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STADYUM: Saint-Petersburg (Krestovsky) Stadium HAKEM : Andres Cunha MAÇ TARİH SAATİ: 10 Jul 2018 | 21:00 | şuan: 21:40
44'
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Fransa
Fransa
Didier Deschamps
Belçika
Belçika
Roberto Martinez
  Fransa - Belçika Canlı Maç Anlatımı
  • 40'
    KARŞI KARŞIYA! Mbappe'nin mükemmel ara pasında Pavard, Courtois ile karşı karşıya kaldı. Pavard'ın yerden vuruşu Courtois ayaklarıyla kornere çeldi.
  • 39'
    Giroud'nun tedavisi sona erdi ve oyun yeniden hareket kazandı.
  • 38'
    Oliver Giroud kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
  • 37'
    Griezmann, kendi yarı sahasında aldığı topla hızlı çıktı. Ceza sahasının önüne kadar hızıyla gelen Griezmann, şutunda kaleyi bulamadı.
  • 36'
    @OptaCan: Hugo Lloris, Fransa formasıyla 103. maçına çıktı ve Didier Deschamps'ı yakaladı. Fransa formasıyla en çok maça çıkan isim Thuram (142)
  • 34'
    GIROUD ÇOK KÖTÜ VURDU! Griezmann'ın pasında topla buluşan Mbappe, bekletmeden ceza sahasına bıraktı. Giroud, kaleciyle karşı karşıya çok kötü vurdu ve top dışarı çıktı.
  • 33'
    Fransa'nın ayağa paslarla geldiği atağında Griezmann, ceza sahasının önünde bomboş kaldı. Fransız futbolcunun sert vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı.
  • 32'
    AZ FARKLA! Pavard'ın sağ çaprazdan açtığı ortaya Giroud kafayı vurdu. Giroud'nun kafası az farkla dışarı çıktı.
  • 30'
    Fransa'nın yıldız futbolcusu Griezmann, maçın başından bu yana topla sadece 6 kez buluşabildi. Belçika savunması, Griezmann'ı ilk yarım saatte iyi marke etti.
  • 28'
    SON ANDA UMTITI! De Bruyne'nin ceza sahasına yerden, tehlikeli ortasına Lukaku'dan önce Umtiti dokundu.
  • 27'
    Fransa, maçın başından bu yana Belçika kalesine 4 şut gönderdi. Bu şutların sadece 1'i isabetli oldu.
  • 25'
    Fransa, karşılaşmadaki ilk köşe vuruşunu 25. dakikada kullandı. Belçika ise maçın başından bu yana 4 köşe vuruşu kullandı.
  • 23'
    GİROUD DOKUNDU! Kante'nin orta sahanın ortalarından ceza sahasına attığı uzun pasa Giroud dokundu. Giroud'nun dokunuşu topu ağlarla buluşturmaya yetmedi.
  • 22'
    LLORIS'TEN MÜKEMMEL BİR KURTARIŞ! Belçika'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak, Alderweireld'in önüne düştü. Belçikalı'nın sert şutunu Lloris parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
  • 21'
    Belçika, Fransa kalesine yüklenmeye devam ediyor.
  • 19'
    TOP BİR O KALEDE, BİR BU KALADE! Hazard, Pavard'dan çok şık sıyrıldı. Hazard'ın Fransa kalesine sert şutunu Varane son anda kornere çeldi.
  • 18'
    MATUIDI! BEKLENMEDİK BİR ANDA! Ceza sahasına seken topa Matuidi bekletmeden vurdu. Matuidi'nin sert şutu Courtois'in kucağında kaldı.
  • 17'
    Giroud'nun önde baskısı Fransa'ya topu kazandırdı. Giroud'nun ceza sahasına ortasında Matuidi topla buluştu ancak Belçika savunması şut şansı tanımadı.
  • 16'
    HAZARD AZ FARKLA! Belçika'nın önde yaptığı baskı sonuç verdi. De Bruyne'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hazard şutunu çekti. Hazard'ın yerden sert şutu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
  • 13'
    COURTOIS! Fransa, Pogba ile hızlı çıktı. Pogba'nın ara pasına Mbappe hareketlendi ancak Courtois kalesini terk etti ve topu kontrol etti.
  • 12'
    Maça hızlı başlayan taraf Fransa olsa da oyunun kontrolü Belçika'ya geçti.
  • 11'
    KİMSE DOKUNAMADI! Fransa'nın hızlı hücumunda Hernandez'in sol kanattan açtığı orta önce Griezmann'ın, sonra da Pogba'nın önünden geçti.
  • 10'
    De Bruyne, mükemmel bir çalımla Kante'yi oyundan düşürdü. Bruyne'nin Hazard'a attığı ara pası Varane'nın kontrolünde dışarı çıktı.
  • 8'
    Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez'in yardımcı antrenörlük görevini Fransa'nın efsane isimlerinden Thierry Henry yapıyor.
  • 7'
    Chadli'nin kullandığı köşe vuruşu direkt dışarı çıktı.
  • 6'
    BELÇİKA BASKISINI ARTTIRDI! Hazard, rakibinden sıyrıldı ve çizgiye indi. Hazard'ın ceza sahasına sert ortasını Lukaku'ndan önce Umtiti karşıladı ve kornere çeldi.
  • 5'
    İki takım da mücadeleye hırslı ve istekli başladı.
  • 4'
    Chadli, Fransa ceza sahasına hızla girdi. Umtiti son anda kademeye girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.
  • 2'
    Fransa, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip yarı sahaya geçmeye çalışıyor. Belçika'nın 5 oyuncusu Fransa yarı sahasında.
  • 1'
    FRANSA HIZLI BAŞLADI! Mbappe, başlama vuruşuyla birlikte meşin yuvarlağı sağ kanattan hızla taşıdı. Mbappe'nin ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Griezmann'dan önce son anda Belçika savunması dokundu.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • Belçika'da Thomas Meunier, sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.
  • @OptaCan: Fransa ile Belçika, tarihlerinde 74'üncü kez karşılaşıyor. İki ülke arasında daha önce oynanan 73 karşılaşmanın 30'unu Belçika, 24'ünü Fransa kazandı (19B).
  • @OptaCan: İki ülke, 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor. O turnuvada oynanan üçüncülük maçını Horozlar 4-2 kazanmıştı.
  • Belçika XI: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Dembele, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku.
  • @OptaCan: Romelu Lukaku, Belçika adına forma giydiği son 13 maçta 20 gole doğrudan katkı sağladı (17 gol & 3 asist).
  • @OptaCan: Kylian Mbappe (3 gol), Pele'den bu yana (1958 Dünya Kupası) bir Dünya Kupası'nda en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncu oldu. Brezilyalı efsane, o turnuvanın yarı finalinde Fransa'ya karşı hat-trick yapmış ve turnuvayı altı golle tamamlamıştı.
  • @OptaCan: Antoine Griezmann, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) çıktığı son altı eleme maçında yedi gol attı.
  • @OptaCan: Belçika oynadığı son 24 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (19G 5B).
  • Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Uruguaylı hakem Andres Cunha yönetecek.
  • @OptaCan: Fransa, Dünya Kupası'nda oynadığı son 13 eleme turu maçının (seri penaltılar hariç) sadece birini kaybetti (10G 2B).
  • @OptaCan: Belçika'nın bu turnuvada kaydettiği 14 gol, 2002'den bu yana (Brezilya - 15) yarı final aşamasına kadar bir ülkenin ulaştığı en yüksek sayı.
  • Fransa XI: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud.
  • 2018 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Belçika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: Eden Hazard, Belçika formasıyla çıktığı son 14 maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı (8 gol & 6 asist).
  • @OptaCan: Dünya Kupası tarihinde altıncı kez yarı final oynama hakkı kazanan Fransa; daha önceki beş turnuvanın ilk üçünde elendi (1958, 1982 & 1986), son ikisinde ise finale çıktı (1998 & 2006).
  Takım Kadroları

