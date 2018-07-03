  Kolombiya - İngiltere Canlı Maç Anlatımı

45' Dele Alli'nin tedavisi tamamlandı. Oyuncu yeniden oyuna girmek için kenara geldi.

45' Dele Alli kendisini topsuz alanda yere bıraktı.

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

45' QUINTERO! Üst üste paslaşmaların ardından ceza sahası sağ çaprazından şansını deneyen Quintero, kaleci Pickford'u aşamadı.

45' İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odalarına golsüz eşitlikle gidiyor.

45' Harry Kane'in ceza sahası dışından çektiği sert şut farklı bir şekilde dışarı çıktı.

43' Kolombiya'nın henüz İngiltere kalesinde oluşturduğu bir tehlike yok.

42' AZ FARKLA! Trippier'İn kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı çıktı.

41' Barrios, Henderson'a barajın kurulma aşamasında yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Barrios, Kolombiya çeyrek finale yükselirse forma giyemeyecek.

40' KAVGA ÇIKTI! Kolombiya'nın baraj kurduğu sırada Henderson, Barrios'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın kararı bekleniyor.

38' TEHLİKELİ BİR NOKTADAN SERBEST VURUŞ! Harry Kane, ceza sahasının önünde Lerma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. İngiltere, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

37' KANE VURAMADI! Henderson'un ceza sahasına yaptığı ortaya önce Arias dokunamadı, sonra da Harry Kane.

36' Quintero topla birlikte hızlandı ve ceza sahasına sarkan Falcao'ya ara pasını gönderdi. Pasın önünü kesen isim Stones oldu.

34' Kolombiya ise İngiltere kalesine gönderdiği 2 şutta da isabet sağlayamadı.

33' İngiltere, karşılaşmanın başından bu yana Kolombiya kalesine 5 şut gönderdi ve bu şutların birinde isabet sağladı.

31' YERRY MINA! Sterling müthiş döndü ve kaleyi karşısına aldı. Sterling'in şutunun önüne geçen isim Yerry Mina oldu.

30' Falcao, Trippier'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mark Geiger, bu ikilinin arasına girerek tartışmanın büyümesini engelledi.

29' İngiltere, Kolombiya karşısında %52'yle topa sahip oluyor.

27' Ashley Young'un Kolombiya yarı sahasından kullandığı serbest vuruşu Kolombiya savunması kornere çeldi.

24' Quintero, Kolombiya ataklarını adeta bir maestro gibi yönlendiriyor.

23' FALCAO VURAMADI! Cuadrado'nun ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarptı ve Falcao'nun önüne düştü. Stones, Falcao'dan önce topa dokunarak olası bir gol pozisyonunun önüne geçti.

21' İngiltere atağında Dele Alli'nin pasında Sterling topla buluştu. Kolombiya savunması, Sterling'e şut şansı tanımadı.

20' Karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

18' Topun kontrolü yaklaşık 2 dakikadır Kolombiya'da.

16' KANE! Çizgi üzerinden ortalayan Trippier, arka direkteki Kane'i buldu. Harry Kane'in kafası az farkla dışarı çıktı. İngiltere maçın başından bu yana gole ilk kez bu kadar çok yaklaştı.

15' İngiltere ile Kolombiya arasındaki son 16 mücadelesinin galibinin çeyrek finalde İsveç ile karşılaşacağını hatırlatalım.

13' SON ANDA SANCHEZ! Sterling, Kolombiya savunmasının hatasından faydalanarak topu önünde buldu. Ceza sahası dışından sert vuran Sterling, Sanchez'e takıldı.

12' İngiltere, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip yarı sahaya geçmeye çalışıyor.

12' Yerry Mina, karşılaşmanın başlangıcından bu yana adeta Sterling'e yapıştı. Oyun bu ikili arasındaki diyaloglar sebebiyle sık sık duruyor.

9' İki takım da kaptıkları toplarla hızlı hücuma çıkmak istiyor. Ancak henüz amacına ulaşan bir atak olmadı.

8' Kolombiya'da James Rodriguez, sakatlığı sebebiyle İngiltere maçının kadrosunda yer almıyor.

6' YOUNG! Ashley Young'un doğrudan kaleye vurduğu serbest vuruşu Ospina yumruklarıyla uzaklaştırdı.

5' ELLE MÜDAHALE! Sterling, ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Mina, Sterling'in ayağından topu almak için kayarak müdahale etmek istedi. Hakemin kararı elle oynama.

3' İngiltere, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla Kolombiya yarı sahasına geçmeye çalışıyor.

2' Kolombiyalı taraftarlar takımlarına desteklerini başlama düdüğüyle birlikte arttırarak devam ediyorlar. İngiltere ataklarında tezahüratlara ıslıklar eşlik ediyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: İngiltere, Dünya Kupası'nda eleme turlarında oynadığı 18 maçın sadece birinde gol atamadı. O maç 2006'da Portekiz ile oynadıkları çeyrek final maçıydı.

@OptaCan: Harry Kane, Dünya Kupası'nda sadece 153 dakika forma giymesine rağmen, bu turnuvada Gary Lineker'in ardından (10) en fazla gol atan İngiliz oyuncu konumunda (5 gol). Kane, Kolombiya maçında gol atarsa arka arkaya altı maçta gol atmış olacak ve İngiltere tarihinde Tommy Lawton'dan bu yana (1939) bunu başaran ilk isim olacak.

Kolombiya XI: Ospina, Arias, Mina, Davinson, Mojica, Sanchez, Lerma, Barrios, Cuadrado, Quintero, Falcao.

Kolombiya ile İngiltere arasındaki mücadelenin galibi çeyrek finalde İsveç'in rakibi olacak.

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Juan Quintero, Kolombiya'nın bu Dünya Kupası'nda attığı beş golün üçüne direkt katkı yaptı (bir gol, iki asist).

@OptaCan: Kolombiya'nın Dünya Kupası'nda oynadığı 21 maçın hiçbiri golsüz tamamlanmadı. Turnuva tarihinde sadece iki takım, 0-0 sonuçlanmadan daha fazla maça çıktı: ABD (33) & Avusturya (29)

@OptaCan: İngiltere, Kolombiya ile Dünya Kupası'nda karşılaştığı tek maçı da kazandı (2-0). 1998'de grup maçlarında oynanan karşılaşmada, şu anda İngiltere'nin teknik direktörlüğünü yapan Gareth Southgate yedek kulübesindeydi.

@OptaCan: Kolombiya'nın bu Dünya Kupası'nda attığı beş golün üçü duran toplardan geldi (kornerden iki, frikikten bir gol). İngiltere ise bu Dünya Kupası'nda duran toplardan en fazla gol atan takım (6).

@OptaCan: İngiltere, Kolombiya ile oynadığı beş maçta da yenilmedi (3G 2B). İki takım en son Mayıs 2005'te New Jersey'de karşılaşmış, İngiltere Micheal Owen'ın üç golüyle 3-2 kazanmıştı.

@OptaCan: Kolombiya, Dünya Kupası'nda oynadığı son sekiz maçta da gol attı. 2018 grup maçları sonu itibariyle en iyi seri elde eden takım. Kolombiya en son 1998 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı gol atamamıştı (2-0).

İngiltere XI: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Young, Henderson, Alli, Lingard, Sterling, Kane.

Spartak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Amerikalı hakem Mark Geiger yönetecek.

@OptaCan: Kolombiya tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası gruplarından çıktı. Sadece 2014'te çeyrek finale çıkabildiler.