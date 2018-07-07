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STADYUM: Samara Arena HAKEM : Björn Kuipers MAÇ TARİH SAATİ: 07 Jul 2018 | 17:00 | şuan: 17:34
32'
0 1
İsveç
İsveç
Jan Andersson
İngiltere
İngiltere
Gareth Southgate
30' Harry Maguire
  İsveç - İngiltere Canlı Maç Anlatımı
  • 30'
    GOL! GOL! GOL! İLK KORNER, İLK GOL! Young'un kullandığı köşe vuruşunda Harry Maguire çok iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. İngiltere, Maguire'nin golüyle İsveç karşısında 1-0 öne geçti.
  • 30'
    Trippier, Dele Alli'nin pasında topla buluştu. Trippier'in arka direğe yaptığı ortayı İsveç savunması çeşdi...
  • 29'
    Ashley Young, çizgiye kadar indi ve ortasını yaptı. Young'un sert ortası Granqvist'e takıldı.
  • 28'
    Bu karşılaşmayı kazanan ekibin Dünya Kupası'nda yarı finale yükseleceğini hatırlatalım.
  • 26'
    Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında toplamda 2 şut çekildi ve bu şutların hiçbiri isabetli olmadı.
  • 24'
    Lingard'ın pasında bomboş kalan Trippier, ceza sahasına yerden sert bir orta gönderdi. Olsen bu sert ortayı kontrol etti ve tehlikenin büyümesini engelledi.
  • 23'
    Sterling, İsveç ceza sahasında pas verecek arkadaşını bulamadı. Sterling'in açtığı orta İsveç savunmasına çarptı. İngiltere'nin penaltı beklentisi var.
  • 21'
    İngiltere bu dakikalarda İsveç karşısındaki baskısını arttırdı.
  • 20'
    DELE ALLI'DEN ÖNCE GRANQVIST! Ashley Young'un ceza sahasına yaptığı ortaya Dele Alli'den önce Granqvist dokundu.
  • 19'
    KANE! KARŞILAŞMADAKİ EN NET POZİSYON! Sterling, rakiplerinden syırıldı ve Harry Kane'e pasını ulaştırdı. Kane, topa hiç bekletmeden ceza sahası dışından vurdu. Kane'in şutu az farkla dışarı çıktı.
  • 18'
    Augustinsson'un sol kanattan yaptığı orta Trippier'e takıldı.
  • 17'
    Krafth'ın İngiltere ceza sahasına yaptığı ortaya Toivonen yetişemedi. İngiltere kale vuruşu kullanacak.
  • 15'
    İngiltere maçın başından bu yana %61'le topa sahip oldu.
  • 13'
    MAÇTAKİ İLK ŞUT 13. DAKİKADA GELDİ! Claesson, İngiltere ceza sahasının dışından sert bir şut çıkardı. Cleasson'un şutu farklı bir şekilde dışarı çıktı.
  • 12'
    İki takım da karşılaşmanın bu dakikasına kadar dengeli bir oyun ortaya koydu.
  • 10'
    Sterling, Young'un pasında İsveç ceza sahasına sarktı. Granqvist, Sterling'den önce araya girdi ve tehlikeyi savuşturdu.
  • 9'
    İki takım da bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.
  • 7'
    İsveç savunmasının hatasından faydalanan Dele Alli, rakibinden topu kaptı. Harry Kane'i ara pasıyla ceza sahasında topla buluşturmak isteyen Dele Alli pasın şiddetini ayarlayamadı.
  • 6'
    Karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde başladı.
  • 3'
    2018 Dünya Kupası'nda 6 gol atan Harry Kane, İsveç karşısında da bir gol bulmayı başarırsa Dünya Kupaları'nda en çok gol atmış İngiliz futbolcu olacak.
  • 2'
    İngiltere, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla İsveç yarı alanına geçmeye çalışıyor. İsveç'in önde baskısı var.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @OptaCan: Bir Dünya Kupası'nda hiçbir İngiliz oyuncu Harry Kane'den daha fazla gol atamadı (6). 1986 Dünya Kupası'nda aynı sayıda gol bulan Gary Lineker,  turnuva sonunda Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.
  • İsveç XI: Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Larsson, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg.
  • Samara Arena'da oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.
  • İngiltere XI: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane.
  • 2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İsveç ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda attığı son 14 golün 11'ini karşılaşmaların ikinci yarısında bulan İsveç, bu turnuvadaki altı golünün beşini devre aralarından sonra kaydetti.
  • @OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda kalesini üç maçta gole kapatan İsveç kalecisi Robin Olsen, ülke tarihinin en yüksek sayısına şimdiden ulaştı (1974'te Ronnie Hellström ve 1958'de Karl Svensson'la eşit).
  • @OptaCan: İsveç ile İngiltere arasında Dünya Kupası'nda oynanan iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı (2002'de 11 & 2006'da 2-2).
  • @OptaCan: İngiltere, Euro 2012'de karşılaştığı İsveç'i 3-2 yenmeyi başarmıştı. İsveç, İngiltere'nin hem Dünya Kupası, hem de Avrupa Şampiyonası'nda mağlup ettiği üçüncü ülke olabilir (Almanya ve İsviçre'nin ardından).
  • @OptaCan: Dünya Kupası'nda beşinci kez çeyrek finale yükselen İsveç, daha önce üç kez yarı final görürken (1938, 1958 ve 1994), sadece 1934'teki turnuvada Almanya'ya elendi.
  Takım Kadroları

İsveç

  • 1 Robin Olsen
  • 4 Andreas Granqvist
  • 16 Emil Krafth
  • 6 Ludwig Augustinsson
  • 3 Victor Lindelöf
  • 7 Sebastian Larsson
  • 8 Albin Ekdal
  • 17 Viktor Claesson
  • 10 Emil Forsberg
  • 9 Marcus Berg
  • 20 Ola Toivonen

İngiltere

  • 1 Jordan Pickford
  • 2 Kyle Walker
  • 12 Kieran Trippier
  • 6 Harry Maguire
  • 5 John Stones
  • 18 Ashley Young
  • 8 Jordan Henderson
  • 7 Jesse Lingard
  • 10 Raheem Sterling
  • 20 Dele Alli
  • 9 Harry Kane

Yedekler

  • 12 Karl Johnsson
  • 23 Kristoffer Nordfeldt
  • 5 Martin Olsson
  • 18 Pontus Jansson
  • 14 Filip Helander
  • 13 Gustav Svensson
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 15 Oscar Hiljemark
  • 19 Marcus Rohden
  • 11 John Guidetti
  • 22 Isaac Thelin

Yedekler

  • 13 Jack Butland
  • 23 Nick Pope
  • 15 Gary Cahill
  • 3 Danny Rose
  • 16 Phil Jones
  • 22 Trent Alexander-Arnold
  • 17 Fabian Delph
  • 4 Eric Dier
  • 21 Ruben Loftus-Cheek
  • 14 Danny Welbeck
  • 11 Jamie Vardy
  • 19 Marcus Rashford
Takım
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