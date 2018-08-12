  Medipol Başakşehir - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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@OptaCan: Başakşehir ligde evinde oynadığı son 39 maçta sadece bir kez mağlup oldu (29G 9B) ve son yedi maçında da yenilmedi (5G 2B).
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@OptaCan: Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla Başakşehir ile karşılaştığı altı maçta yedi gol attı.
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@OptaCan: Başakşehir, Süper Lig'de henüz deplasmanda açılış maçı oynamadı. İstanbul ekibi, ligdeki 10 açılış maçının sadece ikisini kaybetti (4G 4B) ve bu maçların beşinde gol yemedi.
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@OptaCan: Trabzonspor ligde deplasmanda oynadığı son 12 maçın sadece birinde mağlup oldu (6G 5B).
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Mücadelenin orta hakemliğini Fırat Aydınus yapacak. Aydınus, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 23 maçta düdük çalmıştı.
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@OptaCan: Başakşehir ve Trabzonspor ilk kez bir sezonun açılış maçında karşılaşacak. İki takım daha önce ligde Ağustos ayında hiç maç yapmamıştı.
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@OptaCan: Başakşehir, Trabzonspor'u ağırladığı son beş lig maçında yenilgi yüzü görmedi (3G 2B). İstanbul ekibi en son Ocak 2012'de Trabzonspor'a yenilmişti (0-2).
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@OptaCan: Arda Turan, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı yedi maçta dört gol attı. Trabzonspor, Arda'nın ligde en fazla gol attığı iki takımdan biri (Sivasspor ile birlikte).
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Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'in konuğu Trabzonspor oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.
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Her iki takımda da önemli eksikler var. Başakşehir'de Arda Turan ve Mossoro cezalı. İrfan Can Kahveci ile Alparslan Erdem sakat. Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz ile yeni transfer Vahid Amiri sakat.
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Ev sahibi Başakşehir 11'i: Mert, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan, Soner, Jojic, Visca, Elia, Bajic.
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@OptaCan: Trabzonspor deplasmanda oynadığı son dört açılış maçında galip gelemedi (3B 1M) ve son iki maçta gol atamadı.
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Hakemler ve oyuncular oyun alanına geldiler. Maç öncesi seremonisi sonrasında karşılaşma başlayacak.
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@OptaCan: Başakşehir ve Trabzonspor Süper Lig'de 20 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un bu maçlarda rakibine karşı 9-5'lik üstünlüğü var (6B).
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@OptaCan: Başakşehir üç sezondur Trabzonspor'a yenilmiyor (3G 3B). En son Şubat 2015'te Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor Başakşehir'i 3-2 yenmişti.
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Karşılaşmanın başlaması için artık son dakikalara girdik ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
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Konuk Trabzonspor 11'i: Onur, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Ibanez, Onazi, Kucka, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega.
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@OptaCan: Trabzonspor, Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 açılış maçının altısını kazandı ve sadece ikisinde mağlup oldu (2B). Bordo mavililer bu maçların altısında kalesini gole kapatmayı başardı.