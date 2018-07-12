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STADYUM:
Lavanttal Arena
HAKEM :
Sebastian Gishamer
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Jul 2018 | 18:00 | şuan: 19:28
66'
0
0
Beşiktaş
Şenol Güneş
Shakhtar Donetsk
Paulo Fonseca
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
29
Tolga Zengin
3
Adriano
46'
88
Caner Erkin
12
Gary Medel
2
Matej Mitrovic
8
Ryan Babel
46'
17
Jeremain Lens
46'
20
Necip Uysal
18
Tolgay Arslan
61'
10
Oğuzhan Özyakup
30
Vagner Love
46'
Shakhtar Donetsk
30
Andriy Pyatov
44
Yaroslav Rakitskiy
4
Sergiy Kryvtsov
31
Ismaily
65'
94
Oleg Danchenko
11
Marlos Bonfim
6
Taras Stepanenko
74
Viktor Kovalenko
88
Maycon
10
Junior Moraes
47
Fernando
Yedekler
1
Fabri
77
Gökhan Gönül
46'
14
Fatih Aksoy
22
Aras Özbiliz
55
Gökhan Töre
46'
26
Dorukhan Toköz
61'
15
Orkan Çınar
4
Mertcan Açıkgöz
11
Mustafa Pektemek
46'
95
Cyle Larin
46'
Yedekler
55
Oleh Kudryk
22
Mykola Matviyenko
65'
2
Bogdan Butko
98
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.