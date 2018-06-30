  Fransa - Arjantin Canlı Maç Anlatımı

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48'
Asist Lionel Andrés Messi Cuccittini
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48'
Gol Gabriel Iván Mercado
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47'
Arjantin, Di Maria'ya yapılan faulle sol kanattan serbest vuruş kazandı.
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46'
İlk yarıda Mbappe'ye faul yapıp Fransa'ya penaltı kazandıran Rojo, ikinci yarının başında yerini Fazio'ya bıraktı.
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46'
İkinci yarı Lionel Messi'nin vuruşuyla başladı.
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45'
İlk yarının son düdüğü geldi. Fransa ile Arjantin, Griezmann ile Di Maria'nın karşılıklı golleriyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.
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45'
Karşılaşmada ilk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp süre eklendi.
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44'
Kariyerinde üçüncü farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Angel Di Maria, turnuva tarihindeki ikinci golü kaydetti. Di Maria ilk golünü 2014 Dünya Kupası'nda atmıştı.
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43'
Arjantin'de Javier Mascherano, Kante'ye yaptığı faulle sarı kart gördü. Mascherano bu kartla cezalı duruma düştü. Arjantin çeyrek finale yükselirse deneyimli oyuncu forma giyemeyecek.
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41'
Arjantin sağ kanattan Messi ile korner kullandı, penaltı noktasına süzülen topu Pavard karşıladı.
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41'
GOL! Mükemmel gol! Arjantin'in yıldız ayaklarından Angel Di Maria, ceza sahası dışında topla bıluştu ve uzak mesafeden sol ayakla çok sert bir şut gönderdi, top ağlarla buluştu. Arjantin, Fransa karşısında 1-1'i buluyor.
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40'
Pavard ile gelişen Fransa atağında genç sağ bekin içeri gönderdiği orta isabeti bulmadı ve Arjantin savunması önlem aldı.
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38'
Pavon sağ kanatta uygun pozisyonda ölçtü, biçti ve topu ortaladı ama etkisiz giden top kalecide kaldı.
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37'
Arjantin uzun süre sonra atağa çıktı. Di Maria'nın sol kanattan içeri çevirdiği pasta Messi topla buluştu ama devamında iki rakibinin arasında dengesini kaybederek topu kaptırdı.
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36'
@OptaCan: Dünya Kupası'nda oynadığı hiçbir eleme maçında gol atamayan Lionel Messi (666 dakika), Fransa filelerini havalandıran son Arjantinli oyuncu (Şubat 2009).
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34'
Otamendi ile Giroud Arjantin ceza sahası içinde ikili mücadelede karşılaştı ve Giroud, Otamendi'ye faul yaptı.
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32'
@OptaCan: Antoine Griezmann, büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) oynadığı son beş eleme turu maçında altı gol attı.
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31'
Fransa atağında Pogba'nın pasında ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Mbappe, önündeki rakibini geçip kaleciyle karşı karşıya kalmak isterken savunma izin vermedi.
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30'
Karşılaşmanın üçte birlik bölümü tamamlandı. Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürerken Arjantin rakip kalede etkili olmakta zorlanıyor.
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28'
Arjantin atağında Mercado ceza sahası içinde sağdan pasını çevirdi, bel hizasında giden top doğrudan dışarı çıkarken Arjantinli oyuncular Umtiti'nin topa elle dokunduğunu iddia ederek penaltı bekledi.
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26'
Rakiplerini geçip sağ kanattan çizgiye inen Griezmann, klas hareketlerle gittikten sonra pasını çevirdi ama kaleci Armani topu aldı.
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25'
Mascherano'nun derinlemesine pasında ceza sahası içinde sağdan çizgiye hareketlenen Enzo Perez'di ama kaleci Lloris o bölgeye gidip yatarak topu aldı.
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24'
Fransa öne geçtikten sonra oyun temposu eski haline geri döndü. Arjantin, Fransa yarı alanında boşluk arıyor ama katı savunma izin vermiyor.
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22'
Arjantin sol kanattan Banega ile köşe vuruşu kullandı. İçeri gönderilen ortayı arka direkte Pogba karşıladı.
