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STADYUM: Nizhny Novgorod Stadium HAKEM : Nestor Pitana MAÇ TARİH SAATİ: 06 Jul 2018 | 17:00 | şuan: 17:24
28'
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Uruguay
Uruguay
Oscar Tabarez
Fransa
Fransa
Didier Deschamps
  Uruguay - Fransa Canlı Maç Anlatımı
  • 26'
    Mbappe, Griezmann'ın pasında topla buluştu. Ceza sahasına hızla giren Mbappe'yi Laxalt durdurdu. Fransa köşe vuruşu kullanacak.
  • 24'
    Oyun, Uruguay'ın yaptığı fauller sebebiyle sık sık duruyor.
  • 23'
    Pavard, Suarez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
  • 21'
    Fransa bu dakikalarda tüm hatlarıyla Uruguay yarı sahasında.
  • 20'
    Griezmann, ceza sahasının önünde rakibinin sağından attı solundan geçti. Ceza sahasına girmeden pasını veren Griezmann, topu Giroud ile buluşturamadı.
  • 19'
    Paul Pogba, kaleye çok uzak bir noktadan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak farklı bir şekilde dışarı çıktı.
  • 18'
    Oscar Tabarez, teknik direktör olarak Dünya Kupası'nda 20'nci maçına çıktı. Turnuva tarihinde ondan daha fazla karşılaşmaya çıkan tek isim Helmut Schön. (@OptaCan)
  • 15'
    ÇOK NET POZİSYON! Pavard'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Giroud kafayla indirdi. Giroud'nun pasında ceza sahası içinde bomboş kalan Mbappe, kafa vuruşunda kaleyi bulamadı.
  • 14'
    Uruguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Godin'in kafa vuruşunu Lloris yumruklayarak uzaklaştırdı. Uruguay atağı devam ediyor.
  • 12'
    MBAPPE'DEN MÜTHİŞ HAREKETLER! Dünya Kupası'nın yıldızı hızını kullanarak iki rakibinden sıyrıldı ancak hakem faulü işaret etti.
  • 11'
    Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşta Varane iyi yükseldi ancak isabet sağlayamadı.
  • 10'
    ÇOK SERT! Hernandez, Nandez'in ayağına yaptığı sert müdahalenin ardından yerde kaldı. Hernandez acı içinde kıvranıyor. Fransa serbest vuruşu kullanacak.
  • 8'
    Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da golü istese de başarılı olamadı.
  • 7'
    GIROUD VURAMADI! Karşılaşmadaki tempo dakikalar geçtikçe artıyor. Mbappe'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Gıroud tek dokunuşla ağlarla buluşturmak istedi. Giroud, ayağını uzattı ancak bu ortaya yetişemedi.
  • 5'
    ÇAPRAZDAN! Suarez'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Stuani, bekletmeden vurdu. Stuani'nin şutu kaleye paralel gitti.
  • 4'
    URUGUAY TEHLİKELİ GELDİ! Sol kanattan Suarez'in pasıyla atağa katılan Laxalt çizgiye indi ve rakibinden sıyrıldı. Laxalt'ın ortasına kimse dokunamadı.
  • 3'
    Giroud, Gimenez'in müdahalesiyle topsuz alanda yerde kaldı. Fransız futbolcunun ayağa kalkmasıyla oyun yeniden hareket kazandı.
  • 2'
    Fransa santrayla birlikte topu rakip yarı sahaya yıktı. Uruguay'da tüm futbolcular Fransa yarı sahasının gerisinde.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • Uruguay XI: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino, Laxalt, Suarez, Stuani.
  • 2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay ile Fransa karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: Mbappe şu ana kadar rakip kaleye beş şut çekti, bu şutların hepsi hedefi buldu ve üçü gol oldu.
  • @OptaCan: 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Uruguay, o turnuvada Gana'yı penaltılarla 4-2 yenmişlerdi.
  • Uruguay'ın 2018 Dünya Kupası'nda attığı 3 golün de sahibi Edinson Cavani, Fransa karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak.
  • @OptaCan: Çeyrek final oynadığı son beş Dünya Kupası'nda dört kez yarı finale çıkan Fransa, sadece 2014'te Almanya'ya elendi (0-1).
  • Fransa XI: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso, Mbappe, Griezmann, Giroud.
  • @OptaCan: Uruguay'la oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanan Fransa (4B 3M), son olarak Haziran 2013'te oynanan hazırlık karşılaşmasından da 1-0 yenik ayrıldı.
  • @OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda üç golü bulunan Kylian Mbappe, Pele'den (1958'de 6 gol) bu yana bu turnuvada üç gole ulaşan ilk 20 yaş altı oyuncu oldu.
  • @OptaCan: Fransa'nın başında 81'inci maçına çıkmaya hazırlanan Didier Deschamps, ilk karşılaşmasında Uruguay'a karşı kulübedeki yerini almıştı (Ağustos 2012).
  • Nizhny Novgorod Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda üst üste dört maçtır kazanan Uruguay, 1950-1954 arasından bu yana beş maçlık galibiyet serisi yakalayalamıyor. Uruguay ayrıca aynı Dünya Kupası'nda hiç üst üste beş maç kazanamadı.
  Takım Kadroları

Uruguay

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Martin Caceres
  • 3 Diego Godin
  • 2 Jose Gimenez
  • 15 Matias Vecino
  • 17 Diego Laxalt
  • 8 Nahitan Nandez
  • 14 Lucas Torreia
  • 6 Rodrigo Bentancur
  • 11 Christian Stuani
  • 9 Luis Suarez

Fransa

  • 1 Hugo Lloris
  • 4 Raphael Varane
  • 5 Samuel Umtiti
  • 21 Lucas Hernandez
  • 2 Benjamin Pavard
  • 6 Paul Pogba
  • 13 N'Golo Kante
  • 12 Corentin Tolisso
  • 9 Olivier Giroud
  • 7 Antoine Griezmann
  • 10 Kylian Mbappe

Yedekler

  • 12 Martin Campana
  • 23 Martin Silva
  • 16 Maxi Pereira
  • 19 Sebastian Coates
  • 13 Gaston Silva
  • 4 Guillermo Varela
  • 7 Cristian Rodriguez
  • 20 Urreta
  • 5 Carlos Sanchez
  • 10 Giorgian De Arrascaeta
  • 18 Maxi Gomez

Yedekler

  • 16 Steve Mandanda
  • 23 Alphonse Areola
  • 17 Adil Rami
  • 19 Djibril Sidibe
  • 22 Benjamin Mendy
  • 3 Presnel Kimpembe
  • 15 Steven N'Zonzi
  • 20 Florian Thauvin
  • 18 Nabil Fekir
  • 8 Thomas Lemar
  • 11 Ousmane Dembele
Takım
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Av
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