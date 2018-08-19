SPOR
STADYUM: Kazım Karabekir HAKEM : Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 19 Aug 2018 | 19:15 | şuan: 18:50
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Mehmet Altıparmak
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  BB Erzurumspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

BB Erzurumspor

  • 36 Hakan Canbazoğlu
  • 53 Lokman Gör
  • 24 Hakan Arslan
  • 5 Leo Schwechlen
  • 14 Tolga Ünlü
  • 10 Özer Hurmacı
  • 7 Gilles Sunu
  • 17 Emrah Başsan
  • 77 Jasmin Scuk
  • 8 Taylan Antalyalı
  • 20 Ridge Munsy

Beşiktaş

  • 29 Tolga Zengin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 5 Pepe
  • 3 Adriano
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 8 Ryan Babel
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 9 Alvaro Negredo

Yedekler

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 2 Egemen Korkmaz
  • 18 Auremir
  • 3 Stephane Acka
  • 89 Erhan Çelenk
  • 19 İbrahim Akdağ
  • 90 Moussa Kone
  • 11 Arsen Khubulov
  • 61 Sefa Akgün
  • 9 Lennart Thy

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 88 Caner Erkin
  • 12 Enzo Roco
  • 14 Fatih Aksoy
  • 17 Jeremain Lens
  • 18 Tolgay Arslan
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 19 Güven Yalçın
  • 99 Vagner Love
  • 95 Cyle Larin
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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