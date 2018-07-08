HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
TÜMÜ
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
ŞEHİR REHBERİ
OTOMOBİL
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Dünya Kupası
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
Wings For Life
eSpor
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Futbalovy Stadion X-BIONIC
HAKEM :
Ladislav Presinsky
MAÇ TARİH SAATİ:
08 Jul 2018 | 15:00 | şuan: 16:41
86'
4
0
Beşiktaş
Şenol Güneş
21' Vagner Love
49' Oğuzhan Özyakup
70' Vagner Love
72' Ryan Babel
Gyirmot
Laszlo Szepessy
Beşiktaş - Gyirmot Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
99
Ersin Destanoğlu
55'
12
Gary Medel
88
Caner Erkin
2
Matej Mitrovic
8
Ryan Babel
17
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
18
Tolgay Arslan
10
Oğuzhan Özyakup
30
Vagner Love
95
Cyle Larin
Gyirmot
12
Edvard Rusak
31
Adam Presinger
5
Peter Szilvasi
89
Balazs Villam
73'
15
Marek Strestik
54'
22
Norbert Heffler
62'
8
Patrik Nagy
75'
90
Patrik Lazar
56
Peter Varga
4
Akos Szarka
74'
32
Kristof Herjeczki
62'
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
55'
14
Fatih Aksoy
22
Aras Özbiliz
15
Orkan Çınar
6
Oğuzhan Aydoğan
4
Mertcan Açıkgöz
70
Bülent Üçüncü
11
Mustafa Pektemek
Yedekler
87
Peter Rengel
19
Roland Horvath
62'
14
Imre Antal Szeles
73'
97
Sandal Dominik
62'
7
Gergö Szalanszki
75'
10
Roland Volent
74'
20
Vince Szegi
54'
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Şehir Rehberi
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.