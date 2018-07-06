  Brezilya - Belçika Canlı Maç Anlatımı

60' Douglas Costa, solda bomboş pozisyonda olan Marcelo'yu buldu. Marcelo'nun çaprazdan sert ortası Belçika savunmasından döndü.

58' Brezilya'da Gabriel Jesus oyundan çıkarken, Douglas Costa oyuna dahil oldu.

57' Mazic, VAR odasından gelen uyarıyla oyunu durdurdu. VAR'ın incelemesinin ardından oyun yeniden hareket kazandı.

56' GABRIEL JESUS! BREZİLYA PENALTI BEKLİYOR! Jesus, rakibinin bacak arasından sıyrıldı ve dar alanda sıyrıldı. Kompany'nin müdahalesiyle yerde kalan Jesus penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi.

55' Maçın hakemi Mazic, Neymar'ı yanına çağırdı ve uyardı.

54' BREZİLYA AKIN AKIN GELİYOR! Brezilya, karşılaşmanın son 5 dakikasında adeta rakip yarı sahaya yerleşti.

53' NEYMAR YERDE! Firmino'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Neymar, Fellaini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

51' Belçika'da Japonya maçının yıldızı Fellaini, bu maçta da hem hücumda hem de savunmada çok etkili oynuyor.

50' Marcelo'nun ceza sahasına bıraktığı ara pasında Firmino topla buluştu. Firmino'nun dönerek ortası Fellaini'ye takıldı.

49' @OptaCan: Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında skor katkısı yapamayan Romelu Lukaku, son altı karşılaşmada altı gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist).

47' Maçtaki ilk sarı kart Belçika'ya çıktı. Toby Alderweireld, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

47' Belçika, Brezilya karşısında skor üstünlüğünü koruyabilirse yarı finalde Fransa'nın rakibi olacak.

46' İkinci yarı başladı!

45' İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

45' NEYMAR YERDE! Neymar, ceza sahasının içinde Fellaini'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Mazic, Neymar'a kalk dedi!

45' İlk yarı sona erdi! Belçika, soyunma odasına Brezilya karşısında 2-0 üstün gidiyor.

45' Brezilya, ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayacak. Willian oyundan çıkarken, Firmino oyuna dahil oldu.

43' @OptaCan: Brezilya, Dünya Kupası tarihinde en az 2 farklı geriye düştüğü 11 maçın sadece birini kazanabildi (vs İsveç, 1938).

41' SON ANDA ALISSON! De Bruyne'nin kullandığı serbest vuruşu Alisson son anda kornere çeldi.

40' De Bruyne, Hazard'a attığı pasın öncesinde ceza sahası sol çaprazında yerde kaldı. Belçika, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

38' COURTOIS! Coutinho'nun ceza sahası dışından çektiği sert ve düzgün şutu Courtois parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

37' Brezilya kalesine karşılaşmanın başından bu yana 8 şut çeken Belçika, bu şutların 2'sinde isabet sağladı. Bu iki şut da gol oldu.

36' JESUS! Marcelo'nun ortasında ceza sahasında bomboş kalan Jesus çok kötü bir kafa vuruşuna imza attı.

34' Belçika, De Bruyne'nin golüyle 2018 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 14'e yükseltti.

31' GOL! GOL! GOL! MÜKEMMEL BİR GOL! KEVIN DE BRUYNE! Belçika'nın hızlı hücumunda Lukaku topu çok iyi sakladı ve rakip yarı sahaya geçti. Lukaku'nun pasında topla buluşan De Bruyne, ceza sahasının dışından çok sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Belçika, Brezilya karşısında farkı ikiye çıkardı.

30' BELÇİKA SAVUNMASI DUVAR ÖRDÜ! Willian'ın köşe gönderine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşu ceza sahası önündeki Fernandinho'nun önüne düştü. Fernandinho'nun sert şutuna Belçika savunması adeta duvar oldu.

29' Tedavisi tamamlanan Neymar, yeniden oyun alanındaki yerini aldı.

28' Neymar, tedavi olmak için kenara geldi. Sağlık ekipleri Neymar'ın sakatlığıyla ilgileniyor.

26' MARCELO! Marcelo'nun ceza sahası dışından sert şutunu Courtois sektirdi. Courtois'in sektirdiği yerde hiçbir Brezilyalı yoktu ve Belçika savunması topu uzaklaştırdı.

