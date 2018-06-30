  Fransa - Arjantin Canlı Maç Anlatımı

48' Asist Lionel Andrés Messi Cuccittini

48' Gol Gabriel Iván Mercado

47' Arjantin, Di Maria'ya yapılan faulle sol kanattan serbest vuruş kazandı.

46' İlk yarıda Mbappe'ye faul yapıp Fransa'ya penaltı kazandıran Rojo, ikinci yarının başında yerini Fazio'ya bıraktı.

46' İkinci yarı Lionel Messi'nin vuruşuyla başladı.

45' İlk yarının son düdüğü geldi. Fransa ile Arjantin, Griezmann ile Di Maria'nın karşılıklı golleriyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp süre eklendi.

44' Kariyerinde üçüncü farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Angel Di Maria, turnuva tarihindeki ikinci golü kaydetti. Di Maria ilk golünü 2014 Dünya Kupası'nda atmıştı.

43' Arjantin'de Javier Mascherano, Kante'ye yaptığı faulle sarı kart gördü. Mascherano bu kartla cezalı duruma düştü. Arjantin çeyrek finale yükselirse deneyimli oyuncu forma giyemeyecek.

41' Arjantin sağ kanattan Messi ile korner kullandı, penaltı noktasına süzülen topu Pavard karşıladı.

41' GOL! Mükemmel gol! Arjantin'in yıldız ayaklarından Angel Di Maria, ceza sahası dışında topla bıluştu ve uzak mesafeden sol ayakla çok sert bir şut gönderdi, top ağlarla buluştu. Arjantin, Fransa karşısında 1-1'i buluyor.

40' Pavard ile gelişen Fransa atağında genç sağ bekin içeri gönderdiği orta isabeti bulmadı ve Arjantin savunması önlem aldı.

38' Pavon sağ kanatta uygun pozisyonda ölçtü, biçti ve topu ortaladı ama etkisiz giden top kalecide kaldı.

37' Arjantin uzun süre sonra atağa çıktı. Di Maria'nın sol kanattan içeri çevirdiği pasta Messi topla buluştu ama devamında iki rakibinin arasında dengesini kaybederek topu kaptırdı.

36' @OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı hiçbir eleme maçında gol atamayan Lionel Messi (666 dakika), Fransa filelerini havalandıran son Arjantinli oyuncu (Şubat 2009).

34' Otamendi ile Giroud Arjantin ceza sahası içinde ikili mücadelede karşılaştı ve Giroud, Otamendi'ye faul yaptı.

32' @OptaCan: Antoine Griezmann, büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) oynadığı son beş eleme turu maçında altı gol attı.

31' Fransa atağında Pogba'nın pasında ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Mbappe, önündeki rakibini geçip kaleciyle karşı karşıya kalmak isterken savunma izin vermedi.

30' Karşılaşmanın üçte birlik bölümü tamamlandı. Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürerken Arjantin rakip kalede etkili olmakta zorlanıyor.

28' Arjantin atağında Mercado ceza sahası içinde sağdan pasını çevirdi, bel hizasında giden top doğrudan dışarı çıkarken Arjantinli oyuncular Umtiti'nin topa elle dokunduğunu iddia ederek penaltı bekledi.

26' Rakiplerini geçip sağ kanattan çizgiye inen Griezmann, klas hareketlerle gittikten sonra pasını çevirdi ama kaleci Armani topu aldı.

25' Mascherano'nun derinlemesine pasında ceza sahası içinde sağdan çizgiye hareketlenen Enzo Perez'di ama kaleci Lloris o bölgeye gidip yatarak topu aldı.

24' Fransa öne geçtikten sonra oyun temposu eski haline geri döndü. Arjantin, Fransa yarı alanında boşluk arıyor ama katı savunma izin vermiyor.

22' Arjantin sol kanattan Banega ile köşe vuruşu kullandı. İçeri gönderilen ortayı arka direkte Pogba karşıladı.

