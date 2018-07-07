  Rusya - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı

77' HIRVATİSTAN ETKİLİ GELDİ! Modric ile hızlı çıkan Hırvatistan, Rusya savunmasını az adamla yakaladı. Mandzukic'in ceza sahasına indirdiği topu Modric tamamladı ancak rakip savunma topu kornere çeldi.

75' @OptaCan: Kramaric, bu turnuvada kafayla atılan 29. golü kaydetti.

74' Hırvatistan'da sarı kartı bulunan Strinic oyundan çıkarken, Josip Pivaric oyuna dahil oldu.

72' EROKHIN! RUSYA İKİNCİ YARIDA İLK KEZ GELDİ! Üst üste paslaşmaların ardından sağ kanattan yapılan ortaya Erokhin iyi yükseldi. Erokhin'in kafası az farkla dışarı çıktı.

71' Hırvatistan oyunun temposunu bir hayli düşürdü.

70' Kramaric'in ceza sahasındaki Mandzukic'e attığı ara pasında Rusya savunması araya girdi.

67' Rusya'da golün sahibi Cheryshev oyundan çıkarken, Smolov oyuna dahil oldu.

66' Hırvatistan tüm hatlarıyla Rusya yarı sahasında.

63' Hırvatistan'da Ivan Perisic oyundan çıkarken, Marcelo Brozovic oyuna dahil oldu.

63' Korner pozisyonunun ardından Mandzukic kendini yere bıraktı. Mandzukic'in tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

62' Rusya'nın kullandığı köşe vuruşunda Dzyuba kafayı vurdu. Dzyuba'nın kafasını Subasic rahat kontrol etti.

60' PERISIC KAÇIRDI! ÇOK NET BİR GOL POZİSYONU! Hırvatistan'ın atağında ceza sahasına yapılan ortada Perisic topu önünde buldu. Perisic'in şutu direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

58' Bu karşılaşmadan galip çıkan tarafın yarı finalde İngiltere ile eşleşeceğini hatırlatalım.

57' @OptaCan: Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'nda kaleyi bulan son 10 şutunun sekizi gol oldu.

54' Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Rusya'dan geldi. Samedov oyundan çıkarken, Aleksandr Erokhin oyuna dahil oldu.

54' Hırvatistan!da Vrsaljko, Cheryshev'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

53' Rusya'da oyuncu değişikliği hazırlıkları sürüyor.

52' KRAMARIC! Vrsaljko'nun ceza sahasına yaptığı ortada Kramaric'in rövaşatası Akınfeev'de kaldı.

51' Hırvatistan, ilk yarının aksine ikinci yarıya topa daha fazla sahip olarak başladı.

50' HIRVATİSTAN ETKİLİ GELDİ! Vrsaljko'nun ortasında Rusya savunmasının hamlesi boşa düştü. Kramaric, topla buluştu ancak şut şansı bulamadı.

47' @OptaCan: Andrej Kramaric bu turnuvada gol atmayı başaran yedinci farklı Hırvat oldu; 2018 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar sadece Belçika'da (9) daha fazla sayıda farklı oyuncu gol attı (kendi kalesine goller hariç).

46' İkinci yarı başladı!

45' Karşılaşmada ilk yarının son dakikaları yaklaşırken iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyuyor.

45' İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odalarına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44' @OptaCan: Denis Cheryshev 2018 Dünya Kupası'nda dört gol attı; aynı Dünya Kupası'nda Cheryshev'den daha fazla gol atan tek Rus (SSCB dahil) Oleg Salenko (6 - 1994).

42' Bu karşılaşmayı kazanan ekibin yarı finalde İngiltere ile karşılaşacağını hatırlatalım.

39' GOL! GOL! GOL! KRAMARIC ATTI, 1-1 OLDU! Ceza sahasına giren Mandzukic, ön direğe ortasını yaptı. Mandzukic'in ortasına çok güzel bir kafa vuruşu yapan Kramaric, Rusya karşısında skoru eşitledi.

38' Hırvatistan kalesine maçın başından bu yana 3 şut gönderebilen Rusya, tek isabetli şutunda golü buldu.

38' HIRVATİSTAN'A BİR KART DAHA! Rusya'nın hızlı hücumunu Samedov'u arkadan çekerek durduran Strinic, sarı kartla cezalandırıldı.

36' Ev sahibi Rusya, Hırvatistan karşısındaki skor avantajını koruyabilirse yarı finalde İngiltere'nin rakibi olacak.

35' Rusya'nın hızlı hücumunu Dzyuba'yı düşürerek kesen Lovren, sarı kartla cezalandırıldı.

34' Hırvatistan, Rusya'nın golünün ardından baskısını arttırdı.

