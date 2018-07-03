  İsveç - İsviçre Canlı Maç Anlatımı

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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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1'
İsviçre maça hızlı başlayan taraf oldu. İsveç'in yaptığı santranın ardından önde baskıyla topu kapan İsviçre, Shaqiri ile kaleyi denedi. Shaqiri'nin şutu farklı bir şekilde dışarı çıktı.
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@OptaCan: İsveç, İsviçre ile oynadığı son üç maçta yenilmedi (1G 2B), ancak iki takımın son karşılaşması Mart 2002'de gerçekleşti (1-1). İsviçre, rakibini en son Ekim 1994'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde yenmişti (4-2).
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@OptaCan: İsviçre'nin Dünya Kupası'nda attığı son 14 golün 11'i maçların ikinci yarılarında geldi. Bu turnuvada da İsviçre beş golünün dördünü ikinci yarılarda buldu.
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Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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@OptaCan: İsviçre en son kendi evinde oynan 1954 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkabilmişti. O zamandan bu yana son 16'ya kalmayı başardığı her kupada elendiler (1994, 2006, 2014) ve o maçlarda hiç gol atamadılar.
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Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Damir Skomina yönetecek.
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@OptaCan: İsviçre son 25 maçının sadece birini kaybetti (17G 7B). O maçta da rakipleri Portekiz'di (Ekim 2017'de, 0-2)
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@OptaCan: İsveç, Dünya Kupası'ndaki 50. maçına çıkacak ve tarihte bu sayıya ulaşan 11. takım olacak. Sadece Meksika, bu turnuvada kupayı kazanamadan daha fazla maça çıktı.
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@OptaCan: İki takım tarihlerinde 29 kez, ancak bir büyük turnuvada ilk kez karşılaşacak (Dünya Kupası & Avrpa Şampiyonası).
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İsviçre XI: Sommer, Lang, Akanji, Djourou, Rodriguez, Xhaka, Behrami, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Drmic.
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İsveç XI: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Forsberg, Svensson, Claesson, Berg, Toivonen.