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21'
ÜSTTEN AUT! Fransa'da serbest vuruşu Pogba kullandı. Pogba'nın sert şutu farklı bir şekilde üstten auta çıktı.
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19'
Mbappe'yi ceza sahası dışında yere indiren Tagliafico sarı kart gördü.
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19'
Arjantin'de Pavon sağ kanattan çizgiye indi, ortayı yaptı ama Umtiti engelledi.
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19'
TEHLİKELİ NOKTA! Fransa'da savunmanın arkasına gönderilen uzun topta Mbappe topla buluştu ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama Tagliafico'nun müdahalesi geldi. Fransa, ceza sahasının hemen dışından frikik kazandı.
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17'
Arjantin sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Di Maria'nın yaptığı etkisiz ortayı Fransız savunması uzaklaştırdı.
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15'
1-0 geriye düşen Arjantin, kısa paslarla hücum hazırlığı yapıyor.
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14'
Griezmann, 2018 Dünya Kupası'ndaki ikinci golünü attı.
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13'
GOL! Fransa'da penaltıyı Griezmann kullandı. Topla kaleciyi farklı köşelere gönderen Griezmann, Fransa'yı Arjantin karşısında 1-0 öne geçirdi.
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11'
Mbappe'ye faul yaparak penaltıya sebebiyet veren Marcos Rojo sarı kart gördü.
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11'
PENALTI! Arjantin'in kaybettiği top sonrası Mbappe topla birlikte orta sahadan hızla ilerledi, ceza sahasına kadar topu taşıyan Mbappe, Rojo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gönderdi. Fransa için avantaj doğdu!
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9'
DİREKTEN DÖNDÜ! Fransa'da frikiği Antoine Griezmann kullandı. Yıldız oyuncunun sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.
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8'
KRİTİK NOKTA! Mbappe topla birlikte cepheden ceza sahasına hareketlenirken Mascherano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve Fransa, kaleye yakın bir noktadan frikik kazandı.
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7'
Karşılaşmanın ilk dakikalarına iki takım da oldukça dengeli başladı. Şu ana dek iki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanıyor.
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5'
Arjantin'de savunmanın arkasına atılan pasta Di Maria sol kanatta topla buluştu, ortayı içeri gönderse de top doğrudan auta çıktı.
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4'
Arjantin sağ kanattan Banega ile serbest vuruş kullandı. Onun içeri gönderdiği ortasında top bir anda karambole düştü ama devamında Matuidi topu uzaklaştırdı.
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3'
Arjantin atağında Lionel Messi rakip yarı alanın ortalarında faule maruz kaldı ve takımına serbest vuruş kazandırdı.
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2'
Fransa kısa paslarla orta alandan hücuma çıkmak isterken Banega'nın baskısı sonuç verdi ve Pavard'ın ayağından top taca gitti.
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1'
Dev mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.
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@OptaCan: Fransa'yı Dünya Kupası'nda mağlup etmeyi başaran son Güney Amerika temsilcisi Arjantin (1978). Horozlar o karşılaşmadan sonra bu turnuvada CONMEBOL ülkeleriyle oynadığı sekiz maçı kaybetmedi (4G 4B).
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@OptaCan: Fransa, Dünya Kupası'nda oynadığı son 11 eleme maçının (seri penaltılar hariç) sadece birini kaybederken (8G 2B); tek yenilgilerini Almanya'dan aldılar (Temmuz 2014'te 0-1).
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@OptaCan: Arjantin, Fransa'yla Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçtan da galip ayrıldı (1930'da 1-0 & 1978'de 2-1). Bu iki turnuvada da finale yükselen Tangocular, sadece 1978'de kupayı kaldırabildi.
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İki takımın da 11'leri belli oldu.
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FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Matuidi, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud.
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ARJANTİN: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Perez, Mascherano, Banega; Pavon, Di Maria, Messi.
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@OptaCan: Fransa ile Arjantin, tarihlerinde 12'nci kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 11 maçta altı galibiyet alan Güney Amerika ekibi (3B 2M), bu karşılaşmaların sekizinde gol yemedi.
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Mutlu günler. 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Arjantin karşılaşıyor. Dev maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız.