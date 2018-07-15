SPOR
STADYUM: Merkur Arena (UPC) HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 15 Jul 2018 | 15:00 | şuan: 17:05
MS
1 4
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
8' Tolgay Arslan
CSKA Moscow
CSKA Moscow
Viktor Goncharenko
15' Fedor Chalov 27' Astemir Gordyushenko 53' Matej Mitrovic (KK) 75' Dmitri Efremov
  Beşiktaş - CSKA Moscow Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Fabri
  • 77 Gökhan Gönül 70'
  • 88 Caner Erkin 78'
  • 12 Gary Medel 70'
  • 2 Matej Mitrovic
  • 8 Ryan Babel 46'
  • 20 Necip Uysal
  • 18 Tolgay Arslan 46'
  • 55 Gökhan Töre 46'
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 95 Cyle Larin 70'

CSKA Moscow

  • 1 Ilya Pomazun
  • 42 Georgi Schennikov 83'
  • 14 Kirill Nababkin
  • 3 Nikita Chernov
  • 50 Rodrigo
  • 72 Astemir Gordyushenko 86'
  • 25 Kristijan Bistrovic 87'
  • 80 Khetag Khosonov
  • 29 Jaka Bijol 63'
  • 11 Vitinho 73'
  • 63 Fedor Chalov 89'

Yedekler

  • 29 Tolga Zengin
  • 3 Adriano 70' 89'
  • 14 Fatih Aksoy 78'
  • 17 Jeremain Lens 46'
  • 22 Aras Özbiliz
  • 26 Dorukhan Toköz 70'
  • 15 Orkan Çınar 70'
  • 4 Mertcan Açıkgöz
  • 30 Vagner Love 46'
  • 11 Mustafa Pektemek 46'

Yedekler

  • 44 Georgy Kyrnats
  • 7 Dmitri Efremov 63'
  • 70 Timur Pukhov 86'
  • 71 Nayair Tiknizyan 87'
  • 81 Vitali Zhironkin 89'
  • 75 Timur Zhamaletdinov 73'
Takım
O
Av
P
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