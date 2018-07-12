SPOR
STADYUM: Lavanttal Arena HAKEM : Sebastian Gishamer MAÇ TARİH SAATİ: 12 Jul 2018 | 18:00 | şuan: 19:28
66'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
Paulo Fonseca
  Beşiktaş - Shakhtar Donetsk Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 29 Tolga Zengin
  • 3 Adriano 46'
  • 88 Caner Erkin
  • 12 Gary Medel
  • 2 Matej Mitrovic
  • 8 Ryan Babel 46'
  • 17 Jeremain Lens 46'
  • 20 Necip Uysal
  • 18 Tolgay Arslan 61'
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 30 Vagner Love 46'

Shakhtar Donetsk

  • 30 Andriy Pyatov
  • 44 Yaroslav Rakitskiy
  • 4 Sergiy Kryvtsov
  • 31 Ismaily 65'
  • 94 Oleg Danchenko
  • 11 Marlos Bonfim
  • 6 Taras Stepanenko
  • 74 Viktor Kovalenko
  • 88 Maycon
  • 10 Junior Moraes
  • 47 Fernando

Yedekler

  • 1 Fabri
  • 77 Gökhan Gönül 46'
  • 14 Fatih Aksoy
  • 22 Aras Özbiliz
  • 55 Gökhan Töre 46'
  • 26 Dorukhan Toköz 61'
  • 15 Orkan Çınar
  • 4 Mertcan Açıkgöz
  • 11 Mustafa Pektemek 46'
  • 95 Cyle Larin 46'

Yedekler

  • 55 Oleh Kudryk
  • 22 Mykola Matviyenko 65'
  • 2 Bogdan Butko
  • 98 Dodo
  • 29 Andriy Totovytsky
  • 50 Sergiy Bolbat
  • 17 Maksim Malishev
  • 59 Oleksandr Zubkov
  • 67 Oleksandr Pikhalonok
  • 9 Dentinho
  • 5 Davit Khotcholava
Takım
O
Av
P
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