  Uruguay - Fransa Canlı Maç Anlatımı

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26'
Mbappe, Griezmann'ın pasında topla buluştu. Ceza sahasına hızla giren Mbappe'yi Laxalt durdurdu. Fransa köşe vuruşu kullanacak.
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24'
Oyun, Uruguay'ın yaptığı fauller sebebiyle sık sık duruyor.
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23'
Pavard, Suarez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
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21'
Fransa bu dakikalarda tüm hatlarıyla Uruguay yarı sahasında.
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20'
Griezmann, ceza sahasının önünde rakibinin sağından attı solundan geçti. Ceza sahasına girmeden pasını veren Griezmann, topu Giroud ile buluşturamadı.
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19'
Paul Pogba, kaleye çok uzak bir noktadan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak farklı bir şekilde dışarı çıktı.
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18'
Oscar Tabarez, teknik direktör olarak Dünya Kupası'nda 20'nci maçına çıktı. Turnuva tarihinde ondan daha fazla karşılaşmaya çıkan tek isim Helmut Schön. (@OptaCan)
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15'
ÇOK NET POZİSYON! Pavard'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Giroud kafayla indirdi. Giroud'nun pasında ceza sahası içinde bomboş kalan Mbappe, kafa vuruşunda kaleyi bulamadı.
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14'
Uruguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Godin'in kafa vuruşunu Lloris yumruklayarak uzaklaştırdı. Uruguay atağı devam ediyor.
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12'
MBAPPE'DEN MÜTHİŞ HAREKETLER! Dünya Kupası'nın yıldızı hızını kullanarak iki rakibinden sıyrıldı ancak hakem faulü işaret etti.
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11'
Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşta Varane iyi yükseldi ancak isabet sağlayamadı.
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10'
ÇOK SERT! Hernandez, Nandez'in ayağına yaptığı sert müdahalenin ardından yerde kaldı. Hernandez acı içinde kıvranıyor. Fransa serbest vuruşu kullanacak.
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8'
Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da golü istese de başarılı olamadı.
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7'
GIROUD VURAMADI! Karşılaşmadaki tempo dakikalar geçtikçe artıyor. Mbappe'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Gıroud tek dokunuşla ağlarla buluşturmak istedi. Giroud, ayağını uzattı ancak bu ortaya yetişemedi.
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5'
ÇAPRAZDAN! Suarez'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Stuani, bekletmeden vurdu. Stuani'nin şutu kaleye paralel gitti.
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4'
URUGUAY TEHLİKELİ GELDİ! Sol kanattan Suarez'in pasıyla atağa katılan Laxalt çizgiye indi ve rakibinden sıyrıldı. Laxalt'ın ortasına kimse dokunamadı.
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3'
Giroud, Gimenez'in müdahalesiyle topsuz alanda yerde kaldı. Fransız futbolcunun ayağa kalkmasıyla oyun yeniden hareket kazandı.
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2'
Fransa santrayla birlikte topu rakip yarı sahaya yıktı. Uruguay'da tüm futbolcular Fransa yarı sahasının gerisinde.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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Uruguay XI: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino, Laxalt, Suarez, Stuani.
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2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay ile Fransa karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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@OptaCan: Mbappe şu ana kadar rakip kaleye beş şut çekti, bu şutların hepsi hedefi buldu ve üçü gol oldu.
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@OptaCan: 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Uruguay, o turnuvada Gana'yı penaltılarla 4-2 yenmişlerdi.
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Uruguay'ın 2018 Dünya Kupası'nda attığı 3 golün de sahibi Edinson Cavani, Fransa karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak.
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@OptaCan: Çeyrek final oynadığı son beş Dünya Kupası'nda dört kez yarı finale çıkan Fransa, sadece 2014'te Almanya'ya elendi (0-1).
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Fransa XI: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso, Mbappe, Griezmann, Giroud.
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@OptaCan: Uruguay'la oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanan Fransa (4B 3M), son olarak Haziran 2013'te oynanan hazırlık karşılaşmasından da 1-0 yenik ayrıldı.
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@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda üç golü bulunan Kylian Mbappe, Pele'den (1958'de 6 gol) bu yana bu turnuvada üç gole ulaşan ilk 20 yaş altı oyuncu oldu.
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@OptaCan: Fransa'nın başında 81'inci maçına çıkmaya hazırlanan Didier Deschamps, ilk karşılaşmasında Uruguay'a karşı kulübedeki yerini almıştı (Ağustos 2012).
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Nizhny Novgorod Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda üst üste dört maçtır kazanan Uruguay, 1950-1954 arasından bu yana beş maçlık galibiyet serisi yakalayalamıyor. Uruguay ayrıca aynı Dünya Kupası'nda hiç üst üste beş maç kazanamadı.