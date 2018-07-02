  Brezilya - Meksika Canlı Maç Anlatımı

43' Filipe Luis, Herrera'nın ayağına yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

42' Ochoa, Brezilya karşısında şu ana kadar kalesine gelen 3 isabetli şutta da geçit vermedi, toplam kurtarış sayısı 20 oldu.

41' OCHOA! Wliian, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Willian, çizgi üstünden ortasını yaptı. Ochoa, bu ortayı sektirmeden kontrol etti.

40' NEYMAR AZ FARKLA! Alvarez'in faulüyle yerde kalan Neymar, serbest vuruşta topun başına geçen isim oldu. Neymar'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

38' ÇOK SERT BİR MÜDAHALE! Alvarez, Neymar'a ayağının tabanıyla yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

38' Maç bu dakikalarda fauller sebebiyle sık sık duruyor.

36' Brezilya'da geride kalan dakikalarda en fazla topla buluşan isim Filipe Luis(45). Meksika'da ise Salcedo, takımı adına topla en fazla buluşan futbolcu.

34' Brezilya, maçın başındaki Meksika baskısını kırdı ve oyunun kontrolünü eline aldı.

33' BREZİLYA GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Ceza sahasında dar açıdan şutunu çıkaran Jesus, kaleci Ochoa'yı aşamadı. Ochoa'dan seken topu ağlarla buluşturmak isteyen Coutinho, Meksika savunmasını aşamadı.

32' Meksikalı futbolculara teknik direktör Juan Carlos Osorio'dan soğuk algınlığı bulaştığı şekilde haberler çıkmıştı. Osorio, dün basın toplantısında bu haberleri yalanlamıştı.

30' ALVAREZ! Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Neymar, çalımlarla kaleye gitmek istedi. Brezilyalı süperstarı, Alvarez'in kayarak müdahalesi durdurdu.

29' Meksika ise Breziya kalesine 4 şut gönderdi. Meksika, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.

28' Brezilya, karşılaşmanın başından bu yana Meksika kalesine 3 şut gönderdi ve bu şutların ikisinde isabet sağladı.

27' ÖNCE OCHOA, SONRA SAVUNMA! Neymar'ın ceza sahasına ortasında Thiago Silva'nın şutunu Ochoa yumrukladı. Jesus, bu topa gelişine sert vurdu ancak karşısına adeta bir duvar gibi Ayala çıktı.

26' Brezilya, maçın başından bu yana Neymar'ın pozisyonuyla gole ilk kez bu kadar yaklaştı.

25' NEYMAR'DAN MÜKEMMEL HAREKETLER! Sol taç çizgisi üzerinde topla buluşan Neymar, rakibini karşısına aldı ve adeta belini kırdı. Dar açıdan şutunu çıkaran Brezilyalı yıldız, Ochoa'yı aşamadı.

24' Brezilya - Meksika karşılaşmasının galibinin Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseleceğini hatırlatalım.

21' Brezilya, Meksika karşısında %55'le topa sahip olsa da oyunun tek hakimi Meksika.

20' Rafael Marquez (39y 139g), 1954'ten bu yana Dünya Kupası'nda bir eleme turu maçında forma giyen en yaşlı isim oldu; 1954'teki turnuvada Stanley Matthews (39y 145g) İngiltere formasıyla Uruguay karşısında oynamıştı. (@OptaCan)

18' MEKSİKA'DAN ORGANİZE ATAK! Chicharito'nun çevirdiği topta Lozano sağ kanatta topla buluştu. Lozano'nun ceza sahasına çevirdiği topa gelişine vurmak isteyen Vela, Filipe Luis'e takıldı.

16' Meksika'da Lozano'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı orta Chicharito'ya gelmedi. Chicharito'nun önünden geçen orta, kaleye paralel biçimde taca çıktı.

15' Meksika'nın yaptığı katı savunma, Brezilya'nın hücum hattındaki üretkenliğini sınırlıyor. Karşılaşmanın hakimi maçın başından bu yana Meksika.

13' Lozano'nun sağ çizgiye inip yaptığı ortayı Filipe Luis karşıladı. Meksika köşe vuruşu kullanacak.

11' Meksika, Brezilya yarı sahasında çok hareketli bir oyun ortaya koyuyor.

9' CHICHARITO, ALISSON, OFSAYT! Vela'nın kullandığı kornerde Chicharito, Alisson'un üzerinden aşırtma bir gol atmak istedi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

8' Meksika, Brezilya yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip savunmada boşluk arıyor. Meksikalı taraftarlar, bu paslaşmalara 'Oley' sesleriyle destek veriyor.

6' Dünya Kupası'na sarı saçlarıyla başlayan Neymar'ın saçlarını yeniden siyaha boyadığını görüyoruz. Meksika'nın gol umudu Chicharito ise sarıya boyadığı saçlarıyla karşımızda.

5' NEYMAR! Kaleyi karşısına alan Neymar, ceza sahasının dışından çok sert vurdu. Ochoa, Neymar'ın şutunu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

4' Neymar, orta sahanın ortalarında topla buluşmasının ardından Alvarez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilya, oyuna hareket kazandıracak.

3' MEKSİKA ETKİLİ BAŞLADI! Sağ kanattan açılan ortayı Alisson yumrukladı. Lozano, önüne düşen topa sert vurdu ancak Miranda bu şutu kornere çeldi.

2' Chicharito'nun ceza sahasına çevirdiği topu Thiago Silva karşıladı. Meksika atağı devam edecek.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Meksika son altı Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendi. Meksika, kendi sınırları dışında gerçekleştirilen Dünya Kupası turnuvalarında çeyrek final göremedi.

Meksika XI: Ochoa, Alvarez, Marquez, Ayala, Salcedo, Gallardo, Guardado, Herrera, Lozano, Vela, Chicharito.

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Brezilya ve Meksika daha önce 40 kez karşılaştı. Brezilya bu maçların 23'ünü kazandı (7B 10M).

@OptaCan: Meksika, Brezilya ile Dünya Kupası'nda oynadığı dört maçında galip gelemedi (1B 3M). Meksika bu maçlarda Brezilya'ya gol atamadı (11 gol yedi).

@OptaCan: Philippe Coutinho, Brezilya'nın bu Dünya Kupası'nda attığı beş golün üçüne direkt katkı yaptı (iki gol, bir asist). Coutinho'nun Brezilya formasıyla attığı ilk golde rakibi Meksika'ydı (Haziran 2015'te 2-0).

Samara Arena'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Brezilya XI: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar, Jesus.

@OptaCan: Javier Hernandez, bu Dünya Kupası'nda sahada 270 dakika kaldı ve sadece bir isabetli şut çekebildi. O şutta da golü buldu (Güney Kore'ye karşı).

@OptaCan: Meksika, Dünya Kupası tarihinde bu kupayı kazanamadan en fazla maça çıkan takım konumunda (56 maç).