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STADYUM: Fisht Olympic Stadium HAKEM : Sandro Ricci MAÇ TARİH SAATİ: 07 Jul 2018 | 21:00 | şuan: 22:36
78'
1 1
Rusya
Rusya
Stanislav Cherchesov
31' Denis Cheryshev
Hırvatistan
Hırvatistan
Zlatko Dalic
39' Andrej Kramaric
  Rusya - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı
  • 77'
    HIRVATİSTAN ETKİLİ GELDİ! Modric ile hızlı çıkan Hırvatistan, Rusya savunmasını az adamla yakaladı. Mandzukic'in ceza sahasına indirdiği topu Modric tamamladı ancak rakip savunma topu kornere çeldi.
  • 75'
    @OptaCan: Kramaric, bu turnuvada kafayla atılan 29. golü kaydetti.
  • 74'
    Hırvatistan'da sarı kartı bulunan Strinic oyundan çıkarken, Josip Pivaric oyuna dahil oldu.
  • 72'
    EROKHIN! RUSYA İKİNCİ YARIDA İLK KEZ GELDİ! Üst üste paslaşmaların ardından sağ kanattan yapılan ortaya Erokhin iyi yükseldi. Erokhin'in kafası az farkla dışarı çıktı.
  • 71'
    Hırvatistan oyunun temposunu bir hayli düşürdü.
  • 70'
    Kramaric'in ceza sahasındaki Mandzukic'e attığı ara pasında Rusya savunması araya girdi.
  • 67'
    Rusya'da golün sahibi Cheryshev oyundan çıkarken, Smolov oyuna dahil oldu.
  • 66'
    Hırvatistan tüm hatlarıyla Rusya yarı sahasında.
  • 63'
    Hırvatistan'da Ivan Perisic oyundan çıkarken, Marcelo Brozovic oyuna dahil oldu.
  • 63'
    Korner pozisyonunun ardından Mandzukic kendini yere bıraktı. Mandzukic'in tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
  • 62'
    Rusya'nın kullandığı köşe vuruşunda Dzyuba kafayı vurdu. Dzyuba'nın kafasını Subasic rahat kontrol etti.
  • 60'
    PERISIC KAÇIRDI! ÇOK NET BİR GOL POZİSYONU! Hırvatistan'ın atağında ceza sahasına yapılan ortada Perisic topu önünde buldu. Perisic'in şutu direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
  • 58'
    Bu karşılaşmadan galip çıkan tarafın yarı finalde İngiltere ile eşleşeceğini hatırlatalım.
  • 57'
    @OptaCan: Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'nda kaleyi bulan son 10 şutunun sekizi gol oldu.
  • 54'
    Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Rusya'dan geldi. Samedov oyundan çıkarken, Aleksandr Erokhin oyuna dahil oldu.
  • 54'
    Hırvatistan!da Vrsaljko, Cheryshev'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
  • 53'
    Rusya'da oyuncu değişikliği hazırlıkları sürüyor.
  • 52'
    KRAMARIC! Vrsaljko'nun ceza sahasına yaptığı ortada Kramaric'in rövaşatası Akınfeev'de kaldı.
  • 51'
    Hırvatistan, ilk yarının aksine ikinci yarıya topa daha fazla sahip olarak başladı.
  • 50'
    HIRVATİSTAN ETKİLİ GELDİ! Vrsaljko'nun ortasında Rusya savunmasının hamlesi boşa düştü. Kramaric, topla buluştu ancak şut şansı bulamadı.
  • 47'
    @OptaCan: Andrej Kramaric bu turnuvada gol atmayı başaran yedinci farklı Hırvat oldu; 2018 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar sadece Belçika'da (9) daha fazla sayıda farklı oyuncu gol attı (kendi kalesine goller hariç).
  • 46'
    İkinci yarı başladı!
  • 45'
    Karşılaşmada ilk yarının son dakikaları yaklaşırken iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyuyor.
  • 45'
    İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odalarına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.
  • 45'
    İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
  • 44'
    @OptaCan: Denis Cheryshev 2018 Dünya Kupası'nda dört gol attı; aynı Dünya Kupası'nda Cheryshev'den daha fazla gol atan tek Rus (SSCB dahil) Oleg Salenko (6 - 1994).
  • 42'
    Bu karşılaşmayı kazanan ekibin yarı finalde İngiltere ile karşılaşacağını hatırlatalım.
  • 39'
    GOL! GOL! GOL! KRAMARIC ATTI, 1-1 OLDU! Ceza sahasına giren Mandzukic, ön direğe ortasını yaptı. Mandzukic'in ortasına çok güzel bir kafa vuruşu yapan Kramaric, Rusya karşısında skoru eşitledi.
  • 38'
    Hırvatistan kalesine maçın başından bu yana 3 şut gönderebilen Rusya, tek isabetli şutunda golü buldu.
  • 38'
    HIRVATİSTAN'A BİR KART DAHA! Rusya'nın hızlı hücumunu Samedov'u arkadan çekerek durduran Strinic, sarı kartla cezalandırıldı.
  • 36'
    Ev sahibi Rusya, Hırvatistan karşısındaki skor avantajını koruyabilirse yarı finalde İngiltere'nin rakibi olacak.
  • 35'
    Rusya'nın hızlı hücumunu Dzyuba'yı düşürerek kesen Lovren, sarı kartla cezalandırıldı.
  • 34'
    Hırvatistan, Rusya'nın golünün ardından baskısını arttırdı.
  • 31'
    GOL! GOL! GOL! MÜKEMMEL BİR GOL! CHERYSHEV! Dzyuba'nın pasında topu önüne alan Cheryshev, ceza sahası dışından mükemmel vurdu. Cheryshev'in şutunda Subasic adeta kımıldayamadı ve top ağlarla buluştu.
  • 30'
    Karşılaşmadaki ilk yarım saat golsüz eşitlikle geçildi.
  • 28'
    AZ FARKLA! Vrsaljko'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Perisic sırtı kaleye dönük bir şekilde kafayı vurdu. Perisic'in kafası ikinci direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
  • 27'
    Rusya, Hırvatistan karşısında tüm hatlarıyla geriye çekildi.
  • 24'
    İki takım da bu dakikalarda üstü üste top kayıpları yapıyor. Oyun, orta saha mücadelesine evrildi.
  • 22'
    Hırvatistan, Rusya karşısında %65'le topa sahip oluyor.
  • 20'
    Tribünlerde bu dakikalarda İzlanda'dan alışık olduğumuz 'Balina' tezahüratı yapılıyor. Ev sahibi Rusya, tribünlerde de kalabalığı oluşturan taraf.
  • 19'
    Hırvatistan, Rusya karşısında maçın başından bu yana sağ kanattan etkili oluyor.
  • 17'
    Samedov, ceza sahasına girdi. Hızını kullanarak kaleye yönelmek isteyen Samedov'un önünden topu alan isim Subasic oldu.
  • 16'
    Rakitic'in kullandığı serbest vuruş farklı bir şekilde dışarı çıktı.
  • 15'
    TEHLİKELİ NOKTADAN SERBEST VURUŞ! Rebic, rakipleriden çok şık sıyrıldı ve Kutepov'un müdahalesiyle ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı. Hırvatistan, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 14'
    HIZLI GELDİ RUSYA! Dzyuba ile hızlı çıkan Rusya, Golovin ile ceza sahasına ortaladı. Hırvatistan savunmasında Strinic, bu atağı savuşturan isim oldu.
  • 12'
    İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI! Rebic'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mandzukic tek vuruşla topu ağlarla buluşturmak istedi ancak istediği gibi vuramadı.
  • 11'
    Hırvatistan, Rusya'nın ilk dakikalarındaki baskısını kırdı ve rakip yarı sahaya yerleşti!
  • 9'
    Hırvatistan, Rusya yarı alanında yaptığı üst üste paslaşmalarla Rusya savunmasında boşluk arıyor.
  • 7'
    İki takımın da maça istekli ve karşılıklı pozisyonlarla başladığını söyleyebiliriz.
  • 6'
    AKINFEEV! Kudryashov'dan sıyrılan Rebic dar açıdan çok sert vurdu. Rebic'in şutunu Akınfeev kornere çeldi.
  • 5'
    DZYUBA! RUSYA MAÇA ETKİLİ BAŞLADI! Ceza sahasına açılan orta Hırvatistan savunmasından döndü. Dzyuba'nın gelişine şutu Hırvatistan savunmasına çarptı ve kornere çıktı.
  • 4'
    Rusya, Hırvatistan yarı sahasında yaptığı baskıyla rakibini çıkarmamaya çalışıyor.
  • 2'
    İLK TEHLİKE RUSYA'DAN! Cheryshev, Golovin'in pasıyla ceza sahasına sarktı. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yapan Cheryshev, Hırvatistan savunmasına takıldı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • Rusya XI: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Zobnin, Kuzyaev, Samedov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba.
  • 2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • Rusya ile Hırvatistan arasındaki karşılaşmanın galibi yarı finalde İngiltere ile oynayacak.
  • @OptaCan: Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda attığı son 12 golün 10'u karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi.
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen son beş ev sahibi ülke de yarı finale kalmayı başardı (1990'da İtalya, 1998'de Fransa, 2002'de Güney Kore, 2006'da Almanya, 2014'te Brezilya).
  • @OptaCan: Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'nda attığı son yedi golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Artem Dzyuba (3 gol & 1 asist), aynı zamanda son iki golün de sahibi.
  • @OptaCan: Daha önce Dünya Kupası'nda sadece bir kez çeyrek finale yükselen Hırvatistan, 1998'deki turnuvada Almanya'yı elemeyi başarmıştı.
  • @OptaCan: Daha önce Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkelerle iki kez eşleşen Hırvatistan, iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı (1998 yarı finalinde Fransa'ya 1-2 & 2014 gruplarında Brezilya'ya 1-3).
  • @OptaCan: 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında rakip kaleye 10 isabetli şut çeken Rusya, daha sonraki iki karşılaşmada sadece iki isabetli şutta kaldı.
  • @OptaCan: Rusya ile Hırvatistan bugüne kadar üç kez karşılaşırken; Euro 2008 elemelerinde oynanan iki maçtan gol sesi çıkmadı ve diğer karşılaşmayı Hırvatistan 3-1 kazandı (Kasım 2015). Rostov'da oynanan o hazırlık karşılaşmasında Hırvatların üçüncü golü Mario Mandzukic'ten gelmişti.
  • Hırvatistan XI: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rebic, Rakitic, Modric, Perisic, Kramaric, Mandzukic.
  • Fisht Olympic Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Brezilyalı hakem Sandro Ricci yönetecek.
  Takım Kadroları

