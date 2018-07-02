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STADYUM: Samara Arena HAKEM : Gianluca Rocchi MAÇ TARİH SAATİ: 02 Jul 2018 | 17:00 | şuan: 17:42
İYS
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Brezilya
Brezilya
Tite
Meksika
Meksika
Juan Carlos Osorio
  Brezilya - Meksika Canlı Maç Anlatımı
  • 43'
    Filipe Luis, Herrera'nın ayağına yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
  • 42'
    Ochoa, Brezilya karşısında şu ana kadar kalesine gelen 3 isabetli şutta da geçit vermedi, toplam kurtarış sayısı 20 oldu.
  • 41'
    OCHOA! Wliian, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Willian, çizgi üstünden ortasını yaptı. Ochoa, bu ortayı sektirmeden kontrol etti.
  • 40'
    NEYMAR AZ FARKLA! Alvarez'in faulüyle yerde kalan Neymar, serbest vuruşta topun başına geçen isim oldu. Neymar'ın şutu az farkla dışarı çıktı.
  • 38'
    ÇOK SERT BİR MÜDAHALE! Alvarez, Neymar'a ayağının tabanıyla yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
  • 38'
    Maç bu dakikalarda fauller sebebiyle sık sık duruyor.
  • 36'
    Brezilya'da geride kalan dakikalarda en fazla topla buluşan isim Filipe Luis(45). Meksika'da ise Salcedo, takımı adına topla en fazla buluşan futbolcu.
  • 34'
    Brezilya, maçın başındaki Meksika baskısını kırdı ve oyunun kontrolünü eline aldı.
  • 33'
    BREZİLYA GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Ceza sahasında dar açıdan şutunu çıkaran Jesus, kaleci Ochoa'yı aşamadı. Ochoa'dan seken topu ağlarla buluşturmak isteyen Coutinho, Meksika savunmasını aşamadı.
  • 32'
    Meksikalı futbolculara teknik direktör Juan Carlos Osorio'dan soğuk algınlığı bulaştığı şekilde haberler çıkmıştı. Osorio, dün basın toplantısında bu haberleri yalanlamıştı.
  • 30'
    ALVAREZ! Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Neymar, çalımlarla kaleye gitmek istedi. Brezilyalı süperstarı, Alvarez'in kayarak müdahalesi durdurdu.
  • 29'
    Meksika ise Breziya kalesine 4 şut gönderdi. Meksika, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.
  • 28'
    Brezilya, karşılaşmanın başından bu yana Meksika kalesine 3 şut gönderdi ve bu şutların ikisinde isabet sağladı.
  • 27'
    ÖNCE OCHOA, SONRA SAVUNMA! Neymar'ın ceza sahasına ortasında Thiago Silva'nın şutunu Ochoa yumrukladı. Jesus, bu topa gelişine sert vurdu ancak karşısına adeta bir duvar gibi Ayala çıktı.
  • 26'
    Brezilya, maçın başından  bu yana Neymar'ın pozisyonuyla gole ilk kez bu kadar yaklaştı.
  • 25'
    NEYMAR'DAN MÜKEMMEL HAREKETLER! Sol taç çizgisi üzerinde topla buluşan Neymar, rakibini karşısına aldı ve adeta belini kırdı. Dar açıdan şutunu çıkaran Brezilyalı yıldız, Ochoa'yı aşamadı.
  • 24'
    Brezilya - Meksika karşılaşmasının galibinin Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseleceğini hatırlatalım.
  • 21'
    Brezilya, Meksika karşısında %55'le topa sahip olsa da oyunun tek hakimi Meksika.
  • 20'
    Rafael Marquez (39y 139g), 1954'ten bu yana Dünya Kupası'nda bir eleme turu maçında forma giyen en yaşlı isim oldu; 1954'teki turnuvada Stanley Matthews (39y 145g) İngiltere formasıyla Uruguay karşısında oynamıştı. (@OptaCan)
  • 18'
    MEKSİKA'DAN ORGANİZE ATAK! Chicharito'nun çevirdiği topta Lozano sağ kanatta topla buluştu. Lozano'nun ceza sahasına çevirdiği topa gelişine vurmak isteyen Vela, Filipe Luis'e takıldı.
  • 16'
    Meksika'da Lozano'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı orta Chicharito'ya gelmedi. Chicharito'nun önünden geçen orta, kaleye paralel biçimde taca çıktı.
  • 15'
    Meksika'nın yaptığı katı savunma, Brezilya'nın hücum hattındaki üretkenliğini sınırlıyor. Karşılaşmanın hakimi maçın başından bu yana Meksika.
  • 13'
    Lozano'nun sağ çizgiye inip yaptığı ortayı Filipe Luis karşıladı. Meksika köşe vuruşu kullanacak.
  • 11'
    Meksika, Brezilya yarı sahasında çok hareketli bir oyun ortaya koyuyor.
  • 9'
    CHICHARITO, ALISSON, OFSAYT! Vela'nın kullandığı kornerde Chicharito, Alisson'un üzerinden aşırtma bir gol atmak istedi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
  • 8'
    Meksika, Brezilya yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip savunmada boşluk arıyor. Meksikalı taraftarlar, bu paslaşmalara 'Oley' sesleriyle destek veriyor.
  • 6'
    Dünya Kupası'na sarı saçlarıyla başlayan Neymar'ın saçlarını yeniden siyaha boyadığını görüyoruz. Meksika'nın gol umudu Chicharito ise sarıya boyadığı saçlarıyla karşımızda.
  • 5'
    NEYMAR! Kaleyi karşısına alan Neymar, ceza sahasının dışından çok sert vurdu. Ochoa, Neymar'ın şutunu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
  • 4'
    Neymar, orta sahanın ortalarında topla buluşmasının ardından Alvarez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilya, oyuna hareket kazandıracak.
  • 3'
    MEKSİKA ETKİLİ BAŞLADI! Sağ kanattan açılan ortayı Alisson yumrukladı. Lozano, önüne düşen topa sert vurdu ancak Miranda bu şutu kornere çeldi.
  • 2'
    Chicharito'nun ceza sahasına çevirdiği topu Thiago Silva karşıladı. Meksika atağı devam edecek.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @OptaCan: Meksika son altı Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendi. Meksika, kendi sınırları dışında gerçekleştirilen Dünya Kupası turnuvalarında çeyrek final göremedi.
  • Meksika XI: Ochoa, Alvarez, Marquez, Ayala, Salcedo, Gallardo, Guardado, Herrera, Lozano, Vela, Chicharito.
  • Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: Brezilya ve Meksika daha önce 40 kez karşılaştı. Brezilya bu maçların 23'ünü kazandı (7B 10M).
  • @OptaCan: Meksika, Brezilya ile Dünya Kupası'nda oynadığı dört maçında galip gelemedi (1B 3M). Meksika bu maçlarda Brezilya'ya gol atamadı (11 gol yedi).
  • @OptaCan: Philippe Coutinho, Brezilya'nın bu Dünya Kupası'nda attığı beş golün üçüne direkt katkı yaptı (iki gol, bir asist). Coutinho'nun Brezilya formasıyla attığı ilk golde rakibi Meksika'ydı (Haziran 2015'te 2-0).
  • Samara Arena'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem  Gianluca Rocchi yönetecek.
  • Brezilya XI: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar, Jesus.
  • @OptaCan: Javier Hernandez, bu Dünya Kupası'nda sahada 270 dakika kaldı ve sadece bir isabetli şut çekebildi. O şutta da golü buldu (Güney Kore'ye karşı).
  • @OptaCan: Meksika, Dünya Kupası tarihinde bu kupayı kazanamadan en fazla maça çıkan takım konumunda (56 maç).
  • @OptaCan: İki takım Dünya Kupası'nda beşinci kez karşılaşacak. Dünya Kupası tarihinde bundan daha fazla maç oynanan sadece üç eşleşme bulunuyor: Brezilya - İsveç (7 maç), Arjantin - Almanya (7 maç), Almanya - Yugoslavya (6 maç)
  Takım Kadroları

