higuain
  • 18 Eduardo Salvio
  • 21 Paulo Dybala
  • 13 Maximiliano Meza
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.