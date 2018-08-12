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STADYUM: Başakşehir Fatih Terim Stadı HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 12 Aug 2018 | 19:00 | şuan: 19:33
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Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Abdullah Avcı
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Medipol Başakşehir - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • @OptaCan: Başakşehir ligde evinde oynadığı son 39 maçta sadece bir kez mağlup oldu (29G 9B) ve son yedi maçında da yenilmedi (5G 2B).
  • @OptaCan: Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla Başakşehir ile karşılaştığı altı maçta yedi gol attı.
  • @OptaCan: Başakşehir, Süper Lig'de henüz deplasmanda açılış maçı oynamadı. İstanbul ekibi, ligdeki 10 açılış maçının sadece ikisini kaybetti (4G 4B) ve bu maçların beşinde gol yemedi.
  • @OptaCan: Trabzonspor ligde deplasmanda oynadığı son 12 maçın sadece birinde mağlup oldu (6G 5B).
  • Mücadelenin orta hakemliğini Fırat Aydınus yapacak. Aydınus, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 23 maçta düdük çalmıştı.
  • @OptaCan: Başakşehir ve Trabzonspor ilk kez bir sezonun açılış maçında karşılaşacak. İki takım daha önce ligde Ağustos ayında hiç maç yapmamıştı.
  • @OptaCan: Başakşehir, Trabzonspor'u ağırladığı son beş lig maçında yenilgi yüzü görmedi (3G 2B). İstanbul ekibi en son Ocak 2012'de Trabzonspor'a yenilmişti (0-2).
  • @OptaCan: Arda Turan, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı yedi maçta dört gol attı. Trabzonspor, Arda'nın ligde en fazla gol attığı iki takımdan biri (Sivasspor ile birlikte).
  • Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'in konuğu Trabzonspor oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.
  • Her iki takımda da önemli eksikler var. Başakşehir'de Arda Turan ve Mossoro cezalı. İrfan Can Kahveci ile Alparslan Erdem sakat. Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz ile yeni transfer Vahid Amiri sakat.
  • Ev sahibi Başakşehir 11'i: Mert, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan, Soner, Jojic, Visca, Elia, Bajic.
  • @OptaCan: Trabzonspor deplasmanda oynadığı son dört açılış maçında galip gelemedi (3B 1M) ve son iki maçta gol atamadı.
  • Hakemler ve oyuncular oyun alanına geldiler. Maç öncesi seremonisi sonrasında karşılaşma başlayacak.
  • @OptaCan: Başakşehir ve Trabzonspor Süper Lig'de 20 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un bu maçlarda rakibine karşı 9-5'lik üstünlüğü var (6B).
  • @OptaCan: Başakşehir üç sezondur Trabzonspor'a yenilmiyor (3G 3B). En son Şubat 2015'te Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor Başakşehir'i 3-2 yenmişti.
  • Karşılaşmanın başlaması için artık son dakikalara girdik ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
  • Konuk Trabzonspor 11'i: Onur, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Ibanez, Onazi, Kucka, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega.
  • @OptaCan: Trabzonspor, Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 açılış maçının altısını kazandı ve sadece ikisinde mağlup oldu (2B). Bordo mavililer bu maçların altısında kalesini gole kapatmayı başardı.
  Takım Kadroları

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 27 Manuel da Costa
  • 6 Alexandru Epureanu
  • 80 Junior Caiçara
  • 88 Gökhan İnler
  • 20 Soner Aydoğdu
  • 11 Eljero Elia
  • 7 Edin Visca
  • 28 Milos Jojic
  • 9 Riad Bajic

Trabzonspor

  • 1 Onur Kıvrak
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 88 Luis Ibanez
  • 27 Mustafa Akbaş
  • 8 Jose Sosa
  • 33 Juraj Kucka
  • 20 Ogenyi Onazi
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 22 Aurelien Chedjou
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 29 Kerim Frei
  • 4 Joseph Attamah
  • 10 Emmanuel Adebayor
  • 99 Mevlüt Erdinç
  • 18 Stefano Napoleoni

Yedekler

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 23 Esteban
  • 77 Filip Novak
  • 72 Semih Karadeniz
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 10 Olcay Şahan
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 14 Murat Akpınar
Takım
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