  Fransa - Belçika Canlı Maç Anlatımı

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40'
KARŞI KARŞIYA! Mbappe'nin mükemmel ara pasında Pavard, Courtois ile karşı karşıya kaldı. Pavard'ın yerden vuruşu Courtois ayaklarıyla kornere çeldi.
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39'
Giroud'nun tedavisi sona erdi ve oyun yeniden hareket kazandı.
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38'
Oliver Giroud kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
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37'
Griezmann, kendi yarı sahasında aldığı topla hızlı çıktı. Ceza sahasının önüne kadar hızıyla gelen Griezmann, şutunda kaleyi bulamadı.
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36'
@OptaCan: Hugo Lloris, Fransa formasıyla 103. maçına çıktı ve Didier Deschamps'ı yakaladı. Fransa formasıyla en çok maça çıkan isim Thuram (142)
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34'
GIROUD ÇOK KÖTÜ VURDU! Griezmann'ın pasında topla buluşan Mbappe, bekletmeden ceza sahasına bıraktı. Giroud, kaleciyle karşı karşıya çok kötü vurdu ve top dışarı çıktı.
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33'
Fransa'nın ayağa paslarla geldiği atağında Griezmann, ceza sahasının önünde bomboş kaldı. Fransız futbolcunun sert vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı.
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32'
AZ FARKLA! Pavard'ın sağ çaprazdan açtığı ortaya Giroud kafayı vurdu. Giroud'nun kafası az farkla dışarı çıktı.
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30'
Fransa'nın yıldız futbolcusu Griezmann, maçın başından bu yana topla sadece 6 kez buluşabildi. Belçika savunması, Griezmann'ı ilk yarım saatte iyi marke etti.
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28'
SON ANDA UMTITI! De Bruyne'nin ceza sahasına yerden, tehlikeli ortasına Lukaku'dan önce Umtiti dokundu.
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27'
Fransa, maçın başından bu yana Belçika kalesine 4 şut gönderdi. Bu şutların sadece 1'i isabetli oldu.
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25'
Fransa, karşılaşmadaki ilk köşe vuruşunu 25. dakikada kullandı. Belçika ise maçın başından bu yana 4 köşe vuruşu kullandı.
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23'
GİROUD DOKUNDU! Kante'nin orta sahanın ortalarından ceza sahasına attığı uzun pasa Giroud dokundu. Giroud'nun dokunuşu topu ağlarla buluşturmaya yetmedi.
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22'
LLORIS'TEN MÜKEMMEL BİR KURTARIŞ! Belçika'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak, Alderweireld'in önüne düştü. Belçikalı'nın sert şutunu Lloris parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
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21'
Belçika, Fransa kalesine yüklenmeye devam ediyor.
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19'
TOP BİR O KALEDE, BİR BU KALADE! Hazard, Pavard'dan çok şık sıyrıldı. Hazard'ın Fransa kalesine sert şutunu Varane son anda kornere çeldi.
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18'
MATUIDI! BEKLENMEDİK BİR ANDA! Ceza sahasına seken topa Matuidi bekletmeden vurdu. Matuidi'nin sert şutu Courtois'in kucağında kaldı.
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17'
Giroud'nun önde baskısı Fransa'ya topu kazandırdı. Giroud'nun ceza sahasına ortasında Matuidi topla buluştu ancak Belçika savunması şut şansı tanımadı.
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16'
HAZARD AZ FARKLA! Belçika'nın önde yaptığı baskı sonuç verdi. De Bruyne'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hazard şutunu çekti. Hazard'ın yerden sert şutu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
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13'
COURTOIS! Fransa, Pogba ile hızlı çıktı. Pogba'nın ara pasına Mbappe hareketlendi ancak Courtois kalesini terk etti ve topu kontrol etti.
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12'
Maça hızlı başlayan taraf Fransa olsa da oyunun kontrolü Belçika'ya geçti.
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11'
KİMSE DOKUNAMADI! Fransa'nın hızlı hücumunda Hernandez'in sol kanattan açtığı orta önce Griezmann'ın, sonra da Pogba'nın önünden geçti.
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10'
De Bruyne, mükemmel bir çalımla Kante'yi oyundan düşürdü. Bruyne'nin Hazard'a attığı ara pası Varane'nın kontrolünde dışarı çıktı.
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8'
Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez'in yardımcı antrenörlük görevini Fransa'nın efsane isimlerinden Thierry Henry yapıyor.
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7'
Chadli'nin kullandığı köşe vuruşu direkt dışarı çıktı.
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6'
BELÇİKA BASKISINI ARTTIRDI! Hazard, rakibinden sıyrıldı ve çizgiye indi. Hazard'ın ceza sahasına sert ortasını Lukaku'ndan önce Umtiti karşıladı ve kornere çeldi.
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5'
İki takım da mücadeleye hırslı ve istekli başladı.
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4'
Chadli, Fransa ceza sahasına hızla girdi. Umtiti son anda kademeye girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.
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2'
Fransa, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip yarı sahaya geçmeye çalışıyor. Belçika'nın 5 oyuncusu Fransa yarı sahasında.
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1'
FRANSA HIZLI BAŞLADI! Mbappe, başlama vuruşuyla birlikte meşin yuvarlağı sağ kanattan hızla taşıdı. Mbappe'nin ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Griezmann'dan önce son anda Belçika savunması dokundu.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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Belçika'da Thomas Meunier, sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.
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@OptaCan: Fransa ile Belçika, tarihlerinde 74'üncü kez karşılaşıyor. İki ülke arasında daha önce oynanan 73 karşılaşmanın 30'unu Belçika, 24'ünü Fransa kazandı (19B).
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@OptaCan: İki ülke, 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor. O turnuvada oynanan üçüncülük maçını Horozlar 4-2 kazanmıştı.
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Belçika XI: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Dembele, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku.
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@OptaCan: Romelu Lukaku, Belçika adına forma giydiği son 13 maçta 20 gole doğrudan katkı sağladı (17 gol & 3 asist).
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@OptaCan: Kylian Mbappe (3 gol), Pele'den bu yana (1958 Dünya Kupası) bir Dünya Kupası'nda en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncu oldu. Brezilyalı efsane, o turnuvanın yarı finalinde Fransa'ya karşı hat-trick yapmış ve turnuvayı altı golle tamamlamıştı.
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@OptaCan: Antoine Griezmann, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) çıktığı son altı eleme maçında yedi gol attı.
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@OptaCan: Belçika oynadığı son 24 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (19G 5B).
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Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Uruguaylı hakem Andres Cunha yönetecek.
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@OptaCan: Fransa, Dünya Kupası'nda oynadığı son 13 eleme turu maçının (seri penaltılar hariç) sadece birini kaybetti (10G 2B).
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@OptaCan: Belçika'nın bu turnuvada kaydettiği 14 gol, 2002'den bu yana (Brezilya - 15) yarı final aşamasına kadar bir ülkenin ulaştığı en yüksek sayı.
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Fransa XI: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud.
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2018 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Belçika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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@OptaCan: Eden Hazard, Belçika formasıyla çıktığı son 14 maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı (8 gol & 6 asist).
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@OptaCan: Dünya Kupası tarihinde altıncı kez yarı final oynama hakkı kazanan Fransa; daha önceki beş turnuvanın ilk üçünde elendi (1958, 1982 & 1986), son ikisinde ise finale çıktı (1998 & 2006).