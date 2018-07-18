SPOR
STADYUM: Stade Joseph Moynat HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 18 Jul 2018 | 18:00 | şuan: 18:37
35'
0 1
Fulham
Fulham
Slavisa Jokanovic
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Phillip Cocu
28' Giuliano
  Fulham - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fulham

  • 42 Marek Rodak
  • 23 Marcelo Djalo
  • 32 Marlon Fossey
  • 35 Moritz Jenz
  • 7 Neeskens Kebano
  • 44 Ibrahima Cisse
  • 37 Jon Dagur Thorsteinsson
  • 36 Luca De La Torre
  • 43 Steven Sessegnon
  • 33 Matthew O'Riley
  • 40 Mattias Kait

Fenerbahçe

  • 1 Volkan Demirel
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 5 Mehmet Topal
  • 7 Alper Potuk
  • 20 Giuliano
  • 89 Josef de Souza
  • 92 Aatif Chahechouhe
  • 99 Eljif Elmas

Yedekler

  • 4 Denis Odoi
  • 20 Maxime Le Marchand
  • 22 Cyrus Christie
  • 10 Tom Cairney
  • 8 Stefan Johansen
  • 17 Rui Fonte
  • 47 Aboubakar Kamara

Yedekler

  • 18 Carlos Kameni
  • 6 İsmail Köybaşı
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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