Rusya

  • 1 Igor Akinfeev
  • 4 Sergey Ignashevich
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 2 Mario Fernandes
  • 3 Ilya Kutepov
  • 19 Aleksandr Samedov 54'
  • 6 Denis Cheryshev 67'
  • 11 Roman Zobnin
  • 17 Aleksandr Golovin
  • 7 Daler Kuzyaev
  • 22 Artem Dzyuba

Hırvatistan

  • 23 Danijel Subasic
  • 6 Dejan Lovren 35'
  • 21 Domagoj Vida
  • 2 Sime Vrsaljko
  • 3 Ivan Strinic 38' 74'
  • 7 Ivan Rakitic
  • 10 Luka Modric
  • 4 Ivan Perisic 63'
  • 9 Andrej Kramaric
  • 17 Mario Mandzukic
  • 18 Ante Rebic

Yedekler

  • 20 Vladimir Gabulov
  • 12 Andrey Lunev
  • 14 Vladimir Granat
  • 23 Igor Smolnikov
  • 5 Andrey Semenov
  • 18 Yuri Zhirkov
  • 9 Alan Dzagoev
  • 21 Aleksandr Erokhin 54'
  • 15 Aleksey Miranchuk
  • 8 Yuri Gazinskiy
  • 16 Anton Miranchuk
  • 10 Fedor Smolov 67'

Yedekler

  • 1 Dominik Livakovic
  • 12 Lovre Kalinic
  • 5 Vedran Corluka
  • 22 Josip Pivaric 74'
  • 13 Tin Jedvaj
  • 19 Milan Badelj
  • 8 Mateo Kovacic
  • 11 Marcelo Brozovic 63'
  • 14 Filip Bradaric
  • 15 Duje Caleta-Car
  • 20 Marko Pjaca
Takım
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