SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 01 Aug 2018 | 21:00 | şuan: 21:29
27'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Phillip Cocu
Cagliari
Cagliari
Rolando Maran
  Fenerbahçe - Cagliari Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Volkan Demirel
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 7 Alper Potuk
  • 10 Giuliano
  • 89 Josef de Souza
  • 99 Eljif Elmas
  • 20 Andre Ayew

Cagliari

  • 28 Alessio Cragno
  • 22 Charalampos Lykogiannis
  • 23 Luca Ceppitelli
  • 56 Filippo Romagna
  • 8 Luca Cigarini
  • 21 Artur Ionita
  • 15 Lucas Castro
  • 16 Paolo Farago
  • 18 Nicolo Barella
  • 17 Diego Farias
  • 30 Leonardo Pavoletti

Yedekler

  • 13 Carlos Kameni
  • 54 Erten Ersu
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 11 Mehmet Ekici
  • 17 Nabil Dirar
  • 8 Ozan Tufan
  • 60 Samed Karakoç
  • 24 Barış Alıcı
  • 80 Serhat Kot
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 16 Ferdi Kadıoğlu

Yedekler

  • 1 Rafael
  • 26 Simone Aresti
  • 3 Marco Andreolli
  • 19 Fabio Pisacane
  • 24 Marco Capuano
  • 20 Simone Padoin
  • 4 Daniele Dessena
  • 14 Marko Pajac
  • 27 Alessandro Deiola
  • 37 Santiago Colombatto
  • 25 Marco Sau
  • 32 Kwang Song Han
Takım
O
Av
P
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