25' Belçika'nın katı savunması, Brezilya'nın hücum hattındaki yaratıcılığını kısıtlıyor.

23' @OptaCan: Fernandinho, Marcelo'dan sonra (vs Hırvatistan, 2014) Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ikinci Brezilyalı oldu.

22' Ceza sahası sağ çaprazından sert ortalayan Willian, Kompany'e takıldı.

21' SON ANDA MÜDAHALE! Hazard'ın taşıdığı topta Meunier sağ kanatta bomboş kaldı. Meunier, Lukaku'yu topla buluşturmak istedi ancak Marcelo son anda topu uzaklaştırdı.

21' Brezilya, Belçika karşısında %55'le topa sahip oluyor.

19' COUTINHO! Brezilya'nın üst üste paslaşmalarının ardından Coutinho ceza sahasının dışından çok sert vurdu. Coutinho'nun şutu Courtois'in kucağına gitti.

17' Belçika'nın hızlı hücumunda Chadli ortaladı ancak Brezilya savunması başarılıydı.

15' Brezilya, Belçika'nın bulduğu golün ardından baskısını arttırdı.

13' GOL! GOL! GOL! BELÇİKA ÖNE GEÇTİ! Kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Kompany kafa vuruşunu yaptı. Kompany'nin kafası Fernandinho'ya çarptı ve ağlarla buluştu.

13' FELLAINI ÇOK KÖTÜ VURDU! Belçika maçın başından bu yana ilk kez bu kadar organize geldi. De Bruyne'nin pasında bomboş kalan Fellaini, ceza sahasının dışından vurdu ancak Brezilya savunmasına çarpan top kornere çıktı.

12' Brezilya, Belçika karşısında maça ağırlığını koydu.

11' PAULINHO! Brezilya'da Willian'ın kullandığı köşe vuruşunda Paulinho gelişine vurmak istedi ancak istediği gibi vuramadı.

10' KARAMBOL! Marcelo'nun yaptığı ortanın ardından Belçika savunmasının uzaklaştırdığı topu Jesus kontrol etti. Jesus'un ve Paulinho'nun Belçika savunmasının arasında vurma şansı bulamadığı top kornere çıktı.

8' DİREKTEN DÖNDÜ! BREZİLYA GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Neymar'ın ortasında Thiago Silva topa dokundu ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

6' İki takım da orta sahada üst üste top kayıpları yapıyor.

6' Fellaini, kendisini geçen Neymar'a arkadan dirseğiyle yaptığı müdahalenin ardından Mazic tarafından uyarıldı.

4' Meunier'in sol kanatta kaptırdığı topta Neymar, Jesus ile paslaştı. Ceza sahasına girmeden ortasını yapan Neymar, kaleci Courtois'a takıldı.

3' Belçika, önde yaptığı baskıyla Brezilya'dan topu kaptı.

2' DE BRUYNE! De Bruyne, Fernandinho'dan kaptığı topun ardından kaleyi karşısına aldı. De Bruyne'nin yerden sert şutu az farkla dışarı çıktı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Neymar, Brezilya forması giydiği son 19 maçta 20 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 9 asist).

2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya ile Belçika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Son 15 maçının hiçbirini kaybetmeyen Brezilya (11G 4B), bu süreçte sadece üç gol yedi.

Belçika XI: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku.

@OptaCan: Brezilya ile Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki tek mücadelesi 2002'deki turnuvada gerçekleşirken; ikinci turda oynanan karşılaşmadan Sambacılar 2-0 galip ayrıldı.

@OptaCan: Üst üste yedi Dünya Kupası'nda da çeyrek finale ulaşan Brezilya, sadece 2006 (Fransa'ya) ve 2010'da (Hollanda'ya) elendi

Brezilya XI: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Willian, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus.

@OptaCan: Tarihinde ilk kez üst üste iki Dünya Kupası'nda çeyrek finale ulaşan Belçika, 2014'teki turnuvada Arjantin'e elenmişti.

Kazan Arena'da oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.

Brezilya ile Belçika arasındaki çeyrek final karşılaşmasının galibi, yarı finalde Fransa ile oynayacak.

@OptaCan: Romelu Lukaku, 2018 Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği beş isabetli şutun dördünde gol buldu.

@OptaCan: Brezilya ile Belçika, tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında oynanan ilk maçı Belçka kazanırken, daha sonraki dört karşılaşmadan Brezilya galip ayrıldı