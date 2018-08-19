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STADYUM:
Kazım Karabekir
HAKEM :
Ümit Öztürk
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Aug 2018 | 19:15 | şuan: 18:50
MÖ
BB Erzurumspor
Mehmet Altıparmak
Beşiktaş
Şenol Güneş
BB Erzurumspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
BB Erzurumspor
36
Hakan Canbazoğlu
53
Lokman Gör
24
Hakan Arslan
5
Leo Schwechlen
14
Tolga Ünlü
10
Özer Hurmacı
7
Gilles Sunu
17
Emrah Başsan
77
Jasmin Scuk
8
Taylan Antalyalı
20
Ridge Munsy
Beşiktaş
29
Tolga Zengin
77
Gökhan Gönül
5
Pepe
3
Adriano
6
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24
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7
Ricardo Quaresma
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20
Necip Uysal
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