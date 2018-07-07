  Rusya - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı

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77'
HIRVATİSTAN ETKİLİ GELDİ! Modric ile hızlı çıkan Hırvatistan, Rusya savunmasını az adamla yakaladı. Mandzukic'in ceza sahasına indirdiği topu Modric tamamladı ancak rakip savunma topu kornere çeldi.
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75'
@OptaCan: Kramaric, bu turnuvada kafayla atılan 29. golü kaydetti.
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74'
Hırvatistan'da sarı kartı bulunan Strinic oyundan çıkarken, Josip Pivaric oyuna dahil oldu.
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72'
EROKHIN! RUSYA İKİNCİ YARIDA İLK KEZ GELDİ! Üst üste paslaşmaların ardından sağ kanattan yapılan ortaya Erokhin iyi yükseldi. Erokhin'in kafası az farkla dışarı çıktı.
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71'
Hırvatistan oyunun temposunu bir hayli düşürdü.
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70'
Kramaric'in ceza sahasındaki Mandzukic'e attığı ara pasında Rusya savunması araya girdi.
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67'
Rusya'da golün sahibi Cheryshev oyundan çıkarken, Smolov oyuna dahil oldu.
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66'
Hırvatistan tüm hatlarıyla Rusya yarı sahasında.
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63'
Hırvatistan'da Ivan Perisic oyundan çıkarken, Marcelo Brozovic oyuna dahil oldu.
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63'
Korner pozisyonunun ardından Mandzukic kendini yere bıraktı. Mandzukic'in tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
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62'
Rusya'nın kullandığı köşe vuruşunda Dzyuba kafayı vurdu. Dzyuba'nın kafasını Subasic rahat kontrol etti.
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60'
PERISIC KAÇIRDI! ÇOK NET BİR GOL POZİSYONU! Hırvatistan'ın atağında ceza sahasına yapılan ortada Perisic topu önünde buldu. Perisic'in şutu direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
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58'
Bu karşılaşmadan galip çıkan tarafın yarı finalde İngiltere ile eşleşeceğini hatırlatalım.
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57'
@OptaCan: Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'nda kaleyi bulan son 10 şutunun sekizi gol oldu.
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54'
Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Rusya'dan geldi. Samedov oyundan çıkarken, Aleksandr Erokhin oyuna dahil oldu.
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54'
Hırvatistan!da Vrsaljko, Cheryshev'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
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53'
Rusya'da oyuncu değişikliği hazırlıkları sürüyor.
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52'
KRAMARIC! Vrsaljko'nun ceza sahasına yaptığı ortada Kramaric'in rövaşatası Akınfeev'de kaldı.
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51'
Hırvatistan, ilk yarının aksine ikinci yarıya topa daha fazla sahip olarak başladı.
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50'
HIRVATİSTAN ETKİLİ GELDİ! Vrsaljko'nun ortasında Rusya savunmasının hamlesi boşa düştü. Kramaric, topla buluştu ancak şut şansı bulamadı.
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47'
@OptaCan: Andrej Kramaric bu turnuvada gol atmayı başaran yedinci farklı Hırvat oldu; 2018 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar sadece Belçika'da (9) daha fazla sayıda farklı oyuncu gol attı (kendi kalesine goller hariç).
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46'
İkinci yarı başladı!
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45'
Karşılaşmada ilk yarının son dakikaları yaklaşırken iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyuyor.
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45'
İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odalarına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.
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45'
İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
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44'
@OptaCan: Denis Cheryshev 2018 Dünya Kupası'nda dört gol attı; aynı Dünya Kupası'nda Cheryshev'den daha fazla gol atan tek Rus (SSCB dahil) Oleg Salenko (6 - 1994).
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42'
Bu karşılaşmayı kazanan ekibin yarı finalde İngiltere ile karşılaşacağını hatırlatalım.
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39'
GOL! GOL! GOL! KRAMARIC ATTI, 1-1 OLDU! Ceza sahasına giren Mandzukic, ön direğe ortasını yaptı. Mandzukic'in ortasına çok güzel bir kafa vuruşu yapan Kramaric, Rusya karşısında skoru eşitledi.
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38'
Hırvatistan kalesine maçın başından bu yana 3 şut gönderebilen Rusya, tek isabetli şutunda golü buldu.
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38'
HIRVATİSTAN'A BİR KART DAHA! Rusya'nın hızlı hücumunu Samedov'u arkadan çekerek durduran Strinic, sarı kartla cezalandırıldı.
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36'
Ev sahibi Rusya, Hırvatistan karşısındaki skor avantajını koruyabilirse yarı finalde İngiltere'nin rakibi olacak.
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35'
Rusya'nın hızlı hücumunu Dzyuba'yı düşürerek kesen Lovren, sarı kartla cezalandırıldı.
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34'
Hırvatistan, Rusya'nın golünün ardından baskısını arttırdı.
