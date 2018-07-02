  Brezilya - Meksika Canlı Maç Anlatımı

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43'
Filipe Luis, Herrera'nın ayağına yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
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42'
Ochoa, Brezilya karşısında şu ana kadar kalesine gelen 3 isabetli şutta da geçit vermedi, toplam kurtarış sayısı 20 oldu.
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41'
OCHOA! Wliian, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Willian, çizgi üstünden ortasını yaptı. Ochoa, bu ortayı sektirmeden kontrol etti.
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40'
NEYMAR AZ FARKLA! Alvarez'in faulüyle yerde kalan Neymar, serbest vuruşta topun başına geçen isim oldu. Neymar'ın şutu az farkla dışarı çıktı.
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38'
ÇOK SERT BİR MÜDAHALE! Alvarez, Neymar'a ayağının tabanıyla yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
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38'
Maç bu dakikalarda fauller sebebiyle sık sık duruyor.
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36'
Brezilya'da geride kalan dakikalarda en fazla topla buluşan isim Filipe Luis(45). Meksika'da ise Salcedo, takımı adına topla en fazla buluşan futbolcu.
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34'
Brezilya, maçın başındaki Meksika baskısını kırdı ve oyunun kontrolünü eline aldı.
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33'
BREZİLYA GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Ceza sahasında dar açıdan şutunu çıkaran Jesus, kaleci Ochoa'yı aşamadı. Ochoa'dan seken topu ağlarla buluşturmak isteyen Coutinho, Meksika savunmasını aşamadı.
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32'
Meksikalı futbolculara teknik direktör Juan Carlos Osorio'dan soğuk algınlığı bulaştığı şekilde haberler çıkmıştı. Osorio, dün basın toplantısında bu haberleri yalanlamıştı.
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30'
ALVAREZ! Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Neymar, çalımlarla kaleye gitmek istedi. Brezilyalı süperstarı, Alvarez'in kayarak müdahalesi durdurdu.
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29'
Meksika ise Breziya kalesine 4 şut gönderdi. Meksika, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.
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28'
Brezilya, karşılaşmanın başından bu yana Meksika kalesine 3 şut gönderdi ve bu şutların ikisinde isabet sağladı.
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27'
ÖNCE OCHOA, SONRA SAVUNMA! Neymar'ın ceza sahasına ortasında Thiago Silva'nın şutunu Ochoa yumrukladı. Jesus, bu topa gelişine sert vurdu ancak karşısına adeta bir duvar gibi Ayala çıktı.
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26'
Brezilya, maçın başından bu yana Neymar'ın pozisyonuyla gole ilk kez bu kadar yaklaştı.
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25'
NEYMAR'DAN MÜKEMMEL HAREKETLER! Sol taç çizgisi üzerinde topla buluşan Neymar, rakibini karşısına aldı ve adeta belini kırdı. Dar açıdan şutunu çıkaran Brezilyalı yıldız, Ochoa'yı aşamadı.
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24'
Brezilya - Meksika karşılaşmasının galibinin Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseleceğini hatırlatalım.
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21'
Brezilya, Meksika karşısında %55'le topa sahip olsa da oyunun tek hakimi Meksika.
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20'
Rafael Marquez (39y 139g), 1954'ten bu yana Dünya Kupası'nda bir eleme turu maçında forma giyen en yaşlı isim oldu; 1954'teki turnuvada Stanley Matthews (39y 145g) İngiltere formasıyla Uruguay karşısında oynamıştı. (@OptaCan)
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18'
MEKSİKA'DAN ORGANİZE ATAK! Chicharito'nun çevirdiği topta Lozano sağ kanatta topla buluştu. Lozano'nun ceza sahasına çevirdiği topa gelişine vurmak isteyen Vela, Filipe Luis'e takıldı.
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16'
Meksika'da Lozano'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı orta Chicharito'ya gelmedi. Chicharito'nun önünden geçen orta, kaleye paralel biçimde taca çıktı.
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15'
Meksika'nın yaptığı katı savunma, Brezilya'nın hücum hattındaki üretkenliğini sınırlıyor. Karşılaşmanın hakimi maçın başından bu yana Meksika.
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13'
Lozano'nun sağ çizgiye inip yaptığı ortayı Filipe Luis karşıladı. Meksika köşe vuruşu kullanacak.
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11'
Meksika, Brezilya yarı sahasında çok hareketli bir oyun ortaya koyuyor.
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9'
CHICHARITO, ALISSON, OFSAYT! Vela'nın kullandığı kornerde Chicharito, Alisson'un üzerinden aşırtma bir gol atmak istedi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
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8'
Meksika, Brezilya yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip savunmada boşluk arıyor. Meksikalı taraftarlar, bu paslaşmalara 'Oley' sesleriyle destek veriyor.
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6'
Dünya Kupası'na sarı saçlarıyla başlayan Neymar'ın saçlarını yeniden siyaha boyadığını görüyoruz. Meksika'nın gol umudu Chicharito ise sarıya boyadığı saçlarıyla karşımızda.
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5'
NEYMAR! Kaleyi karşısına alan Neymar, ceza sahasının dışından çok sert vurdu. Ochoa, Neymar'ın şutunu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
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4'
Neymar, orta sahanın ortalarında topla buluşmasının ardından Alvarez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilya, oyuna hareket kazandıracak.
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3'
MEKSİKA ETKİLİ BAŞLADI! Sağ kanattan açılan ortayı Alisson yumrukladı. Lozano, önüne düşen topa sert vurdu ancak Miranda bu şutu kornere çeldi.
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2'
Chicharito'nun ceza sahasına çevirdiği topu Thiago Silva karşıladı. Meksika atağı devam edecek.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@OptaCan: Meksika son altı Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendi. Meksika, kendi sınırları dışında gerçekleştirilen Dünya Kupası turnuvalarında çeyrek final göremedi.
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Meksika XI: Ochoa, Alvarez, Marquez, Ayala, Salcedo, Gallardo, Guardado, Herrera, Lozano, Vela, Chicharito.
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Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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@OptaCan: Brezilya ve Meksika daha önce 40 kez karşılaştı. Brezilya bu maçların 23'ünü kazandı (7B 10M).
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@OptaCan: Meksika, Brezilya ile Dünya Kupası'nda oynadığı dört maçında galip gelemedi (1B 3M). Meksika bu maçlarda Brezilya'ya gol atamadı (11 gol yedi).
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@OptaCan: Philippe Coutinho, Brezilya'nın bu Dünya Kupası'nda attığı beş golün üçüne direkt katkı yaptı (iki gol, bir asist). Coutinho'nun Brezilya formasıyla attığı ilk golde rakibi Meksika'ydı (Haziran 2015'te 2-0).
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Samara Arena'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.
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Brezilya XI: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar, Jesus.
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@OptaCan: Javier Hernandez, bu Dünya Kupası'nda sahada 270 dakika kaldı ve sadece bir isabetli şut çekebildi. O şutta da golü buldu (Güney Kore'ye karşı).
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@OptaCan: Meksika, Dünya Kupası tarihinde bu kupayı kazanamadan en fazla maça çıkan takım konumunda (56 maç).
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@OptaCan: İki takım Dünya Kupası'nda beşinci kez karşılaşacak. Dünya Kupası tarihinde bundan daha fazla maç oynanan sadece üç eşleşme bulunuyor: Brezilya - İsveç (7 maç), Arjantin - Almanya (7 maç), Almanya - Yugoslavya (6 maç)