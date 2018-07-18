SPOR
STADYUM: Stade de Chailly HAKEM : Sven Wolfensberger MAÇ TARİH SAATİ: 18 Jul 2018 | 19:00 | şuan: 20:03
3'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
Mark van Bommel
  Galatasaray - PSV Eindhoven Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 66 İsmail Çipe
  • 14 Martin Linnes
  • 3 Maicon
  • 23 Lionel Carole
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 24 Garry Rodrigues
  • 18 Bafetimbi Gomis

PSV Eindhoven

  • 1 Jeroen Zoet
  • 5 Daniel Schwaab
  • 6 Angelino
  • 4 Nick Viergever
  • 7 Gaston Pereiro
  • 22 Denzel Dumfries
  • 23 Bart Ramselaar
  • 18 Pablo Paulino Rosario
  • 9 Luuk de Jong
  • 17 Steven Bergwijn
  • 14 Donyell Malen

Yedekler

  • 19 Berk Balaban
  • 99 Boran Güngör
  • 4 Serdar Aziz
  • 2 Mariano
  • 10 Younes Belhanda
  • 48 Doğan Can Davas
  • 52 Celil Yüksel
  • 47 Abdussamed Karnuçu
  • 9 Eren Derdiyok
  • 88 Muğdat Çelik
  • 11 Sinan Gümüş
  • 21 Henry Onyekuru
  • 35 Yunus Akgün
  • 17 Ahmet Sivri

Yedekler

  • 13 Eloy Room
  • 2 Nicolas Isimat-Mirin
  • 8 Jorrit Hendrix
  • 16 Dante Rigo
  • 19 Armando Obispo
  • 26 Jordan Teze
  • 28 Michal Sadilek
  • 15 Mauro Junior
  • 25 Laros Duarte
  • 11 Matthias Verreth
  • 24 Ramon Pascal Lundqvist
  • 20 Cody Mathès Gakpo
Takım
O
Av
P
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