  Medipol Başakşehir - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

@OptaCan: Başakşehir ligde evinde oynadığı son 39 maçta sadece bir kez mağlup oldu (29G 9B) ve son yedi maçında da yenilmedi (5G 2B).

@OptaCan: Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla Başakşehir ile karşılaştığı altı maçta yedi gol attı.

@OptaCan: Başakşehir, Süper Lig'de henüz deplasmanda açılış maçı oynamadı. İstanbul ekibi, ligdeki 10 açılış maçının sadece ikisini kaybetti (4G 4B) ve bu maçların beşinde gol yemedi.

@OptaCan: Trabzonspor ligde deplasmanda oynadığı son 12 maçın sadece birinde mağlup oldu (6G 5B).

Mücadelenin orta hakemliğini Fırat Aydınus yapacak. Aydınus, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 23 maçta düdük çalmıştı.

@OptaCan: Başakşehir ve Trabzonspor ilk kez bir sezonun açılış maçında karşılaşacak. İki takım daha önce ligde Ağustos ayında hiç maç yapmamıştı.

@OptaCan: Başakşehir, Trabzonspor'u ağırladığı son beş lig maçında yenilgi yüzü görmedi (3G 2B). İstanbul ekibi en son Ocak 2012'de Trabzonspor'a yenilmişti (0-2).

@OptaCan: Arda Turan, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı yedi maçta dört gol attı. Trabzonspor, Arda'nın ligde en fazla gol attığı iki takımdan biri (Sivasspor ile birlikte).

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'in konuğu Trabzonspor oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.

Her iki takımda da önemli eksikler var. Başakşehir'de Arda Turan ve Mossoro cezalı. İrfan Can Kahveci ile Alparslan Erdem sakat. Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz ile yeni transfer Vahid Amiri sakat.

Ev sahibi Başakşehir 11'i: Mert, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan, Soner, Jojic, Visca, Elia, Bajic.

@OptaCan: Trabzonspor deplasmanda oynadığı son dört açılış maçında galip gelemedi (3B 1M) ve son iki maçta gol atamadı.

Hakemler ve oyuncular oyun alanına geldiler. Maç öncesi seremonisi sonrasında karşılaşma başlayacak.

@OptaCan: Başakşehir ve Trabzonspor Süper Lig'de 20 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un bu maçlarda rakibine karşı 9-5'lik üstünlüğü var (6B).

@OptaCan: Başakşehir üç sezondur Trabzonspor'a yenilmiyor (3G 3B). En son Şubat 2015'te Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor Başakşehir'i 3-2 yenmişti.

Karşılaşmanın başlaması için artık son dakikalara girdik ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.

Konuk Trabzonspor 11'i: Onur, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Ibanez, Onazi, Kucka, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega.