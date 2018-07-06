  Uruguay - Fransa Canlı Maç Anlatımı

26' Mbappe, Griezmann'ın pasında topla buluştu. Ceza sahasına hızla giren Mbappe'yi Laxalt durdurdu. Fransa köşe vuruşu kullanacak.

24' Oyun, Uruguay'ın yaptığı fauller sebebiyle sık sık duruyor.

23' Pavard, Suarez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

21' Fransa bu dakikalarda tüm hatlarıyla Uruguay yarı sahasında.

20' Griezmann, ceza sahasının önünde rakibinin sağından attı solundan geçti. Ceza sahasına girmeden pasını veren Griezmann, topu Giroud ile buluşturamadı.

19' Paul Pogba, kaleye çok uzak bir noktadan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak farklı bir şekilde dışarı çıktı.

18' Oscar Tabarez, teknik direktör olarak Dünya Kupası'nda 20'nci maçına çıktı. Turnuva tarihinde ondan daha fazla karşılaşmaya çıkan tek isim Helmut Schön. (@OptaCan)

15' ÇOK NET POZİSYON! Pavard'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Giroud kafayla indirdi. Giroud'nun pasında ceza sahası içinde bomboş kalan Mbappe, kafa vuruşunda kaleyi bulamadı.

14' Uruguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Godin'in kafa vuruşunu Lloris yumruklayarak uzaklaştırdı. Uruguay atağı devam ediyor.

12' MBAPPE'DEN MÜTHİŞ HAREKETLER! Dünya Kupası'nın yıldızı hızını kullanarak iki rakibinden sıyrıldı ancak hakem faulü işaret etti.

11' Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşta Varane iyi yükseldi ancak isabet sağlayamadı.

10' ÇOK SERT! Hernandez, Nandez'in ayağına yaptığı sert müdahalenin ardından yerde kaldı. Hernandez acı içinde kıvranıyor. Fransa serbest vuruşu kullanacak.

8' Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da golü istese de başarılı olamadı.

7' GIROUD VURAMADI! Karşılaşmadaki tempo dakikalar geçtikçe artıyor. Mbappe'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Gıroud tek dokunuşla ağlarla buluşturmak istedi. Giroud, ayağını uzattı ancak bu ortaya yetişemedi.

5' ÇAPRAZDAN! Suarez'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Stuani, bekletmeden vurdu. Stuani'nin şutu kaleye paralel gitti.

4' URUGUAY TEHLİKELİ GELDİ! Sol kanattan Suarez'in pasıyla atağa katılan Laxalt çizgiye indi ve rakibinden sıyrıldı. Laxalt'ın ortasına kimse dokunamadı.

3' Giroud, Gimenez'in müdahalesiyle topsuz alanda yerde kaldı. Fransız futbolcunun ayağa kalkmasıyla oyun yeniden hareket kazandı.

2' Fransa santrayla birlikte topu rakip yarı sahaya yıktı. Uruguay'da tüm futbolcular Fransa yarı sahasının gerisinde.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Uruguay XI: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino, Laxalt, Suarez, Stuani.

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay ile Fransa karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Mbappe şu ana kadar rakip kaleye beş şut çekti, bu şutların hepsi hedefi buldu ve üçü gol oldu.

@OptaCan: 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Uruguay, o turnuvada Gana'yı penaltılarla 4-2 yenmişlerdi.

Uruguay'ın 2018 Dünya Kupası'nda attığı 3 golün de sahibi Edinson Cavani, Fransa karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak.

@OptaCan: Çeyrek final oynadığı son beş Dünya Kupası'nda dört kez yarı finale çıkan Fransa, sadece 2014'te Almanya'ya elendi (0-1).

Fransa XI: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso, Mbappe, Griezmann, Giroud.

@OptaCan: Uruguay'la oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanan Fransa (4B 3M), son olarak Haziran 2013'te oynanan hazırlık karşılaşmasından da 1-0 yenik ayrıldı.

@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda üç golü bulunan Kylian Mbappe, Pele'den (1958'de 6 gol) bu yana bu turnuvada üç gole ulaşan ilk 20 yaş altı oyuncu oldu.

@OptaCan: Fransa'nın başında 81'inci maçına çıkmaya hazırlanan Didier Deschamps, ilk karşılaşmasında Uruguay'a karşı kulübedeki yerini almıştı (Ağustos 2012).

Nizhny Novgorod Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.