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31'
GOL! GOL! GOL! MÜKEMMEL BİR GOL! CHERYSHEV! Dzyuba'nın pasında topu önüne alan Cheryshev, ceza sahası dışından mükemmel vurdu. Cheryshev'in şutunda Subasic adeta kımıldayamadı ve top ağlarla buluştu.
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30'
Karşılaşmadaki ilk yarım saat golsüz eşitlikle geçildi.
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28'
AZ FARKLA! Vrsaljko'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Perisic sırtı kaleye dönük bir şekilde kafayı vurdu. Perisic'in kafası ikinci direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
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27'
Rusya, Hırvatistan karşısında tüm hatlarıyla geriye çekildi.
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24'
İki takım da bu dakikalarda üstü üste top kayıpları yapıyor. Oyun, orta saha mücadelesine evrildi.
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22'
Hırvatistan, Rusya karşısında %65'le topa sahip oluyor.
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20'
Tribünlerde bu dakikalarda İzlanda'dan alışık olduğumuz 'Balina' tezahüratı yapılıyor. Ev sahibi Rusya, tribünlerde de kalabalığı oluşturan taraf.
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19'
Hırvatistan, Rusya karşısında maçın başından bu yana sağ kanattan etkili oluyor.
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17'
Samedov, ceza sahasına girdi. Hızını kullanarak kaleye yönelmek isteyen Samedov'un önünden topu alan isim Subasic oldu.
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16'
Rakitic'in kullandığı serbest vuruş farklı bir şekilde dışarı çıktı.
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15'
TEHLİKELİ NOKTADAN SERBEST VURUŞ! Rebic, rakipleriden çok şık sıyrıldı ve Kutepov'un müdahalesiyle ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı. Hırvatistan, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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14'
HIZLI GELDİ RUSYA! Dzyuba ile hızlı çıkan Rusya, Golovin ile ceza sahasına ortaladı. Hırvatistan savunmasında Strinic, bu atağı savuşturan isim oldu.
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12'
İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI! Rebic'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mandzukic tek vuruşla topu ağlarla buluşturmak istedi ancak istediği gibi vuramadı.
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11'
Hırvatistan, Rusya'nın ilk dakikalarındaki baskısını kırdı ve rakip yarı sahaya yerleşti!
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9'
Hırvatistan, Rusya yarı alanında yaptığı üst üste paslaşmalarla Rusya savunmasında boşluk arıyor.
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7'
İki takımın da maça istekli ve karşılıklı pozisyonlarla başladığını söyleyebiliriz.
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6'
AKINFEEV! Kudryashov'dan sıyrılan Rebic dar açıdan çok sert vurdu. Rebic'in şutunu Akınfeev kornere çeldi.
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5'
DZYUBA! RUSYA MAÇA ETKİLİ BAŞLADI! Ceza sahasına açılan orta Hırvatistan savunmasından döndü. Dzyuba'nın gelişine şutu Hırvatistan savunmasına çarptı ve kornere çıktı.
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4'
Rusya, Hırvatistan yarı sahasında yaptığı baskıyla rakibini çıkarmamaya çalışıyor.
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2'
İLK TEHLİKE RUSYA'DAN! Cheryshev, Golovin'in pasıyla ceza sahasına sarktı. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yapan Cheryshev, Hırvatistan savunmasına takıldı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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Rusya XI: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Zobnin, Kuzyaev, Samedov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba.
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2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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Rusya ile Hırvatistan arasındaki karşılaşmanın galibi yarı finalde İngiltere ile oynayacak.
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@OptaCan: Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda attığı son 12 golün 10'u karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi.
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@OptaCan: Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen son beş ev sahibi ülke de yarı finale kalmayı başardı (1990'da İtalya, 1998'de Fransa, 2002'de Güney Kore, 2006'da Almanya, 2014'te Brezilya).
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@OptaCan: Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'nda attığı son yedi golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Artem Dzyuba (3 gol & 1 asist), aynı zamanda son iki golün de sahibi.
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@OptaCan: Daha önce Dünya Kupası'nda sadece bir kez çeyrek finale yükselen Hırvatistan, 1998'deki turnuvada Almanya'yı elemeyi başarmıştı.
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@OptaCan: Daha önce Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkelerle iki kez eşleşen Hırvatistan, iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı (1998 yarı finalinde Fransa'ya 1-2 & 2014 gruplarında Brezilya'ya 1-3).
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@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında rakip kaleye 10 isabetli şut çeken Rusya, daha sonraki iki karşılaşmada sadece iki isabetli şutta kaldı.
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@OptaCan: Rusya ile Hırvatistan bugüne kadar üç kez karşılaşırken; Euro 2008 elemelerinde oynanan iki maçtan gol sesi çıkmadı ve diğer karşılaşmayı Hırvatistan 3-1 kazandı (Kasım 2015). Rostov'da oynanan o hazırlık karşılaşmasında Hırvatların üçüncü golü Mario Mandzukic'ten gelmişti.
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Hırvatistan XI: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rebic, Rakitic, Modric, Perisic, Kramaric, Mandzukic.
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Fisht Olympic Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Brezilyalı hakem Sandro Ricci yönetecek.