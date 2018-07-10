  Fransa - Belçika Canlı Maç Anlatımı

40' KARŞI KARŞIYA! Mbappe'nin mükemmel ara pasında Pavard, Courtois ile karşı karşıya kaldı. Pavard'ın yerden vuruşu Courtois ayaklarıyla kornere çeldi.

39' Giroud'nun tedavisi sona erdi ve oyun yeniden hareket kazandı.

38' Oliver Giroud kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

37' Griezmann, kendi yarı sahasında aldığı topla hızlı çıktı. Ceza sahasının önüne kadar hızıyla gelen Griezmann, şutunda kaleyi bulamadı.

36' @OptaCan: Hugo Lloris, Fransa formasıyla 103. maçına çıktı ve Didier Deschamps'ı yakaladı. Fransa formasıyla en çok maça çıkan isim Thuram (142)

34' GIROUD ÇOK KÖTÜ VURDU! Griezmann'ın pasında topla buluşan Mbappe, bekletmeden ceza sahasına bıraktı. Giroud, kaleciyle karşı karşıya çok kötü vurdu ve top dışarı çıktı.

33' Fransa'nın ayağa paslarla geldiği atağında Griezmann, ceza sahasının önünde bomboş kaldı. Fransız futbolcunun sert vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı.

32' AZ FARKLA! Pavard'ın sağ çaprazdan açtığı ortaya Giroud kafayı vurdu. Giroud'nun kafası az farkla dışarı çıktı.

30' Fransa'nın yıldız futbolcusu Griezmann, maçın başından bu yana topla sadece 6 kez buluşabildi. Belçika savunması, Griezmann'ı ilk yarım saatte iyi marke etti.

28' SON ANDA UMTITI! De Bruyne'nin ceza sahasına yerden, tehlikeli ortasına Lukaku'dan önce Umtiti dokundu.

27' Fransa, maçın başından bu yana Belçika kalesine 4 şut gönderdi. Bu şutların sadece 1'i isabetli oldu.

25' Fransa, karşılaşmadaki ilk köşe vuruşunu 25. dakikada kullandı. Belçika ise maçın başından bu yana 4 köşe vuruşu kullandı.

23' GİROUD DOKUNDU! Kante'nin orta sahanın ortalarından ceza sahasına attığı uzun pasa Giroud dokundu. Giroud'nun dokunuşu topu ağlarla buluşturmaya yetmedi.

22' LLORIS'TEN MÜKEMMEL BİR KURTARIŞ! Belçika'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak, Alderweireld'in önüne düştü. Belçikalı'nın sert şutunu Lloris parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

21' Belçika, Fransa kalesine yüklenmeye devam ediyor.

19' TOP BİR O KALEDE, BİR BU KALADE! Hazard, Pavard'dan çok şık sıyrıldı. Hazard'ın Fransa kalesine sert şutunu Varane son anda kornere çeldi.

18' MATUIDI! BEKLENMEDİK BİR ANDA! Ceza sahasına seken topa Matuidi bekletmeden vurdu. Matuidi'nin sert şutu Courtois'in kucağında kaldı.

17' Giroud'nun önde baskısı Fransa'ya topu kazandırdı. Giroud'nun ceza sahasına ortasında Matuidi topla buluştu ancak Belçika savunması şut şansı tanımadı.

16' HAZARD AZ FARKLA! Belçika'nın önde yaptığı baskı sonuç verdi. De Bruyne'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hazard şutunu çekti. Hazard'ın yerden sert şutu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

13' COURTOIS! Fransa, Pogba ile hızlı çıktı. Pogba'nın ara pasına Mbappe hareketlendi ancak Courtois kalesini terk etti ve topu kontrol etti.

12' Maça hızlı başlayan taraf Fransa olsa da oyunun kontrolü Belçika'ya geçti.

11' KİMSE DOKUNAMADI! Fransa'nın hızlı hücumunda Hernandez'in sol kanattan açtığı orta önce Griezmann'ın, sonra da Pogba'nın önünden geçti.

10' De Bruyne, mükemmel bir çalımla Kante'yi oyundan düşürdü. Bruyne'nin Hazard'a attığı ara pası Varane'nın kontrolünde dışarı çıktı.

8' Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez'in yardımcı antrenörlük görevini Fransa'nın efsane isimlerinden Thierry Henry yapıyor.

7' Chadli'nin kullandığı köşe vuruşu direkt dışarı çıktı.

6' BELÇİKA BASKISINI ARTTIRDI! Hazard, rakibinden sıyrıldı ve çizgiye indi. Hazard'ın ceza sahasına sert ortasını Lukaku'ndan önce Umtiti karşıladı ve kornere çeldi.

5' İki takım da mücadeleye hırslı ve istekli başladı.

4' Chadli, Fransa ceza sahasına hızla girdi. Umtiti son anda kademeye girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.

2' Fransa, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip yarı sahaya geçmeye çalışıyor. Belçika'nın 5 oyuncusu Fransa yarı sahasında.

1' FRANSA HIZLI BAŞLADI! Mbappe, başlama vuruşuyla birlikte meşin yuvarlağı sağ kanattan hızla taşıdı. Mbappe'nin ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Griezmann'dan önce son anda Belçika savunması dokundu.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Belçika'da Thomas Meunier, sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

@OptaCan: Fransa ile Belçika, tarihlerinde 74'üncü kez karşılaşıyor. İki ülke arasında daha önce oynanan 73 karşılaşmanın 30'unu Belçika, 24'ünü Fransa kazandı (19B).

@OptaCan: İki ülke, 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor. O turnuvada oynanan üçüncülük maçını Horozlar 4-2 kazanmıştı.

Belçika XI: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Dembele, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku.

@OptaCan: Romelu Lukaku, Belçika adına forma giydiği son 13 maçta 20 gole doğrudan katkı sağladı (17 gol & 3 asist).

@OptaCan: Kylian Mbappe (3 gol), Pele'den bu yana (1958 Dünya Kupası) bir Dünya Kupası'nda en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncu oldu. Brezilyalı efsane, o turnuvanın yarı finalinde Fransa'ya karşı hat-trick yapmış ve turnuvayı altı golle tamamlamıştı.

@OptaCan: Antoine Griezmann, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) çıktığı son altı eleme maçında yedi gol attı.

@OptaCan: Belçika oynadığı son 24 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (19G 5B).

Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Uruguaylı hakem Andres Cunha yönetecek.

@OptaCan: Fransa, Dünya Kupası'nda oynadığı son 13 eleme turu maçının (seri penaltılar hariç) sadece birini kaybetti (10G 2B).

@OptaCan: Belçika'nın bu turnuvada kaydettiği 14 gol, 2002'den bu yana (Brezilya - 15) yarı final aşamasına kadar bir ülkenin ulaştığı en yüksek sayı.

Fransa XI: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud.

2018 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Belçika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Eden Hazard, Belçika formasıyla çıktığı son 14 maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı (8 gol & 6 asist).