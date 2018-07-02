  Belçika - Japonya Canlı Maç Anlatımı

29' YİNE KORNER YİNE KOMPANY! Köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Kompony, topu ağlarla buluşturamadı. Meşin yuvarlak, kaleye paralel bir biçimde gitti.

28' HAZARD! Hazard'ın sol çaprazdan sert şutunu Kawashima yumruklarıyla uzaklaştırdı. Belçika baskısı artıyor.

27' BELÇİKA AKIN AKIN GELİYOR! Hazard'ın taşıdığı topta Mertens ekstra pasla De Bruyne'yi şut pozisyonuna soktu. De Bruyne'nin etkisiz şutu Japonya savunmasından döndü.

25' ÇOK NET BİR POZİSYON! Mertens'in sağ kanattan açtığı orta, Lukaku'nun önüne düştü. Bir türlü şut şansı bulamayan Lukaku'nun ayağından topu alan isim kaleci Kawashima oldu.

24' Lukaku, Japonya savunmasıyla her karşılaşmasında rakiplerine üstünlük kurdu.

21' NAGATOMO! Lukaku'nun ceza sahasının dışından çektiği sert şutu Nagatomo adeta vücudunu siper ederek kornere çeldi.

20' Topla oynama yüzdelerinde Belçika'nın Japonya'ya %51'e %49'luk üstünlüğü bulunuyor. Maçın temposunu belirleyen taraf bu dakikalarda Belçika.

18' Belçika, korner organizasyonlarında uzak direkteki Kompany'i topla buluşturmaya çalışıyor.

17' LUKAKU! Meşin yuvarlağın kontrolü bu dakikalarda Belçika'da. Meaunier'in pasını göğsüyle indiren Lukaku, iki kişinin arasından iyi döndü ve vurdu. Lukaku'nun şutu savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

16' AXEL WITSEL! Hazard'ın pasında topla buluşan Witsel, ceza sahasının dışından sert ve düzgün vurdu. Belçikalı'nın şutu Japonya savunmasından sekti ve kornere çıktı.

14' Japonya, orta sahanın ortalarında yaptığı baskıyla topu kazandı.Pozisyonun devamında sol kanattan devam eden atak, Nagatomo'nun yalnız kalması sebebiyle son buldu.

12' Rostov Arena'da oyunun dengesini tamamıyla eline alan bir taraf yok.

10' YİNE INUI! Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Inuı, Osako'ya ortaladı. Inuı'nin ortasını uzaklaştıran isim Kompany oldu.

8' Belçika tüm hatlarıyla geride.

7' Sol kanatta topla buluşan Inui, ceza sahasına yerden ortaladı. Inui'nin ortasını Belçika savunması karşıladı. Meşin yuvarlağın kontrolü yeniden Japonya'da.

6' Hazard adeta tek başına savaştı. Üst üste verkaçların ardından Hazard yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

5' Karşılaşmanın ilk dakikalarında orta sahada fiziksel mücadele dozu gittikçe artıyor.

4' Meunier'in ceza sahasına gönderdiği top, Japonya savunmasının bir anlık dalgınlığıyla Lukaku'nun önüne düştü. Kawashima'nın tehlikeyi erken sezmesiyle Japonya olası bir gol pozisyonundan kurtuldu.

2' MAÇA HIZLI BAŞLAYAN TARAF JAPONYA OLDU! Kawaga, Belçika kalesini karşısına aldı. Kagawa'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Japonya XI: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe, Inui, Kagawa, Haraguchi, Osako.

@OptaCan: Belçika, Japonya ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanabildi (2B 2M), bu galibiyet ise iki takımın Kasım 2017'deki son karşılaşmasında geldi (1-0).

@OptaCan: Belçika bu Dünya Kupası'nda grup maçlarında en fazla gol atan takım (9). Aynı zamanda grup maçlarını üç galibiyet ile tamamlayan üç takımdan biri (Hırvatistan ve Uruguay ile birlikte).

@OptaCan: Belçika, Dünya Kupası'nda eleme turlarında oynadığı 11 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ve bunların sekizini kaybetti (2G 1B). Belçika'nın eleme turlarında oynadığı son dokuz maçın beşi uzatmalara giderken, bunların sadece bir tanesi penaltılara kaldı (1986'da İspanya'ya karşı).

@OptaCan: Japonya'nın Dünya Kupası'nda eleme turlarında oynadığı iki maçta toplam bir gol oldu (1-0 yenildikleri Türkiye maçında). 2010'daki diğer maçta Paraguay ile 0-0 berabere kalan Japonya, penaltılarla elenmişti.

@OptaCan: Belçika ve Japonya daha önce Dünya Kupası'nda sadece bir kez karşılaşmış (2002), o maçta taraflar 2-2 berabere kalmıştı.

Belçika XI: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku.

@OptaCan: Romelu Lukaku, Roberto Martinez yönetiminde Belçika forması giydiği 20 maçta 23 gol attı.

Rostov Arena'da oynanacak karşılaşmayı Senegalli hakem Malang Diedhiou yönetecek.

Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile Japonya karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.