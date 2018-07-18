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STADYUM:
Stade de Chailly
HAKEM :
Sven Wolfensberger
MAÇ TARİH SAATİ:
18 Jul 2018 | 19:00 | şuan: 20:03
3'
0
0
Galatasaray
Fatih Terim
PSV Eindhoven
Mark van Bommel
Galatasaray - PSV Eindhoven Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
66
İsmail Çipe
14
Martin Linnes
3
Maicon
23
Lionel Carole
5
Ahmet Çalık
8
Selçuk İnan
15
Ryan Donk
25
Fernando
89
Sofiane Feghouli
24
Garry Rodrigues
18
Bafetimbi Gomis
PSV Eindhoven
1
Jeroen Zoet
5
Daniel Schwaab
6
Angelino
4
Nick Viergever
7
Gaston Pereiro
22
Denzel Dumfries
23
Bart Ramselaar
18
Pablo Paulino Rosario
9
Luuk de Jong
17
Steven Bergwijn
14
Donyell Malen
Yedekler
19
Berk Balaban
99
Boran Güngör
4
Serdar Aziz
2
Mariano
10
Younes Belhanda
48
Doğan Can Davas
52
Celil Yüksel
47
Abdussamed Karnuçu
9
Eren Derdiyok
88
Muğdat Çelik
11
Sinan Gümüş
21
Henry Onyekuru
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Ahmet Sivri
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13
Eloy Room
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Nicolas Isimat-Mirin
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16
Dante Rigo
19
Armando Obispo
26
Jordan Teze
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15
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24
Ramon Pascal Lundqvist
20
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.