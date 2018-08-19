  Galatasaray - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

22' Tempo giderek artmaya başladı, iki ekip de önemli pozisyonlar yakalamaya başladı.

21' Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle geçildi.

20' YİNE YASİN! Bu kez Göztepe atağında Halil sağdan içeri sokuldu ve son çizgiden pasını çıkardı. Ön direkte Yasin yerden sert vurdu, Muslera üzerine gelen topu kontrol etti.

19' BİR ŞUT! Sinan'ın sağ kanattan içeri doğru çevirdiği topa ceza alanı ön çizgisinden Nagatomo gelişine vurdu kaleci Göktuğ sağına yattı ve topu aldı.

18' Galatasaray rakip yarı sahada ayağa paslar yaparak Göztepe savunmasını aşmaya çalışıyor ancak konuk ekip çok iyi kapanıyor.

17' Göztepe rakibini geride karşılıyor. Galatasaray da tüm hatlarıyla rakip yarı sahada.

15' Galatasaray rakip kaleye kadar etkili gelse de son paslardaki hatalı seçimler nedeniyle istediği pozisyonları üretemiyor.

14' Hakem Ali Palabıyık, Göztepe kalecisi Göktuğ'u zaman geçirmemesi için uyardı.

13' Tempo henüz beklenen seviyeye gelmedi. Karşılıklı top kayıplarının sayısı bir hayli fazla.

12' Orta alanda topu kapan Halil Akbunar nefis hareketlerle ceza alanına kadar ilerledi, pasında Yasin Öztekin topu istediği gibi kontrol edemeyince pozisyon autla sonuçlandı.

10' Karşılaşmada ilk 10 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle geçiliyor.

9' Türk Telekom Stadı'nda tribünler büyük oranda dolu. Galatasaraylı taraftarlar ilk düdükten bu yana takımlarını coşkuyla destekliyor.

8' Titi'nin tedavisi tamamlandı, oyun Galatasaray atağıyla yeniden başlıyor.

7' Göztepe'de Titi topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

6' İLK TEHLİKE! Sol taç çizgisi önünde topu alan Yasin Öztekin hızla ceza alanına kat etti ve içeri girer girmez yerden vuruşunu yaptı, Muslera yattı ve topu kontrol etti.

4' Galatasaray maçın başından bu yana top çeviriyor, Göztepeli oyuncular topu kapmakta zorlanıyorlar.

3' Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin topu ayağına her alışında ıslıklanıyor.

2' Galatasaray ilk dakika itibariyle savunmada hazırlık pasları yapıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Göztepe'nin Süper Lig'de geçtiğimiz sezon başından bu yana deplasmanda attığı 19 golün 11'i duran toplardan geldi.

@Optacan: Galatasaray, Süper Lig'de İzmir takımlarıyla oynadığı son sekiz maçı kazandı. Galatasaray'ı mağlup eden son İzmir takımı da Göztepe'ydi (Mart 2002, 0-2).

@Optacan:Ligin ilk haftasında Antalyaspor'un (8) ardından en az faul yapan üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Galatasaray ve Göztepe (11, Yeni Malatyaspor ile birlikte).

@Optacan:Galatasaray'ın iç sahada attığı son üç lig golünde de Gary Rodrigues'in direkt katkısı var (1 gol, 2 asist).

@Optacan:Ligin ilk haftasında en fazla uzaklaştırma yapan üç isimden biri Galatasaraylı Serdar Aziz'di (12, Mustafa Yumlu ve Jakub Brabec ile birlikte).

Türk Telekom Stadyumu'nda ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Galatasaray, Süper Lig'de evinde 19 maçtır yenilmiyor (18G 1B). Sarı kırmızılılar en son Aralık 2005 - Mart 2007 arasında iç sahada bundan daha uzun bir yenilmezlik serisine imza atmıştı (23 maç; 19G 4B).

@Optacan:Göztepe ligdeki son dört maçını kazanamadı (2B 2M) ve son iki maçını kaybetti. Göztepe'nin mağlup olduğu iki maçtan birinde rakibi Galatasaray'dı.

@Optacan:Göztepe ligdeki son dokuz deplasman maçında galip gelemedi (4B 5M). İzmir ekibinin bundan daha uzun süre galibiyetsiz geçen son deplasman serisi Eylül 1979 - Ocak 1982 arasındaydı (21 maç; 6B 15M). Bu serinin son maçında Göztepe'nin rakibi Galatasaray'dı (1-0).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren

@Optacan:Galatasaray, Göztepe'yi evinde ağırladığı son 18 Süper Lig karşılaşmasında sadece bir kez mağlup oldu (11G 6B) ve son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi (9G 2B). Galatasaray aynı zamanda bu 18 maçın 11'inde kalesini gole kapattı.

@Optacan:Galatasaray ligin ilk haftasında Kayserispor ile birlikte kalesinde en az şut gören iki takımdan biriydi (6). Göztepe bu iki takımın ardından üçüncü sırada yer almasına rağmen (7), ilk haftada Galatasaray'dan iki gol daha fazla yedi.

@Optacan:Ligin ilk haftasında sadece iki takım net gol pozisyona giremedi: Göztepe ve Antalyaspor.

@Optacan: Halil Akbunar, Göztepe'nin ligde deplasmanda attığı son üç golün ikisine direkt katkı yaptı (1 gol, 1 asist).

GÖZTEPE: Göktuğ, Gassama, Titi, Reis, Traore, Tayfur, Alparslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz

@Optacan:Göztepe, ligde İstanbul takımlarıyla oynadığı son 18 maçını kazanamadı ve son dokuz maçını kaybetti. Göztepe en son Nisan 2002'de Beşiktaş'ı yenmişti.

@Optacan:Galatasaray, Süper Lig'de yedi maçtır kazanıyor. Sarı kırmızılılar en son Kasım 2011 ? Ocak 2012 arasında art arda sekiz galibiyet elde edebilmişti (toplamda 9 galibiyet).