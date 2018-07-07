  İsveç - İngiltere Canlı Maç Anlatımı

30' GOL! GOL! GOL! İLK KORNER, İLK GOL! Young'un kullandığı köşe vuruşunda Harry Maguire çok iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. İngiltere, Maguire'nin golüyle İsveç karşısında 1-0 öne geçti.

30' Trippier, Dele Alli'nin pasında topla buluştu. Trippier'in arka direğe yaptığı ortayı İsveç savunması çeşdi...

29' Ashley Young, çizgiye kadar indi ve ortasını yaptı. Young'un sert ortası Granqvist'e takıldı.

28' Bu karşılaşmayı kazanan ekibin Dünya Kupası'nda yarı finale yükseleceğini hatırlatalım.

26' Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında toplamda 2 şut çekildi ve bu şutların hiçbiri isabetli olmadı.

24' Lingard'ın pasında bomboş kalan Trippier, ceza sahasına yerden sert bir orta gönderdi. Olsen bu sert ortayı kontrol etti ve tehlikenin büyümesini engelledi.

23' Sterling, İsveç ceza sahasında pas verecek arkadaşını bulamadı. Sterling'in açtığı orta İsveç savunmasına çarptı. İngiltere'nin penaltı beklentisi var.

21' İngiltere bu dakikalarda İsveç karşısındaki baskısını arttırdı.

20' DELE ALLI'DEN ÖNCE GRANQVIST! Ashley Young'un ceza sahasına yaptığı ortaya Dele Alli'den önce Granqvist dokundu.

19' KANE! KARŞILAŞMADAKİ EN NET POZİSYON! Sterling, rakiplerinden syırıldı ve Harry Kane'e pasını ulaştırdı. Kane, topa hiç bekletmeden ceza sahası dışından vurdu. Kane'in şutu az farkla dışarı çıktı.

18' Augustinsson'un sol kanattan yaptığı orta Trippier'e takıldı.

17' Krafth'ın İngiltere ceza sahasına yaptığı ortaya Toivonen yetişemedi. İngiltere kale vuruşu kullanacak.

15' İngiltere maçın başından bu yana %61'le topa sahip oldu.

13' MAÇTAKİ İLK ŞUT 13. DAKİKADA GELDİ! Claesson, İngiltere ceza sahasının dışından sert bir şut çıkardı. Cleasson'un şutu farklı bir şekilde dışarı çıktı.

12' İki takım da karşılaşmanın bu dakikasına kadar dengeli bir oyun ortaya koydu.

10' Sterling, Young'un pasında İsveç ceza sahasına sarktı. Granqvist, Sterling'den önce araya girdi ve tehlikeyi savuşturdu.

9' İki takım da bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.

7' İsveç savunmasının hatasından faydalanan Dele Alli, rakibinden topu kaptı. Harry Kane'i ara pasıyla ceza sahasında topla buluşturmak isteyen Dele Alli pasın şiddetini ayarlayamadı.

6' Karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde başladı.

3' 2018 Dünya Kupası'nda 6 gol atan Harry Kane, İsveç karşısında da bir gol bulmayı başarırsa Dünya Kupaları'nda en çok gol atmış İngiliz futbolcu olacak.

2' İngiltere, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla İsveç yarı alanına geçmeye çalışıyor. İsveç'in önde baskısı var.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Bir Dünya Kupası'nda hiçbir İngiliz oyuncu Harry Kane'den daha fazla gol atamadı (6). 1986 Dünya Kupası'nda aynı sayıda gol bulan Gary Lineker, turnuva sonunda Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.

İsveç XI: Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Larsson, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg.

Samara Arena'da oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

İngiltere XI: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane.

2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İsveç ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Dünya Kupası'nda attığı son 14 golün 11'ini karşılaşmaların ikinci yarısında bulan İsveç, bu turnuvadaki altı golünün beşini devre aralarından sonra kaydetti.

@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda kalesini üç maçta gole kapatan İsveç kalecisi Robin Olsen, ülke tarihinin en yüksek sayısına şimdiden ulaştı (1974'te Ronnie Hellström ve 1958'de Karl Svensson'la eşit).

@OptaCan: İsveç ile İngiltere arasında Dünya Kupası'nda oynanan iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı (2002'de 11 & 2006'da 2-2).

@OptaCan: İngiltere, Euro 2012'de karşılaştığı İsveç'i 3-2 yenmeyi başarmıştı. İsveç, İngiltere'nin hem Dünya Kupası, hem de Avrupa Şampiyonası'nda mağlup ettiği üçüncü ülke olabilir (Almanya ve İsviçre'nin ardından).