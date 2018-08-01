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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Alper Ulusoy
MAÇ TARİH SAATİ:
01 Aug 2018 | 21:00 | şuan: 21:29
27'
0
0
Fenerbahçe
Phillip Cocu
Cagliari
Rolando Maran
Fenerbahçe - Cagliari Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Volkan Demirel
37
Martin Skrtel
4
Mauricio Isla
33
Roman Neustadter
3
Hasan Ali Kaldırım
28
Mathieu Valbuena
7
Alper Potuk
10
Giuliano
89
Josef de Souza
99
Eljif Elmas
20
Andre Ayew
Cagliari
28
Alessio Cragno
22
Charalampos Lykogiannis
23
Luca Ceppitelli
56
Filippo Romagna
8
Luca Cigarini
21
Artur Ionita
15
Lucas Castro
16
Paolo Farago
18
Nicolo Barella
17
Diego Farias
30
Leonardo Pavoletti
Yedekler
13
Carlos Kameni
54
Erten Ersu
19
Şener Özbayraklı
53
Yiğithan Güveli
11
Mehmet Ekici
17
Nabil Dirar
8
Ozan Tufan
60
Samed Karakoç
24
Barış Alıcı
80
Serhat Kot
66
Oğuz Kağan Güçtekin
16
Ferdi Kadıoğlu
Yedekler
1
Rafael
26
Simone Aresti
3
Marco Andreolli
19
Fabio Pisacane
24
Marco Capuano
20
Simone Padoin
4
Daniele Dessena
14
Marko Pajac
27
Alessandro Deiola
37
Santiago Colombatto
25
Marco Sau
32
Kwang Song Han
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.