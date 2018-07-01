  Hırvatistan - Danimarka Canlı Maç Anlatımı

27' Christian Eriksen'in ceza sahasına gönderdiği pasta Braithwaite topla buluştu, şut açısı ararken kaleci Subasic çıkıp açıyı daralttı ve ardından top auta gitti.

25' Mücadelede 1-1'lik eşitlik devam ederken oldukça kontrollü bir oyun sergileniyor. Hırvatlar zaman zaman kanatlardan atak yapsa da Danimarka etkisiz.

23' Christian Eriksen'in ceza sahası dışından kaleyi yokladığı pozisyonda savunmaya çarpan şut kornere gitti.

22' Sol kanatta rakiplerini geçen Perisic devamında yerden içeri bir orta gönderdi ama etkisiz giden top Danimarka savunmasında kaldı.

20' PENALTI BEKLENTİSİ! Hırvatistan'da sol kanattan içeri gönderilen ortada Mandzukic, Knudsen ile ikili mücadelede yerde kaldı ve bu pozisyonun ardından Hırvat oyuncular penaltı bekledi ama hakem devam kararı verdi. Video Yardımcı Hakem'e başvurma kararı alınmadı.

19' Ivan Perisic sol kanattan içeri hareketlendi, ceza sahasına sokuldu ve sağ ayağıyla şutunu gönderdi ama savunmadan döndü.

18' Oyun temposu tamamen düştü ve iki takım da dengeli, risk almadan oynamaya başladı.

16' Danimarka 1. dakikada golü bulduktan sonra Hırvatistan yarı alanında etkili olamadı. Hırvatistan oyunu rakip yarı alana yıkmış durumda.

15' Luka Modric sağ kanattan çizgiye inip ceza sahasına girdi, pasını çevirmek isterken savunmaya çarpan top taça çıktı.

14' Modric'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ara pasında Rebic sağ çizgide topla buluştu, ardından ortayı da yaptı ama topa kimse dokunamadı.

13' Luka Modric'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu savunmadan döndü. atak devamında Strinic soldan ortaladı ama Danimarka savunması bir kez daha topu karşıladı.

12' Perisic'in kullandığı serbest vuruşt kaleye göndermek istediği şut baraja çarpıp sağ kanattan kornere gitti.

11' KRİTİK NOKTA! Vrsaljko'nun sağ kanattan pasında Kovacic ceza sahası dışında Zanka'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem kritik noktadan serbest vuruş kararını verdi. Çizginin hemen dışından Hırvatlar frikik kullanacak.

10' Danimarka yine Knudsen ile bu kez soldan uzun bir taç atışı kullandı, penaltı noktasına giden topu Hırvatlar karşıladı.

9' Domagoj Vida'nın uzak mesafeden gönderdiği uzun pas doğrudan taca gitti.

8' 1-1'in ardından oyun temposu biraz düştü. Mücadele şu dakikalarda orta alanda geçiyor.

7' Schmeichel'ın uzun degajında savunmada seken topu alan Cornelius sağ kanada açıldı, topu sola gönderdi ama orada kimse yoktu.

5' Hırvatistan - Danimarka maçı çok hızlı başladı. Henüz 4 dakika içinde yaşanan iki pozisyon da golle sonuçlandı.

4' GOL! Danimarka'nın sevinci çok kısa sürdü. Rebic'in sağ kanattan içeri çevirdiği ortada, kale önünde savunmanın uzaklaştıramadığı top Mandzukic'in önünde kaldı ve golcü oyuncu yakın mesafeden vurduğu topu ağlarla buluşturdu. Hırvatistan 1-1'i buldu.

4' Hırvatistan 1-0 geriye düştükten sonra kendi yarı alanında paslaşarak atak hazırlığı yapıyor.

2' Maçtaki henüz ilk pozisyon golle sonuçlandı. Kalan dakikalarda maçın seyri çok farklı bir boyuta ulaşabilir.

1' Danimarka sağ kanattan taç atışı kullandı. Knudsen'in kornervari kullandığı uzun taç atışında kale önüne düşen topa savunmadan gelen Zanka (Jorgensen) vurdu ve topu ağlara gönderdi.

1' İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı.

@OptaCan: Hırvatistan ile Danimarka arasında büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynanan tek karşılaşma Euro 96'daydı. Hırvatlar karşılaşmadan Davor Suker (2) ve Zvonimir Boban'ın (1) golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

@OptaCan: Hırvatistan ile Danimarka, tarihlerinde altıncı kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında daha önce oynanan beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı (1B).

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Modric, Rakitic, Brozovic, Perisic, Rebic, Mandzukic

@OptaCan: 2018 Dünya Kupası gruplarındaki üç maçı da kazanan Hırvatistan, bu turnuvadaki en uzun galibiyet serisini yaşıyor. Hırvatların şu ana kadar yediği tek gol, İzlanda karşılaşmasında penaltıdan geldi.

DANİMARKA: Schmeichel, Yurary, Kjaer, Christensen, Dalsgaard, Jorgensen, Knudsen, Delaney, Eriksen, Braithwaite, Cornelius

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız.