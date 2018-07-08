SPOR
STADYUM: Futbalovy Stadion X-BIONIC HAKEM : Ladislav Presinsky MAÇ TARİH SAATİ: 08 Jul 2018 | 15:00 | şuan: 16:41
86'
4 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
21' Vagner Love 49' Oğuzhan Özyakup 70' Vagner Love 72' Ryan Babel
Gyirmot
Gyirmot
Laszlo Szepessy
  Beşiktaş - Gyirmot Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 99 Ersin Destanoğlu 55'
  • 12 Gary Medel
  • 88 Caner Erkin
  • 2 Matej Mitrovic
  • 8 Ryan Babel
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 18 Tolgay Arslan
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 30 Vagner Love
  • 95 Cyle Larin

Gyirmot

  • 12 Edvard Rusak
  • 31 Adam Presinger
  • 5 Peter Szilvasi
  • 89 Balazs Villam 73'
  • 15 Marek Strestik 54'
  • 22 Norbert Heffler 62'
  • 8 Patrik Nagy 75'
  • 90 Patrik Lazar
  • 56 Peter Varga
  • 4 Akos Szarka 74'
  • 32 Kristof Herjeczki 62'

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran 55'
  • 14 Fatih Aksoy
  • 22 Aras Özbiliz
  • 15 Orkan Çınar
  • 6 Oğuzhan Aydoğan
  • 4 Mertcan Açıkgöz
  • 70 Bülent Üçüncü
  • 11 Mustafa Pektemek

Yedekler

  • 87 Peter Rengel
  • 19 Roland Horvath 62'
  • 14 Imre Antal Szeles 73'
  • 97 Sandal Dominik 62'
  • 7 Gergö Szalanszki 75'
  • 10 Roland Volent 74'
  • 20 Vince Szegi 54'
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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