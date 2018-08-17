SPOR
STADYUM: Şenol Güneş Spor Kompleksi HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 17 Aug 2018 | 21:00 | şuan: 22:17
23'
2 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
7' Olcay Şahan 14' Hugo Rodallega (P)
Sivasspor
Sivasspor
Tamer Tuna
  Trabzonspor - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
  • 22'
    Şu dakikalarda oyunun temposu biraz düşmüş durumda.
  • 19'
    Trabzonspor rakibini önde karşılayıp top kaybına zorlamaya devam ediyor.
  • 18'
    Trabzonspor'da Jose Sosa ceza yayının sağ çaprazından sol ayakla bir şut denedi, top yandan auta gitti.
  • 16'
    Trabzonspor gollerin ardından ön alan presi yapıyor. Sivasspor uzun topla çıkmak zorunda kalıyor.
  • 14'
    TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Penaltı atışını kullanan Hugo Rodallega, farkı ikiye çıkaran golü attı.
  • 13'
    Sivasspor'da Majed Hosseini'yi ceza sahasında çekerek penaltıya sebebiyet veren David Braz sarı kart gördü.
  • 13'
    PENALTI! Jose Sosa'nın kullandığı köşe vuruşu esnasında ceza sahasında yaşanan karambolün ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
  • 12'
    Sivasspor'da erken ve zorunlu oyuncu değişikliği... Sakatlanan Delvin N?Dinga yerini David Braz'a bıraktı.
  • 10'
    Sivasspor'da Delvin Ndinga, Jose Sosa'yla girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.
  • 8'
    Attığı golden sonra formasını çıkaran Olcay Şahan, sarı kart gördü.
  • 7'
    TRABZONSPOR GOLÜ BULDU! Sağ kanattan Joao Pereira'nın yaptığı ortaya Hugo Rodallega kafayı vuramadı. Topu iyi takip eden Olcay Şahan, uzak köşeye doğru vuruşunda ağları buldu.
  • 6'
    Trabzonspor'da Rodallega, Sivasspor kalecisi Tolgahan'a baskı yaparken Tolgahan yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.
  • 4'
    Sivasspor'da Delvin N?Dinga sarı kart gördü.
  • 3'
    Maçın ilk dakikalarında Trabzonspor top kayıplarıyla başladı.
  • 2'
    MAÇIN İLK FIRSATI SİVASSPOR'DAN! Rybalka'nın uzun pasını Emre Kılınç kafayla Kone'nin önüne indirdi. Onur ile karşı karşıya kalan Kone topun altına girmek istese de fazla aşırtınca vuruşu üstten auta gitti.
  • 1'
    Ve karşılaşma Sivasspor'un santrasıyla başladı.
  • Her iki takımın onbirleri belli oldu.
  • Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone
  • Süper Lig'de 2. haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
  • Trabzonspor'un 11'i: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega
  • @OptaCan: Sivasspor'un Süper Lig'de deplasmanda attığı son 17 golün 13'ü karşılaşmaların ikinci yarısında gelirken; diğer dört golü de ilk devrelerin son dakikasında buldular.
  • @OptaCan: Burak Yılmaz'ın Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı (13) ve en fazla galibiyet aldığı (10) rakibi Sivasspor.
  • @OptaCan: Evinde Sivasspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçında mağlup olan Trabzonspor, bu maçta önceki 11 karşılaşmada rakibini yedi kez mağlup etmeyi başarmıştı (3B 1M).
  • @OptaCan: Trabzonspor, 5 Nisan 2015'teki Konyaspor maçından (0/10) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasını isabetli şut çekemeden tamamladı (0/10).
  • @OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçtan yenilgiyle ayrılan Ünal Karaman, ligdeki son galibiyetini Trabzonspor'u çalıştırdığı bir önceki dönemde almıştı (2-1 vs Ekişehirspor).
  • @OptaCan: Trabzonspor iç sahada oynadığı son beş lig maçının üçünün kazanırken (2M), aldığı iki yenilginin biri Sivasspor'a karşıydı (0-2).
  • @OptaCan: Süper Lig'in ilk haftasında oynanan dokuz maçta rakip kaleye isabetli şut çekemeyen tek takım Trabzonspor oldu.
  • @OptaCan: Trabzonspor ve Sivasspor, Süper Lig'deki 25. randevularına hazırlanıyor. İlk sekiz maçın sadece birini kazanabilen Trabzonspor (2B 5M), sonraki 16 maçın sadece ikisinde mağlup oldu (11G 3B).
  • @OptaCan: Trabzonspor'un Sivasspor'u iç sahada ağırladığı 12 maçın sekizinde karşılıklı gol olmadı (%67).
  • @OptaCan: Geçen hafta Sivasspor'un başında çıktığı ilk maçı kazanan Tamer Tuna (vs Alanyaspor), Süper Lig kariyerindeki ilk galibiyeti Trabzonspor'u yenerek almıştı (Göztepe'nin başında, 3-2).
  • @OptaCan: Dış sahada oynadığı son beş maçın sadece birini kazanan Sivasspor (1B 3M), tek galibiyetini Trabzon deplasmanında aldı (2-0).
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Onur Kıvrak
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 8 Jose Sosa
  • 10 Olcay Şahan 8'
  • 20 Ogenyi Onazi
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega

Sivasspor

  • 15 Tolgahan Acar
  • 4 Carl Medjani
  • 20 Douglas
  • 58 Ziya Erdal
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 88 Delvin N'Dinga 4' 12'
  • 37 Hakan Arslan
  • 54 Emre Kılınç
  • 23 Sergiy Rybalka
  • 7 Robinho
  • 2 Arouna Kone

Yedekler

  • 23 Esteban
  • 96 Uğurcan Çakır
  • 88 Luis Ibanez
  • 72 Semih Karadeniz
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 33 Juraj Kucka
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 14 Murat Akpınar
  • 17 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 93 Sergio Rochet
  • 1 Ali Şaşal Vural
  • 6 Mattias Bjarsmyr
  • 40 David Braz 12' 13'
  • 13 Paul Papp
  • 17 Aydın Karabulut
  • 11 Erdoğan Yeşilyurt
  • 14 İlker Sayan
  • 90 Cyriac
Takım
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Av
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