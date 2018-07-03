SPOR
STADYUM: Saint-Petersburg (Krestovsky) Stadium HAKEM : Damir Skomina MAÇ TARİH SAATİ: 03 Jul 2018 | 17:00 | şuan: 17:06
4'
0 0
İsveç
İsveç
Jan Andersson
İsviçre
İsviçre
Vladimir Petkovic
  İsveç - İsviçre Canlı Maç Anlatımı
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • 1'
    İsviçre maça hızlı başlayan taraf oldu. İsveç'in yaptığı santranın ardından önde baskıyla topu kapan İsviçre, Shaqiri ile kaleyi denedi. Shaqiri'nin şutu farklı bir şekilde dışarı çıktı.
  • @OptaCan: İsveç, İsviçre ile oynadığı son üç maçta yenilmedi (1G 2B), ancak iki takımın son karşılaşması Mart 2002'de gerçekleşti (1-1). İsviçre, rakibini en son Ekim 1994'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde yenmişti (4-2).
  • @OptaCan: İsviçre'nin Dünya Kupası'nda attığı son 14 golün 11'i maçların ikinci yarılarında geldi. Bu turnuvada da İsviçre beş golünün dördünü ikinci yarılarda buldu.
  • Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: İsviçre en son kendi evinde oynan 1954 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkabilmişti. O zamandan bu yana son 16'ya kalmayı başardığı her kupada elendiler (1994, 2006, 2014) ve o maçlarda hiç gol atamadılar.
  • Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem  Damir Skomina yönetecek.
  • @OptaCan: İsviçre son 25 maçının sadece birini kaybetti (17G 7B). O maçta da rakipleri Portekiz'di (Ekim 2017'de, 0-2)
  • @OptaCan: İsveç, Dünya Kupası'ndaki 50. maçına çıkacak ve tarihte bu sayıya ulaşan 11. takım olacak. Sadece Meksika, bu turnuvada kupayı kazanamadan daha fazla maça çıktı.
  • @OptaCan: İki takım tarihlerinde 29 kez, ancak bir büyük turnuvada ilk kez karşılaşacak (Dünya Kupası & Avrpa Şampiyonası).
  • İsviçre XI: Sommer, Lang, Akanji, Djourou, Rodriguez, Xhaka, Behrami, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Drmic.
  • İsveç XI: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Forsberg, Svensson, Claesson, Berg, Toivonen.
  Takım Kadroları

İsveç

  • 1 Robin Olsen
  • 4 Andreas Granqvist
  • 2 Mikael Lustig
  • 6 Ludwig Augustinsson
  • 3 Victor Lindelöf
  • 8 Albin Ekdal
  • 13 Gustav Svensson
  • 17 Viktor Claesson
  • 10 Emil Forsberg
  • 9 Marcus Berg
  • 20 Ola Toivonen

İsviçre

  • 1 Yann Sommer
  • 20 Johan Djourou
  • 6 Michael Lang
  • 13 Ricardo Rodriguez
  • 5 Manuel Akanji
  • 11 Valon Behrami
  • 15 Blerim Dzemaili
  • 23 Xherdan Shaqiri
  • 10 Granit Xhaka
  • 14 Steven Zuber
  • 19 Josip Drmic

Yedekler

  • 12 Karl Johnsson
  • 23 Kristoffer Nordfeldt
  • 5 Martin Olsson
  • 18 Pontus Jansson
  • 16 Emil Krafth
  • 14 Filip Helander
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 15 Oscar Hiljemark
  • 19 Marcus Rohden
  • 11 John Guidetti
  • 22 Isaac Thelin

Yedekler

  • 21 Roman Bürki
  • 12 Yvon Mvogo
  • 3 Francois Moubandje
  • 4 Nico Elvedi
  • 16 Gelson Fernandes
  • 8 Remo Freuler
  • 17 Denis Zakaria
  • 9 Haris Seferovic
  • 18 Mario Gavranovic
  • 7 Breel Embolo
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.