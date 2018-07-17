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STADYUM:
Sportzentrum Graz-Weinzodl
HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
17 Jul 2018 | 20:00 | şuan: 20:55
İYS
0
0
Reading
Paul Clement
Beşiktaş
Şenol Güneş
Reading - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Reading
1
Vito Mannone
5
Paul McShane
3
Chris Gunter
6
Liam Moore
4
David Meyler
9
Yakou Meite
10
John Swift
2
Andy Yiadom
8
Liam Kelly
7
Sone Aluko
11
Modou Barrow
Beşiktaş
97
Utku Yuvakuran
77
Gökhan Gönül
3
Adriano
12
Gary Medel
14
Fatih Aksoy
8
Ryan Babel
17
Jeremain Lens
18
Tolgay Arslan
10
Oğuzhan Özyakup
26
Dorukhan Toköz
95
Cyle Larin
Yedekler
13
Lewis Ward
16
John O'Shea
18
Tiago Ilori
19
Tyler Blackett
12
Omar Richards
15
George Evans
14
Andrew Ferai Rinomhota
20
Mark McNulty
17
Pelle Clement
21
Sam Smith
22
Daniel Loader
Yedekler
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Tolga Zengin
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Caner Erkin
20
Necip Uysal
22
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55
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15
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.