Brezilya

  • 1 Alisson
  • 6 Filipe Luis 43'
  • 3 Joao Miranda
  • 2 Thiago Silva
  • 22 Fagner
  • 19 Willian
  • 15 Paulinho
  • 11 Philippe Coutinho
  • 5 Carlos Casemiro
  • 10 Neymar
  • 9 Gabriel Jesus

Meksika

  • 13 Guillermo Ochoa
  • 4 Rafael Marquez
  • 2 Hugo Ayala
  • 3 Carlos Salcedo
  • 21 Edson Alvarez 38'
  • 18 Andres Guardado
  • 16 Hector Herrera
  • 23 Jesus Gallardo
  • 14 Chicharito
  • 11 Carlos Vela
  • 22 Hirving Lozano

Yedekler

  • 23 Ederson
  • 16 Cassio Ramos
  • 4 Pedro Geromel
  • 12 Marcelo
  • 14 Danilo
  • 13 Marquinhos
  • 17 Fernandinho
  • 8 Renato Augusto
  • 18 Fred
  • 21 Taison
  • 20 Roberto Firmino

Yedekler

  • 1 Jose Corona
  • 12 Alfredo Talavera
  • 7 Miguel Layun
  • 6 Jonathan Dos Santos
  • 8 Marco Fabian
  • 5 Erick Gutierrez
  • 10 Giovani dos Santos
  • 19 Oribe Peralta
  • 20 Javier Aquino
  • 17 Jesus Corona
  • 9 Raul Jimenez
Takım
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Av
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