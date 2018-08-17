  Trabzonspor - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

22' Şu dakikalarda oyunun temposu biraz düşmüş durumda.

19' Trabzonspor rakibini önde karşılayıp top kaybına zorlamaya devam ediyor.

18' Trabzonspor'da Jose Sosa ceza yayının sağ çaprazından sol ayakla bir şut denedi, top yandan auta gitti.

16' Trabzonspor gollerin ardından ön alan presi yapıyor. Sivasspor uzun topla çıkmak zorunda kalıyor.

14' TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Penaltı atışını kullanan Hugo Rodallega, farkı ikiye çıkaran golü attı.

13' Sivasspor'da Majed Hosseini'yi ceza sahasında çekerek penaltıya sebebiyet veren David Braz sarı kart gördü.

13' PENALTI! Jose Sosa'nın kullandığı köşe vuruşu esnasında ceza sahasında yaşanan karambolün ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

12' Sivasspor'da erken ve zorunlu oyuncu değişikliği... Sakatlanan Delvin N?Dinga yerini David Braz'a bıraktı.

10' Sivasspor'da Delvin Ndinga, Jose Sosa'yla girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

8' Attığı golden sonra formasını çıkaran Olcay Şahan, sarı kart gördü.

7' TRABZONSPOR GOLÜ BULDU! Sağ kanattan Joao Pereira'nın yaptığı ortaya Hugo Rodallega kafayı vuramadı. Topu iyi takip eden Olcay Şahan, uzak köşeye doğru vuruşunda ağları buldu.

6' Trabzonspor'da Rodallega, Sivasspor kalecisi Tolgahan'a baskı yaparken Tolgahan yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.

4' Sivasspor'da Delvin N?Dinga sarı kart gördü.

3' Maçın ilk dakikalarında Trabzonspor top kayıplarıyla başladı.

2' MAÇIN İLK FIRSATI SİVASSPOR'DAN! Rybalka'nın uzun pasını Emre Kılınç kafayla Kone'nin önüne indirdi. Onur ile karşı karşıya kalan Kone topun altına girmek istese de fazla aşırtınca vuruşu üstten auta gitti.

1' Ve karşılaşma Sivasspor'un santrasıyla başladı.

Her iki takımın onbirleri belli oldu.

Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone

Süper Lig'de 2. haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor'un 11'i: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

@OptaCan: Sivasspor'un Süper Lig'de deplasmanda attığı son 17 golün 13'ü karşılaşmaların ikinci yarısında gelirken; diğer dört golü de ilk devrelerin son dakikasında buldular.

@OptaCan: Burak Yılmaz'ın Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı (13) ve en fazla galibiyet aldığı (10) rakibi Sivasspor.

@OptaCan: Evinde Sivasspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçında mağlup olan Trabzonspor, bu maçta önceki 11 karşılaşmada rakibini yedi kez mağlup etmeyi başarmıştı (3B 1M).

@OptaCan: Trabzonspor, 5 Nisan 2015'teki Konyaspor maçından (0/10) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasını isabetli şut çekemeden tamamladı (0/10).

@OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçtan yenilgiyle ayrılan Ünal Karaman, ligdeki son galibiyetini Trabzonspor'u çalıştırdığı bir önceki dönemde almıştı (2-1 vs Ekişehirspor).

@OptaCan: Trabzonspor iç sahada oynadığı son beş lig maçının üçünün kazanırken (2M), aldığı iki yenilginin biri Sivasspor'a karşıydı (0-2).

@OptaCan: Süper Lig'in ilk haftasında oynanan dokuz maçta rakip kaleye isabetli şut çekemeyen tek takım Trabzonspor oldu.

@OptaCan: Trabzonspor ve Sivasspor, Süper Lig'deki 25. randevularına hazırlanıyor. İlk sekiz maçın sadece birini kazanabilen Trabzonspor (2B 5M), sonraki 16 maçın sadece ikisinde mağlup oldu (11G 3B).

@OptaCan: Trabzonspor'un Sivasspor'u iç sahada ağırladığı 12 maçın sekizinde karşılıklı gol olmadı (%67).

@OptaCan: Geçen hafta Sivasspor'un başında çıktığı ilk maçı kazanan Tamer Tuna (vs Alanyaspor), Süper Lig kariyerindeki ilk galibiyeti Trabzonspor'u yenerek almıştı (Göztepe'nin başında, 3-2).