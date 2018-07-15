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STADYUM:
Merkur Arena (UPC)
HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
15 Jul 2018 | 15:00 | şuan: 17:05
MS
1
4
Beşiktaş
Şenol Güneş
8' Tolgay Arslan
CSKA Moscow
Viktor Goncharenko
15' Fedor Chalov
27' Astemir Gordyushenko
53' Matej Mitrovic (KK)
75' Dmitri Efremov
Beşiktaş - CSKA Moscow Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Fabri
77
Gökhan Gönül
70'
88
Caner Erkin
78'
12
Gary Medel
70'
2
Matej Mitrovic
8
Ryan Babel
46'
20
Necip Uysal
18
Tolgay Arslan
46'
55
Gökhan Töre
46'
10
Oğuzhan Özyakup
95
Cyle Larin
70'
CSKA Moscow
1
Ilya Pomazun
42
Georgi Schennikov
83'
14
Kirill Nababkin
3
Nikita Chernov
50
Rodrigo
72
Astemir Gordyushenko
86'
25
Kristijan Bistrovic
87'
80
Khetag Khosonov
29
Jaka Bijol
63'
11
Vitinho
73'
63
Fedor Chalov
89'
Yedekler
29
Tolga Zengin
3
Adriano
70'
89'
14
Fatih Aksoy
78'
17
Jeremain Lens
46'
22
Aras Özbiliz
26
Dorukhan Toköz
70'
15
Orkan Çınar
70'
4
Mertcan Açıkgöz
30
Vagner Love
46'
11
Mustafa Pektemek
46'
Yedekler
44
Georgy Kyrnats
7
Dmitri Efremov
63'
70
Timur Pukhov
86'
71
Nayair Tiknizyan
87'
81
Vitali Zhironkin
89'
75
Timur Zhamaletdinov
73'
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P
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.