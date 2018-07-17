SPOR
STADYUM: Sportzentrum Graz-Weinzodl HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 17 Jul 2018 | 20:00 | şuan: 20:55
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Paul Clement
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Reading - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Reading

  • 1 Vito Mannone
  • 5 Paul McShane
  • 3 Chris Gunter
  • 6 Liam Moore
  • 4 David Meyler
  • 9 Yakou Meite
  • 10 John Swift
  • 2 Andy Yiadom
  • 8 Liam Kelly
  • 7 Sone Aluko
  • 11 Modou Barrow

Beşiktaş

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Adriano
  • 12 Gary Medel
  • 14 Fatih Aksoy
  • 8 Ryan Babel
  • 17 Jeremain Lens
  • 18 Tolgay Arslan
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 95 Cyle Larin

Yedekler

  • 13 Lewis Ward
  • 16 John O'Shea
  • 18 Tiago Ilori
  • 19 Tyler Blackett
  • 12 Omar Richards
  • 15 George Evans
  • 14 Andrew Ferai Rinomhota
  • 20 Mark McNulty
  • 17 Pelle Clement
  • 21 Sam Smith
  • 22 Daniel Loader

Yedekler

  • 99 Ersin Destanoğlu
  • 29 Tolga Zengin
  • 88 Caner Erkin
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Aras Özbiliz
  • 55 Gökhan Töre
  • 15 Orkan Çınar
  • 4 Mertcan Açıkgöz
  • 11 Mustafa Pektemek
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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