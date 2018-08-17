  Trabzonspor - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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22'
Şu dakikalarda oyunun temposu biraz düşmüş durumda.
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19'
Trabzonspor rakibini önde karşılayıp top kaybına zorlamaya devam ediyor.
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18'
Trabzonspor'da Jose Sosa ceza yayının sağ çaprazından sol ayakla bir şut denedi, top yandan auta gitti.
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16'
Trabzonspor gollerin ardından ön alan presi yapıyor. Sivasspor uzun topla çıkmak zorunda kalıyor.
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14'
TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Penaltı atışını kullanan Hugo Rodallega, farkı ikiye çıkaran golü attı.
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13'
Sivasspor'da Majed Hosseini'yi ceza sahasında çekerek penaltıya sebebiyet veren David Braz sarı kart gördü.
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13'
PENALTI! Jose Sosa'nın kullandığı köşe vuruşu esnasında ceza sahasında yaşanan karambolün ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
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12'
Sivasspor'da erken ve zorunlu oyuncu değişikliği... Sakatlanan Delvin N?Dinga yerini David Braz'a bıraktı.
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10'
Sivasspor'da Delvin Ndinga, Jose Sosa'yla girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.
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8'
Attığı golden sonra formasını çıkaran Olcay Şahan, sarı kart gördü.
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7'
TRABZONSPOR GOLÜ BULDU! Sağ kanattan Joao Pereira'nın yaptığı ortaya Hugo Rodallega kafayı vuramadı. Topu iyi takip eden Olcay Şahan, uzak köşeye doğru vuruşunda ağları buldu.
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6'
Trabzonspor'da Rodallega, Sivasspor kalecisi Tolgahan'a baskı yaparken Tolgahan yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.
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4'
Sivasspor'da Delvin N?Dinga sarı kart gördü.
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3'
Maçın ilk dakikalarında Trabzonspor top kayıplarıyla başladı.
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2'
MAÇIN İLK FIRSATI SİVASSPOR'DAN! Rybalka'nın uzun pasını Emre Kılınç kafayla Kone'nin önüne indirdi. Onur ile karşı karşıya kalan Kone topun altına girmek istese de fazla aşırtınca vuruşu üstten auta gitti.
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1'
Ve karşılaşma Sivasspor'un santrasıyla başladı.
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Her iki takımın onbirleri belli oldu.
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Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone
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Süper Lig'de 2. haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
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Trabzonspor'un 11'i: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega
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@OptaCan: Sivasspor'un Süper Lig'de deplasmanda attığı son 17 golün 13'ü karşılaşmaların ikinci yarısında gelirken; diğer dört golü de ilk devrelerin son dakikasında buldular.
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@OptaCan: Burak Yılmaz'ın Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı (13) ve en fazla galibiyet aldığı (10) rakibi Sivasspor.
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@OptaCan: Evinde Sivasspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçında mağlup olan Trabzonspor, bu maçta önceki 11 karşılaşmada rakibini yedi kez mağlup etmeyi başarmıştı (3B 1M).
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@OptaCan: Trabzonspor, 5 Nisan 2015'teki Konyaspor maçından (0/10) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasını isabetli şut çekemeden tamamladı (0/10).
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@OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçtan yenilgiyle ayrılan Ünal Karaman, ligdeki son galibiyetini Trabzonspor'u çalıştırdığı bir önceki dönemde almıştı (2-1 vs Ekişehirspor).
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@OptaCan: Trabzonspor iç sahada oynadığı son beş lig maçının üçünün kazanırken (2M), aldığı iki yenilginin biri Sivasspor'a karşıydı (0-2).
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@OptaCan: Süper Lig'in ilk haftasında oynanan dokuz maçta rakip kaleye isabetli şut çekemeyen tek takım Trabzonspor oldu.
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@OptaCan: Trabzonspor ve Sivasspor, Süper Lig'deki 25. randevularına hazırlanıyor. İlk sekiz maçın sadece birini kazanabilen Trabzonspor (2B 5M), sonraki 16 maçın sadece ikisinde mağlup oldu (11G 3B).
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@OptaCan: Trabzonspor'un Sivasspor'u iç sahada ağırladığı 12 maçın sekizinde karşılıklı gol olmadı (%67).
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@OptaCan: Geçen hafta Sivasspor'un başında çıktığı ilk maçı kazanan Tamer Tuna (vs Alanyaspor), Süper Lig kariyerindeki ilk galibiyeti Trabzonspor'u yenerek almıştı (Göztepe'nin başında, 3-2).
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@OptaCan: Dış sahada oynadığı son beş maçın sadece birini kazanan Sivasspor (1B 3M), tek galibiyetini Trabzon deplasmanında aldı (2-0).