  İsveç - İsviçre Canlı Maç Anlatımı

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

1' İsviçre maça hızlı başlayan taraf oldu. İsveç'in yaptığı santranın ardından önde baskıyla topu kapan İsviçre, Shaqiri ile kaleyi denedi. Shaqiri'nin şutu farklı bir şekilde dışarı çıktı.

@OptaCan: İsveç, İsviçre ile oynadığı son üç maçta yenilmedi (1G 2B), ancak iki takımın son karşılaşması Mart 2002'de gerçekleşti (1-1). İsviçre, rakibini en son Ekim 1994'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde yenmişti (4-2).

@OptaCan: İsviçre'nin Dünya Kupası'nda attığı son 14 golün 11'i maçların ikinci yarılarında geldi. Bu turnuvada da İsviçre beş golünün dördünü ikinci yarılarda buldu.

Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: İsviçre en son kendi evinde oynan 1954 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkabilmişti. O zamandan bu yana son 16'ya kalmayı başardığı her kupada elendiler (1994, 2006, 2014) ve o maçlarda hiç gol atamadılar.

Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Damir Skomina yönetecek.

@OptaCan: İsviçre son 25 maçının sadece birini kaybetti (17G 7B). O maçta da rakipleri Portekiz'di (Ekim 2017'de, 0-2)

@OptaCan: İsveç, Dünya Kupası'ndaki 50. maçına çıkacak ve tarihte bu sayıya ulaşan 11. takım olacak. Sadece Meksika, bu turnuvada kupayı kazanamadan daha fazla maça çıktı.

@OptaCan: İki takım tarihlerinde 29 kez, ancak bir büyük turnuvada ilk kez karşılaşacak (Dünya Kupası & Avrpa Şampiyonası).

İsviçre XI: Sommer, Lang, Akanji, Djourou, Rodriguez, Xhaka, Behrami, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Drmic.