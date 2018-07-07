  İsveç - İngiltere Canlı Maç Anlatımı

-
30'
GOL! GOL! GOL! İLK KORNER, İLK GOL! Young'un kullandığı köşe vuruşunda Harry Maguire çok iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. İngiltere, Maguire'nin golüyle İsveç karşısında 1-0 öne geçti.
-
30'
Trippier, Dele Alli'nin pasında topla buluştu. Trippier'in arka direğe yaptığı ortayı İsveç savunması çeşdi...
-
29'
Ashley Young, çizgiye kadar indi ve ortasını yaptı. Young'un sert ortası Granqvist'e takıldı.
-
28'
Bu karşılaşmayı kazanan ekibin Dünya Kupası'nda yarı finale yükseleceğini hatırlatalım.
-
26'
Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında toplamda 2 şut çekildi ve bu şutların hiçbiri isabetli olmadı.
-
24'
Lingard'ın pasında bomboş kalan Trippier, ceza sahasına yerden sert bir orta gönderdi. Olsen bu sert ortayı kontrol etti ve tehlikenin büyümesini engelledi.
-
23'
Sterling, İsveç ceza sahasında pas verecek arkadaşını bulamadı. Sterling'in açtığı orta İsveç savunmasına çarptı. İngiltere'nin penaltı beklentisi var.
-
21'
İngiltere bu dakikalarda İsveç karşısındaki baskısını arttırdı.
-
20'
DELE ALLI'DEN ÖNCE GRANQVIST! Ashley Young'un ceza sahasına yaptığı ortaya Dele Alli'den önce Granqvist dokundu.
-
19'
KANE! KARŞILAŞMADAKİ EN NET POZİSYON! Sterling, rakiplerinden syırıldı ve Harry Kane'e pasını ulaştırdı. Kane, topa hiç bekletmeden ceza sahası dışından vurdu. Kane'in şutu az farkla dışarı çıktı.
-
18'
Augustinsson'un sol kanattan yaptığı orta Trippier'e takıldı.
-
17'
Krafth'ın İngiltere ceza sahasına yaptığı ortaya Toivonen yetişemedi. İngiltere kale vuruşu kullanacak.
-
15'
İngiltere maçın başından bu yana %61'le topa sahip oldu.
-
13'
MAÇTAKİ İLK ŞUT 13. DAKİKADA GELDİ! Claesson, İngiltere ceza sahasının dışından sert bir şut çıkardı. Cleasson'un şutu farklı bir şekilde dışarı çıktı.
-
12'
İki takım da karşılaşmanın bu dakikasına kadar dengeli bir oyun ortaya koydu.
-
10'
Sterling, Young'un pasında İsveç ceza sahasına sarktı. Granqvist, Sterling'den önce araya girdi ve tehlikeyi savuşturdu.
-
9'
İki takım da bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.
-
7'
İsveç savunmasının hatasından faydalanan Dele Alli, rakibinden topu kaptı. Harry Kane'i ara pasıyla ceza sahasında topla buluşturmak isteyen Dele Alli pasın şiddetini ayarlayamadı.
-
6'
Karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde başladı.
-
3'
2018 Dünya Kupası'nda 6 gol atan Harry Kane, İsveç karşısında da bir gol bulmayı başarırsa Dünya Kupaları'nda en çok gol atmış İngiliz futbolcu olacak.
-
2'
İngiltere, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla İsveç yarı alanına geçmeye çalışıyor. İsveç'in önde baskısı var.
-
1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
-
@OptaCan: Bir Dünya Kupası'nda hiçbir İngiliz oyuncu Harry Kane'den daha fazla gol atamadı (6). 1986 Dünya Kupası'nda aynı sayıda gol bulan Gary Lineker, turnuva sonunda Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.
-
İsveç XI: Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Larsson, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg.
-
Samara Arena'da oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.
-
İngiltere XI: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane.
-
2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İsveç ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
-
@OptaCan: Dünya Kupası'nda attığı son 14 golün 11'ini karşılaşmaların ikinci yarısında bulan İsveç, bu turnuvadaki altı golünün beşini devre aralarından sonra kaydetti.
-
@OptaCan: 2018 Dünya Kupası'nda kalesini üç maçta gole kapatan İsveç kalecisi Robin Olsen, ülke tarihinin en yüksek sayısına şimdiden ulaştı (1974'te Ronnie Hellström ve 1958'de Karl Svensson'la eşit).
-
@OptaCan: İsveç ile İngiltere arasında Dünya Kupası'nda oynanan iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı (2002'de 11 & 2006'da 2-2).
-
@OptaCan: İngiltere, Euro 2012'de karşılaştığı İsveç'i 3-2 yenmeyi başarmıştı. İsveç, İngiltere'nin hem Dünya Kupası, hem de Avrupa Şampiyonası'nda mağlup ettiği üçüncü ülke olabilir (Almanya ve İsviçre'nin ardından).
-
@OptaCan: Dünya Kupası'nda beşinci kez çeyrek finale yükselen İsveç, daha önce üç kez yarı final görürken (1938, 1958 ve 1994), sadece 1934'teki turnuvada Almanya'ya elendi.