Fransa

  • 1 Hugo Lloris
  • 4 Raphael Varane
  • 5 Samuel Umtiti
  • 21 Lucas Hernandez
  • 2 Benjamin Pavard
  • 14 Blaise Matuidi
  • 6 Paul Pogba
  • 13 N'Golo Kante
  • 9 Olivier Giroud
  • 7 Antoine Griezmann
  • 10 Kylian Mbappe

Belçika

  • 1 Thibaut Courtois
  • 4 Vincent Kompany
  • 5 Jan Vertonghen
  • 2 Toby Alderweireld
  • 19 Moussa Dembele
  • 10 Eden Hazard
  • 8 Marouane Fellaini
  • 6 Axel Witsel
  • 7 Kevin de Bruyne
  • 22 Nacer Chadli
  • 9 Romelu Lukaku

Yedekler

  • 16 Steve Mandanda
  • 23 Alphonse Areola
  • 17 Adil Rami
  • 19 Djibril Sidibe
  • 22 Benjamin Mendy
  • 3 Presnel Kimpembe
  • 15 Steven N'Zonzi
  • 20 Florian Thauvin
  • 18 Nabil Fekir
  • 8 Thomas Lemar
  • 12 Corentin Tolisso
  • 11 Ousmane Dembele

Yedekler

  • 12 Simon Mignolet
  • 13 Koen Casteels
  • 3 Thomas Vermaelen
  • 20 Dedryck Boyata
  • 16 Thorgan Hazard
  • 11 Yannick Carrasco
  • 18 Adnan Januzaj
  • 23 Leander Dendoncker
  • 17 Youri Tielemans
  • 14 Dries Mertens
  • 21 Michy Batshuayi
Takım
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Av
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