21' ÜSTTEN AUT! Fransa'da serbest vuruşu Pogba kullandı. Pogba'nın sert şutu farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

19' Mbappe'yi ceza sahası dışında yere indiren Tagliafico sarı kart gördü.

19' Arjantin'de Pavon sağ kanattan çizgiye indi, ortayı yaptı ama Umtiti engelledi.

19' TEHLİKELİ NOKTA! Fransa'da savunmanın arkasına gönderilen uzun topta Mbappe topla buluştu ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama Tagliafico'nun müdahalesi geldi. Fransa, ceza sahasının hemen dışından frikik kazandı.

17' Arjantin sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Di Maria'nın yaptığı etkisiz ortayı Fransız savunması uzaklaştırdı.

15' 1-0 geriye düşen Arjantin, kısa paslarla hücum hazırlığı yapıyor.

14' Griezmann, 2018 Dünya Kupası'ndaki ikinci golünü attı.

13' GOL! Fransa'da penaltıyı Griezmann kullandı. Topla kaleciyi farklı köşelere gönderen Griezmann, Fransa'yı Arjantin karşısında 1-0 öne geçirdi.

11' Mbappe'ye faul yaparak penaltıya sebebiyet veren Marcos Rojo sarı kart gördü.

11' PENALTI! Arjantin'in kaybettiği top sonrası Mbappe topla birlikte orta sahadan hızla ilerledi, ceza sahasına kadar topu taşıyan Mbappe, Rojo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gönderdi. Fransa için avantaj doğdu!

9' DİREKTEN DÖNDÜ! Fransa'da frikiği Antoine Griezmann kullandı. Yıldız oyuncunun sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.

8' KRİTİK NOKTA! Mbappe topla birlikte cepheden ceza sahasına hareketlenirken Mascherano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve Fransa, kaleye yakın bir noktadan frikik kazandı.

7' Karşılaşmanın ilk dakikalarına iki takım da oldukça dengeli başladı. Şu ana dek iki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanıyor.

5' Arjantin'de savunmanın arkasına atılan pasta Di Maria sol kanatta topla buluştu, ortayı içeri gönderse de top doğrudan auta çıktı.

4' Arjantin sağ kanattan Banega ile serbest vuruş kullandı. Onun içeri gönderdiği ortasında top bir anda karambole düştü ama devamında Matuidi topu uzaklaştırdı.

3' Arjantin atağında Lionel Messi rakip yarı alanın ortalarında faule maruz kaldı ve takımına serbest vuruş kazandırdı.

2' Fransa kısa paslarla orta alandan hücuma çıkmak isterken Banega'nın baskısı sonuç verdi ve Pavard'ın ayağından top taca gitti.

1' Dev mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

@OptaCan: Fransa'yı Dünya Kupası'nda mağlup etmeyi başaran son Güney Amerika temsilcisi Arjantin (1978). Horozlar o karşılaşmadan sonra bu turnuvada CONMEBOL ülkeleriyle oynadığı sekiz maçı kaybetmedi (4G 4B).

@OptaCan: Fransa, Dünya Kupası'nda oynadığı son 11 eleme maçının (seri penaltılar hariç) sadece birini kaybederken (8G 2B); tek yenilgilerini Almanya'dan aldılar (Temmuz 2014'te 0-1).

@OptaCan: Arjantin, Fransa'yla Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçtan da galip ayrıldı (1930'da 1-0 & 1978'de 2-1). Bu iki turnuvada da finale yükselen Tangocular, sadece 1978'de kupayı kaldırabildi.

İki takımın da 11'leri belli oldu.

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Matuidi, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud.

ARJANTİN: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Perez, Mascherano, Banega; Pavon, Di Maria, Messi.

@OptaCan: Fransa ile Arjantin, tarihlerinde 12'nci kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 11 maçta altı galibiyet alan Güney Amerika ekibi (3B 2M), bu karşılaşmaların sekizinde gol yemedi.