31' GOL! GOL! GOL! MÜKEMMEL BİR GOL! CHERYSHEV! Dzyuba'nın pasında topu önüne alan Cheryshev, ceza sahası dışından mükemmel vurdu. Cheryshev'in şutunda Subasic adeta kımıldayamadı ve top ağlarla buluştu.

30' Karşılaşmadaki ilk yarım saat golsüz eşitlikle geçildi.

28' AZ FARKLA! Vrsaljko'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Perisic sırtı kaleye dönük bir şekilde kafayı vurdu. Perisic'in kafası ikinci direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

27' Rusya, Hırvatistan karşısında tüm hatlarıyla geriye çekildi.

24' İki takım da bu dakikalarda üstü üste top kayıpları yapıyor. Oyun, orta saha mücadelesine evrildi.

22' Hırvatistan, Rusya karşısında %65'le topa sahip oluyor.

20' Tribünlerde bu dakikalarda İzlanda'dan alışık olduğumuz 'Balina' tezahüratı yapılıyor. Ev sahibi Rusya, tribünlerde de kalabalığı oluşturan taraf.

19' Hırvatistan, Rusya karşısında maçın başından bu yana sağ kanattan etkili oluyor.

17' Samedov, ceza sahasına girdi. Hızını kullanarak kaleye yönelmek isteyen Samedov'un önünden topu alan isim Subasic oldu.

16' Rakitic'in kullandığı serbest vuruş farklı bir şekilde dışarı çıktı.

15' TEHLİKELİ NOKTADAN SERBEST VURUŞ! Rebic, rakipleriden çok şık sıyrıldı ve Kutepov'un müdahalesiyle ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı. Hırvatistan, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

14' HIZLI GELDİ RUSYA! Dzyuba ile hızlı çıkan Rusya, Golovin ile ceza sahasına ortaladı. Hırvatistan savunmasında Strinic, bu atağı savuşturan isim oldu.

12' İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI! Rebic'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mandzukic tek vuruşla topu ağlarla buluşturmak istedi ancak istediği gibi vuramadı.

11' Hırvatistan, Rusya'nın ilk dakikalarındaki baskısını kırdı ve rakip yarı sahaya yerleşti!

9' Hırvatistan, Rusya yarı alanında yaptığı üst üste paslaşmalarla Rusya savunmasında boşluk arıyor.

7' İki takımın da maça istekli ve karşılıklı pozisyonlarla başladığını söyleyebiliriz.

6' AKINFEEV! Kudryashov'dan sıyrılan Rebic dar açıdan çok sert vurdu. Rebic'in şutunu Akınfeev kornere çeldi.

5' DZYUBA! RUSYA MAÇA ETKİLİ BAŞLADI! Ceza sahasına açılan orta Hırvatistan savunmasından döndü. Dzyuba'nın gelişine şutu Hırvatistan savunmasına çarptı ve kornere çıktı.

4' Rusya, Hırvatistan yarı sahasında yaptığı baskıyla rakibini çıkarmamaya çalışıyor.

2' İLK TEHLİKE RUSYA'DAN! Cheryshev, Golovin'in pasıyla ceza sahasına sarktı. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yapan Cheryshev, Hırvatistan savunmasına takıldı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Rusya XI: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Zobnin, Kuzyaev, Samedov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba.

2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

Rusya ile Hırvatistan arasındaki karşılaşmanın galibi yarı finalde İngiltere ile oynayacak.

@OptaCan: Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda attığı son 12 golün 10'u karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi.

@OptaCan: Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen son beş ev sahibi ülke de yarı finale kalmayı başardı (1990'da İtalya, 1998'de Fransa, 2002'de Güney Kore, 2006'da Almanya, 2014'te Brezilya).

@OptaCan: Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'nda attığı son yedi golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Artem Dzyuba (3 gol & 1 asist), aynı zamanda son iki golün de sahibi.

@OptaCan: Daha önce Dünya Kupası'nda sadece bir kez çeyrek finale yükselen Hırvatistan, 1998'deki turnuvada Almanya'yı elemeyi başarmıştı.

@OptaCan: Daha önce Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkelerle iki kez eşleşen Hırvatistan, iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı (1998 yarı finalinde Fransa'ya 1-2 & 2014 gruplarında Brezilya'ya 1-3).

@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında rakip kaleye 10 isabetli şut çeken Rusya, daha sonraki iki karşılaşmada sadece iki isabetli şutta kaldı.

@OptaCan: Rusya ile Hırvatistan bugüne kadar üç kez karşılaşırken; Euro 2008 elemelerinde oynanan iki maçtan gol sesi çıkmadı ve diğer karşılaşmayı Hırvatistan 3-1 kazandı (Kasım 2015). Rostov'da oynanan o hazırlık karşılaşmasında Hırvatların üçüncü golü Mario Mandzukic'ten gelmişti.

Hırvatistan XI: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rebic, Rakitic, Modric, Perisic, Kramaric, Mandzukic.